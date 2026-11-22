इरावती बारसोडेएखाद्याला खळखळून हसवणं हे एक मोठं आव्हानच असतं. त्यातही गाण्यातून विनोद करणं आणखी अवघड. पण अमृता गाण्यातून विनोद करते. अमृता बेंद्रे... एक आई, एक गृहिणी आणि कॉमेडियनसुद्धा! कोणत्याही स्त्रीला पुरुषासारखं खदाखदा दिलखुलास हसता आलं पाहिजे असं तिचं म्हणणं. त्यांना हसवण्याचा विडा तिनं उचललाय. अशा या मॉमिक - मॉम कॉमिक अमृताबरोबर मारलेल्या गप्पा...तू स्टँडअप कॉमेडियन आहेस, अशी कॉमेडियन जी गाण्यातूनही कॉमेडी करते... गाणं आणि कॉमेडी हे सगळ्यांना सहजी जमत नाही. तू कसं जमवलंस?अमृता बेंद्रे ः आपल्याला सगळ्यांनाच कुठली ना कुठली गोष्ट अवघड वाटते किंवा सोपी वाटते. रोज नेमक्या वेळी उठून, आवरून ऑफिसला जाऊन आठ तास काम करणाऱ्यांचं, घरचीही कामं करणाऱ्यांचं मला खूप अप्रूप वाटतं. मी केलाय ऑफिसला जायचा प्रयत्न, तोही तीनदा. नाही जमलं मला. प्रत्येकाला अशी एखादी गोष्ट येते जी बाकी लोकांना अवघड वाटू शकते. आपण कसं वाढलोय आणि आपला स्वभाव या दोन्ही गोष्टींवर ते अवलंबून असतं. माझ्यासाठी या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या ठरल्या. माझ्या आईची बाजू म्युझिकल आहे आणि बाबांची बाजू फनी, कॉमिकल आहे. दोन्ही घरांमध्ये राहून ते रोजच बघत आलीये. आईकडच्या एखाद्या कार्यक्रमाला भेटलो, की सगळेच एकेक करून गाणं म्हणतात. ‘फनी’बद्दल बोलायचं, तर शाळेत आपोआप मित्र-मैत्रिणी एकमेकांबरोबर मजेशीरच वागतात. माझी शाळा इंग्लिश मीडियम असली तरी पुण्यात होती. मी तेव्हा पुलं खूप ऐकले, मित्र-मैत्रिणींनाही पुलं माहिती होते. बारीकसारीक नाटकं करणं, बघणं हे नॉर्मल होतं. घरातही या गोष्टी कानावर पडत होत्या. शाब्दिक कोट्या करणं हे तर आमच्याकडे असतंच. घरामध्ये चॅलेंज दिल्यासारखे जोक्स केले जातात. त्यामुळे गाणं आणि विनोद यांचा मला आनुवंशिकच वारसा मिळालाय, असं मला वाटतं. लोकांना वाटतं हे अवघड आहे, पण मला ते उपजत मिळालंय. इट्स अ ब्लेसिंग आय हॅव! .Premium|Cyber Warfare India : सायबर युद्धाचा अदृश्य सत्तासंघर्ष; भारताच्या डिजिटल सुरक्षेसमोर नवी आव्हाने.तू विनोदी पॅरडीज करतेस... त्यामागची थॉट प्रोसेस काय असते?पॅरडी करताना एकतर एखादा विषय जिव्हाळ्याचा वाटतो किंवा कधीकधी एखादं गाणं खूप आवडलेलं असतं. एखादं गाणं मजेदार आहे, याच्यावर काहीतरी करता येईल असं वाटतं किंवा एखाद्या गाण्यामधले भाव खुणावतात. म्हणजे, एखादं गाणं करुण रसातलं असतं; ते प्रियकराच्या विरहात म्हटलेलं असू शकतं, आणि हेच गाणं ‘अरे माझा मॅनेजर मीटिंग कधी संपवेल’ या भावनेलाही सुसंगत ठरू शकतं. करुण रस तोच, पण तो तुमच्या रोजच्या आयुष्यातला असतो. हे राग, गाणी कुठलेतरी भाव उत्तेजित करत असतात. त्यामुळे त्या नोट्समध्ये मी तीच भावना वेगळ्या संदर्भानं बसवण्याचा प्रयत्न करते. म्हणजे शंकर महादेवनचं ब्रेथलेस हे गाणं एका मुलीबद्दल आहे, शेवटी ते गाणं करुणही होतं. हेच भाव मातृत्वालाही, विशेषतः नव्यानं आई झालेल्या स्त्रीसाठी लागू पडतात. कारण या आईचं आयुष्यही ‘ब्रेथलेस’च असतं. ती अखंड काम करत असते, तिला झोपही नीट मिळत नाही. यावरची एक पॅरडी मी केली होती, आणि लोकांना ती आवडली होती.थोडक्यात काय, तर पॅरडीचा प्रवास टू-वे आहे. तुम्ही गाण्याकडून विषयाकडे जाऊ शकता किंवा विषयाकडून गाण्याकडे जाऊ शकता. पॅरडीमध्ये मूळ गाण्यासारखं काहीतरी एकसमान असलं पाहिजे, ज्यामुळे ते गमतीशीर राहील, असा माझा दृष्टिकोन असतो. म्हणजे ‘मधुबन में राधिका नाचे रे’ हे मूळ गाणं आहे; त्याचं मी केलं - ‘क्यू किचन में सासू माँ नाचे रे...’ काही शब्द सारखे ठेवले की पॅरडी आणखी विनोदी वाटते. मला अशा पॅरडीज करायला आवडतात, ज्या मूळ गाण्याबद्दलही तुम्हाला काही सांगतील, ज्या त्या गाण्याचा मूड आणतील पण वेगळं काहीतरी सांगतील.कॉमेडियन म्हणून करिअर होऊ शकतं या विचाराची सुरुवात कशी झाली?मी बराच काळ फ्रीलान्स शिक्षक म्हणून काम केलंय. मी फ्रेंच, इंग्लिशबरोबर थिएटर आणि गाणं शिकवायचे. मग कोविड आला. त्या काळात हे कुठलेच विषय मुलांनी स्क्रीनसमोर बसून शिकावेत इतके महत्त्वाचे नव्हते. मलाही हे सगळं स्क्रीनमधून शिकवायला मजा येत नव्हती. त्यामुळे मी हे काम बंद केलं. तेव्हा ‘कॉमेडियन’ हे प्रोफेशन माहीतही नव्हतं. कनन गिल, बिस्वा यांचा विनोद थोडा बघितला होता, पण ते कसं करायचं याबद्दल काहीच माहिती नव्हतं. कोविडमध्ये जग आणखी जवळ आलं. इंटरनेट, इन्स्टाग्रामवरून काही गोष्टी पटापट कळत गेल्या. सुरुवातीला मी वन लाइनर जोक लिहायचे आणि इन्स्टाग्रामवर सांगायचे. अगदी फालतू फालतू जोक्स, म्हणजे ‘व्हाय इज अक्षय कुमार स्टिल वर्किंग इन हिज फिफ्टीज? बिकॉज ट्विंकल इज अ लिटल स्टार’ असे एकदम पीजे असायचे. मला वाटायचं अशा जोक्समुळे घरातल्यांनामजा येते, कारण त्यांना संदर्भ माहिती असतो म्हणून सगळ्यांना हसू येतं. एखाद्या परक्या व्यक्तीलाही हसवता येईल हे मला वाटलंच नव्हतं. पण जेव्हा मला इन्स्टाग्रामवर प्रतिसाद मिळायला लागला, ‘यू आर फनी’ असं लोक म्हणायला लागले, तेव्हा मला मी परक्या व्यक्तींनाही हसवू शकते, हा नवा शोध लागला.दुसरी गोष्ट अशी, की मला आई होणं किंवा असणं हे डॉक्युमेंट करायचं होतं. मुलांना वाढवताना खूप मजेदार गोष्टी घडत असतात. ते जरा रंगवून, फुलवून सांगू लागले. म्हणजेच हळूहळू माझा विषयही ठरला - आपल्याला कॉमेडी करायची आहे आणि मातृत्वावर आधारित कॉमेडी करायची आहे. पण ‘कॉमेडियन व्हायचं’ हे ठरायला खूप वेळ लागला. कारण या प्रोफेशनमध्ये जेव्हा सगळं जग त्यांचं काम संपवून मजा करत असतं, तेव्हा तुम्ही काम करणार असता. तुमचा नवरा, मुलगी घरी येते, तेव्हा तुम्ही काम करायला बाहेर पडता. त्यांची सुट्टी असते, तेव्हा तुम्ही तुमचे शोज करायला गावाला जाता. त्यामुळे एक आई म्हणून, गृहिणी म्हणून मला हे स्वीकारायलाच वेळ लागला. मला कॉमेडियन व्हायचं असेल तर या गोष्टींचा त्याग करावा लागणार होता. मी ‘त्याग’ म्हणतेय कारण मला आई असणं, गृहिणी असणं, घर छान ठेवणं हे आवडतं.तुम्ही कॉमेडियन म्हणून शो करता, तेव्हा जवळपास दर वीकएंडला असे शोज करावे लागतात. दोन-दोन महिने वीकएंडला मी घरी नसते. या सगळ्याची मानसिक तयारी करायला वेळ लागतो; तो वेळ मी घेतला.साधारण दीड वर्षांपूर्वी मी लाइन-अप शो केला होता. तिथं आलेला शंभर टक्के प्रेक्षक माझा प्रेक्षक होता, तो मला बघायला आला होता. हा माझ्या एकटीचा शो नाही हे कळल्यावर लोक निराश झाले; त्यांनी मला तसं सांगितलं.शेवटी हे सगळे फॅक्टर एकत्र आले, म्हणजे मनाची तयारी करणं आणि लोकांना मला बघायचं आहे हे लक्षात येणं... त्यानंतर महिनाभरात मी ‘फुलका डॉट्स’ नावाचा एक शो लिहिला आणि माझ्या एकटीचा शो करायला सुरुवात केली. माझ्या एकटीचा हा शो मी आता भारतभर करते. खरं सांगायचं, तर हे कॉमेडियन हेच करिअर करावं याची जाणीव मागच्या वर्षी झाली.आई असलेल्या आणि मध्यमवयीन स्त्रिया असा प्रेक्षक आपोआपच घडत गेला तर...ः सुरुवातीला तुमच्यासमोर येईल त्या प्रेक्षकाला तुम्हाला जोक्स सांगावे लागतात. मी सुरुवातीला ओपन माइक करायचे. तिथं बहुतांश तरुण मुलं असतात. कारण त्यांनाच वीकडेजना रात्री बाहेर पडणं शक्य असतं. सुरुवातीची चार वर्षं मी याच मुलांना जोक्स सांगितले आहेत. यंग, सिंगल बॉइज! मी ‘मुलं’ म्हणतीये कारण मी चाळिशी ओलांडली आहे. त्यांच्यासमोरही मी कायम सांगितली ती माझीच गोष्ट. त्यामुळे माझी कॉमेडी मजबूत होत गेली, कारण त्यांना जोक समजावा यासाठी मला खूप झगडावं लागायचं. माझ्या समोरच्या प्रेक्षकांना मी कशाबद्दल बोलतीये हे माहितीच नव्हतं. आता जेव्हा मी शोज करते; समोर शंभर आया बसलेल्या असतात आणि मी जेव्हा म्हणते, ‘जन्म दिल्यानंतर माझा ब्लॅडर कंट्रोल जाणार आहे हे मला माहितीच नव्हतं’, तेव्हा हा जोक समजावून सांगावा लागत नाही, त्या आपसूक हसतात. त्यांच्यासाठी हे विनोदीच असतं. त्यांना रिलेट करता येतं.माझा बहुतांश कन्टेंट माझ्या आयुष्यात काय घडतंय त्यावरचा असतो... इराला वाढवताना काय घडलं, सासूबरोबर काय घडलं, नवऱ्याबरोबर काय घडलं. माझा लहानपणीचा बॉयफ्रेंडच माझा नवरा आहे. हे खूप दीर्घ नातं आहे. त्यामुळे आयुष्यात भरपूर कन्टेंट आहे. माझं आयुष्य खूप फनी आहे. त्यामुळे माझा कन्टेंट माझ्याबद्दलच असतो आणि तो त्यांनाच आवडायला लागला, ज्या माझ्यासारख्या आहेत, म्हणजे मध्यमवयीन स्त्रिया. त्या स्वतःला त्या प्रसंगात पाहू शकतात. मी इन्स्टाग्रामवर momicamruta या हँडलवरून गाणी-जोक्स सांगायला सुरुवात केली, तेव्हा मला खरंच जो ऑडियन्स हवा होता तो मिळाला.कॉमेडी हे परफॉर्मिंग आर्ट आहे. तुमची कला तुमच्या प्रेक्षकांबरोबर डेव्हलप होत जाते. हे एखाद्या वेलीसारखं आहे. तुमचं झाडाचं खोड जसं असेल तशी ती वेल वाढत जाते. आधार नसेल तर तिला वाढता येत नाही. इथंही तसंच आहे. प्रेक्षकच आधार असतो, त्या आधारावर कलेचा विकास होतो. मला हवा तो आधार मिळाल्यावर माझे जोक्स अजून छान होत गेले..Premium|Captagon Drug Trade : सीरियातील कॅप्टॅगॉनचा अब्जावधींचा काळा व्यापार; अमली पदार्थांतून उभे राहिले सत्तेचे आर्थिक जाळे.तुझ्या मते विनोद कसा असावा?समोरच्याला हसू येईल असा विनोद असावा. तुमचा प्रेक्षक समजून घ्या आणि विनोद करा. खोलात जाऊन व्याख्या करायची, तर विनोद ‘लेयर्ड’ असावा, ‘इन्क्लुझिव्ह’ असावा. सगळ्या प्रकारच्या प्रेक्षकांसाठी त्यात काहीतरी असावं. मी अर्ली चाइल्डहूड केअर ॲण्ड डेव्हलपमेंटमध्ये स्पेशलायझेशन केलंय. शिक्षक व्हायचं प्रशिक्षण घेतलं तेव्हा आम्हाला मुलांसाठी लेसन प्लॅन कसा करायचा हे शिकवलं होतं. प्रत्येक मुलाची आकलन क्षमता वेगवेगळी असते. त्यामुळे लेसन प्लॅन बाळबोधही असू नये आणि फक्त हुशार मुलांनाच कळेल असाही असू नये; सगळ्यांसाठी असावा. हेच तंत्र मी विनोदासाठी वापरते. विविध प्रकारचा प्रेक्षक असेल तेव्हा विनोद सर्वसमावेशक असावा. सगळेच प्रेक्षक एकसारखे नसतात, म्हणूनच मी गाणंही म्हणते आणि कॉमेडीही करते. मी गाणं म्हणायला लागले, की काही ‘अरे वा आता शोमध्ये गाणं येणार’ म्हणून खूश होतात. काही लोकांना इंग्रजी पन्स आवडतात, किंवा काहींना हुशारीनं काही बोललेलं आवडतं. उदाहरणार्थ माझी एक लाइन आहे - ‘अरे यार एज्युकेशन फील्स लाइक अ पनिशमेंट, म्हणून आपल्याकडे त्याच्यासाठी एकच शब्द आहे - शिक्षा.’ काहींना या गोष्टी आवडतात. म्हणून विनोद इन्क्लुझिव्ह पाहिजे.आणखी एक उदाहरण सांगते. बंगळूरमध्ये कबन पार्क आहे, शिवाजी पार्कपेक्षाही मोठं आहे ते. तिथं मी गेले होते. माझ्या आधी पाच-सहा बॉइज कॉमेडियन होते. प्रेक्षकांमध्ये काही तरुण मुली-मध्यमवयीन बायकाही होत्या. या मुलांच्या जोक्सना बाकी सगळे हसत होते पण त्या मुलींना काही हसू येत नव्हतं. मी स्टेजवर गेल्यावर सहज विचारलं, ‘किस किस को सू सू आया है?’ या वाक्यावर त्या मुली जोरजोरात टाळ्या देऊन हसल्या. आत्ता ऐकताना हे फनी नाही वाटणार, पण त्यांना हे पटकन रिलेट झालं. का? कारण तिथं वॉशरूम्सची अवस्था फार वाईट आहे. बायकांसाठी अतिशय गैरसोयीची. त्या मुली-बायका तिथं बराच वेळ होत्या. त्यांना थोड्या वेळात वॉशरूमच्या शोधात निघावंच लागणार होतं. जेव्हा कोणीतरी हसतं तेव्हाच विनोद हा विनोद ठरतो.दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे समोरच्या व्यक्तीला कळेल असा जोक हवा. उदाहरणार्थ, मी एकदा डॉक्युमेंट्री बघत होते. त्यात वॉर व्हेटरन कॉमेडियन होता, आणि तो वॉर व्हेटरन्ससाठीच कॉमेडी करत होता... अशा लोकांसाठी ज्यांनी युद्ध खूप जवळून पाहिलं आहे. हा कॉमेडियन बॉम्ब हल्ल्यात जवळपास चाळीस टक्के भाजला होता. त्याचा विनोद होता - ‘माझ्या मृत्यूनंतर मला अग्नी द्यावा अशी माझी इच्छा आहे, पण मी त्यांच्याकडे चाळीस टक्के डिस्काउंट मागणार आहे.’ किती डार्क विनोद आहे हा, पण त्यानं तो ताकदीनं केला आणि प्रेक्षकांनी तो उचलून धरला.थोडक्यात, वेळ बघा, समोर कोण आहे ते बघा आणि त्याप्रमाणे विनोद करा.शूट्स, शोज, घर, सणवार हे सगळं कसं सांभाळतेस?आपण आई होतो तेव्हा जे कौशल्य लागतं ना, तेच इथं वापरायचं. तुम्ही जेव्हा प्रौढ बाई होता, तेव्हा तुम्ही अनेक गोष्टी एकाच वेळी करायला शिकलेल्या असता. दॅट इज हाऊ अ वूमन एक्झिस्ट्स! तुम्ही तुमच्या शरीराला, मनाला प्रशिक्षण दिलेलं असतं. मी ओपन माइक्स करायचे. त्यात पैसे मिळत नाहीत. स्वतःच्या शोची असते तशी जबाबदारीही नसते. कधीकधी आज पाठ दुखतेय, पोट दुखतंय, पाळी आलीय, आज घरात खूपच काम झालंय, आज बरं वाटतं नाहीय अशा फेजेस आयुष्यात येत होत्या, पण तरीही मी उठून स्टँडअप कॉमेडी करायला जायचे. कारण इव्हन व्हेन इट्स अ बॅड डे, आपण किती चांगलं परफॉर्म करू शकतो हे मला पाहायचं असायचं. शोज करताना मला कारणं देऊन चालणार नव्हतं. कोणत्याही स्पर्धात्मक क्षेत्रात असणाऱ्या कोणत्याही स्त्रीला अशाच पद्धतीनं स्वतःला ट्रेन करावं लागणार. काही प्रसंगी शरीर साथ देत नाही, त्यामुळेच क्षमतेपलीकडे जाऊन स्वतःला ट्रेन करावं लागतं. मग आयुष्य अवघड जरी झालं तरी सातत्य राखता येतं, पण त्यासाठी मनाला तयार करावं लागतं. यू डू इट व्हेन इट मॅटर्स टू यू! माझ्या समोरच्या स्त्रिया मी बोलतेय त्याच्यावर हसतात, आणि त्यांना हसवणं माझ्यासाठी महत्त्वाचं आहे. या सगळ्याची गोळाबेरीज मला मी जे करतेय ते करायला उद्युक्त करते... थोडासा स्टडीड अप्रोच, थोडी जिद्द, थोडा हट्ट मला त्या दिशेनं खेचून नेतो.मला शंभर टक्के खात्री आहे, अशा अनेक बायका आहेत, ज्या चांगलं परफॉर्म करू शकतात, चांगले विनोद करू शकतात, चांगलं गाऊ शकतात. पण त्यांना संधी मिळत नाही. अशांचं प्रतिनिधित्व मी करतेय. ही माझी पद्धत आहे, समाजाला काहीतरी देण्याची, थँक यू म्हणण्याची!आयुष्यात तुला कोणाकडून प्रेरणा मिळते?एकच व्यक्ती नाहीये. एक चांगली आई, एक आनंदी बाई असणं हे माझ्यासाठी प्रेरणादायी आहे. हे मी तुकड्यातुकड्यांमध्ये अनेक स्त्रियांमध्ये पाहिलं आहे. माझ्या आईमध्ये, आजीमध्ये - म्हणजे आईची आई, तिला मी नन्नू म्हणायचे, तिच्यात पाहिलं आहे. नन्नूला स्लिप डिस्कचे बरेच ॲटॅक्स यायचे, पण ती शेवटपर्यंत इतकी आनंदी, इतकी मऊ बाई होती. अखंड संगीतमय असायची. नन्नूसारखं मऊ असणं, बाबांच्या आईसारखं ताठ असणं, माझ्या आईसारखं जिद्दी असणं; नियम पाळणारी व्यक्ती असणं, आत्यासारखं अत्यंत फनी असणं हे प्रेरणादीय आहे. मला आयुष्यात अनेक स्त्रियांकडून आईपण, बाईपण शिकता आलं! या सगळ्या बायकांना ट्रिब्युट म्हणजेच माझा ‘आईच्या गावात’ हा शो आहे.माझ्यासाठी प्रेरणा म्हणजे एखाद्या स्त्रीचा तेजस्वीपणा; जी खूप काळोखामधूनही उजळते, अशी स्त्री. मी वर ज्या ज्या बायकांचा उल्लेख केला, त्या सगळ्यांच्या आयुष्यात काळोख होताच की; स्टिल दे शाइन्ड. या सगळ्या गृहिणी होत्या. माणुसकीचा झरा असणं, सतत लढत राहणंआणि तेजस्वी, ऊर्जात्मक राहणं हे माझ्यासाठी प्रेरणादायी आहे. माझ्या मते प्रत्येक स्त्री अशी उजळू शकते. संपूर्ण आयुष्य कायमच तेजस्वी सुखकर असणार नाहीये.कधीतरी काळोख असणारच आहे. पण त्यामुळेच आयुष्य इंटरेस्टिंग होतं..आजची जेन-झी, जेन अल्फा बेफिकीर आहे, सीरियस नाहीये असं आधीच्या पिढ्यांना वाटतं. तुझी मुलगीही चौदा वर्षांची आहे. तुला काय वाटतं?मला वाटतं, प्रत्येक पिढी आपापली आव्हानं घेऊन येते. नन्नू मला सांगायची... तिच्या वेळच्या ‘हम आसमाँ के नीचे, हम आज अपने पिछे’ या गाण्यावर तिचे आजोबा इरिटेट होऊन ‘तुमच्या वेळचं काव्य किती फालतू आहे’ असं म्हणायचे. तुमच्या वेळची गाणी किती खराब आहेत, हे आजीचे आजोबा तिला बोलले आहेत, माझी आजी मला बोलली आहे, आणि मीही माझ्या मुलीला हेच म्हणते, की हा काय कोरियन नॉन्सेन्स आहे. पण प्रत्येक पिढी नवीन असणार आहे, प्रत्येकी पिढीसमोरची आव्हानं वेगळी आहेत. आधीच्या पिढीला त्यांना समजून घेणं नक्कीच अवघड जाणार आहे. पिढीगणिक आव्हानं बदलली आहेत. अडचणी कायमच असणार आहेत, पण त्यावर सोल्युशन्सही मिळणार आहेत, शोधली तर. मुळात, या पिढीसमोर काही आव्हानंच नाहीयेत असं का वाटतंय आपल्याला? त्यांच्यासमोरही भरपूर आव्हानं आहेत. त्यांना नोकऱ्या मिळणं खूप कठीण आहे. त्यांना आयुष्यात स्टॅबिलिटी मिळवण्यासाठी खूप झगडावं लागणार आहे. जेन-अल्फासमोरची आव्हानं आणखी वेगळी असतील. एआय, तंत्रज्ञानामुळे त्यांना आम्ही माणूस आहोत हे रोज सिद्ध करावं लागणार आहे. त्यांच्याविषयी उगाच मतं तयार करण्यापेक्षा त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा करून घेणं जास्त महत्त्वाचं आहे. ते फास्ट लर्नर्स आहेत. मला वाटतं, की या पिढीशी मित्रत्वानं वागता आलं पाहिजे, त्यांना स्वीकारता आलं पाहिजे. तो दृष्टिकोन विकसित करण्याची गरज आहे. मी मुलीला जे सांगते तेच मी इथंही म्हणेन, अडचणींवर बोलत बसण्यापेक्षा त्यावरच्या उपायांचा भाग व्हा. पुढच्या पिढीविषयी आधीच मत का तयार करताय? या पिढीला तुमची मदत करू दे. त्यांची एनर्जी वापरायला हवी. संस्कृती, प्रेक्षक, तुमचा समाज जेवढा भिन्न असेल तेवढे जास्त तुम्ही श्रीमंत असता. तुम्ही एकमेकांशी मैत्री करू शकता. अगदी जवळचा मित्र नाही, पण चाळिशी, पन्नाशी, ऐंशी वयाच्या व्यक्तीशी तुम्हाला गप्पा मारता येतात. हा स्पार्क शोधणं गरजेचं असतं. त्यामुळे आधीच्या पिढ्यांना मदतच होणार आहे.स्टिरिओटिपिकल, पेट्रिआर्कल, फेमिनिझम हे शब्द अलीकडे खूप ऐकायला मिळतायत...एकतर जग खूप मोठं आहे. मला असं वाटतं, की तुम्हाला जे बघायचं आहे, तेच तुम्ही बघता. माझ्यापुरतं सांगायचं, तर माझं घर नाहीये पेट्रिआर्कल किंवा मेट्रिआर्कल. माझं घर डेमोक्रॅटिक आहे. म्हणजे ट्रिपला जायचं तर एकटे बाबा नाही ठरवत, आम्ही तिघं ठरवतो. मी माझ्या मुलीला पेट्रिआर्की, मेट्रिआर्की, फेमिनिझम हे शिकवत नाहीये, मी तिला शिकवतीय की चांगली व्यक्ती हो, कनवाळू हो, दयाळू हो, सहानुभूतीशील हो... आणि गोष्टी शिकण्यासाठी लिंगाचा काहीही संबंध येत नाही. ही मूल्यं जास्त महत्त्वाची आहेत, त्यातूनच तुम्ही माणूस म्हणून घडता.मला जर माझ्या मुलीला फेमिनिझम सांगायचं असेल, तर मी तिला म्हणेन, की इरा फेमिनिझम म्हणजे जागरूकता. तू कोण आहेस, तू कुठून आली आहेस, तुझी सांस्कृतिक पार्श्वभूमी काय, तुझ्याकडे कोणती कौशल्यं आहेत याबद्दल जागरूक असणं म्हणजे फेमिनिझम. स्वतःच्या मर्यादा - बाउंड्रीज लक्षात घेणं म्हणजे फेमिनिझम. तुला या मर्यादा ओलांडायच्या आहेत का, असतील ते करण्यासाठी तुझ्याकडे ती ताकद आहे का, त्यासाठीची सपोर्ट सिस्टीम आहे का, याबद्दल जागरूक असणं म्हणजे फेमिनिझम. तू ज्या मर्यादा निश्चित केल्या आहेस, त्या तू सुरक्षित ठेवू शकतेस का, त्या दुसरं कोणी ओलांडणार नाही याची दक्षता तू घेऊ शकतेस का आणि ती ताकद तुझ्यात आहे का; ती ताकद मिळवणं हे फेमिनिझम आहे. आणि फक्त ताकदच नाही, स्वतःच्या उणिवा माहीत असणंसुद्धा महत्त्वाचं आहे. फेमिनिझम म्हणजे तुझ्याकडे जे काही आहे, त्याचा ताकदीनं वापर करणं. स्वतःच्या मर्यादा ओळखणं. स्वतःच्या क्षमता, उणिवांबद्दल जागरूक असणं, मी कोण आहे हे माहीत असणं हे सगळं पुरुषालाही लागू होईलच की. ते स्त्रीपुरतं मर्यादित का असावं? इट इज जस्ट ‘पर्सनिझम’.भविष्याकडून काय अपेक्षा आहेत?अपेक्षा किंवा स्वप्नं क्षुल्लक गोष्टींपासून मोठ्या गोष्टींपर्यंत आहेत. प्रोफेशनली मला नेटफ्लिक्स स्पेशल झालेली आवडेल. प्रेक्षकांमध्ये आणखी स्त्रिया बघायला आवडतील आणि स्टँडअप कॉमेडियन झालेल्या बघायला आवडतील. चार-पाच वर्षांपूर्वी एक-दोन मुली स्टँडअप कॉमेडी करायच्या, पण त्यांनी कॉमेडी सोडून दिली, कारण व्हेन्यूच्या ठिकाणी चांगल्या वॉशरूम्स नसतात, रात्री बाहेर पडून कॉमेडी करणंही अनेकींना अवघड जातं. या कारणांसाठी कॉमेडी सोडून देणं चांगलं नाही. कॉमेडी सगळ्यांना करता आली पाहिजे. आता थोडं फिलॉसॉफिकलच व्हायचं, तर मला बायकांनी खळखळून हसणं ‘नॉर्मलाइज’ करायचं आहे. स्त्री अजूनही खुलून हसू नाही शकत. स्त्रिया खुदूखुदू हसतात, पण तोंड झाकून हसतात. एखादी स्त्री जरा मोठ्यानं हसली, की जरा हळू हास असं तिला ऐकवलं जातं. मला स्त्रियांनी कुठलाही संकोच, दडपण न बाळगता दिलखुलास खदाखदा हसायला हवंय. मला त्यांना असं हसवायला आवडेल.आणखी एक स्वप्न म्हणजे मोठं सभागृह असावं, आणि तिथं स्त्रिया घरच्या कामांकडे न बघता शो बघायला याव्यात. शोला येणाऱ्या किती बायका मला सांगतात, ‘मशिन लावून आलीये कपडे वाळत घालायचे आहेत’, ‘भाजी चिरून आलीये पण फोडणी घालायची’. हे दडपण न घेता तिनं शोला यावं असं मला वाटतं. आणि फक्त स्त्रियांनीच का, माझ्या शोला सगळ्यांनी यावं, पुरुषांनीही यावं, आत्ताही येतात पण आणखी लोकांना यावं. नक्की मजा येईल त्यांना..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.