Premium|Marathi Literature : वाचता वाचता आपलंसं करणारं लिखाण; अवचटांच्या लेखणीतून घडलेली नाती आणि जगण्याचा वेगळा दृष्टिकोन

श्रेया माधवीलेखक लडिवाळपणे भूतकाळातल्या माणसांना ‘आपलं’ म्हणतात. त्यांच्याबद्दल बोलताना त्यांची मायेनं नावं घेऊन जणू त्यांना हाक मारतात. ‘माझा शिवबादादा’, ‘डार्विन आजोबांची शिकवण’, ‘बहिणाई माझी लाडाची’ या शीर्षकांमधून त्यांना दादा, ताई, आजी-आजोबा म्हणताना ती माणसं आपली घरचीच, रोजच्या उठण्या-बसण्यातील मंडळी आहेत, असं जाणवतं. बरेचदा अनावधानानं खरेदी केलेलं किंवा चुकून हाती पडलेलं पुस्तक वाचताना ‘हे पुस्तक आपल्याला आधी का मिळालं नाही? का बरं आपल्या वाचनात आलं नसेल?’ असं वाटून जातं. नुकतंच अनिल अवचट यांचं जवळचे हे पुस्तक वाचनात आलं. हे पुस्तक खरंतर अवचटांच्या निधनानंतर, दोन वर्षांपूर्वीच प्रकाशित झालेलं; माझ्या हाती अगदीच अनावधानानं लागलं. ओळखीतल्या एका दादानं हे पुस्तक पुणे पुस्तक महोत्सवात माझ्या हातावर टेकवलं आणि म्हणाला वाचून झालं की तुझा अनुभव सांग. काही दिवसांनी मी पुस्तक वाचायला सुरुवात केली, तेव्हा ‘बरंच झालं, हाती लागलं’ ही भावना मनात आली. कमाल पुस्तक. पुस्तकाचे लेखक अर्थातच अवलिया माणूस!.मला नेहमी वाटतं, की एखादी व्यक्ती माणूस म्हणून उत्तमरित्या घडली असेल किंवा घडत असेल, तर ती व्यक्ती तिच्या आयुष्यातली कोणतीही भूमिका सुंदररित्या निभावू शकते. अनिल अवचटांची माणूस म्हणून झालेली जडणघडण त्यांच्या लिखाणातूनही दिसून येते. विविध गोष्टी शिकायची आवड असलेला हा माणूस आपल्याभोवतीच्या लोकांकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून बघतो, त्यांच्याकडून किती आणि काय-काय शिकतो, मग ते ओळखीतले, समकाळातले असोत वा नसोत. त्यांचा हा विचारच किती वेगळा आणि वाचणाऱ्याला आपलासा वाटणारा. अवचटांची लेखनशैली म्हणजे तत्त्वज्ञान न पाजळता साधेपणा आणि खोल निरीक्षण यांचा मिलाफ आहे, असं मला वाटतं.आवडणाऱ्या माणसांविषयी लोक भरभरून बोलत असतात. अनिल अवचटही जवळचेमधून त्यांच्या आवडत्या आणि भावलेल्या व्यक्तींबद्दल अगदी मनमोकळेपणानं बोलले आहे. मला या पुस्तकाबाबत हीच गोष्ट आवडली. अवचटांनी त्यांना आवडलेल्या माणसांकडून स्वतः विचार घेतले आणि वाचकांनाही दिलेले आहेत. हे पुस्तक व्यक्तिचित्रं आणि आठवणींचा संचय आहे. अवचटांची आवडत्या व्यक्तींची ती यादीच जणू!अवचट यांना माणसांची ओढ आणि कुतूहलही होतं, असं पुस्तक वाचताना जाणवतं. आपल्या जवळचे, भोवतीचे, गतकाळातील लोक काय आणि कसं काम करत असतील, त्यांना कोणत्या प्रकारच्या अडचणींना तोंड द्यावं लागलं असेल, मुख्य म्हणजे ते माणूस म्हणून कसे घडले असतील, याबद्दल त्यांना प्रचंड कुतूहल! भूतकाळातली आणि समकाळात सोबत असलेली माणसं छोट्या छोट्या गोष्टींमधून, त्यांच्या कामांतून आपलं आयुष्य किती समृद्ध करतात; मग त्यांच्यात आणि आपल्यात काळाचं कितीही अंतर असलं किंवा आपण त्यांना प्रत्यक्ष ओळखत नसलो तरीही. याची जाणीव हे पुस्तक वाचून होते. लेखक संवेदनशील मनाचे, मानवी भावना जाणून घेणारे होते. त्यामुळे माणसं भूतकाळातील असोत वा वर्तमानातील त्यांच्या भोवतीची असोत, अवचट त्यांच्या वेगवेगळ्या प्रसंगांतल्या भावना सहजपणे हेरत, असं वाटतं..Premium|Pune book lovers story : पुण्यातील वाचनवेडा प्रवास; आठ मिनिटांत ‘गरमागरम’ पुस्तकं, रद्दीपासून सोळंकी बुकसेलर्सपर्यंतची जादुई भेट.लेखक लडिवाळपणानं भूतकाळातल्या माणसांना ‘आपलं’ म्हणतात. त्यांच्याबद्दल बोलताना त्यांची मायेनं नावं घेऊन जणू त्यांना हाक मारतात. ‘माझा शिवबादादा’, ‘डार्विन आजोबांची शिकवण’, ‘बहिणाई माझी लाडाची’ या शीर्षकांमधून त्यांना दादा, ताई, आजी-आजोबा म्हणताना ती माणसं आपली घरचीच, रोजच्या उठण्या-बसण्यातील मंडळी आहेत, इतक्या सहजतेनं आणि तन्मयतेनं ते बोलतात. त्यामुळे पुस्तकाला दिलेलं ‘जवळचे’ नाव अगदीच योग्य वाटतं. वाचकालाही अवचट सहज आपलंस करतात. अशा अफलातून व्यक्तिमत्त्वांचा विचार करताना अवचट त्यांच्यातील द्रष्टेपणामुळे दिपून जातात. वाचकांच्या मनालाही ती व्यक्ती भिडेल अशी अवचटांची लेखनशैली हीच त्यांची खासियत वाटते. अवचट त्यांच्या पुस्तकांमार्फत समाजभान जागवण्याचा प्रयत्न करतात. या पुस्तकाकरवीही त्यांनी हेच करण्याचा प्रयत्न केला आहे.लेखक अनेक क्षेत्रांत कुतूहलापोटी मुशाफिरी करणारे होते. वेगवेगळे विषय शिकणं, जाणून घेणं हा त्यांचा केवळ छंदच नव्हे, तर स्वभावाचाही भाग असावा. त्यामुळे या पुस्तकात त्यांचा वेगवेगळ्या विषयांबद्दलचा रस, उत्सुकता, आवड दिसून येते. म्हणून त्यांनी विविध क्षेत्रातल्या विविध व्यक्तींना जाणून घेतलं. गौतम बुद्ध, तुकाराम, शिवाजी महाराज, बहिणाबाई, डार्विन, प्रेमचंद, त्यांच्या मैत्रिणीची आई, जवळचा मित्र दिलीप अशा अनेकांना त्यांनी अभ्यासलं आणि अनुभवलंही. अनेकांसोबत तर ते प्रत्यक्ष जगलेदेखील. त्यांना ते जवळचे वाटत गेले. माणूस कधी दुसऱ्या व्यक्तीचं फारसं कौतुक करू शकत नाही, असं काहीसं मी ऐकत आले आहे. पण पुस्तक वाचल्यानंतर समजत एखाद्या तिसऱ्या अनोळखी व्यक्तीचं कौतुक वाटूच शकतं. फक्त ते कौतुक करायला माणूस कचरतो..अवचटांनी या पुस्तकात कौतुक करताना फार जड विशेषणं, अवघड शब्द वापरलेले नाहीत. ‘शिवाजी महाराज भला माणूस होता’सारखी साधी वाक्यं त्यांनी पुस्तकात पेरली आहेत. पसायदान वाचून अवचटांना जाणवलेली ‘ज्ञानदेवांना स्वप्न पाहायची आवडच आहे’ ही गोष्ट त्यांनी व्यक्त केली आहे. अशा साध्या वाक्यांमुळे त्यांना महान व्यक्ती म्हणून बघण्यापेक्षा त्यांना ‘हटके’ व्यक्ती म्हणून बघण्याची, आणि अवचटांच्या नजरेतून या व्यक्ती समजून घेताना एक नवी दृष्टी मला मिळाली.पुस्तकाचं मुखपृष्ठ साधं, सोपं, सरळ आहे पण त्यात दडलेला अर्थ मात्र गहिरा आहे. लाइटच्या खांबाच्या वायरवर (मुखपृष्ठात फक्त वायर रेखाटलेली आहे) अनेक पक्षी एका ओळीत एकत्र बसले आहेत. कदाचित संध्याकाळची वेळ असावी आणि त्यांच्या एकमेकांसोबच्या गप्पा सुरू आहेत. मुखपृष्ठ बघून या गप्पांचाही किलबिलाट वाचकांच्या कानांना ऐकू येईल की काय, इतकं हे आकर्षक वाटतं. यातून पुस्तकात नमूद केलेल्या वेगवेगळ्या काळातल्या व्यक्ती पक्षीरूपात एकाच काळात एकत्र येऊन जणू एकमेकांशी गप्पा मारत आहे, असं मला जाणवतं. लेखकाची या लेखांमागची भावना नेमकी काय आहे, हे या पुस्तकाचं मुखपृष्ठ तयार करताना चित्रकार सुभाष अवचटांना अचूक समजलं असावं..समकाळातल्या आणि भोवतालच्या माणसांचं निरीक्षण करणं अगदीच शक्य असतं. पण गतकाळातील माणसांचं बारीक निरीक्षण करणं आणि आपल्या रोजच्याच आयुष्यात त्यांना व त्यांच्या विचारांना या ना त्या प्रकारे सहभागी करून घेणं यातून अवचटांची माणसाचं निरीक्षण करण्याची वृत्ती आणि आवड लक्षात येते. त्यांच्या इतिहासातील कामांमुळे आपलं दैनंदिन जीवन सुकर झालं आहे. त्यांनी सोसलेल्या हालअपेष्टांची झळ आपल्याला बसत नाही, त्यामुळे आपण त्यांच्या सदैव ऋणांत असावं, या भावना सतत मनात ठेवणं हे खरंतर कृतज्ञतेचं लक्षण आहे. आभाळाएवढ्या लोकांबद्दल कृतज्ञता दर्शविणारे लेख अवचटांनी या पुस्तकात लिहून ठेवले आहेत. यातून त्यांना ऋणांत राहायला आवडत असावं, असंही जाणवतं! अवचटांची लेखणी मायेनं ओतप्रोत झाली आहे. माणसांविषयी त्यांचा जिव्हाळा प्रत्येक ओळीतून दिसून येतो. हृदयात वसलेले हे लोक खरोखरंच ‘जवळचे’ आहेत...श्रेया माधवी साप्ताहिक सकाळमध्ये संपादकीय सहकारी आहेत.जवळचे व्यक्तिचित्रण/ललितलेखक ः अनिल अवचटप्रकाशक ः समकालीन प्रकाशन, पुणेपाने ः १६७किंमत : ₹ २५०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.