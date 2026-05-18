Premium|Nostalgic Indian parents return from USA : निसर्गाची मुक्त उधळण अन् लेकीची जड अंतःकरणाने पाठवणी; एका वडिलांचा भावूक अमेरिका प्रवास

व्यंकटेश अनंत उपाध्येअमेरिकेत सगळीकडे निसर्गाची मुक्त उधळण, शरीरात भिनणारा हिमगारवा होता. कुठं धुळीचा कण नाही की घाणीचं नाव नाही. पण या सगळ्याबरोबरच आसमंतात भरून राहिलेली एक नीरव शांतताही होती! रस्त्यानं माणसं सोडा, पण कुत्रीदेखील कधी भुंकत जाताना दिसली नाहीत. संध्याकाळी मुलीबरोबर गाडीतून बाहेर पडायचो तेव्हा मजा वाटायची.आम्ही आमची पाचवी अमेरिका ट्रीप संपवून मायदेशी परत निघालो होतो. आमच्या विमानानं सॅन फ्रान्सिस्कोच्या विमानतळावरून उड्डाण केलं आणि मी सीटच्या पाठीवर मान टाकून डोळे मिटून घेतले. क्षणभर एकटेपणानं मन झाकोळल्यासारखं झालं. इतका वेळ विमानात चढण्याच्या, सामान ठेवण्याच्या गडबडीत, सिक्युरिटीतून पुढे जाईपर्यंत तासभर तिष्ठत असणाऱ्या तेजूचा - माझ्या थोरल्या कन्येचा चेहरा, तिचे अश्रूंनी भरलेले डोळे सतावत होते. दहादा दूरवर उभ्या असलेल्या तिला बाय करत होतो. शेवटी ती नजरेआड झालीच..जरावेळानं मोबाईलमध्ये पाहिलं तर त्यावर आलेला तेजूचा संदेश माझ्या मनाला आणखीच सैरभैर करून गेला. ''हॅव अ सेफ फ्लाइट आई ॲण्ड पा! तुम्हाला इथून जाताना पाहून खूप वाईट वाटतंय, पण त्याबरोबर मनात सुंदर आठवणी आहेत अन् त्या सुखावताहेत! ५ महिने भुर्रकन उडून गेलेत आणि तुम्ही मागं स्मृती सोडून जाताहात. तुम्हा दोघांना आम्ही सर्वजण खूप मिस करणार आहोत. तुमची आश्वासक लगबग, सकाळी एकत्र घेतलेली कॉफी, रात्री उशिरापर्यंत चाललेले पत्त्यांचे डाव, काराओकेवर आपण गायलेली गाणी आणि रोज रात्री जेवण झाल्यानंतर हात वाळेपर्यंत रंगणाऱ्या गप्पा! आमच्या सदोदित मागण्या अन् आईचं अव्याहत चाललेलं फूड फेस्टिव्हल. तुम्हा दोघांनीही काहीही मागण्या आणि कुरकुर न करता किती सहजपणे आमच्या बेशिस्त जीवनशैलीत स्वतःला सामावून घेतलं! मला खूप आनंद वाटतो, की मुलांना तुमच्याबरोबर भरपूर वेळ मिळाला. अगदी रात्री-बेरात्री धाकट्याचा तुमच्या कुशीत झोपण्याच्या हक्कवजा मागणीसह (जे या अमेरिकन वातावरणात अशक्य आहे!) आता पुढच्या भेटीची अत्यंत उत्कंठेनं वाट पाहत आहोत.''आता विमानतळावरून परत आपल्या घरी निघालेल्या मुलीचं, जावयाचं अस्तित्व मनाला जाणवत होतं. आपण इथं विमानाच्या आत असलो, तरी बाहेर आपली प्रेमाची माणसं आहेत, ही जाणीव मनाला दिलासा देत होती. पण विमान आकाशात झेपावलं आणि पोटात एकदम खड्डा पडला. मुली दूर राहिल्या, नातवंडं बघता बघता लांब गेली. 'आता आपण एकटेच' या कल्पनेनं काळजात तुटल्यासारखं झालं. खरंतर मी काही अगदीच एकटा नव्हतो. माझी जोडीदार माझ्याबरोबर होतीच. तरीदेखील एका विचित्र अशा एकटेपणाच्या भावनेनं मनाला घेरून टाकलं. काहीवेळ मी तसाच डोळे मिटून पडून राहिलो. डोळ्यांच्या कडांतून अलगद अश्रू ओघळत होते. मनात आठवणींची गर्दी झाली होती. गेल्या सहा महिन्यांत मुली, जावई, नातवंडं यांच्या सहवासात घालवलेला प्रत्येक क्षण मनात ताजा होता..अमेरिकेतल्या मुक्कामात मुली भोवताली पिंगा घालत होत्या. प्रेक्षणीय स्थळांची सहल करवत होत्या. उत्तमोत्तम सांस्कृतिक कार्यक्रमांना, ब्रॉडवेला नेत होत्या. नातवंडांनी लळा लावला होता. नातू तर अनेकदा आमच्याबरोबर झोपायचा हट्ट करायचा. बालपणी कधीकाळी अप्रूप म्हणून तयार केलेले हैग्रीवसारखे कानडी पदार्थ आईकडून आवर्जून करून घ्यायचा अन् आवडीनं खायचा. माझा सत्तरावा वाढदिवस मोठ्या प्रेमानं घरी गुरुजी बोलवून साजरा केला होता. त्यांची ती धडपड अन् जिव्हाळा पाहून आम्हा दोघांना भरून येत होतं. मुलींनी आणि त्यांच्या नवऱ्यांनी वर्षानुवर्षं प्रामाणिकपणे व कष्टानं प्राप्त केलेलं व्यावसायिक यश आणि त्यासोबत आलेली आर्थिक सुबत्ता पाहून आमचा ऊर भरून आला होता. सर्व आनंददायक असूनही 'आहे मनोहर तरीही...' ही भावना मनातून जात नव्हती. सायंकाळी वॉकनंतर तिथल्या मोनार्क पार्कमध्ये अनेक वृद्ध भारतीय जोडपी भेटत होती. काही तिथंच स्थिरावली होती, पण त्यांच्या चेहऱ्यावरील विषण्णता लपत नव्हती.याचदरम्यान ईस्ट बे महाराष्ट्र मंडळात गणपतीसाठी सांस्कृतिक कार्यक्रमांची लगबग सुरू झाली होती. सुरेश भटांचं 'लाभले आम्हास भाग्य' बसवत होते. तालमी पाहण्यासाठी मोठ्या आपुलकीनं त्यांनी मला तिथं बोलावलं होतं. तिथं मला व्हीलचेअरवर असणारे एक वयस्कर कुलकर्णी काका भेटले. एकमेकांची विचारपूस झाली. मोठ्या आपुलकीनं ते भारतातील हालहवाल विचारत होते. ते तिथंच मुलाकडे स्थायिक झाले होते, ग्रीन कार्डही मिळालं होतं. त्यांच्या बोलण्यातल्या 'आता भारत अन् पुणे म्हणजे नुसत्या आठवणीच...' या उल्लेखानं मला खूप विचलित केलं. तिथं त्यांची उत्तम काळजी घेतली जात होती हे स्पष्ट होतं. परंतु, अंतरीची ती कळ विदारक वाटली मला..आम्हालाही अमेरिकेत सुबत्ता, सुखसोयी, मुलाबाळांचा सहवास हे सारं मिळत असलं, तरी आता शेवटीशेवटी आपल्या देशाची खूप आठवण यायला लागली होती. आमचं घर, माझं कॉलेज, मित्रमंडळी, नातेवाईक, एवढंच नाही, तर आमच्याकडे काम करणारी लक्ष्मी, दूधवाला मुलगा, भाजीवाला पोरगा सगळ्यांना भेटावंसं वाटत होतं. अमेरिकेत मुली आणि जावई दिवसभर कामात. नातवंडांमध्ये छान वेळ जायचा. अधूनमधून रस्त्यानं सुळकन जाणाऱ्या गाड्या सोडल्या, तर दिवसभरात एखादं चिटपाखरूही दिसायचं नाही.अमेरिकेत सगळीकडे निसर्गाची मुक्त उधळण, शरीरात भिनणारा हिमगारवा होता. कुठं धुळीचा कण नाही की घाणीचं नाव नाही. पण या सगळ्याबरोबरच आसमंतात भरून राहिलेली एक नीरव शांतताही होती! रस्त्यानं माणसं सोडा, पण कुत्रीदेखील कधी भुंकत जाताना दिसली नाहीत. संध्याकाळी मुलीबरोबर गाडीतून बाहेर पडायचो तेव्हा मजा वाटायची. पण रोज रोज जाणार तरी कुठं आणि कोणाकडे? मग उगाचच मोठमोठ्या मॉल्समध्ये जायचं, फिरायचं. वाटेत कोणी भेटतंय आणि गप्पा ठोकत उभं राहतंय हे दृश्य इथं नाही. बोलायला, प्रश्न विचारायला त्या सेल्स गर्ल्सपण नाहीत. आपल्याला हव्या त्या वस्तू उचलायच्या. अगदी दूध, ब्रेड भाजीपासून ते कपडे, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंपर्यंत सगळं तिथं एकाच छताखाली उपलब्ध असतं. काउंटरवर आणून बिल करायचं. इथल्यासारखं दोन रुपयांचा मसाला घेताना, ‘घाल रे थोड्या मिरच्या. कोथिंबीर देतोयस की गवत? आल्याचा तुकडा घातलास ना?’ असले निरर्थक प्रश्न नाहीत की उत्तरं नाहीत. मात्र समोर दिसलेली व्यक्ती हसून हाय म्हणणारच. ते ऐकून छान वाटायचं.याक्षणी मला सारखं वाटत होतं, की आपण भारतात चाललोय ते नक्की कसल्या ओढीनं? कोणती शक्ती आपल्याला तिथं खेचून नेतेय? तिथं तर आपल्यासाठी वाट बघणारं आता कोणीच नाही. बोटावर मोजण्याइतके नातेवाईक आहेत, पण तेही काळाच्या ओघात नकळत दुरावलेले! त्यांना आमची कधीतरी आठवण येत असेल, पण आमच्याशिवाय अडणारं असं कुणीही नाही. मित्र-मैत्रिणींचा ग्रुप आहे, त्यांना मी आल्याचा आनंदही होईल, पण तेही माझ्याच वयाचे. आपल्या संसारात नि गोतावळ्यात, शारीरिक दुखण्यात बुडालेले. त्यांना असा काय फरक पडणार आहे माझ्या असण्यानं किंवा नसण्यानं? मग उगाचच मोठमोठ्या मॉल्समध्ये जायचं, फिरायचं. वाटेत कोणी भेटतंय आणि गप्पा ठोकत उभं राहतंय हे दृश्य इथं नाही. बोलायला, प्रश्न विचारायला त्या सेल्स गर्ल्सपण नाहीत. आपल्याला हव्या त्या वस्तू उचलायच्या. अगदी दूध, ब्रेड भाजीपासून ते कपडे, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंपर्यंत सगळं तिथं एकाच छताखाली उपलब्ध असतं. काउंटरवर आणून बिल करायचं. इथल्यासारखं दोन रुपयांचा मसाला घेताना, 