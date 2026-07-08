Premium|Amazing rivers of the world : जगातील सर्वात स्वच्छ, खोल आणि उकळत्या पाण्याच्या नद्या; निसर्गाच्या अद्भुत चमत्कारांची ओळख

नदी हे निसर्गाचे अमूल्य लेणे आहे. डोंगरांच्या कुशीत जन्मणाऱ्या आणि तिथून मोठे अंतर पार करून समुद्राला मिळणाऱ्या नद्या मानवी संस्कृतीच्या साक्षीदार आहेत. या नद्यांची भौगोलिक वैविध्यता आपल्याला थक्क करणारी आहे. जाणून घेऊ अशा काही चित्तवेधक नद्यांविषयी...जगातील सर्वात स्वच्छ नदीजगातील सर्वात स्वच्छ नदी आपल्या भारतात वाहते. मेघालयातील उमंगोट नदी सर्वात स्वच्छ नदी आहे. या नदीत प्रदूषण होत नसल्यामुळे हिचे पाणी स्वच्छ व पारदर्शी आहे. पारदर्शक पाण्यामुळे नदीत विहार करणाऱ्या बोटी हवेत तरंगत असल्याचा भास होतो. ही नदी बांगलादेशातील गोयेन नदीला जाऊन मिळते.जगातील सर्वात खोल नदी काँगो नदी ही सर्वात खोल नदी आहे. ही नदी २२० मीटर (७२० किलोमीटर) खोल असून, आफ्रिका खंडात वाहते. काँगो नदीच्या खोलीमुळे तिच्या तळाशी सूर्यप्रकाश पोहोचत नाही. ही नदी अटलांटिक महासागराला जाऊन मिळते. काँगो नदी विषुववृत्त दोनदा ओलांडते, हे तिचे वैशिष्ट्य!उकळत्या पाण्याची नदी पेरू देशातील शानाय-टिम्पिश्का या नदीतील पाणी उकळते व गरम आहे. विशेष म्हणजे, या नदीच्या आजूबाजूच्या परिसरात दूरपर्यंत ज्वालामुखी नसूनही हे पाणी उकळते आहे. भूगर्भातील अतिउष्णतेमुळे पाणी सतत उकळत असते, परिणामी येथे कोणत्याही प्रकारचे प्राणी व वनस्पती आढळत नाहीत. स्थानिक आदिवासी लोक या नदीला पवित्र मानतात. कायदेशीर व्यक्तीचा दर्जा मिळालेली नदीन्यूझीलंडमधील वांगनुई ही नदी कायदेशीररित्या व्यक्तीचा दर्जा मिळालेली जगातील एकमेव नदी आहे. या नदीला कायद्याच्या दृष्टीने व्यक्तीप्रमाणेच हक्क आणि संरक्षण मिळाले आहे. या नदीत प्रदूषण करणे किंवा तिचे नुकसान करणे हे माणसाला इजा पोहोचविण्यासारखे आहे. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. वांगनुई नदीला न्यूझीलंडमधील माओरी या आदिवासी जमातीच्या संस्कृतीत महत्त्वाचे स्थान आहे..रंगीबेरंगी नदीदक्षिण अमेरिकेतील कोलंबिया देशातून वाहणारी कान्यो क्रिस्तालेस ही जगातील एकमेव पाच रंगांची रंगीबेरंगी नदी आहे. या नदीला ‘लिक्विड रेनबो’ असेही म्हटले जाते. या नदीचे पाणी लाल, गुलाबी, पिवळे, हिरवे, निळे आणि काळ्या रंगाचे दिसते. या नदीच्या तळाशी असलेल्या वनस्पतींमुळे पाण्यात हे पाच रंग दिसतात. ही नदी ग्वायबेरो नदीला जाऊन मिळते.जगातील सर्वात रुंद नदीदक्षिण अमेरिकेतील ॲमेझॉन नदी जगातील सर्वात मोठी म्हणजेच रुंद नदी आहे. या नदीचे पात्र समुद्रासारखे भासते. ही नदी अटलांटिक महासागराला जाऊन मिळते. ॲमेझॉनच्या जंगलातून वाहणारी नदी हीच! विशेष म्हणजे, रुंद पात्र व नदीवहनाच्या मार्गात असलेली घनदाट जंगले यांमुळे या नदीवर एकही पूल उभारलेला नाही.जगातील सर्वात लांब नदीआफ्रिका खंडात वाहणारी नाईल ही जगातील सर्वात लांब नदी आहे. या नदीची लांबी सुमारे ६,६५० किलोमीटर इतकी आहे. ही नदी भूमध्य समुद्राला जाऊन मिळते. आफ्रिकेतील जवळजवळ ११ देशांतून नाईल वाहते. या नदीच्या काठी प्राचीन इजिप्त संस्कृती बहरली होती.चुनखडीच्या गुहांतून वाहणारी नदीफिलिपिन्समधील पलावान बेटावरील काबायुगान ही नदी जगातील प्रसिद्ध भूमिगत नद्यांपैकी एक आहे. ही नदी आपल्या शेवटच्या टप्प्यात म्हणजे सुमारे आठ किलोमीटर चुनखडीच्या विशाल गुहांमधून वाहत जाऊन दक्षिण चीन समुद्राला मिळते. या टप्प्यात ही नदी ‘प्युएर्तो प्रिन्सेसा’ या नावाने ओळखली जाते. ही नदी जैवविविधतेने समृद्ध आहे. या नदीला युनेस्कोच्या जागतिक वारसास्थळाचा दर्जा मिळाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.