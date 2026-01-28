साप्ताहिक

Premium|Anil Avchat: ‘आता चढ नाही…’ अवचटांची जीवनकविता आणि वास्तव

Marathi writer: अनिल अवचट यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त प्रभाकर बोकील यांनी लिहिलेला हा लेख आयुष्याच्या ‘उतार’ टप्प्यावरची शांत, स्वीकारशील भूमिका उलगडतो. निसर्ग, माणूस आणि अंतर्मुखता यांचा सुंदर संगम त्यांच्या लेखनात सतत जाणवतो.
प्रभाकर बोकील

उताराकडे वाहणाऱ्या नदीला परत फिरता येत नाही. सागराशी मिळण्याला पर्याय नसतो. हे उतरणं कुणालाच चुकत नाही. हे समजत असूनही छाती फुटेस्तोवर लोक धावत असतात. कधी शांत होऊन मागं वळून पाहत नाहीत... कसं, कधी, कुठं थांबावं, हेच उमजत नाही. अनिल अवचटांनी नक्कीच मनाशी ठरवलं असणार...

