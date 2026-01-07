Premium|Gift: कस्टमाइज्ड गिफ्ट्सची लोकप्रियता वाढली, काय आहेत पर्याय..?

श्रुती भागवत आपण नेहमी स्वतःसाठी खरेदी करत असतो; कधी गरज म्हणून, कधी हौस म्हणून! पण दुसऱ्याला देण्यासाठी खरेदी करण्यातही तितकाच आनंद आहे. आपल्या आयुष्यात दुसऱ्याला काही देण्याचे म्हणजेच गिफ्ट देण्याचे प्रसंग अनेकदा येत असतात, त्यामुळे गिफ्टची खरेदी करताना या काही टिप्स लक्षात ठेवा...गिफ्ट किंवा भेटवस्तू देणं म्हणजे केवळ एखादी वस्तू देणं नाही, तर समोरच्याला तू माझ्यासाठी महत्त्वाचा आहेस, हे शब्दांशिवाय सांगण्याची एक सुंदर पद्धत आहे. योग्य गिफ्ट दिलं, तर ते नात्यांमध्ये गोडवा वाढवतं, आठवणी निर्माण करतं आणि दोघांच्याही मनात आनंदाची भावना ठेवून जातं.गिफ्ट घेताना जितका आनंद मिळतो तितकाच, कदाचित त्याहून अधिक आनंद गिफ्ट देताना मिळू शकतो. गिफ्ट घेणाऱ्याच्या चेहऱ्यावरचं हसू, आश्चर्य, डोळ्यातली चमक हे सगळं पाहणं म्हणजे गिफ्ट देण्याचं खरं फळ. त्यासाठी गिफ्टची किंमत काय आहे हे महत्त्वाचं नाही; ते मनापासून दिलेलं असणं जास्त महत्त्वाचं. .जेनेरिक गिफ्ट कोणालाही देता येतं, पण पर्सनल टच असलेलं गिफ्ट कायम लक्षात राहतं. एखादी आठवण, फोटो किंवा खास प्रसंगाशी जोडलेली वस्तू, स्वतः लिहिलेली छोटीशी नोट किंवा लेटर, समोरच्याच्या आवडीनिवडी लक्षात घेऊन निवडलेलं गिफ्ट अशा छोट्या गोष्टी साध्याशा गिफ्टलादेखील भावनिक किंमत देतात. म्हणूनच आजकाल कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स खूप लोकप्रिय आहेत, कारण त्यात तुमचा विचार, तुमच्या भावना जाणवतात. कोणत्या गोष्टी तुम्ही कस्टमाइज करून देऊ शकता, याचे काही पर्याय -नाव, तारीख, एखादा खास कोट असलेले मग्ज, फ्रेम्स, डायरीपर्सनलाइज्ड ज्वेलरी, किचेन्सफोटो अल्बम्स, स्क्रॅपबुक्स .असं गिफ्ट पाहिलं की समोरच्याला लगेच कळतं हे खास माझ्यासाठी केलेलं आहे. याव्यतिरिक्त टिकाऊ आणि विचारपूर्वक निवडलेलं गिफ्टही लगेच भावतं. आजच्या काळात इको-फ्रेंडली गिफ्टिंग हासुद्धा एक सुंदर पर्याय आहे. त्यासाठी रोपं, बिया, हाताने तयार केलेल्या वस्तू किंवा स्थानिक विक्रेत्यांकडून घेतलेल्या वस्तू गिफ्ट म्हणून देता येतील.आर्ट ऑफ गिफ्ट गिव्हिंगगिफ्ट देणं ही एक कलाच आहे आणि ती शिकता येते. त्यासाठी या काही गोष्टी समजून घ्याव्या लागतील.कोणत्या ओकेजनसाठी गिफ्ट द्यायचंय हे समजून घ्यावं लागेल. उदाहरणार्थ, वाढदिवस, ॲनिव्हर्सरी, अचिव्हमेंट्स, ‘गेट वेल सून’ किंवा ‘सॉरी’ म्हणण्यासाठीचं गिफ्ट. .Premium|Books Shopping: ॲड टू कार्ट की ॲड टू मेमरी.? खरेदीचे बदलते स्वरूप.!.व्यक्तीचा स्वभाव माहीत असणं महत्त्वाचं. समोरची व्यक्ती प्रॅक्टिकल आहे की इमोशनल; ती कलात्मक आहे का, तिचा कल साधेपणाकडे आहे की फॅन्सी वस्तूंकडे आहे, हे माहीत असलं की गिफ्ट निवडणं सोपं जातं.प्रेझेंटेशन महत्त्वाचं! रॅपिंग साधं असलं, तरी नेटकेपणानं आणि विचारपूर्वक केलेलं असावं. गिफ्ट रॅपिंग हीसुद्धा एक कला आहे. इंटरनेटवर अनेक गिफ्ट रॅपिंग आयडियाज असतात.गिफ्ट देताना त्या व्यक्तीशी दोन प्रेमळ शब्द बोलल्यामुळे किंवा तिच्याबद्दल तुमच्या भावना व्यक्त केल्यामुळे नातं अधिक दृढ होतं. कधीकधी एखाद्याला स्पेशल फिल करून देण्यासाठी ‘योग्य शब्द + साधंसं गिफ्ट = परफेक्ट कॉम्बिनेशन’ हे लक्षात ठेवा. .Premium|Stress-Free Wedding Planning Tips : लग्नाची तयारी निर्विघ्न पार पाडण्यासाठी परफेक्ट प्लॅनिंगचे महत्त्व.गिफ्ट देताना हे करू नकाकधी कधी चांगली भावना असूनही गिफ्ट अपेक्षित परिणाम साधत नाही. कारण आपल्याकडून काही लहान चुका होत असतात. त्या म्हणजे,स्वतःची आवड समोरच्यावर लादणं.ओकेजन समजून न घेता गिफ्ट देणं.फारच जेनेरिक किंवा अगदी शेवटच्या क्षणी गिफ्ट निवडणं/घाईघाईत गिफ्ट घेणं.गिफ्टच्या क्वालिटी किंवा युनिकनेसवर भर न देता किमतीवर जास्त लक्ष देणं.थोडा विचार केला, तर या चुका सहज टाळता येतात.---------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.