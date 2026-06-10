Premium|Amazon rainforest tipping point : पृथ्वीच्या फुप्फुसांवर माणसाची कुऱ्हाड

सारंग खानापूरकरसंशोधकांनी ॲमेझॉन ‘टिपिंग पॉइंट’जवळ पोहोचत असल्याचा इशारा दिला आहे. टिपिंग पॉइंट म्हणजे ज्यापुढे जंगल स्वतःचे पर्यावरणीय संतुलन टिकवू शकणार नाही, अशी स्थिती. या स्थितीमुळे घनदाट वृक्षराजी असलेल्या ॲमेझॉनचा मोठा भाग गवताळ प्रदेशात रूपांतरित होऊ शकतो. काही अभ्यासांनुसार, जंगलतोड २० ते २५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली, तर ॲमेझॉनचे मोठे क्षेत्र कायमस्वरूपी बदलू शकते. सध्या ॲमेझॉनच्या सुमारे १७ ते १८ टक्के क्षेत्राचा ऱ्हास झाल्याचे मानले जाते. ॲमेझॉनचे जंगल हे पृथ्वीवरील सर्वांत मोठे उष्णकटिबंधीय वर्षावन मानले जाते. दक्षिण अमेरिकेतील ब्राझील, पेरू, कोलंबिया, बोलिव्हिया, व्हेनेझुएला, इक्वेडोर, गयाना, सुरिनाम आणि फ्रेंच गयाना या नऊ देशांमध्ये पसरलेल्या या जंगलाचे क्षेत्रफळ सुमारे ७० लाख चौरस किलोमीटर आहे. जगातील १० टक्के जैवविविधता ॲमेझॉनमध्ये आढळते. त्यामुळे या जंगलाला ‘पृथ्वीची फुप्फुसे’ म्हणून ओळखले जाते. ॲमेझॉनमधील वृक्ष मोठ्या प्रमाणावर कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेतात आणि वातावरणातील हरितगृह वायूंचे प्रमाण नियंत्रित ठेवतात. परंतु, गेल्या काही दशकांत या जंगलातील वाढती जंगलतोड ही जागतिक पर्यावरणीय संकटाची गंभीर समस्या ठरली आहे. वैज्ञानिकांच्या मते, ॲमेझॉनचा ऱ्हास हा केवळ दक्षिण अमेरिकेपुरता मर्यादित प्रश्न नसून, संपूर्ण पृथ्वीच्या हवामान, जैवविविधता आणि जलचक्राशी संबंधित आहे. ॲमेझॉनमधील जंगलतोडीमागे अनेक आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक कारणे आहेत. त्यातील सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे कृषी विस्तार. विशेषतः गोमांस उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुरेपालन केले जाते आणि त्यासाठी जंगले साफ करून कुरणे तयार केली जातात. विविध अभ्यासांनुसार, ॲमेझॉनमधील सुमारे ७० ते ८० टक्के जंगलतोड ही पशुपालनाशी संबंधित आहे. याशिवाय सोयाबीन शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणात जंगल नष्ट केले जात आहे. जागतिक बाजारपेठेत पशुखाद्य आणि जैवइंधनासाठी सोयाबीनची मागणी वाढल्याने जंगलतोड अधिक वेगाने होत आहे. कृषी उद्योगांबरोबरच रस्ते, धरणे, खाणकाम, रेल्वे आणि शहरीकरण यांसारख्या विकास प्रकल्पांनीही जंगलांवर प्रचंड दबाव निर्माण केला आहे. विशेषतः बेकायदा सोन्याच्या खाणींमुळे जंगल नष्ट होण्याबरोबरच नद्यांमध्ये पारा मिसळून पर्यावरणीय प्रदूषण वाढत आहे. अलीकडील अहवालानुसार, २०१८पासून ब्राझीलच्या ॲमेझॉन भागात खाणकामामुळे सुमारे २.२३ लाख हेक्टर जंगल नष्ट झाले असून, त्यातील बहुतेक उत्खनन बेकायदा असल्याचे मानले जाते. .Premium|India wildlife corridors : विकासाच्या महामार्गावर निसर्गाचा 'अंडरपास'; वन्यजीव कॉरिडॉर आणि प्रगतीचा समतोल कसा साधणार?.कायद्याचा धाक नाहीपर्यावरणाला फारसे महत्त्व न देणारी राजकीय धोरणे आणि प्रशासनाकडून होणारी ढिसाळ कारवाई यांचा वाढत्या जंगलतोडीत मोठा वाटा आहे. काही काळ ब्राझीलमध्ये पर्यावरणीय कायद्यांची अंमलबजावणी कमकुवत झाल्याने बेकायदा वृक्षतोड, जमीन हस्तगत करणे आणि खाणकाम वाढले. संशोधकांच्या मते, उपग्रह निरीक्षण आणि कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी झाली, तर जंगलतोड कमी करता येऊ शकते. ब्राझीलमधील ‘डिटर’ या उपग्रह-आधारित निरीक्षण व्यवस्थेमुळे जंगलतोडीबरोबरच हिंसाचारातही घट झाल्याचे एका अहवालाद्वारे सिद्ध झाले आहे.वन्यजीव धोक्यातॲमेझॉनमधील जंगलतोडीमुळे होणारे नुकसान अत्यंत व्यापक आहे. या जंगलात लाखो वनस्पती, पक्षी, कीटक, मासे आणि प्राणी प्रजाती आढळतात. अनेक प्रजातींचे अजूनही विज्ञानाला पूर्णपणे ज्ञान नाहीत. जंगलतोडीमुळे अधिवास नष्ट होत असल्याने जैवविविधतेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. अनेक प्राणी नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. शिवाय आदिवासी समाजांचे पारंपरिक जीवन आणि संस्कृतीही धोक्यात आली आहे. ॲमेझॉनमध्ये राहणाऱ्या अनेक आदिवासी समुदायांचे जीवन जंगलावर आधारित आहे. जंगल नष्ट झाल्याने त्यांचे अन्न, औषधी वनस्पती, पाणी आणि सांस्कृतिक ओळख धोक्यात येत आहे. बेकायदा खाणकामामुळे आदिवासी भागांमध्ये पाऱ्याचे प्रदूषण वाढले असून, काही भागांत मुलांच्या शरीरातही धोकादायक प्रमाणात पारा आढळल्याचे संशोधनात नमूद करण्यात आले आहे.हवामान बदलावर परिणामजंगलतोडीचा सर्वांत गंभीर परिणाम हवामानावर होत आहे. ॲमेझॉनचे जंगल पृथ्वीच्या कार्बनचक्रात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. संशोधनानुसार, ॲमेझॉनमध्ये १५० ते २०० अब्ज टन कार्बन साठवलेला आहे. वृक्षतोड आणि आगींमुळे हा कार्बन वातावरणात कार्बन डायऑक्साइडच्या स्वरूपात मुक्त होतो. त्यामुळे जागतिक तापमानवाढीचा वेग अधिक तीव्र होतो. ॲमेझॉन पूर्वी कार्बन शोषक म्हणून काम करत होते; मात्र आता तेथील काही भाग कार्बन उत्सर्जक असल्याचे वैज्ञानिकांनी स्पष्ट केले आहे. २००१ ते २०१९ या काळात ॲमेझॉनच्या कार्बनशोषण क्षमतेत मोठी घट झाल्याचे संशोधनातून समोर आले आहे..जलचक्राची हानीॲमेझॉनच्या जलचक्रावरही विपरीत परिणाम होत आहे. या जंगलातील वृक्ष मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची वाफ वातावरणात सोडतात आणि त्यामुळे पर्जन्यमान टिकून राहते. जंगलतोड झाल्यावर ही प्रक्रिया कमकुवत होते आणि पर्जन्यमान कमी होते. एका संशोधनानुसार, ज्या भागांत जंगलाचे आच्छादन ६० टक्क्यांपेक्षा कमी झाले आहे, तेथे तापमान सुमारे तीन अंश सेल्सिअसने वाढले असून कोरड्या हंगामात पावसाचे प्रमाण२५ टक्क्यांनी घटले आहे. यामुळे जंगले आणखी कोरडी पडतात आणि वणव्यांचा धोका वाढतो. अशा प्रकारे जंगलतोड आणि हवामान बदल यांचे नष्टचक्र निर्माण होत आहे.हवामानशास्त्रज्ञ कार्लोस नोब्रे आणि इतर संशोधकांनी ॲमेझॉन ‘टिपिंग पॉइंट’जवळ पोहोचत असल्याचा इशारा दिला आहे. टिपिंग पॉइंट म्हणजे ज्यापुढे जंगल स्वतःचे पर्यावरणीय संतुलन टिकवू शकणार नाही, अशी स्थिती. या स्थितीमुळे घनदाट वृक्षराजी असलेल्या ॲमेझॉनचा मोठा भाग गवताळ प्रदेशात रूपांतरित होऊ शकतो. काही अभ्यासांनुसार, जंगलतोड २० ते २५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली, तर ॲमेझॉनचे मोठे क्षेत्र कायमस्वरूपी बदलू शकते. सध्या ॲमेझॉनच्या सुमारे १७ ते १८ टक्के क्षेत्राचा ऱ्हास झाल्याचे मानले जाते. संशोधनानुसार तापमानवाढ आणि जंगलतोड एकत्रितपणे वाढल्यास हा धोका अधिक तीव्र होईल. अलीकडच्या काळात काही चांगले बदल घडून आले आहेत. ब्राझील सरकारच्या माहितीनुसार, २०२५मध्ये ॲमेझॉनमधील जंगलतोडीमध्ये सुमारे.११ टक्क्यांची घट झाली आहे. २०२२च्या तुलनेत जंगलतोड निम्म्यावर आणण्यात यश आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. पर्यावरणीय कायद्यांची अंमलबजावणी, उपग्रह निरीक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव यांचा यात मोठा वाटा आहे. तथापि, संशोधकांच्या मते जंगलतोडीतील घट ही पुरेशी नाही. जंगलांचा ऱ्हास, वणवे, रस्ते बांधकाम आणि हवामान बदल यांसारखे धोके अद्याप कायम आहेत. मागील वर्षी झालेल्या हवामान परिषदेसाठीसाठीही रस्ते बांधताना ॲमेझॉनमधील जंगलतोड झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत, ज्यामुळे विकास आणि पर्यावरण यांतील संघर्ष अधोरेखित होतो.ॲमेझॉन जंगलाचे संरक्षण करणे हे केवळ ब्राझील किंवा दक्षिण अमेरिकेचे काम नाही, तर संपूर्ण जगाची सामूहिक जबाबदारी आहे. कारण ॲमेझॉनचे जंगल पृथ्वीच्या हवामान स्थैर्याशी, जैवविविधतेशी आणि मानवी अस्तित्वाशी थेट संबंधित आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जंगलतोड रोखण्यासाठी कठोर कायदे, आदिवासी समुदायांचे हक्क संरक्षण, शाश्वत शेती, पर्यावरणपूरक विकास धोरणे आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्य आवश्यक आहे. तसेच ग्राहकांनीही पर्यावरणपूरक उत्पादनांचा वापर आणि जबाबदार उपभोग याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. ॲमेझॉनचे रक्षण करणे म्हणजे भविष्यातील हवामान संकट कमी करण्यासाठी आणि पृथ्वीवरील जीवनाचे संतुलन टिकवण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.सारंग खानापूरकर दै. सकाळचे पुणेस्थित वरिष्ठ उपसंपादक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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