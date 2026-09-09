Premium|Money Spending Habits : मराठी संतांच्या धनविचारांच्या प्रकाशात!

डॉ. अनंत सरदेशमुखकरोडो कमावलेले अनेक आर्थिकदृष्ट्या यशस्वी लोकदेखील पैशाशी असलेल्या त्यांच्या नात्यात अडकलेले, असमाधानी आणि अस्वस्थ असतात. याचे कारण म्हणजे पैसे कमावणे हे बुद्धीचे आणि शिस्तीचे काम आहे, तर पैसे खर्च करणे हे भावनांचे, इतिहासाचे आणि आत्मभानाचे काम आहे.पैसे कमावणे ही एक कला आहे, हे आपण अनेकदा ऐकतो. शाळेपासून ते आयुष्याच्या शेवटापर्यंत, गुंतवणुकीच्या क्लृप्त्यांपासून, युक्त्यांपासून ते बचतीच्या सवयींपर्यंत पैसे कसे मिळवायचे आणि कसे वाढवायचे याचे शिक्षण आपल्याला आपले पालक, मित्र, वर्तमानपत्रे, मासिके, पैसे खर्च करून नेमलेले अर्थ सल्लागार असे कुठे ना कुठे मिळत राहते. पण पैसे खर्च कसे करायचे, हे कोणी शिकवते का? हो. थोड्या प्रमाणात आपले वडील आणि काही वडील माणसे हे शिकवतात, पण ते त्यांनी अनुभवलेल्या प्रसंगांतून निर्माण झालेल्या स्वसंपादित सिद्धांतांतून. एकंदर हा खर्च कसा फिजूल, अयोग्य आहे असे पायलीला पन्नास सल्ले आपण खर्च केल्यावर आपल्याला फुकट मिळत असतात. पण पैसे खर्च कसे करावे याचे ज्ञान कोणी देत नाही, आणि दिले तरी ते आपल्याला फारसे रुचणारे नसते. परंतु, आता असे काही सल्ले किंवा खर्चाचे शास्त्र सांगणारे मॉर्गन हाउसेललिखित द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी ः सिंपल चॉइसेस फॉर अ रिचर लाइफ हे एक रंजक पुस्तक उपलब्ध झाले आहे. गंमत अशी आहे की भारतीय संस्कृतीत हा विचार नवा नाही. आपल्या संतांनी आणि तत्त्वज्ञांनी शेकडो वर्षांपूर्वीच धन, व्यवहार आणि विरक्ती यांचा समतोल कसा साधावा, याचे मार्गदर्शन करून ठेवले आहे, परंतु यावर एकत्रित असे लिखाण झालेले दिसून येत नाही. पैसे मिळवणे आणि पैसे शहाणपणाने वापरणे या दोन पूर्णपणे वेगळ्या कौशल्यांची गरज मानवाला असते. करोडो कमावलेले, आर्थिकदृष्ट्या यशस्वी असलेले अनेक लोक पैशाशी असलेल्या त्यांच्या नात्यात अडकलेले, असमाधानी आणि अस्वस्थ असतात. याचे कारण म्हणजे पैसे कमावणे हे बुद्धीचे आणि शिस्तीचे काम आहे, तर पैसे खर्च करणे हे भावनांचे, इतिहासाचे आणि आत्मभानाचे काम आहे..पुस्तकाच्या सुरुवातीलाच हाउसेल एक विचार करायला लावणारा प्रश्न उपस्थित करतात. आपण गुंतवणुकीवरचा परतावा मोजण्यासाठी तासन्तास घालवतो. पण एखाद्या हॉटेलमध्ये पंधरा-वीस हजार किंवा त्याहूनही जास्त खर्च करून मजा करताना, त्या पैशातून आपल्याला नेमके काय मिळाले? आनंद? दृढ झालेली नाती? आठवणी? याचा विचार आपण कधीच करत नाही. फक्त थोडक्यात मजा केली हाच विस्तृत विचार व प्रतिक्रिया व्यक्त होते. खर्चावरचा ‘परतावा’ हे काहीतरी नवीन वाटले ना? पण हाउसेल यांच्या मते, प्रत्येक खर्च केलेल्या रुपयाचे मूल्य त्याच्या किमतीत नसून त्यातून मिळणाऱ्या समाधानात असते.माझ्या मुलाने एक महागडे एस्प्रेसो कॉफी मशीन विकत घेतले. वरवर पाहता हा खर्च मला आणि माझ्या बायकोला उधळपट्टी वाटला. पण मुलाने हिशोब मांडला होता. रोज सकाळी वीस मिनिटे कॉफी करण्यात घालवलेला वेळ हा त्याच्यासाठी एक आवडता प्रातःविधी झाला होता, तो त्याला खरा आनंद देत होता. शिवाय अशी कॉफी आपल्या बायकोला, आई-वडिलांना, मित्रांना पाजण्यात त्याला विशेष आनंद वाटत होता. हाच खऱ्या अर्थाने ‘योग्य खर्च’ आहे. असा खर्च बाहेरून महाग वाटत असला, तरी तो खर्च आतून अनेक भावना समृद्ध करणारा असतो.पुस्तकातील सर्वात महत्त्वाचा विचार म्हणजे ‘श्रीमंत’ आणि ‘संपन्न’ या दोन संकल्पनांमधील फरक. श्रीमंत असणे मोजायला सोपे आहे. मोठे घर, महागडी गाडी, ब्रँडेड कपडे या सगळ्या गोष्टी दिसतात, मोजता येतात, दाखवता येतात. पण संपन्न असणे ही गोष्ट दिसत नाही. संपन्नता म्हणजे स्वतःच्या आयुष्यावर, स्वतःच्या वेळेवर आणि स्वतःच्या निर्णयांवर असलेले पूर्ण नियंत्रण. पैसे वापरण्याचे दोन मार्ग असतात. एक म्हणजे आयुष्य अधिक चांगले जगण्यासाठीचे साधन म्हणून, आणि दुसरा म्हणजे इतरांसमोर स्वतःची श्रीमंती दाखवण्यासाठीचे मोजमाप म्हणून. बहुतेक लोकांना पहिला मार्ग हवा असतो, पण प्रत्यक्षात ते आयुष्यभर दुसऱ्याच मार्गाच्या मागे धावत राहतात..Premium|Work Life Balance : ‘वर्क-लाइफ बॅलन्स’ की ‘वर्क-लाइफ इंटिग्रेशन’? संतुलित, परिपूर्ण आणि अर्थपूर्ण आयुष्याचा नवा विचार.हाउसेल पुस्तकामध्ये उदाहरण देतात - एकोणिसाव्या शतकातील अमेरिकेतील प्रसिद्ध व्हँडरबिल्ट कुटुंबाने प्रचंड संपत्ती कमावली, पण ती संपूर्ण संपत्ती स्टेटसची स्पर्धा जिंकण्यासाठी उधळली. काही दशकांतच ही अफाट संपत्ती विरून गेली आणि कुटुंबात कायमस्वरूपी दुःख आणि असमाधान उरले. याउलट चक फिनी या ड्युटी फ्री शॉपर्स या कंपनीच्या संस्थापकाने आपली संपूर्ण अब्जावधी डॉलरची संपत्ती गुप्तपणे दान करून टाकली आणि साध्या, अनामिक आयुष्यात समाधान शोधले.आपले समाधान हे आपल्याकडे किती आहे यावर नाही, तर आपल्या अपेक्षा किती आहेत यावर अवलंबून असते. उत्पन्नापेक्षा अपेक्षा जास्त महत्त्वाच्या असतात, असे हाउसेल स्पष्टपणे सांगतात. शेजाऱ्याकडे, मित्राकडे, सोशल मीडियावरील अनोळखी व्यक्तीकडे काय आहे, हे पाहून स्वतःच्या आयुष्याचे मोजमाप करण्याची सवय हीच आधुनिक काळातील सर्वात मोठी आर्थिक अस्वस्थता निर्माण करते.गुंतवणुकीच्या जगात परतावा म्हणजे नफा, टक्केवारी, वाढ. पण खर्चाच्या बाबतीत हाउसेल एक वेगळीच व्याख्या मांडतात. सर्वात मौल्यवान परतावा म्हणजे मनःशांती. तसेच पैशातून विकत घेता येणारी सर्वात मौल्यवान गोष्ट म्हणजे लवचिकता म्हणजेच बदललेली परिस्थिती, मिळालेली संधी किंवा काही चुकले तरी दिशा बदलण्याचे स्वातंत्र्य. आजच्या अनिश्चित आर्थिक आणि भूराजकीय वातावरणात हा विचार महत्त्वाचा ठरतो. हे सगळे विचार आपल्या मराठी संतपरंपरेने शेकडो वर्षांपूर्वीच अत्यंत साध्या, थेट भाषेत मांडून ठेवले आहेत. संपत्ती, व्यवहार आणि विरक्ती यांचा समतोल कसा साधावा, हा प्रश्न आपल्या संतांनाही तितकाच महत्त्वाचा वाटत होता, जितका तो आजच्या वर्तनात्मक अर्थशास्त्रज्ञांना वाटतो.संत तुकाराम म्हणतात, ‘जोडोनियां धन उत्तम वेव्हारें । उदास विचारें वेच करी ॥ उत्तमचि गती तो एक पावेल । उत्तम भोगील जीव खाणी ॥’ म्हणजे धन हे उत्तम मार्गाने (प्रामाणिक व्यवहाराने) मिळवावे आणि ते खर्च करतानाही ‘उदास विचारें’ म्हणजे आसक्ती किंवा हावरटपणा न ठेवता, विवेकी व निर्लिप्त वृत्तीने खर्च करावे. असे करणाऱ्यालाच उत्तम गती आणि खरे समाधान लाभते. ‘खर्चावरील परतावा’ आणि ‘मनःशांती हाच खरा परतावा’ या शब्दांत आधुनिक भाषेत यात मांडले आहे. तेच तुकाराम महाराजांनी चारशे वर्षांपूर्वी सांगितले आहे.समर्थ रामदास स्वामींनीही दासबोधात, ‘आधी प्रपंच करावानेटका । मग घ्यावें परमार्थविवेका । येथें आळस करूं नका । विवेकी हो ॥’ असा अत्यंत व्यावहारिक विचार मांडला आहे. तो निव्वळ त्यागाचा किंवा विरक्तीचा उपदेश न करता, संसार आणि परमार्थ यांचा समतोल शिकवतो. प्रथम आपला संसार-व्यवहार शिस्तीने आणि नेटकेपणाने सांभाळावा आणि मगच परमार्थाचा विवेकपूर्ण विचार करावा. यात आळस करू नये. समर्थांचा हा विचार ‘लवचिकता’ आणि ‘श्रीमंत विरुद्ध संपन्न’ या मुद्द्यांशी जोडता येतो. आर्थिक व्यवहार व्यवस्थित असल्याशिवाय खरे मानसिक स्वातंत्र्य आणि समाधान मिळत नाही. पैशाचा नीट सांभाळ करणे हे विरक्तीच्या आड येत नाही, उलट ते त्या विरक्तीचा पाया आहे, असे समर्थ सुचवतात..संतपरंपरेपलीकडे जाऊन पाहिले, तर महात्मा गांधींनी मांडलेला ‘ट्रस्टीशिप’ (विश्वस्त वृत्ती) हा विचारही याच मालिकेत बसतो. संपत्ती ही आपली स्वतःची मालमत्ता नसून, समाजाने आपल्याकडे सोपवलेली एक जबाबदारी आहे आणि तिचा विनियोग समाजहितासाठी व्हावा, असे गांधीजींचे मत होते. चक फिनी यांचे उदाहरण हाउसेल ज्या पद्धतीने मांडतात, त्याच पद्धतीने गांधीजींचा हा विचारही धनाकडे मालकीहक्काऐवजी जबाबदारी म्हणून पाहायला शिकवतो.भारतीय समाजात, विशेषतः शहरी मध्यमवर्गीय आणि उच्च-मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये, ‘काय दाखवायचे’ आणि ‘काय हवे आहे’ यातील गल्लत खूप ठळकपणे दिसते. लग्नसमारंभ, घर, गाडी, मुलांचे शिक्षण या सर्व बाबतीत सामाजिक तुलनेचा दबाव प्रचंड असतो. केवळ दाखवण्यासाठी केलेला खर्च शेवटी रितेपणाच देतो.द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी पुस्तक केवळ पैशाबद्दल नाही, तर ते माणसाच्या मनाबद्दल, त्याच्या भीतींबद्दल आणि त्याच्या खऱ्या इच्छांबद्दलही आहे. पैसे खर्च करण्याचे कोणतेही एक सूत्र नाही, कारण प्रत्येक माणसाचे मूल्य वेगळे असते. शेवटी सांगायचे झाले तर, पैशाचा सर्वोत्तम वापर म्हणजे असे आयुष्य प्राप्त करणे, जगणे. पैसा हे साध्य नसून साधन आहे आणि ते साधन विवेकाने वापरणे, हीच खरी कला आहे.लेखक पुणेस्थित उद्योग, व्यवस्थापन, स्टार्टअप मार्गदर्शक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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