Premium|American Exceptionalism : स्वातंत्र्य म्हणजे कुणालाही वाटलेली 'खिरापत' नव्हे! एडमंड बर्क आणि विल्सन यांच्या नजरेतून लोकशाहीची 'सिंहासनबत्तिशी'

डॉ. सदानंद मोरे मातृदेशाशी फारकत घेऊन अमेरिकेला आपला राजकीय-मानवतावादी विकास करता आला. जगात व युरोपातच काय, परंतु खुद्द इंग्लंडमध्येही पूर्णतेने नसलेल्या स्वातंत्र्य आणि स्वयंशासन या मूल्यांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांना करून देता आला, हे तर स्पष्टच होते. या मूल्यांचा लाभ सर्व जगाला करून द्यायचा आणि तोही भेदभावविरहित पद्धतीने, हा अमेरिकेच्या इतिहासदत्त कर्तव्याचाच भाग असल्याचा पवित्रा विल्सन घेतो. आ पल्या भाषणात विल्सनने अमेरिकेचा म्हणजे अर्थातच अमेरिकेतील लोकांचा स्वभाव आणि त्यांनी घेतलेले व्रत ऊर्फ ‘मिशन’ यांचा विचार केंद्रस्थानी ठेवलेला दिसतो. त्याशिवाय भाषणात ‘Ideals of America’ असे शीर्षक त्यासाठी वापरायला कोणीच धजला नसता. या सर्व प्रकाराला अमेरिकेची ‘अपवादात्मकता’ - American Exeptionalism असे म्हटले जाते. जगातील इतर सर्वसाधारण राष्ट्रांपेक्षा आपण वेगळे, खरेतर श्रेष्ठच आहोत असे या अपवादात्मकतेच्या जाणिवेत अनुस्यूत असते. म्हणजे काय, तर इतर राष्ट्रे युद्धपिपासू, वसाहतवादी, साम्राज्यवादी, राज्यसत्तावादी, प्रजेला स्वातंत्र्य न देता तिच्यावर सत्ता गाजवणारी, स्वयंनिर्णयाच्या विरोधातील आहेत. त्यामुळे त्या राष्ट्रांच्या प्रजेला जाच सहन करावा लागतोच, खऱ्या स्वातंत्र्यांचा उपभोग घेता येत नाहीच. परंतु याशिवाय ही राष्ट्रे एकमेकांशी युद्धरत असतात. एकमेकांवर मात करून दुसऱ्यांचा प्रदेश गिळंकृत करू पाहतात. यापैकी कोणतीही गोष्ट अमेरिका करीत नाही. याला अपवादात्मक म्हणायचे नाही तर आणखी काय?.वरीलपैकी बरीच कारणे यथार्थ होती हे मान्य करण्यात कोणीही खळखळ करू नये. इतकेच काय परंतु त्यासाठी अमेरिकेने स्वतःविषयी जेवढा अभिमान बाळगला, तसे इतरांनीही त्यासाठी तिचे कौतुकही करावे, अगदी हातचे राखून न ठेवता.पण त्याचबरोबर एक गोष्ट विसरता कामा नये. इतर राष्ट्रांमध्ये जे गुणावगुण, ज्या उणिवा दिसतात त्याची दोन कारणे आहेत. एक ऐतिहासिक आणि दुसरे भौगोलिक. त्यांच्या अनुषंगाने आपोआपच पुढे येणारे तिसरे कारण आर्थिक आहे.भौगोलिक कारणांमध्ये त्या त्या भौतिक विस्तार आणि सीमा, सरहद्दी यांचा समावेश होतो. राष्ट्रातील प्रजेचा उदरनिर्वाह होण्यासाठी, जीवनमान उंचावण्यासाठी ज्या साधनसामग्रीची उपलब्धता लागते, तिला भौगोलिक विस्ताराच्या मर्यादा पडतात. मग साहजिकच इतरांची भूमी आपल्या ताब्यात घेण्याची प्रवृत्ती बळावते. त्यासाठी युद्धे करावी लागतात आणि अगदी सद्भावनेपोटी एखाद्या राष्ट्राने तसे केले नाही, तर दुसरी राष्ट्रे त्याच्याबरोबर तसा व्यवहार करणार नाहीत याची खात्री कोण देणार? उलट त्याला दुर्बल समजून त्याचा घास घेण्यासाठी त्यांच्यात चढाओढ लागेल. युरोपच्याच इतिहासाची साक्ष या मुद्द्याची खात्री पटवायला पुरेसा आहे.दुसरा मुद्दा ऐतिहासिकतेचा आहे. अमेरिका सोडून तत्कालीन राष्ट्रांना त्यांचा त्यांचा असा दीर्घ इतिहास लाभला होता. त्या परंपरेनेच त्यांची ओळख घडवली होती. तिच्यात परस्परांची युद्धे, वैरभाव, शोषण, पूर्वग्रह इत्यादींचा समावेश होता. या सर्व गोष्टी विसरून नव्याने सुरुवात करणे कोणालाही व्यवहारतः शक्य नव्हते. शिवाय तशी अपेक्षा बाळगणे हे मानवी स्वभावाच्याही विरुद्ध होते. तरीही एखाद्या राष्ट्राने तसे करायचा प्रयत्न केला, तरी त्याला त्याच्याच पूर्वेतिहासाचा आरसा दाखवायला इतर राष्ट्रे तयारच असणार..Premium|Mohan Bhagvat: विश्वगुरू भारत; एक चिंतनशील दृष्टिकोन.अमेरिकेच्या मागे ना अशा भूगोलाचे लचांड होते, ना इतिहासाचे. हा एक खंडप्राय देश, नव्हे खंडच. दोन्ही बाजूंना दोन महासागर, त्यामुळे कोणत्याही बाजूने आक्रमणाची भीती नाही. सुरक्षित सीमा. दुसरे म्हणजे विस्ताराच्या मानाने लोकसंख्या अत्यंत कमी, त्यामुळे साधनसामग्रीची कमतरता नाही; ना अन्य राष्ट्रांवर हल्ले करून त्यांची भूमी लाटायची गरज, ना त्यांच्या साधनसामग्रीची लुटालूट करायचे कारण. आसपास वैरभाव असणारी, पारंपरिक शत्रू ठरतील अशा राष्ट्रांचे अस्तित्व नाही म्हटल्यावर इतिहासाचे ओझेही डोक्यावरून उतरले.आता मुद्दा अशा सर्व प्रकारच्या अनुकूलतेचा लाभ उठवणाऱ्या माणसांचाच उरला. ती आळशी, महत्त्वाकांक्षा नसणारी, अल्पसंतुष्ट असती तर तेथील मूळ निवासी निरागस निसर्गावलंबी मूळ निवासी समूहांसारखाच एक समूह बनून निवांत आरामशीर असे आयुष्य जगत राहिली असती. पण तसे नव्हतेच. आपला मायदेश सोडून हजारो मैलांचा धोकादायक प्रवास करीत, अनिश्चिततेचा जुगार खेळत येथे पोहोचलेले युरोपीय धडाडीचे व धाडसी होते. येथे आल्यावर व इतके अनुकूलन लाभल्यावर त्यांच्या आकांक्षांना व उद्यमशीलतेला आणखी धुमारे फुटले असल्यास नवल नाही. उपलब्ध निसर्गदत्त अनुकूलतेच्या आणि आपल्यातील स्वाभाविक क्षमतेचा पूर्ण उपयोग त्यांनी करून घेतला.आणखीही एक सूक्ष्म मुद्द्याचा उल्लेख केल्याशिवाय ही गोष्ट पूर्ण होणार नाही. यापूर्वी अमेरिकेत युरोपातील इतरही राष्ट्रांमधील समूह येऊन राज्य करू लागले होते. पण त्यांची मनोवृत्ती व स्वभावाची ठेवण वेगळ्या प्रकारची होती. आपण ज्या राष्ट्रांसंबंधी चर्चा करीत आहोत ते (संयुक्त) संस्थानांनी सिद्ध झालेले हे अमेरिकी राष्ट्र मुख्यत्वे ब्रिटिश लोकांची वसाहत होते. औद्योगिक क्रांतीनंतरचे भांडवलशाही उत्पादकतेवर आधारलेले इंग्लंड हे राष्ट्र युरोपातील इतर सर्वांना मागे टाकून पुढे जाणे, ही एक आर्थिक ऐतिहासिक अपरिहार्यता होती.विवेचनाला आणखी एका मुद्द्याची जोड द्यायला हवी. मार्क्सने आर्थिक मुद्द्यात केंद्रस्थानी ठेवून किंवा पायाभूत मानून मानवी व्यवहारांची व्यवस्था लावायचा प्रयत्न केला. इतर सामाजिक - आर्थिक - सांस्कृतिक घटकांना त्याने दुय्यम स्थान दिले. इतकेच काय पण त्यांचेही नियमन-नियंत्रण आर्थिक घटकाने होते अशी भूमिका मांडली. पण त्यात एकांगीपणा आला. मार्क्सच्या पाठोपाठ उदयाला आलेल्या मॅक्स वेबरने भांडवलशाहीच्या उदयाचे स्पष्टीकरण करताना या प्रक्रियेतील धार्मिक घटकाचे महत्त्व बरोबर अधोरेखित केले. जेथे भांडवलशाहीचा विकास इतर राष्ट्रांपेक्षा अधिक प्रमाणात झाला आहे आणि तसाच होत राहणार आहे (आणि म्हणून भांडवलशाही विरुद्धची श्रमिकांची क्रांती जिथे पहिल्यांदा होणार आहे) असे मार्क्स म्हणत होता, त्यामागचे धार्मिक, खरेतर पंथीय कारण वेबरने शोधले. ते म्हणजे प्रोटेस्टंट-कॅल्व्हिनिस्ट पंथ - त्या पंथाचे इहलोकाला प्राधान्य देणारे - Work is worship असे समजणारे श्रम-नीतिशास्त्र - Work ethiscs. या पंथाने चर्चचे म्हणजे धर्मगुरूंच्या आज्ञांचे व नियंत्रणाचे जू केव्हाच फेकून दिले होते. त्यामुळे त्यांची वाटचाल आपोआपच व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या दिशेने होऊ लागली होती. स्वतःला आजमावून पाहायचे, त्यासाठी सतत प्रयत्नशील राहायचे. परलोकावर नजर ठेवून ऐहिक कृत्यांकडे दुर्लक्ष करायचे नाही, पण त्याचबरोबर ऐहिकता म्हणजे भोगपरायणता वा उपभोगप्रवणता नसून चैन करण्यात संपत्तीची उधळमाधळ न करता, बचत करीत (भांडवल) संचय करायचा व त्यातून उद्योग व्यवसायांची उभारणी करायची! अशी वृत्ती व दृष्टिकोन असलेल्या उपक्रमशील लोकांना अमेरिकेसारखी सर्वार्थाने अनुकूल भूमी लाभली हा त्यांनीच आपल्या दैवाचा- खरेतर देवाने किंवा Providanceने दिलेला भाग मानला व त्याचे चीज करण्यात कमी पडायचे नाही अशा निष्ठेने काम करीत राहिले. मग त्यांची भरभराट का होऊ नये?.ही प्रक्रिया चालू असताना अमेरिकेने एक पथ्य पाळले. ते म्हणजे आणखी अपवादात्मकता टिकवण्यासाठी स्वीकारलेले अलिप्ततेचे धोरण. आपण ज्यांच्यापेक्षा पूर्णतः वेगळे आहोत त्यांच्या परस्परसंघर्षात आपण पडायचे नाही आणि स्वतःहून त्यांच्याशी व त्यांच्यापैकी कोणाशी संघर्ष करायचा तर प्रश्नच उपस्थित होत नाही.एकीकडे अन्य राष्ट्रांच्या भानगडीत पडायचे नाही व दुसरीकडे अंतर्गत व्यवहारात आपल्याला हवे ते आपल्या पद्धतीने करवून घ्यायचे असे प्रारंभिक धोरण राहिले. या धोरणात अंतर्गत यादवी युद्धाचाही समावेश होतो. अर्थात या यादवी युद्धाला समतेचे तात्त्विक अधिष्ठान लाभल्यामुळे हा संघर्ष कौतुकाचा विषय ठरला. या दिव्यातून तावून सुलाखून जी अमेरिका बाहेर पडली, ती नुसतीच संपन्न आणि समृद्ध अमेरिका नव्हती तर राज्यसत्तेला तत्त्वज्ञानाचे अधिष्ठान प्राप्त करून देणारी महासत्ता होती.आपल्या या अशा महासत्तेचे कौतुक वूड्रो विल्सनला का वाटू नये? पण ते करताना स्वतःच्या स्वातंत्र्यावर प्रेम करणारी व त्यासाठी मातृदेशाशी युद्ध करणारी अमेरिका दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्याचा अपहार कसा काय करू शकते, तसेच आपल्या देशातील वांशिक व वर्णिक भेदभाव संपवण्यासाठी आपल्या देशबांधवांशी युद्ध करणारी अमेरिका इतर देशांमधील लोकांच्या संदर्भात याच प्रकारचा भेदभाव करू शकते का? या प्रश्नांना सामोरे जायची वेळ त्याच्यावर आली. अर्थात इतिहास आणि राजकारण या व्यवहाराचा निष्णात अभ्यासक असलेल्या विल्सनसाठी त्यांचे सफाईदार समर्थन करीत उत्तर देणे अवघड नव्हते. ते उत्तर देताना त्याने अमेरिकेवर आणखी एक अतिरिक्त जबाबदारी टाकली..Premium|Investment Awareness: गुंतवणूक निर्णयप्रक्रियेतील सत्यता कशी शोधायची?.मातृदेशाशी फारकत घेऊन अमेरिकेला आपला राजकीय-मानवतावादी विकास करता आला. जगात व युरोपातच काय, परंतु खुद्द इंग्लंडमध्येही पूर्णतेने नसलेल्या स्वातंत्र्य आणि स्वयंशासन या मूल्यांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांना करून देता आला, हे तर स्पष्टच होते. या मूल्यांचा लाभ सर्व जगाला करून द्यायचा आणि तोही भेदभावविरहित पद्धतीने हा अमेरिकेच्या इतिहासदत्त कर्तव्याचाच भाग असल्याचा पवित्रा विल्सन घेतो. मात्र त्याचबरोबर तो हेही बजावून सांगायला विसरत नाही, की ही मूल्ये किंवा या मूल्यांवर आधारित असलेली व्यवस्था म्हणजे येईल त्याला वाटण्यासाठी सिद्ध केलेली खिरापत नव्हे. त्याचा स्वीकार करण्यासाठी काही एक पात्रता - अधिकार यांची गरज असते. नाही तर ही मूल्ये राहिली बाजूला. त्यातून अव्यवस्था व अराजक निष्पन्न होऊ शकते. यासाठी विल्सन फ्रेंच राज्यक्रांतीचे उदाहरण देतो. फ्रेंच राज्यक्रांतीचे अनेकांनी स्वागत केले, ते तिच्या गाभ्याशी असलेल्या स्वातंत्र्य व समता या महामूल्यांसाठी. पण प्रसिद्ध ब्रिटिश राजकीय विचारवंत एडमंड बर्क त्या अभिनंदन लाटेत वाहून गेला नाही. पार्लमेंटमधील भाषणात तो म्हणाला, ‘I should suspend my congratulations on the new libery of France until I was informed how it had been combined with goverment, with public force, with the discpline and obedience of armies, with the collection of an elective and well distributed revenue, with morality and religion, with the soildarity of property, with peace and order, with social and civil manners.’बर्कचे विधान उधृत करून विल्सन टोकदार प्रश्न उपस्थित करतो, ‘has it not taken France a century to efface the combination and are all men sure that she has found it even now? And yet where none of these combined with the liberty amongst us from the very first?’विल्सनने उपस्थित केलेले दोन्ही प्रश्न अप्रस्तुत आहेत असे कोण म्हणेल? जी गोष्ट इंग्लंडला जमत नाही म्हणून अमेरिकेने युद्ध करून स्वातंत्र्य मिळवले, जे जमवण्यासाठी फ्रान्सला रक्तरंजित क्रांतीनंतरही शतकभर धडपड करावी लागली व कदाचित अजूनही करावी लागेल. ती गोष्ट अमेरिकेला जमली. पण म्हणून ती इतर देशांना, फिलिफिन्ससारख्या मागास देशाला कशी साधेल? त्याला अमेरिकेने स्पेनच्या तावडीतून सोडवले हे खरे, पण याचा अर्थ आता त्याला वाऱ्यावर सोडून द्यावे असा होत नाही. व्यवस्था ही गोष्ट अत्यंत महत्त्वाची आहे. ‘Think of Washington’s passion for order, for authority, for some rightous public force which should teach individuals their place under a goverment, for the solidarity of property, and sober counsel. It was plain that he cared not whilst for liberty for without their things of sustain and give it dignity.’सारांश असा, की Liberty is the privilage of maturity, of self control, of self mastary and a thoughful care for rightious dealings. And some people may have it themelves, and others may not.सिंहासनबत्तिशी या प्राचीन संस्कृत ग्रंथाची आठवण करून द्यायला हवी. राजाच्या पश्चात ज्या वारसदाराला त्याच्या सिंहासनावर बसायला हरकत नाही असे वाटते तो तिथपर्यंत पोहोचून त्यावर आरूढ होणार तोच त्या सिंहासनाला जडवलेली सोन्याची एक पुतळी जिवंत होते आणि विक्रमादित्य राजाचा एक गुण त्याला विशद करून सांगते. हा गुण अंगी असेल तरच त्याने सिंहासन ग्रहण करावे. तो आपल्यात आहे अशी खात्री असल्याने वारसदार पुढे पाऊल टाकतो. तेवढ्यात दुसरी पुतळी जिवंत होते. दुसरा गुण विशद करते आणि त्यानुसार क्रमाक्रमाने एकेक पुतळी... अशी ही कथा आहे.विल्सन जणू स्वातंत्र्याचीच ‘सिंहासनबत्तिशी’ सांगतोय. अमुक एक गुणधर्म असेल तर तुम्ही स्वातंत्र्यासाठी पात्र आहात अशा प्रकारे. बरे ही सिंहासनबत्तिशी त्याने स्वतः रचली नसून, तिचा मूळ उद्गाता एडमंड बर्क आहे. आता बोला, फिलिपिन्सच्या प्रजेने हे गुणधर्म जोपासले आहेत का? आणि समजा नसले, तरीही तिला स्वातंत्र्य द्यायचा जुगार खेळला, रामभरोसे, आणि तो उलटला तर त्याची जबाबदारी अमेरिकेवरच येणार. त्यापेक्षा तिला थोडे थांबायला सांगावे. शहाणे करावे, पात्र करावे आणि मग खुशाल सोडून द्यावे. सिंहीण आपला बछडा मोठा झाला की त्याला अरण्यात सोडून देते निश्चिंतपणाने, त्याप्रमाणे.विल्सनची सिंहासनबत्तिशी अप्रस्तुत आहे असे म्हणता येत नाही. निरर्थक तर ती नाहीच! पण तरीही विल्सन अमेरिकेतील नागरिकांशी, -playing at gallary.डॉ. सदानंद मोरे इतिहास व तत्त्वज्ञानाचे पुणेस्थित अभ्यासक आणि संशोधक तसेच महाराष्ट्र राज्यसाहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.