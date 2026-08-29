Premium|Artificial Intelligence : AI ची भीती की संधी? कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वास्तवाचा वेध घेणारे नवे पुस्तक

प्राची गावस्करजगभरात एआयविषयी दोन मुख्य प्रवाह दिसून येत आहेत. पहिला प्रवाह विकसित राष्ट्रे आणि मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांचा आहे, तो अत्यंत प्रगत, स्वायत्त यंत्रणा आणि तांत्रिक वर्चस्वावर केंद्रित आहे. दुसरा प्रवाह विकसनशील देशांमधील ‘वापर आणि प्रभाव’ यावर आधारित आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता ः आभासाकडून वास्तवाकडे हे पुस्तक या दोन टोकांमधील दरी भरून काढण्याचा प्रयत्न करते.सध्या जगभरात एक महत्त्वाचा चर्चेचा विषय आहे तो म्हणजे ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ अर्थात ‘एआय’. एकीकडे एआयमुळे नोकऱ्या जाणार अशी भीती आहे, तर दुसरीकडे एआयमुळे नोकऱ्या निर्माणही होऊ शकतात. सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनाचे साधन म्हणूनही याकडे पाहिले जात आहे, त्याचवेळी हे तंत्रज्ञान पुढे जाऊन मानवावरच वर्चस्व गाजवेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशात या तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने अनेक क्षेत्रांमध्ये मोठे बदल घडवून आणले जात आहेत. तर याचा गैरवापर करून मानवजातीच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण केला जाऊ शकतो, अशी चिंताही व्यक्त केली जात आहे. अशा कृत्रिम बुद्धिमत्तेबाबतच्या नेमक्या जोखमी काय आहेत, जगभरात यामध्ये कसे संशोधन होत आहे, याचा कसा वापर केला जात आहे, जागतिक पातळीवर विविध देश याकडे कसे बघत आहेत, शास्त्रज्ञ, राजकीय नेते, विचारवंत यांचे दृष्टिकोन काय आहेत अशा असंख्य पैलूंचा वेध घेत; जागतिक भविष्यविषयक विचारवंत आणि स्ट्रॅटेजिक फोरसाइट ग्रुपचे सह-संस्थापक संदीप वासलेकर यांनी एआयबाबत भीती किंवा अतिरेकी आशावाद न मांडता वास्तववादी विश्लेषण कृत्रिम बुद्धिमत्ता ः आभासाकडून वास्तवाकडे या पुस्तकात केले आहे..Premium|Mumbai University History : मुंबई विद्यापीठाच्या १६९ वर्षांच्या ज्ञानप्रवासातून आधुनिक भारताच्या बौद्धिक उत्क्रांतीला मिळाली नवी दिशा.वासलेकर यांनी स्वतः संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यांमध्ये अणुजोखीम आणि एआय नियमावलींबाबत काम केले आहे; त्यामुळे पुस्तकातील त्यांची मते प्रत्यक्ष मुत्सद्देगिरी आणि विश्लेषणावर आधारलेली असल्याने त्याची सखोलता, व्याप्ती, गांभीर्य सातत्याने जाणवते. जगभरात एआयविषयी दोन मुख्य प्रवाह दिसून येत आहेत. पहिला प्रवाह विकसित राष्ट्रे आणि मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांचा आहे, तो अत्यंत प्रगत, स्वायत्त यंत्रणा आणि तांत्रिक वर्चस्वावर केंद्रित आहे. दुसरा प्रवाह विकसनशील देशांमधील ‘वापर आणि प्रभाव’ यावर आधारित आहे. हे पुस्तक या दोन टोकांमधील दरी भरून काढण्याचा प्रयत्न करते. एआय हे केवळ चॅटबॉट्स किंवा सर्जनशील साधनांपर्यंत मर्यादित नसून, ते मानवी निर्णयक्षमतेच्या प्रक्रियेतच मोठा बदल घडवून आणत आहे. त्यामुळे मानवी सभ्यतेच्या अस्तित्वाला निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्यांकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. एआय प्रणालींद्वारे घेतले जाणारे निर्णय हे नेमके कशाच्या आधारावर घेतले जातात, हे सांगणे कठीण असते. ही पारदर्शकतेची कमतरता कायद्यासमोर समानता आणि नैतिकतेला आव्हान देणारी ठरू शकते, याकडेही त्यांनी गंभीरपणे लक्ष वेधले आहे.सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या तांत्रिक विषयावर त्यांनी अतिशय सोप्या भाषेत अत्यंत वस्तुनिष्ठ विचार मांडले आहेत. शास्त्रज्ञ, राजकीय नेते, राजकीय मुत्सद्दी आदींशी चर्चा करून, विविध जागतिक व्यासपीठांवर एआयबाबत सुरू असलेल्या घडामोडींचा, विचारमंथनातून त्यांनी एआय हा विषय तांत्रिक न ठेवता व्यापक जागतिक आणि मानवी चौकटीत मांडला आहे. त्यांनी यात मांडलेले मुद्दे गांभीर्याने विचार करायला लावणारे आहेत. एआयचे जनक मानले जाणारे शास्त्रज्ञ जेफ्री हिंटन यांच्याशी एआयच्या जोखमींबद्दल केलेली चर्चा, अण्वस्त्र प्रणाली आणि एआय एकत्र येण्याच्या धोक्याकडे हिंटन यांनी वेधलेले लक्ष या तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराबाबत सजग राहणे, जागतिक पातळीवर याकडे गांभीर्याने बघणे किती महत्त्वाचे आहे, याची जाणीव करून देते..सन २०२४च्या सुमारास, जागतिक पातळीवर एआयच्या जोखमीबाबत फारशी चर्चा होत नव्हती, तरी नंतर मात्र लष्करी नेतृत्व या तंत्रज्ञानावर अधिकाधिक अवलंबून राहत असल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे या तंत्रज्ञानाच्या संभाव्य धोक्यांबाबत विचार होऊ लागला होता. त्यानंतर आपल्या क्लॉडसारख्या प्रगत एआय प्रणालींमुळे गाजत असलेल्या ॲंथ्रोपिक कंपनीच्या एआयबाबतच्या विविध चाचण्या आणि त्यातून समोर आलेले धक्कादायक निष्कर्ष पुस्तकात विस्तृतपणे सांगितले आहेत. तेही धोक्याची जाणीव करून देतात. पृथ्वीवर अस्तित्वात नसलेली जैविक शस्त्रे हे तंत्रज्ञान विकसित करू शकते. तसेच चीन, जपान, अमेरिका आणि इतर काही देशांमध्ये रेप्लिकासारख्या एआय ॲपचा वापर खरोखरच्या प्रियकर किंवा प्रेयसीशी गप्पा मारण्यासाठी केला जात आहे. मानव आपल्या भावनिक गरजांच्या पूर्ततेसाठी याचा वापर करत असल्याने या तंत्रज्ञानाचा मानवी स्पर्श माणूस आणि यंत्रातील सीमारेषा धूसर करत असल्याचे चित्र धक्कादायक आहे. त्याचवेळी एआयचा सकारात्मक वापर वैद्यकीय क्षेत्रात, औषधनिर्मिती क्षेत्रात कसा होत आहे, व्यावहारिक उपयोगांसाठी तसेच मोठमोठ्या वैज्ञानिक प्रयोगांसाठी याचा वापर किती लाभदायक ठरत आहेत याची उदाहरणे, माहिती सकारात्मक बाजूही उजेडात आणतात. अमेरिका आणि चीन या दोन महासत्तांमध्ये या तंत्रज्ञानाचा वर्चस्वासाठी केला जाणारा वापर, तर भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये शेती आणि अन्य क्षेत्रात होत असलेला सकारात्मक वापर याचेही विस्तृत चित्र आश्वस्त करणारे आहे. हे तंत्रज्ञान मानवाच्या नियंत्रणापलीकडे गेले तर संपूर्ण मानवजातीचे भविष्य संकटात येऊ शकते. यासाठी जागतिक पातळीवर धोरणात्मक चर्चा, नियम, तत्त्वे निर्माण होणे गरजेचे आहे. याची जाणीव असणारे दक्षिण आफ्रिका, भारत इत्यादी अनेक देशांमध्ये केले जात असलेले प्रयत्न, याचा ऊहापोह वाचकांना जागतिक व्याप्ती सहजपणे सांगतो..भारतासारख्या ‘ग्लोबल साऊथ’मधील देशांसाठी एआय ही शेती, आरोग्य, शिक्षण आणि सेवा क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्याची संधी आहे. शिक्षण, आरोग्य, शेती, न्यायव्यवस्था, प्रशासन, उद्योग आणि संशोधन या क्षेत्रांत एआयचा प्रभावी वापर कसा करता येईल, तसेच याबाबतच्या जागतिक स्तरावरील घडामोडींमध्ये भारताने कोणती धोरणात्मक भूमिका घेतली पाहिजे, याबाबतही लेखकाने मुद्देसूद भाष्य केले आहे. भारताकडे मोठा डेटा, तरुण मनुष्यबळ आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा असल्याने योग्य धोरणे आखल्यास देशाला मोठी संधी उपलब्ध होऊ शकते. भारताने मूलभूत संशोधन, प्रगत संगणकीय पायाभूत सुविधा, गणित आणि अल्गोरिदम क्षेत्रात दीर्घकालीन गुंतवणूक करून स्वतःचे केंद्र उभारले पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले आहे. भारतासाठी या तंत्रज्ञानाचा आश्वासक वापर भविष्याचे आशादायक चित्र उभे करते.एआयच्या धोक्यांची केवळ भीती न दाखवता, तांत्रिक आकलन, भूराजकीय विश्लेषण आणि नैतिक चिंता यांची योग्य सांगड घालून मानवाच्या कल्याणासाठी याचा वापर करण्यासाठी संपूर्ण जगाने एकत्र येऊन काम करण्याची गरज यातून अधोरेखित करण्यात आली आहे. अतिशय क्लिष्ट, थोडा तांत्रिक विषय असला, तरीही इतिहास, अर्थशास्त्र, जागतिक राजकारण, विज्ञान आणि मानवी मूल्ये यांचा परस्परसंबंध स्पष्ट करत सर्वसामान्य वाचकाला समजेल अशा प्रभावी मराठी भाषेत मांडणी केल्याने एआय अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्तेची व्याप्ती मानवी बुद्धिमत्ता, अनुभव कसे सोपे करून सांगू शकते, याची आनंददायी आणि आश्वासक भावना निर्माण होते.लेखिका सकाळ मनीच्या पुणेस्थित उपसंपादक अाहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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