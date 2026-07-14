Premium|Animal shelter story : अपंग प्राण्यांच्या आयुष्याला नवी आशेची वाट

गणराज जैनप्राण्यांबद्दलचं माझं प्रेम व जिज्ञासा वाढत गेली, पण अर्थात हे काही एका दिवसात झालं नाही. या सगळ्याला अनेक चांगल्या-वाईट घटना, प्रसंग कारणीभूत ठरले. नागदंश तर माझ्या आयुष्याला कलाटणी देऊन गेला. कसाबसा वाचलो या घटनेतून. हे मिळालेलं वाढीव आयुष्य प्राण्यांच्या सेवार्थ देण्याचं ठरवलं, आणि त्याचंच प्रतीक म्हणून आज पाणवठा हा केवळ अपंग प्राण्यांचा अनाथाश्रम उभा आहे... अवघ्या १४ दिवसांचं श्वानाचं एक पिल्लू आईचं दूध पीत असताना त्या आईच्या अंगावरून गाडी गेली... आईचा जागेवरच मृत्यू झाला आणि तिच्या शरीराखाली अडकलेल्या या पिल्लाला एक डोळा आणि पाय गमवावा लागला. पण आज सात वर्षांनंतर ते पिल्लू, म्हणजे आमची सगळ्यांची लाडकी अवनी पाणवठा आश्रमात आनंददायी आयुष्य जगत आहे. अर्थात आजही तिच्याजवळून एखादी गाडी गेली किंवा एखादा मोठा आवाज ऐकू आला तरी तिचं अंग कापू लागतं. तसंच आणखी एक श्वानाचं बाळ म्हणजे चिंगी. चिंगी जन्मापासून चारही पायांनी पंगू आहे. तरीही गेली चार वर्षं आश्रमात आनंदानं जगत आहे. केवळ कुत्रीच नव्हे, तर मांजरी, गायी, घोडे, गाढवं, माकडं, मगर, मोर, नीलगाय अशा अनेक प्राण्यांनी पाणवठाचा प्रवास समृद्ध केला आहे. त्यांच्याबद्दल बोलायचेच आहे, पण या सगळ्याची सुरुवात कुठून झाली हे सांगण्याचा आधी प्रयत्न करतो..लहानपणी एखाद्या गुबगुबीत पिल्लाची सुंदरता मला जितकी आकर्षित करायची, त्यापेक्षा जास्त एखाद्या जखमी, अंगावर किडे पडलेल्या पिल्लाची अगतिकता मला जास्त दिसायची. एकीकडे माझं हे प्राणीप्रेम वाढत होतं, त्यातच २००५च्या महापुरात अडकलेल्या ६७ प्राण्यांना वाचवण्यात मला यश मिळालं, त्यामुळे या कामाबद्दल अधिकच आपुलकी वाटू लागली. पुण्यातल्या कॅम्प येथील डाॅ. झरीन पटेल यांच्या प्राण्यांच्या शेल्टर होममध्ये मी व्हॉलेंटियर म्हणून जात असे. तिथं अनेक जखमी, अपंग प्राण्यांना जवळून पाहता आलं, हाताळता आलं. अशा अपंग, अनाथ प्राण्यांना आपली खरंच किती गरज आहे, याची जाणीव लहानपणीच झाली. जिथं आणि जसं जमेल तसं प्राण्यांसाठी काम करत राहिलो. पुढे सफर नावाचं ट्रीटमेंट सेंटर सुरू केलं व त्या केंद्राच्या माध्यमातून हजारो प्राणी व पक्ष्यांवर उपचार करता आले. सफर केंद्रात उपचार करत असताना बऱ्या झालेल्या प्राण्यांना पुन्हा निसर्गात सोडून दिलं जात असे. पण एक दिवस एक गाय आली. उपचारानंतर त्या गाईचं काय करावं हे समजेना. कुणी मालकही न आल्यानं तिला आम्ही आमच्याकडेच ठेवलं. मग आणखी एक, आणखी एक असं करत आमच्याकडे ४५ गायी झाल्या. आता मात्र हा चिंतेचा विषय झाला. यातूनच सावली गोशाळा ही संकल्पना सुचली व गोशाळेत नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना आम्ही मोफत गायी देऊ लागलो.या सगळ्या प्रवासात प्राण्यांबद्दलचे प्रेम व जिज्ञासा वाढत गेली. अर्थात हे काही एका दिवसात झालं नाही. या सगळ्याला अनेक चांगल्या-वाईट घटना, प्रसंग कारणीभूत ठरले. आम्हा सर्वांना अनेकदा प्राण्यांनी चावा घेतला. मला स्वतःला सहा वेळा कुत्रा चावला आहे, आणि नागदंशही झाला आहे. हा नागदंश माझ्या आयुष्याला कलाटणी देऊन गेला. कसाबसा वाचलो या घटनेतून. हे मिळालेलं वाढीव आयुष्य सेवार्थ देण्याचं ठरवलं, आणि त्याचंच प्रतीक म्हणून आज बदलापूर इथं पाणवठा हा केवळ अपंग प्राण्यांचा अनाथाश्रम उभा आहे..Premium|Marathi Family Story : हलकेफुलके संवाद, कौटुंबिक अपेक्षा आणि तरुण मनाची धम्माल कहाणी.या सगळ्या प्रवासात अपंग प्राण्यांच्या कायमस्वरूपी मोफत आणि तेही उत्कृष्ट दर्जाच्या निवाऱ्याचं स्वप्न उराशी घेऊन आम्ही पळत राहिलो. परंतु, चांगल्या कामाला अडचणी येतातच या वाक्याची प्रचिती आम्हाला वेळोवेळी येत राहिली. आर्थिक अडचणी, अपुरी साधनसामग्री, अपुरे मनुष्यबळ या गोष्टी होत्याच, परंतु त्यापेक्षा मोठा सेटबॅक बसला तो आश्रमात आलेल्या महापुरामुळे, तेही एकदा नाही तर दोनदा. हे कार्य कायमचं थांबेल की काय असं वाटलं, पण सुदैवानं तसं झालं नाही. या सगळ्या प्रवासात आम्हाला साथ दिली ती आमच्या सगळ्या स्वयंसेवकांनी. त्यांचा इथं उल्लेख करण गरजेचं आहे आणि त्यातही एक विशेष नाव म्हणजे हेमश्वेता पांचाळ. एमबीए केलेली, आई-वडिलांची एकुलती एक मुलगी ५०-५२ हजारांची नोकरी सोडून गेली सात वर्षं कोणतंही मानधन न घेता आश्रमात राहून मदत करत आहे.या कामात अनेक अडचणी आल्या हे खरं, परंतु अडचणींपेक्षा जास्त समाधान मिळालं. या प्राण्यांकडून अनेक अनुभव मिळाले. आमच्याकडे ३२ दिवस एक मगर घरात होती. तिच्या जबड्याला दुखापत झालेली असल्यानं आमच्याकडे दाखल करण्यात आली होती. परंतु, तेव्हा आमच्याकडे तितकं भक्कम वाइल्ड केज नसल्यानं तिला घरातल्या बेडरूममध्ये ठेवलं होतं. ती बेडरूममध्ये आणि आम्ही सर्व हाॅलमध्ये. पहिले काही दिवस ती आम्हाला आणि आम्हीही तिला घाबरूनच राहत होतो. पण मग आमची एकमेकांना सवय झाली, विश्वास बसला. शेवटी शेवटी तर आम्ही हाॅलमध्ये जेवायला बसलो, की ती बाजूनं गोल गोल फेऱ्या मारायची. शेवटी ती पूर्ण बरी झाल्यावर वनाधिकाऱ्यांच्या समक्ष तिला नदीत सोडायला गेलो. इतक्या दिवसांनी स्वतःचा नैसर्गिक अधिवास समोर बघूनही की काय, ती काही काळ किनाऱ्यावर थांबली..मी खात्रीने सांगू शकतो, की प्राण्यांना आपल्यापेक्षा काहीतरी अधिक कळतं, पण ते काय आहे ही गोष्ट माणसाला कळत नाही म्हणून अडचण होते. नाहीतर माणसावर निरपेक्ष जिवापाड प्रेम करणाऱ्या प्राण्यांची अनेक उदाहरणं आपण बघितली आहेत. त्यातलंच एक असामान्य उदाहरण म्हणजे राधा.राधा ही एक घार पंख तुटलेल्या अवस्थेत आश्रमात दाखल झाली होती. जवळपास दहा महिन्यांच्या देखभालीनंतर पूर्ण बरी झाल्यावर आम्ही तिला सोडून देण्याचा निर्णय घेतला आणि एके दिवशी सकाळी तिला आश्रमाच्या जागेतून मोकळ्या आकाशात सोडून निरोप दिला. पण एक मोठा राउंड मारून ती आश्रमातील एका झाडावर येऊन बसली. थोड्या वेळानं ती उडून जाईल म्हणून आम्ही आमच्या इतर कामात व्यग्र झालो. संध्याकाळी मला एका स्वयंसेवक मुलानं राधा तिथंच असल्याचं दाखवलं. आता माझंही मन राहवेना. मी झाडाजवळ जाऊन तिला हाक दिली, तर प्रतिसाद म्हणून तिनं झाडावरून झेप घेतली आणि थेट माझ्या खांद्यावर येऊन बसली. त्याक्षणाला मुलीनं बापाला घट्ट मिठी मारावी अशी भावना माझ्या मनात तयार झाली. त्यानंतर अनेक महिने ती तिथंच मोकळी फिरत राहिली. तिनं घट्ट पकडून ठेवल्यानं माझ्या व पत्नी अर्चनाच्या खांद्यांवर राधाच्या प्रेमाच्या ‘पाऊलखुणा ‘ अजूनही आहेत. खरंतर वन्यप्राण्यांचं जग खूप वेगळं आहे आणि त्यातही वन्यपक्ष्यांचं तर खूपच वेगळं आहे. त्यांनी त्यांचं जग सोडून आपल्याला त्यांचं जग मानणं यापेक्षा मोठं रिटर्न गिफ्ट असूच शकत नाही.असाच आणखी एक अनोखा अनुभव म्हणजे राणी. एका ट्रक ड्रायव्हरनं गाडीखाली मृत्युमुखी पडलेल्या माकडिणीच्या छातीशी चिकटलेलं पिल्लू घरी नेलं आणि त्याचा सांभाळ केला. नंतर त्याला वन्यजीव असे घरी सांभाळता येत नाहीत असं समजल्यावर त्यानं तिला आश्रमात आणून दिलं. पुढचे दोन दिवस ती दिलेली फळंही खाईना. म्हणून त्याच्या प्रेमाखातर ती काही खात नसल्याचा विचार करून मी त्याला फोन केला. तेव्हा त्यानं सांगितलं ते ऐकून मी काही वेळ स्तब्धच झालो. तो म्हणाला, तिला फळ आख्खं न देता सोलून लहान लहान चिप्स करून द्या. तसं दिल्यावर तिनं फळ लगेच खाल्लं. जन्मापासूनच माणसासोबत राहिल्यामुळे हे व असे अनेक बदल तिच्या स्वभावात झाले होते. माणूस होऊ पाहणाऱ्या त्या निरागस जिवाला पुन्हा माकड करण्यासाठी आम्ही अनेक प्रयत्न केले. आम्ही स्वतः झाडावर चढून फळ बांधून ठेवायचो आणि मग तिच्या कमरेला दोरी बांधून तिला ते फळ तोडून खायला शिकवायचो. तिच्या ट्रेनिंगच्या शेवटच्या टप्प्यात तिला आजारपणानं घेरलं आणि दहा वर्षांचा सहवास संपवून ती पुढच्या प्रवासाला निघून गेली.या सगळ्या अनुभवातून आम्ही हे नक्कीच शिकलोय, की माणसाबद्दल प्राण्यांच्या मनात तयार झालेली भीती आणि अविश्वासाची भावना कमी करण्याचा आपण सर्वांनी प्रयत्न केला पाहिजे. किमान आपल्याला प्राण्यांना मदत करता येत नसली, तरी निदान त्यांच्या मनावर कोरले जातील असे आघात तरी देऊ नका. कारण आजही त्यांच्या मनात माणसांविषयी प्रेमाचीच भावना आहे, तिचं रूपांतर भीती अथवा रागात कधीच होऊ नये. माणसाने प्राण्यांशीही माणसासम वागणे... हीच आमुची प्रार्थना!लेखक बदलापूरस्थित पाणवठा या अपंग प्राण्यांच्या अनाथाश्रमाचे संस्थापक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट 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