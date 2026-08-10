Premium|Anahat Singh Squash : १८व्या वर्षी अनाहत सिंगचा विश्वविजय; आता ऑलिंपिकचे लक्ष्य

किशोर पेटकरस्क्वॉश कोर्टवर अनाहतने लहान वयातच मोठी कीर्ती मिळविली. तीन वर्षांपूर्वी चीनमधील हांग् चौंऊ येथे झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत दोन पदके जिंकली, तेव्हा अनाहत फक्त १५ वर्षांची होती. तेव्हा तिला महिला सांघिक व मिश्र दुहेरी ब्राँझ पदके मिळाली होती. त्यापूर्वी २०२२मध्ये वयाच्या १४व्या तिने बर्मिंगहॅम राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत पदार्पण केले होते.स्क्वॉशमध्ये ज्युनिअर मुलींच्या स्पर्धेत इजिप्तच्या दीड दशकांच्या वर्चस्वाला यशस्वीपणे शह देताना भारताच्या अनाहत सिंगने जगज्जेतेपदाचा किताब पटकावला. स्क्वॉशमध्ये विश्वविजेतेपदाचा पराक्रम साधणारी १८ वर्षीय अनाहत पहिली भारतीय ठरली. अंतिम लढतीत दिल्लीच्या या जिगरबाज मुलीने इजिप्तच्या रुकाया सालेमवर मात केली. गतवर्षी तिने जागतिक ज्युनिअर स्क्वॉश स्पर्धेत ब्राँझपदकाची कमाई केली होती. यावेळी कॅनडात झालेल्या स्पर्धेत जिद्दीने लढताना पदकाचा रंग सोनेरी केला. २०२८मध्ये होणाऱ्या लॉस एंजलिस ऑलिंपिक स्पर्धेत स्क्वॉश खेळ पदार्पण करेल. .Indian Squash World Cup Victory : भारतीय स्क्वॉश संघाचा ऐतिहासिक विजय; ऑलिंपिक पदकाची आशा.पुढील दोन वर्षांत अनाहतची दमदार वाटचाल कायम राहिल्यास भारताला स्क्वॉशमध्ये पदकाची आशा बाळगता येईल, पण लक्ष्य वाटते तेवढे सोपे नाही. अनाहतला ऑलिंपिक पात्रता मिळवावी लागेल, त्यासाठी जपानमध्ये होणारी आगामी आशियाई क्रीडा स्पर्धा खूप महत्त्वाची असेल. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत महिलांच्या स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकल्यास अनाहत लॉस एंजलिस ऑलिंपिकसाठी पात्र ठरेल. आशियाई महिला स्क्वॉश कोर्टवर बलाढ्य नावे आहेत. यामध्ये सध्या जागतिक क्रमवारीत पाचव्या स्थानी असलेली मलेशियाची शिवसांगारी सुब्रम्हण्यम, तसेच सहाव्या क्रमांकावरील जपानची साटोमी वाटानाबे आदी प्रमुख खेळाडू आहेत. जपानमधील आशियाई क्रीडा स्पर्धेत अनाहतला सर्वोत्तम खेळ प्रदर्शित करावा लागेल. म्हणूनच तिने पूर्ण लक्ष सरावावर केंद्रित केले असून, शालेय शिक्षण संपल्यानंतर हार्वर्ड विद्यापीठातील प्रवेश लांबणीवर टाकत ऑलिंपिकच्या स्वप्नासाठी शैक्षणिक कारकिर्दीस सध्या अर्धविराम दिला आहे.लहान वयात मोठी कीर्तीस्क्वॉश कोर्टवर अनाहतने लहान वयातच मोठी कीर्ती संपादली. तीन वर्षांपूर्वी चीनमधील हांग् चौऊ येथे झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत दोन पदके जिंकली, तेव्हा अनाहत फक्त १५ वर्षे, ६ महिने आणि १६ दिवसांची होती. तेव्हा तिला महिला सांघिक व मिश्र दुहेरी ब्राँझ पदके मिळाली होती. त्यापूर्वी २०२२मध्ये वयाच्या १४व्या तिने बर्मिंगहॅम राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत पदार्पण केले होते. २०२१मध्ये यूएस ओपन स्क्वॉश स्पर्धेत १५ वर्षांखालील वयोगटात बाजी मारणारी ती पहिली भारतीय ठरली. त्यानंतर २०२२मध्ये जर्मन व डच ओपन करंडकही तिने आपल्या नावे केले. याशिवाय थायलंडमध्ये झालेल्या आशियाई ज्युनिअर स्क्वॉश स्पर्धेत १५ वर्षांखालील विजेतेपदही मिळविले. २०२३मध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धा गाजविल्यानंतर अनाहतने राष्ट्रीय महिला विजेतेपद मिळविले. मागील दोन वर्षांत या लढवय्या खेळाडूची लक्षवेधी प्रगती कायम राहिली. २०२४मध्ये नऊ पीएसए चॅलेंजर स्पर्धा जिंकताना राष्ट्रीय पातळीवर सीनियर आणि ज्युनिअर विजेतेपद प्राप्त केले. २०२५मध्ये ती भारताची अव्वल मानांकित महिला स्क्वॉशपटू झाली..पहिली आवड बॅडमिंटनअनाहतचे वडील गुरशरण सिंग पेशाने वकील, तर आई तानी वदेहरा सिंग या इंटेरियर डिझायनर आहेत. दोघेही पूर्वाश्रमीचे हॉकीपटू. थोरली बहीण अमिरा राष्ट्रीय पातळीवरील स्क्वॉशपटू. लहान असताना अनाहतने हाती बॅडमिंटनचे रॅकेट धरले. दोन वेळची ऑलिंपिक पदकविजेती पी. व्ही. सिंधू तिची आदर्श खेळाडू. अनाहतने काही वयोगट बॅडमिंटन स्पर्धांत यश प्राप्त केले, मात्र नंतर बहिणीबरोबर स्क्वॉशचा सराव करत असताना अनाहतने या खेळात कौशल्य संपादन केले. एक खेळ निवडायची वेळ आली, तेव्हा तिने आपल्या पहिल्या प्रेमास बाजूला ठेवले आणि स्क्वॉशमध्ये घोडदौड सुरूकेली. लेखक सकाळ माध्यम समूहाच्या दै. गोमन्तकचे क्रीडा वार्ताहर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.