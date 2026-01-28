Premium|Anil Avchat: ‘आता चढ नाही…’ अवचटांची जीवनकविता आणि वास्तव

प्रभाकर बोकीलउताराकडे वाहणाऱ्या नदीला परत फिरता येत नाही. सागराशी मिळण्याला पर्याय नसतो. हे उतरणं कुणालाच चुकत नाही. हे समजत असूनही छाती फुटेस्तोवर लोक धावत असतात. कधी शांत होऊन मागं वळून पाहत नाहीत... कसं, कधी, कुठं थांबावं, हेच उमजत नाही. अनिल अवचटांनी नक्कीच मनाशी ठरवलं असणार....ता. २७ जानेवारी रोजी असणाऱ्या अनिल अवचटांच्या पुण्यतिथीनिमित्त...‘पुण्याभोवती किती टेकड्या आहेत! पूर्वी कितीदा या टेकड्या चढलो-उतरलो. पण आता चढण्याचा कंटाळा येतो... मागे सुनंदाला दगड जमवायचा नाद लागला होता. तेव्हा तिच्याबरोबर तरटाच्या जाड पिशव्या घेऊन जायचो. टेकड्या ओलांडत कधी चांदणी चौकात, तर कधी पाषाणपर्यंत हिंडून ती दगडसंपत्ती गोळा करून आणायचो... फिरायला येणाऱ्यांना मोर पाहायची फार उत्सुकता असे. ते वाटेत थांबून डोंगराकडे बोट दाखवून ‘इथं आहे, तिथं आहे’ असं सांगत. काही दिसत नसे. मी मनात म्हणायचो, जेव्हा दिसेल तेव्हा दिसेल... पुढं एकदा टेकडीच्या उतारावर असलेल्या झाडीमध्ये एक मोर जाताना दिसला. त्याच्या मागोमाग पाच-सहा पिल्लं, लांडोर असा परिवारही. कधी उतारावरच्या एका मोठ्या झाडावर चार-पाच मोर बसलेले दिसायचे. ते टप्प्याटप्प्याने वर जायचे. काही वेळा तिथून पंख पसरून संपूर्ण दरीवरून लांब निघूनही जायचे!... माझ्याबरोबर बासरी असे. जेव्हा सर्वत्र शांतता असे, तेव्हा मी हळू आवाजात सूर काढायचो. कधी वाटे यानेही ही दुनिया डिस्टर्ब होत असेल. पण वेळोवेळी पाहिलं, की बासरी वाजवताना मोर शांतपणे जाताना दिसे. रॉबिन आणि मंडळी तर निर्धोकपणे समोर वावरत असत. काही माणसं नंतर थांबवून म्हणत, ‘तुमची बासरी आम्ही ऐकतो!’’.Premium|Winter Reflection : हिवाळ्याशी हितगूज : ऋतू संवादातून उलगडणारे जीवनाचे तत्त्वज्ञान.पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि लेखक डॉ. अनिल अवचट त्यांच्या अशा साध्या-सहज लेखनाच्या विविध विषयांसाठी, निसर्ग आणि सामान्य माणसांविषयी; अगदी पुण्यातल्या बोहरी आळी वा जुन्या बाजारापासून मंडईतल्या वा मेनस्ट्रीटवरच्या हातावर पोट असणाऱ्या कष्टकरी, कारागीर मित्रांविषयी असलेल्या त्यांच्या आत्मीयतेमुळे त्यांचे ‘जगन्मित्र’ होतात. मुक्तांगणची गोष्ट, गर्द, माणसं, आप्त, संभ्रम, वेध, रिपोर्टिंगचे दिवस अशा विविध विषयांवरच्या पुस्तकातून अथवा माझ्या लिखाणाची गोष्ट, माझी चित्तरकथा, छंदाविषयी, कुतूहलापोटी, लाकूड कोरताना अशा आत्मपर पुस्तकातून वा वनात...जनात, मजेदार ओरिगामीसारख्या मुलांच्या पुस्तकांतून ते लहानथोरांना व्यक्तिशः भेटतात, गप्पा मारतात. त्यांना जसं माणसांविषयी कुतूहल, तसं येणाऱ्या नवनव्या गोष्टींचंही कुतूहल. त्यांनी कॉम्प्युटर शिकणं सुरू केलं, तेव्हा त्यांच्या भाषेत ती ‘मयसभाच’ होती! फिरण्यापलीकडे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या परिसरावर त्यांचं प्रचंड प्रेम. लेखनाच्या संदर्भासाठी तिथं नियमित जाऊ लागले आणि तिथलेच झाले. इतके की तिकडचे विद्यार्थी त्यांना ‘सर’ म्हणत आदराने बोलू लागले! अवचट म्हणत, ‘भरपूर मनुष्यसंपत्ती या विद्यापीठानं मला दिली!’ मनुष्यसंपत्ती... हा शब्दप्रयोग एरवी दुर्मीळ!त्यांच्या चौफेर भटकंतीत जीवाभावाच्या पत्नी डॉ. सुनंदादेखील बरोबर असायच्या, त्यांचा उल्लेखही त्यांच्या लिखाणात ठिकठिकाणी येत राहतो. त्यांच्याविषयी आठवणींची पेटी उघडली तर आपण डिप्रेशनमध्ये जाऊ, अशी भीती सुरुवातीला त्यांना वाटायची. मात्र मुग्धा नावाच्या बीए करणाऱ्या मुलीकडे, तिच्या ‘मुक्तांगण’वरच्या एका लेखासाठी ही पेटी युनिव्हर्सिटीच्या बागेतच एका झाडाखालच्या दोन-तीन बैठकींत उघडी करताना ते आतून शांत झाले. नंतर त्या झाडाचंच नाव त्यांनी ‘मुग्धाचं झाड’ ठेवलं. त्याच परिसरात एका कुंपणाच्या आत पाचोळ्याखाली एक ख्रिश्चन पद्धतीची कबर त्यांना सापडली. .नेहमीप्रमाणे कुतूहल जागं झालं. पाचोळा बाजूला केला, तर कबरीवर त्या व्यक्तीचं नाव आणि जन्म-मृत्यू साल लिहिलं होतं. इथं कुणी मेणबत्ती लावत असतील? फुलं वाहत असतील? त्यांना प्रश्न पडायचा. व्यक्तीच माहीत नाही तर स्मरण कुठलं असायला? अखेर एक दिवस कबरीसमोर गुडघे टेकून ते बसले अन् मनात म्हणाले, 'अरे अज्ञात ऑस्ट्रेलियना, तू कोण होतास माहीत नाही. पण तुझ्यानंतर शंभर वर्षांनी जन्मलेल्या मला तुझी जवळीक वाटतेय. तू मला शिकवलं आहेस... माणसाचं, प्रत्येक प्राण्याचं शेवटी काय होत असतं, ते लक्षात ठेवून तू जग! बरंय मित्रा!' अनोळखी व्यक्तीच्या थडग्याजवळ व्यक्त केलेल्या या भावना वाचताना, मला आलेला त्यांचा अनुभव आठवला...आठेक वर्षापूर्वी त्यांची एक छोटीशी पण आशयघन कविता वाचण्यात आली. तेव्हा वाटलं, निसर्गाला सामावून घेत आयुष्याच्या एकूणच प्रवासातलं चढणं आणि उतरणं किती सहज-सोप्या शब्दांत सांगितलं आहे. मागं वळून पाहताना हे विशेष जाणवलं! ही कविता कित्येकांनी तोवर वाचली असेल. आवडली असेल... मुखोद्गतही झाली असेल. पण अशी साधीच पण अर्थगर्भ कविता मराठीजनांपलीकडे इतरांपर्यंत कशी पोहोचणार? पोहोचायला हवी. इंग्रजी भाषांतराचा गंड, माझ्यासाठी अवघड. हिंदीशी लहानपणापासून रेडिओ-पडद्यावरची मैत्री. मग बसून कवितेचं एकटाकी हिंदी भाषांतर केलं अन् आमच्या आर्किटेक्चर कॉलेजच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर मूळ कवितेचा उल्लेख करून, त्यांच्या सामाजिक कार्याविषयी, त्यांच्या इतर छंदांविषयी थोडक्यात परिचय देत, भाषांतरित संपूर्ण कविता पाठवून दिली, त्यातल्या या काही ओळी....अब सिर्फ उतरना...अब कोई चढाव नहीं...!कितना अच्छा, कहीं चढना नहीं,कोई शिखर जीतना नहीं,कहींपर झंडे गाडना नहीं...कॉलेजच्या कॉस्मोपॉलिटन ग्रुपमधली सारीच तेव्हा सत्तरीजवळ पोहोचणारी ज्येष्ठ मंडळी. आसाम-बंगळूरपासून, युरोप-अमेरिकेपर्यंत स्थायिक झालेली. मूळ साध्या-सोप्या अर्थवाही कवितेमुळे भाषांतरित कवितेलाही प्रतिसाद मिळत ती कविता इतर ग्रुप्सवरदेखील फॉर्वर्ड झाली, आणि 'घूम फिरके' दोन-तीन आठवड्यांत पुन्हा माझ्यापर्यंत पोहोचली! व्हॉट्सॲपवरच्या या बुमरँग प्रवासाची तेव्हा गंमतच वाटली!मात्र हे सगळं घडून गेल्यावर नंतर मनाला रुखरुख लागली. अपराधी वाटू लागलं. परवानगीशिवाय असं भाषांतर कराय मनात शंका... त्यापेक्षा नकोच. दीडदोन वर्षांनंतर एक दिवस ध्यानीमनी नसताना भेटण्याची संधी अचानक आली.सन २०२०च्या सुरुवातीलाच आमच्या कॉलनीच्या छोटेखानी सभागृहात त्यांचं व्याख्यान, खरंतर गप्पाटप्पांचा कार्यक्रम होता. त्यांच्या ओरिगामी-प्रात्यक्षिक आणि बासरी-वादनासह कार्यक्रम छान पार पडला. कार्यक्रम झाल्यावर ते प्रवेशद्वाराकडे जाताना त्यांच्या समोर जाऊन उभा राहिलो. नमस्कार करून त्यांच्या परवानगीशिवाय केलेल्या कवितेच्या भाषांतराविषयी, सोशल मीडियावर पाठवल्याविषयी, नंतर संपर्क साधण्याविषयी सांगत, भाषांतरित कविता त्यांच्या हातात ठेवली. उभ्याउभ्याच ते कवितेवर नजर फिरवू लागले..कविता वाचून झाल्यावर हसत म्हणाले, ‘अरे वा, छान! यासाठी परवानगी कशाला? मी जे लिहिलं, ते प्रसिद्ध झालं की नंतर सगळं वाचकांचंच होतं! तुम्ही माझी कविता मराठीपलीकडे पोहोचवलीत ना? मग मीच तुमचे आभार मानले पाहिजेत! तुम्हाला घर माहितीच आहे... या कधीतरी गप्पा मारायला!’ असं हसत म्हणत, खांद्यावर थोपटत ते बाहेर पडले. सारं कसं स्वच्छ... निरभ्र! मनावरचं ओझं उतरलं. नंतर कोविडचा कठीण काळ सुरू झाला. २७ जानेवारी २०२२ला दीर्घ आजारानंतर त्यांचं राहत्या घरी निधन झाल्याचं कळल्यावर पुन्हा रुखरुख लागली... गप्पा राहूनच गेल्या! मृत्यूपूर्वी १५ दिवस आधी अवचटांनी त्यांच्या मित्रांच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर ‘आयुष्याच्या विसर्जनाविषयी’ एक अर्थपूर्ण मेसेज केला होता.उताराकडे वाहणाऱ्या नदीला परत फिरता येत नाही. सागराशी मिळण्याला पर्याय नसतो. हे उतरणं कुणालाच चुकत नाही. हे समजत असूनही छाती फुटेस्तोवर लोक धावत असतात. कधी शांत होऊन मागं वळून पाहत नाहीत... कसं, कधी, कुठं थांबावं, हेच उमजत नाही. अनिल अवचटांनी नक्कीच मनाशी ठरवलं असणार...कुठलं शिखर जिंकायचं नाहीआता नुसता उतारटेकावं वाटलं तर टेकावं एखाद्या दगडावर...बसलेल्या छोट्या पक्षाशी गप्पा माराव्यातसुरात सूर मिसळून!मजेत उतरू हळूहळू... मस्त मस्त उतार!आता फक्त उतरायचं!प्रभाकर बोकील पुणेस्थित आर्किटेक्ट आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 