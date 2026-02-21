Premium|American Imperialism Debate: अमेरिकेचा विस्तारवाद विल्सनच्या तत्त्वज्ञानाचा प्रभाव

फिलिपिन्स घशात घालायचे आणि नंतर त्याच्या स्वातंत्र्ययुद्धात त्याचा पराभव करायचे कृत्य ज्या मॅकिन्लीने केले, तो रिपब्लिकन पक्षाचा होता. हे कृत्य साम्राज्यवादी असल्याची टीका डेमोक्रॅट्स करू लागले. अमेरिका ही आरंभापासूनच तिच्या तात्त्विक भूमिकेमुळे साम्राज्यवादाच्या, विस्तारवादाच्या विरोधी असल्याच्या मुद्द्यावर मॅकिन्लीचा प्रतिस्पर्धी उमेदवार विल्यम ब्रायन याने भर दिला..पहिले महायुद्ध संपता संपता अमेरिकेचा तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष वूड्रो विल्सनने जो चौदा कलमी कार्यक्रम तसेच त्याची (व भविष्यकाळात उद्भवणाऱ्या तत्सम प्रकारांची दखल घेऊन) अंमलबजावणी करता यावी यासाठी राष्ट्रसंघ अथवा ‘League of Nations’ या संस्थेची उभारणी करण्याची जी कल्पना मांडली, तिला जगाच्या इतिहासात अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. विश्वाचे आर्त या लेखमालेत ज्या वैश्विक व्यवस्थेची (World Order) चर्चा होत आहे, तशी चर्चा विल्सनच्या या हस्तक्षेपाशिवाय पुढे सरकलीच नसती हे लक्षात घ्यायला हवे. साहजिकच विल्सन आणि विल्सनच्या या कृतीला ज्याच्या तत्त्वज्ञानाचे अधिष्ठान होते तो जर्मन तत्त्ववेत्ता इमॅन्युएल कांट यांची पुरेशी चर्चा अत्यावश्यकच आहे. या हस्तक्षेपाचे तात्त्विक व व्यावहारिक स्वरूप समजून घेतल्याशिवाय आज काय चालले आहे व त्याच्याशी किसिंजरप्रभृतींचा काय संबंध आहे, हेही समजणार नाही व अर्थातच विश्वाचे आर्त - विश्वाचा पेचप्रसंग काय आहे याचाही उलगडा होणार नाही. तेव्हा पहिल्यांदा विल्सनचा विचार करणे भाग आहे व अनुषंगाने इतर मुद्द्यांचा.विल्सनच्या चरित्राच्या एकूणच तपशिलात जायचे कारण नाही. त्याच्यावर ख्रिस्ती धर्मातील प्लेबेस्टिरियन पंथाच्या विचारांचा प्रभाव होता हा एक महत्त्वाचा मुद्दा. इतिहास आणि राज्यशास्त्र या विषयांचा अभ्यासक-प्राध्यापक-संशोधक असलेला हा राष्ट्राध्यक्ष खरेतर प्रसिद्ध ग्रीक तत्त्ववेत्ता प्लेटो याला अभिप्रेत असलेल्या ‘तत्त्वज्ञ राजा’च्या (Philosopher King) जवळपास जायचा प्रयत्न करीत होता, असे म्हणण्यात काहीही अतिशयोक्ती नाही. त्याला यश किती मिळाले हा प्रश्न वेगळा. त्यामुळे जगाच्या इतिहासाला एक वेगळे वळण मिळाले. तत्त्वतः का होईना, एक नवा पर्याय उपलब्ध झाला हे नाकारता येणार नाही..Premium|French Revolution: फ्रेंच राज्यक्रांतीतील मूल्यांचा गोंधळ: बंधुतेला तिसरे स्थान का?.विल्सनच्या व्यासंगाच्या व आकलन कक्षेच्या साक्ष देणाऱ्या काही ग्रंथांचा उल्लेख यापूर्वी झालेला आहेच. प्रिन्स्टन विद्यापीठात असताना हा व्यासंग बहरून तो फळा-फुलांनी लगडला असे नक्कीच म्हणता येईल. विशेष म्हणजे अमेरिकेचा बृहद्दितिहास लिहिताना आधी इंग्लंडचा इतिहास समजावा लागतो व त्यासाठी परत एकूणच युरोप खंडाच्या इतिहासाला कवेत घ्यावे लागते. हे सर्व करता आल्याने विल्सन हा इतिहास लिहू शकला व त्याच्या आधारे विश्वाच्या वर्तमानाचा व भविष्याचा विचार करता करता काहीएक कृतिआराखडाही सादर करू शकला. ज्यामुळे त्याला शांततेचा नोबल पुरस्कार मिळाला. जो मिळवून आपण दुसरे विल्सन व्हायची उमेद आजचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प बाळगून आहेत. पण त्यासाठीचा त्यांचा मार्ग म्हणजे विल्सनच्या मार्गाचा व्यत्यास असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे; पण तो वेगळा मुद्दा.या शांतिदूताचा प्रवास उलगडण्यासाठी माझ्यापुढे आहे ते त्याने २६ डिसेंबर १९०१ या दिवशी दिलेले एक महत्त्वाचे व्याख्यान. तारखेचा उल्लेख यासाठी केला, की या टप्प्यावर पोहोचेपर्यंत त्याची वैचारिक पूर्वतयारी किती झाली होती हे समजावे. ‘Congregessional Government : A Study in American Politics’ या प्रबंधावर त्याने १८८५मध्येच डॉक्टरेट पदवी संपादन केली होती. (इकडे भारतात हे वर्ष काँग्रेसच्या स्थापनेचे होते.) The State : Elements of Historical and Practical Politics हा त्याचा १८८९मध्ये प्रकाशित झालेला ग्रंथ. त्यातील ‘Practical’ (व्यावहारिक) हा शब्द महत्त्वाचा आहे. राज्यशास्त्राचे सैद्धांतिक (Theoretical) अध्यापन व विवेचन करणाऱ्याला त्याच्या व्यावहारिक बाजूविषयी तुच्छता नसून आस्था असल्याचे येथे लक्षात येते; पण म्हणजेच त्याचा अर्थ असाही होतो, की त्याला प्रत्यक्ष राजकीय व्यवहाराचे म्हणजेच राजकारणाचे वावडे नसावे. अर्थात, यथावकाश ते सिद्धही झाले.सन १८९३मध्ये विल्सनचा United States, Division and Reunion, 1829-1889 हा आणखी एक ग्रंथ प्रकाशित झाला. पण एवढ्यावरच थांबतो तो विल्सन कसला! १९०२मध्ये A History of American People हा पंचखंडात्मक इतिहास त्याने सिद्ध केला. आणखी पुढे जाऊन १९०८मध्ये Constitutional Government in the United States हा महत्त्वाचा ग्रंथही पूर्ण झाला. या ग्रंथातील त्याचे महत्त्वाचे प्रतिपादन अमेरिकेच्या अध्यक्षाच्या भूमिकेविषयीचे होते. अमेरिकेचा अध्यक्ष हा ‘The representative of no constituency, but of the whole people. When he (President) speaks in his true character he speaks for no special interest.’.मला स्वतःला हे विधान फार महत्त्वाचे वाटते. अमेरिकेच्या अध्यक्षाने आपल्या स्वतःच्या मतदारसंघाच्या मर्यादा ओलांडून स्वतःला एकूणच अमेरिका या राष्ट्राचे प्रतिनिधी समजून त्याच्या हिताकडे लक्ष द्यायला हवे, हे म्हणणारा माणूस नंतर प्रत्यक्षात त्या पदावर गेल्यानंतर या अध्यक्षाने ‘Whole People’ म्हणजे विश्वाविषयी बोलले पाहिजे असा अर्थविस्तार करू लागला, तर त्यात आश्चर्य वाटायचे कारण नाही.विल्सनच्या अशा प्रकारच्या लेखनावर व अर्थातच प्रिन्स्टन विद्यापीठातील त्याच्या कामगिरीवर (ज्याचा तो अध्यक्ष किंवा कुलगुरू म्हणू या, होता) लुब्ध होऊन न्यू जर्सी या संस्थानाचे प्रमुखपद त्याच्याकडे चालत आले असल्यास आणि त्यानंतर १९१२ सालच्या निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाने राष्ट्राध्यक्षपदाचा उमेदवार म्हणून निवडले असेल तर ते योग्यच म्हणावे लागते.अर्थात हा नंतरचा मुद्दा. येथे मला एवढेच सुचवायचे आहे, की १९०१मधील विल्सनच्या ज्या व्याख्यानाचा आपण आधार घेत आहोत, ते देईपर्यंत त्याची अमेरिकेचा इतिहास, राजकारण आणि प्रशासन या विषयांवर पूर्ण पकड बसली होती.विल्सनच्या या व्याख्यानाचे निमित्त होते १२५ वर्षांपूर्वी झालेल्या ट्रेंटन येथील लढाईचा शतकोत्तर रौप्यमहोत्सव. इंग्लंडशी युद्ध करून स्वातंत्र्य मिळवताना अमेरिकेने ज्या लढाया जिंकल्या, त्यातीलच ही एक महत्त्वाची लढाई..Premium|Rise and Fall of Empires: साम्राज्यांचा उदयास्त, तंत्रज्ञान आणि साधनसामग्रीचा प्रभाव.मात्र व्याख्यानामागचा विल्सनचा उद्देश विजयाचे स्मरणरंजन किंवा जल्लोष हा नव्हता. त्याला अमेरिकेपुढे त्यावेळी असलेल्या एका महत्त्वाच्या आव्हानात्मक प्रश्नाचे उत्तर द्यायचे होते. त्यासाठी एका राजकीय तत्त्वज्ञानाची चौकट निर्माण करायची होती, ती त्याने केली, करावीच लागली; पण त्यापेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे नंतरच्या काळात त्याने ती आणखी पुढे नेली.तो प्रश्न म्हणजे अर्थातच फिलिपिन्सच्या स्वातंत्र्याचा. फिलिपिन्स हा बेटांचा समूह त्या काळात स्पेन या युरोपीय सत्तेच्या अमलाखाली होता. त्याने स्पेनशी युद्ध करून स्वातंत्र्य मिळवण्याचा घाट घातला. या युद्धात उतरून अमेरिकेने स्पेनचा पराभव केला. आता आपल्या राजकीय तत्त्वज्ञानाशी एकनिष्ठ राहून अमेरिका स्वयंनिर्णयाच्या तत्त्वाला अनुसरून फिलिपिन्सला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देईल व भविष्यात त्याच्या स्वातंत्र्याचे रक्षणही करेल अशी स्पेनची आशा नव्हे धारणा होती; परंतु प्रत्यक्षात झाले ते विपरीत. त्याची यथासांग चर्चा आपण पूर्वी केलेली आहेच. अमेरिकेने चक्क फिलिपिन्स आपल्या ताब्यात घेऊन त्याला आपल्या राज्याचा आणखी एक प्रांत (State) केला. फिलिपिन्सच्या लोकांना हे कसे रुचेल? त्यांनी अमेरिकेशीही युद्ध केले; पण त्यात ते बिचारे कसा टिकाव धरणार? या संदर्भात खुद्द अमेरिकेतील विचारवंतांनी कशी तीव्र नाराजी व्यक्त केली याचेही विवेचन आपण केले आहे. त्यात प्रसिद्ध लेखक मार्क ट्वेन कसा अग्रेसर होता हेही दाखवून दिले आहे. (आजचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या विस्तारवादी धोरणासंबंधी ट्वेनने काय प्रतिक्रिया दिली असती याचे काल्पनिक विवेचन इंटरनेटवर पाहायला मिळते.)विल्सनपुढील आव्हान म्हणजे आपल्या एका स्वातंत्र्य लढाईचा उत्सव साजरा करीत असताना आजमितीला सुरू असलेल्या फिलिपिन्सच्या स्वातंत्र्ययोद्ध्यांविरुद्धच्या आपल्या युद्धाचे व त्या राष्ट्राला जिंकून जोडून घेण्याच्या कृतीचे समर्थनात्मक स्पष्टीकरण करणे आणि महत्त्वाची बाब म्हणजे अमेरिकेचे हे कृत्य तिच्या आदर्श उद्दिष्टांशी (Ideals of America) विसंगत नाही अशी वकिली करणे!.व्याख्यानाच्या सुरुवातीलाच विल्सनने स्पष्ट केले, की ट्रिंटनची लढाई आमच्यासाठी आजही इतिहासजमा झालेली नाही. मुद्दा स्पष्ट करताना तो म्हणाला, ‘The battle of Trinton is as real to us as the battle of San Juan Hill.’हा मुद्दा समजून घ्यायला हवा. विल्सन वर्तमानकालीन ज्या लढाईचा येथे उल्लेख करतो, ती सॅन जुआनची लढाई नुकतीच म्हणजे १८९८मधील क्यूबाला स्वतंत्र करण्यासाठी अमेरिकेने स्पेनशी केलेली (व जिंकलेली) लढाई. या लढाईचा नायक होता सेनानी थिओडर रुझवेल्ट. विल्सन जेव्हा हे व्याख्यान देत होता तेव्हा हाच रुझवेल्ट अमेरिकेचा अध्यक्ष होता; पण का आणि कसा, तर त्याच्या पराक्रमामुळे त्या आधी न्यूयॉर्कचा गव्हर्नर झाला. यानंतर राष्ट्राध्यक्षपदाच्या मॅकिन्ली या उमेदवाराने (ज्याची ती दुसरी ‘टर्म’ होती) उपाध्यक्षपदासाठी रुझवेल्टला बरोबर घेतले. दोघे निवडूनही आले. अवघ्या सहाएक महिन्यांत मॅकिन्लीचा खून झाला, तेव्हा रुझवेल्ट आपोआपच अध्यक्ष झाला. विशेष म्हणजे त्याच्या युद्धातील कामगिरीसाठी राष्ट्रीय पातळीवरील पुरस्काराचा तो धनी झालाच (हे मरणोत्तर) पण राष्ट्राध्यक्ष असताना त्याने रशिया आणि जपान यांच्यातील युद्ध संपवून समेट घडवण्याचे कार्य केले, यासाठी त्याला शांततेचा नोबेल पुरस्कारही मिळाला. (युद्ध आणि शांती या दोहोंसाठी पुरस्कार मिळवणारा हा एकमेव राष्ट्रप्रमुख होय. स्वतः विल्सनलाही नोबेल शांती पुरस्कार मिळाला; पण ते त्याच्या चौदा कलमी कार्यक्रम आणि राष्ट्रसंघ यामुळे.)आणखी एका गोष्टीची नोंद. दुसरे महायुद्ध सुरू झाले तेव्हा राष्ट्राध्यक्षपदाची माळ चक्क विल्सनच्या गळ्यात पडली होती आणि तीही रुझवेल्टचा पराभव करून. पुढे युद्धाला तोंड फुटल्यावर, अमेरिका युद्धात न पडता तटस्थ राहील, अशी भूमिका विल्सनने घेतली. रुझवेल्टने अमेरिकेने भाग घ्यावा या भूमिकेचा जोरदार पुरस्कार केला. पुढे विल्सनला तो घ्यावा लागला. तेव्हा रुझवेल्टने जातीने युद्धात भाग घ्यायची तयारी दर्शवली व त्यासाठी अनुमती (अर्थात भरतीची) मागितली; पण ती विल्सनने अर्थातच नाकारली. आपल्या प्रतिस्पर्ध्याला फुकाफुकी हिरो व्हायची संधी कोण देणार? असो!.Premium|Roosevelt vs Wilson: अमेरिकेच्या इतिहासातील विल्सन विरुद्ध रुझवेल्ट: राजकीय ताणतणावाची कथा.विल्सनच्या व्याख्यानातील ट्रिंटनच्या लढाईच्या तपशिलाची चर्चा करायचे कारण नाही. मुख्य प्रश्न तो समकालीन फिलिपिन्स युद्धाबाबत काय म्हणतो हा आहे. राष्ट्राध्यक्ष (व भूतपूर्व सेनानी) नात्याने या युद्धाचे व फिलिपिन्सच्या स्वातंत्र्याचा अपहार करण्याचे समर्थन करणे राष्ट्राध्यक्ष रुझवेल्टला भागच होते. त्याचे आधी मॅकिन्लीही ते करीत असणारच.खरेतर १९००मध्ये जेव्हा राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक रंगली होती, तेव्हा हे युद्ध सुरू झालेले होते. निवडणुकीच्या दरम्यान प्रचारसभेत वगैरे त्याची चर्चा होत होतीच, किंबहुना करावी लागतच होती.येथे हेदेखील सांगायला हरकत नाही, की फिलिपिन्स घशात घालायचे आणि नंतर त्याच्या स्वातंत्र्ययुद्धात त्याचा पराभव करायचे कृत्य ज्या मॅकिन्लीने केले, तो रिपब्लिकन पक्षाचा होता. रिपब्लिकन पक्षाचा पारंपरिक विरोधक व प्रतिस्पर्धी असलेल्या डेमोक्रॅटिक पक्षाला हे मान्य नव्हते. म्हणून तर १९००मध्ये झालेल्या निवडणुकीच्या प्रचारात हा एक महत्त्वाचा मुद्दा बनला. हे कृत्य साम्राज्यवादी असल्याची टीका डेमोक्रॅट्स करू लागले. अमेरिका ही आरंभापासूनच तिच्या तात्त्विक भूमिकेमुळे साम्राज्यवादाच्या, विस्तारवादाच्या विरोधी असल्याच्या मुद्द्यावर मॅकिन्लीचा प्रतिस्पर्धी उमेदवार विल्यम ब्रायन याने भर दिला. अमेरिकेला जितका स्वयंनिर्णयाचा हक्क आहे तितकाच तो फिलिपिन्सलाही असल्याचे त्याचे प्रतिपादन होते.अर्थात मॅकिन्लीच्या मताप्रमाणे फिलिपिन्सवर कब्जा करून त्याला अमेरिकेचा भाग करणे हा साम्राज्यवादी विस्ताराचा भाग नसून, ‘The mission of The United States is one of the benevolent assimilation, substituting the mild sway of justice and right for arbitrary rule.’ अमेरिका जे काही करीत आहे ते फिलिपिन्सच्या कल्याणासाठी, त्याच्या हिताच्या व भल्यासाठी. त्याचे वर्णन तो ‘bestowal of the blessings of good and stable government upon the people of the Philipine Island under the free flag of the United States.’.विशेष म्हणजे आपल्या युरोपच्या दौऱ्यावरून मार्क ट्वेन १८९८मध्ये परत आला, तेव्हा निवडणूक लागली होती व दोन्ही पक्षांचे उमेदवार प्रचाराची राळ उडवीत होते. ट्वेनने सरळ सरळ मॅकिन्ली-रुझवेल्टच्या विरोधात भूमिका घेतली. तो म्हणतो, ‘We have gone there to conquer, not to redeem... It should be our pleasure and duty to make those people free and let them deal with their own domestic questions in their own way. And so I am an anti-imperialist. 