Premium|Amitabh Bachchan : अमिताभ होणं सोपं नाही

जी. बी. देशमुखभारतीय सिनेसृष्टीचा विचार करताना 'अमिताभ बच्चन' या नावाचा उल्लेख अपरिहार्य ठरतो. संवादफेक, देहबोली, नृत्य, गायन, पेहराव, चरित्रांमधली विविधता अशा सगळ्याच आघाड्यांवर परिपूर्ण असलेल्या ह्या कलाकाराच्या अचाट प्रतिभेला शिस्त, वक्तशीरपणा, कामाप्रती प्रामाणिकता आणि सुसंस्कृततेची जोड मिळाल्यानंतर केवळ 'अमिताभ' नावाचा सुपरस्टारच घडू शकतो.क वी, गीतकार जावेद अख्तर अमिताभ बच्चनविषयी बोलताना म्हणतात, ''अमिताभ बनना कोई आसान काम नही । कोई उतना टॅलेंटेड हो, जितने वो है, उतना डिसिप्लीन्ड हो, जितने वो है, उतना फोकस्ड हो, जितने वो है, और बातचीत मे उतना समझदार हो, जितने वो है । डिसिप्लिन, काॅन्सन्ट्रेशन, टॅलेंट, मेहनत... इतना सारा एकही जगह पाना मुश्किल काम है ।'' खरंच आहे, अमिताभ बच्चन हे नाव यशाच्या आणि लोकप्रियतेच्या कुठल्याही मापदंडाच्या पार जाऊन बसलं आहे. छप्पन्न वर्षांची दीर्घ कारकीर्द अजूनही मध्यान्हीच असावी अशी तळपत आहे. सर्व बाजूंनी पारखून झालं पण ह्या माणसातल्या अफाट ऊर्जेचं, मेहनतीचं, प्रतिभेचं, लोकप्रियतेचं आणि कामातील तन्मयतेचं इंगीत सर्वसामान्यांच्या आकलनापलीकडचं आहे.. सन १९६९मध्ये सात हिंदुस्थानी ह्या चित्रपटातून सुरुवात करून १९७३च्या जंजीरच्या यशापर्यंत धीर धरणारा; १९७३ ते १९८६पर्यंत 'वन मॅन इंडस्ट्री' होऊन हिंदी चित्रपटसृष्टीचा भार एकहाती वाहणारा; कारकीर्द भरात असताना राजीव गांधींच्या मित्रप्रेमापोटी राजकारणात जाऊन कारकीर्द पणास लावणारा आणि तिथले कडू अनुभव पचवून लगेच त्या चिखलातून वेगळा होणारा; नव्वदच्या दशकात काही व्यावसायिक चुकांमुळे आर्थिक अडचणीत येणारा आणि वर्ष २०००पासून कौन बनेगा करोडपती हा टीव्ही शो आणि मोहब्बतें चित्रपटातून दमदार दुसरा डाव सुरू करणारा अमिताभ आज वयाच्या आठव्या दशकात तरुणांना लाजवेल अशा ऊर्जेनं काम करतोय. माझ्या मते, त्याच्या उत्तुंग कारकिर्दीचं श्रेय त्याच्यामधील अतुलनीय अभिनय क्षमतेलाच जातं. ह्याकरता उदाहरणं द्यायची झाली, तर ते एका ग्रंथाइतकं साहित्य तयार होईल. तरी जागेच्या मर्यादेत राहून अमिताभनं पडद्यावर उमटवलेल्या प्रतिभेच्या पाऊलखुणांची चर्चा करता येईल.सर्वात आधी आपण अमिताभनं पडद्यावर साकारलेल्या मरणदृश्यांची चर्चा करू या. दीवार, शोले, मुकद्दर का सिकंदर, शक्ती अशा चित्रपटांमधील त्याचा प्राणत्याग प्रेक्षकांना रडवून गेला होता. आमच्या वऱ्हाडी मित्राचा त्यावर अभिप्राय असायचा, की मरावं तर अमिताभनंच, बाकीचे मरतात तर, मेल्यासारखे वाटतच नाहीत. ह्यातील विनोद बाजूला ठेवला तर अमिताभच्या अभिनयाला मिळालेल्या अशा अनोंदिकृत प्रशंसा अभ्यासाचा एक वेगळा विषय ठरावा. अमिताभच्या अभिनय क्षमतेची पावती देणाऱ्या एका मरण-दृश्याचा मी उल्लेख करेन. ते दृश्य म्हणजे डॉनचा मृत्यू. जखमी डॉन डीएसपी इफ्तखारच्या कानपटीवर रिव्हॉल्व्हर लावून अर्धशुद्धीच्या म्हणतो, ‘तुम लोग ये भुल गये, जख्मी है तो क्या... डॉन फिर भी डॉन है... डॉन को पकडना मुश्किल ही नही नामुमकिन है...’ एक, एक शब्द महत्प्रयासानं उच्चारत, हळूहळू चेहऱ्यावर शुद्ध हरपत जाण्याचे भाव येत असतात, पण डॉन असण्याची टेचही कायम असते. काही क्षणांत तो जागीच कलंडतो आणि जीव सोडतो. मरेपर्यंत पोलिसांच्या ताब्यात न जाण्याची जिद्द, डॉन असण्याचा अभिमान, बेदरकारी, याशिवाय आपण ह्यातून वाचणार नाही हे वास्तव कळल्याचा भाव इतकं सारं पाच मिनिटांच्या दृश्यात अमिताभच करू जाणे..कोट घालणं, सुटाबुटात स्टायलिश दिसणं हादेखील अमिताभचाच प्रांत. अमिताभनं सिनेमांत सुटाबुटात जी गाणी म्हटली, जी तुफान संवादफेक केली, तिला तोड नाही. मजबूर सिनेमातील ‘आदमी जो कहता है...’ या गाण्यात सुटाबुटातला हँडसम अमिताभ मनाची द्विधा अवस्था व्यक्त करतो आणि आपण स्तिमित होतो. जुर्माना, बेमिसाल ह्या हृषिकेश मुखर्जींच्या चित्रपटांतून सुटाबुटातला हँडसम आणि डिसेंट अमिताभ पाहायला मिळाला होता. मनमोहन देसाईंच्या अमर, अकबर, अँथनीमधला अँथनी लाडक्या फादरसमोर त्याची सुटाबुटातील स्टाइल दाखवायला जातो, तेव्हा पब्लिक दिवानी झाली होती. अमिताभचा स्क्रीन प्रेझेन्स असा अलौकिक होता, की झीनत, रेखा, परवीन, हेमामालिनी यांसारख्या सौंदर्यवतींचं अस्तित्वही पडद्यावर नगण्य ठरत असे. बेमिसालमधील ‘खफा हूँ...’ या पार्टी साँगमध्ये अमिताभची अदाकारी आणि सूट बघत राहावा. दीवारमध्ये कुलीच्या गणवेशातून सुटाबुटात आलेल्या अमिताभनं केलेली संवादफेक, तिचे संदर्भ तर आता भारताच्या सार्वजनिक जीवनाचा भाग आहेत. डॉननंतर सुमारे बारा वर्षांनी अग्निपथमध्ये सामाजिक प्रतिष्ठा मिळविण्याच्या अट्टाहासाचा एक भाग म्हणून अमिताभ पूर्ण सिनेमात सुटाबुटात वावरला आहे. हा पोशाख कुठेही विसंगत वाटला नव्हता. थोडक्यात, पडद्यावर सूट घालावा तो अमिताभनंच.चित्रपट तिकीटबारीवर यशस्वी होण्याचा ताण त्याच्या दुसऱ्या डावात मानगुटीवरून हटला आणि मग आपल्याला खाकी, देव, ब्लॅक, पा, पिकू, पिंक, बदला, गुलाबो सिताबो यांसारख्या चित्रपटातून अमिताभच्या अभिनयाचा अर्क अनुभवयास मिळाला. पा आणि पिकू सिनेमांत अधिकच वास्तवाकडे नेणारी त्याची मरणदृश्यं बघायला मिळाली. सलीम-जावेद यांनी जंजीरपासून अमिताभला ‘अँग्री यंग मॅन’ हे बिरूद मिळवून दिलं. सलीम जावेदच्या दमदार संवादांचं अमिताभनं जंजीर, मजबूर, दीवार, शोले, त्रिशूल, डॉन, काला पत्थर, शान, शक्ती या सिनेमांत सोनं केलं असलं, तरी जिथं सलीम-जावेद नव्हते अशा अमिताभनं केलेल्या मनमोहन देसाईंच्या सर्वच सिनेमातील संवाद उल्लेखनीय झाले होते. कादर खाननं संवाद लेखन केलेल्या मुकद्दर का सिकंदरसारख्या अनेक चित्रपटांतील अमिताभचे संवाद तुफान गाजले होते. इतकंच काय अलीकडच्या पिंक आणि बदला सिनेमात कुण्या नवख्या तरुण संवाद लेखकांचे अमिताभनं म्हटलेले संवाद थेट हृदयात उतरले होते..Navin Nischol Life Story : दैव देते, पण निर्णय चुकतो .प्रसिद्ध नृत्य दिग्दर्शिका सरोज खान एकदा म्हणाल्या होत्या, की ज्यांच्या रक्तात ऱ्हिदम आहे अशा थोडक्या अभिनेत्यांपैकी एक अमिताभ आहे. त्याच्या सुरुवातीच्या संघर्षाच्या काळात बॉम्बे टू गोवा सिनेमात ‘देखा ना हाये रे सोचा ना’ गाण्यावर बसमध्ये थोडं अवघडल्यासारखं नाचणाऱ्या अमिताभनं काही दिवसांत ‘खाई के पान बनारसवाला’ गाण्यात दणक्यात नृत्य करून हिंदी चित्रपटसृष्टीचा ट्रेंड बदलून टाकला. अमिताभच्या लोकप्रियतेच्या टिकाऊपणाची कारणं शोधता शोधता त्याच्या अभिनयातील महत्त्वाचं शस्त्र असलेले त्याचे डोळे दुर्लक्षिता येणार नाही. काला पत्थर चित्रपटात भावोत्कट प्रसंगी प्रत्येक वेळी अमिताभच्या चेहऱ्यानं पूर्ण पडदा व्यापलेला असतो आणि केवळ डोळ्यांमधून राखीप्रतीचं प्रेम, प्रेम चोपडाबद्दलची घृणा आणि पूर्वायुष्यात एका प्रसंगी स्वतःच्या भेकडपणाचा पश्चात्ताप आणि शत्रुघ्न सिन्हानं रंगवलेल्या मंगल नावाच्या उपद्रवी माणसाविषयीची चीड अशा सर्व भावना अमिताभनं केवळ डोळ्यांमधून व्यक्त केल्या होत्या. अशाच संवादाविना केवळ डोळ्यांमधून भावना व्यक्त करण्याची सर्वात मोठी कमाल अमिताभनं शक्तीमध्ये केली होती. प्रसंग होता तो, पोलिसांच्या ताब्यात असताना आई झालेल्या राखीचं अंतिम दर्शन घेण्यासाठी घरी जाण्याचा आणि तिथं ज्यांच्याशी प्रचंड मतभेद आहेत, त्या पोलिस अधिकारी असलेल्या वडील दिलीप कुमारशी भेट होण्याचा. ह्या उत्कट प्रसंगी दोन्ही महान कलाकारांच्या उच्च दर्जाची ओळख पटली होती. केवळ चेहऱ्यावरील भाव आणि डोळ्यांमधून भावना व्यक्त करण्याच्या ह्या प्रसंगात अमिताभचा चेहरा पूर्णपणे कॅमेऱ्यासमोर होता. सगळं काही अस्सल!‘मौत तू एक कविता है...’ ही कविता आनंद चित्रपटात सादर करून पुढं अमिताभनं त्याच्या काव्यवाचनाचा आनंद प्रेक्षकांना कभी कभी, सिलसिला, अग्निपथ अशा अनेक सिनेमांतून दिला. पुढे मिस्टर नटवरलालमध्ये संगीतकार राजेश रोशन ह्यांनी अमिताभकडून ‘मेरे पास आओ मेरे दोस्तो...’ हे बालगीत गाऊन घेतलं आणि नंतर अमिताभ गातच गेला. नसीबमध्ये साक्षात मोहम्मद रफीसोबत ‘चल मेरे भाई तेरे हाथ जोडता हूँ’ हे मजेदार गाणं म्हटलं होतं. आतापर्यंत अमिताभनं ‘रंग बरसे भिगे चुनरवाली’ आणि ‘मेरे अंगने मे तुम्हारा क्या काम है’ अशा सुपरहिट गाण्यांसहीत सुमारे चाळीस लोकप्रिय गाणी म्हटली आहेत..छोट्या पडद्यावरील अमिताभचा पंचवीस वर्षांपासून सुरू असलेला कौन बनेगा करोडपती नावाचा चमत्कार आपण बघतोच आहे. त्याच्याशिवाय पर्याय नसलेल्या ह्या कार्यक्रमानं तो भारताच्या घराघरांतील सदस्य झाला आहे. त्याचं भाषेवर प्रभुत्व, समोर आलेल्या सामान्य माणसाप्रती सन्मानाची भावना आणि उच्च दर्जाची व्यावसायिकता अचंबित करणारी आहे.संवादफेक, देहबोली, नृत्य, गायन, पेहराव, चरित्रांमधली विविधता अशा सगळ्याच आघाड्यांवर परिपूर्ण असलेल्या ह्या कलाकाराच्या अचाट प्रतिभेला शिस्त, वक्तशीरपणा, कामाप्रती प्रामाणिकता आणि सुसंस्कृततेची जोड मिळाल्यानंतर केवळ 'अमिताभ'च घडू शकतो. ज्यांनी हा पाहिला त्यांना दुसरा बघण्याची गरज नाही आणि ह्या जन्मात ते शक्यही नाही.जी. बी. देशमुख अमरावतीस्थित चित्रपट अभ्यासक, लेखक आहेत.. 