Premium|Artificial Intelligence: कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा भविष्यकाळ मानवाच्या बुद्धिमत्तेचं आव्हान

मकरंद भोंसले एआय तंत्रज्ञानाचं अंतिम ध्येय ‘सर्वसाधारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ प्राप्त करणं हे आहे. सर्वसाधारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे अशी एक प्रणाली जी मानवासारखं ‘कोणतंही’ बौद्धिक काम ‘शिकू’ शकेल. ती फक्त एकाच कामापुरती संकुचित न राहता सर्वसमावेशक असेल. भविष्यातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेलाही डेटाची गरज भासेलच, पण ती स्वतःच्या अनुभवातून आणि चुकांतून शिकण्याची क्षमता विकसित करेल. अशा कृत्रिम बुद्धिमत्तेमध्ये जटिल परिस्थितीत नैतिक आणि तर्कसंगत निर्णय घेण्याचं कौशल्य असेल..आजवर मानवानं या जगावर सुखनैव राज्य केलं ते त्याच्या बुद्धिमत्तेच्या जिवावर. खरंतर मनुष्यप्राणी हा निसर्गानं निर्माण केलेल्या अनेक प्राण्यांपैकी एक. पण त्याची बुद्धिमत्ता इतर सर्व प्राण्यांपेक्षा उजवी! मात्र हा बुद्धिमान मनुष्यप्राणी अत्यंत आळशी आणि पूर्णपणे आत्मकेंद्रित आहे. त्याच्या या दोन दोषांमुळे त्यानं केवळ त्याच्या हितासाठी जगातल्या प्राणिसृष्टीचं आणि वनस्पतिसृष्टीचं शोषण केलं, आणि तेही त्याच्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर! त्यानं त्याच्या बुद्धीचा वापर करून निसर्गाच्या वेगवेगळ्या प्रक्रिया समजून घेतल्या. त्याच्या या ज्ञानाला त्यानं नाव दिलं - विज्ञान. याच विज्ञानाचा वापर करून त्यानं आपलं आयुष्य सुखासीन करण्यासाठी वेगवेगळी तंत्रज्ञानं विकसित केली. या विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या परस्परसंबंधांची अनेक उदाहरणं देता येतील. जंगलात नैसर्गिकरित्या लागणाऱ्या वणव्याचा माणसानं अभ्यास केला. तो राहत असलेल्या जंगलाचं अपरिमित नुकसान करणाऱ्या आगीवर त्यानं ताबा मिळवला. मग आगीचा पूर्ण अभ्यास करून, तिला नीट समजून घेऊन मानवानं आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे उपाय शोधले. आगीचा वापर करून स्वतःसाठी अन्न शिजवलं, थंडीपासून स्वतःचं संरक्षण केलं, आंघोळीसाठी पाणी तापवलं, आग वापरून मिळालेल्या पाण्याच्या वाफेचा वापर करून वीज निर्माण केली, धातू वितळवले. हे करण्यासाठी त्यानं तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं शेगडी, हिटर, बॉइलर, स्टीम इंजिन, रिफ्रॅक्टरी अशा अनेक गोष्टींचा शोध लावला..तंत्रज्ञानाच्या इतिहासात लागलेले शोध हे मैलाचे दगड समजले जातात. या शोधांनी तत्कालीन जगाचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलून टाकला. चाकाचा शोध, अग्नीचा वापर, वाफेचं इंजिन, संगणक आणि इंटरनेट हे सर्व शोध तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीचे अग्रदूत ठरले. पण आज आपल्यासमोर उभं असलेलं कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं तंत्रज्ञान हे आजवरच्या सर्व तंत्रज्ञानापेक्षा खूप वेगळं आहे. हा मैलाचा दगड मानवी इतिहासातला शेवटचा मैलाचा दगड ठरू शकतो, असं काही तज्ज्ञांचं मत आहे. म्हणूनच भविष्याच्या दृष्टिकोनातून मानवानं हे तंत्रज्ञान नीटपणे समजून घेणं गरजेचं आहे.काही दशकांपूर्वी संगणकाच्या माध्यमातून मानवाला असा गुलाम मिळाला होता ज्याची गणन क्षमता, स्मृती क्षमता आणि आज्ञाधारकता मानवाच्या तुलनेत अफाट होती, पण तो केवळ सांगकाम्या होता. सांगितलेलं काम बिनचूकपणे करणाऱ्या संगणकाला निर्णयक्षमता, सर्जनशीलता आणि अनुभवांतून शिकणं या तीन गोष्टींसाठी माणसावरच अवलंबून राहायला लागत होतं. पण नेहमीप्रमाणं मानवानं नैसर्गिक बुद्धिमत्तेचा अभ्यास केला आणि त्याच धर्तीवर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं तंत्रज्ञान विकसित केलं. कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे अशी संगणकीय प्रणाली, जी मानवी बुद्धिमत्तेसारखं वर्तन करू शकते. जसा माणूस शिकतो, तशी ती शिकते; जसा माणूस तर्कसंगत विचार करतो, तशी ती करते; जसा माणूस निर्णय घेतो, तशी ती घेते; आणि जसा माणूस त्याच्यासमोरची समस्या सोडवतो, त्याच पद्धतीने कृत्रिम बुद्धिमत्ता समस्या सोडवते. थोडक्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे, संगणकाला विचार करण्यास सक्षम करण्याचा, त्याला त्याच्याच अनुभवातून शिकून अधिक सजग करण्याचा प्रयत्न आहे. आणि तो प्रयत्न आजच्या घडीला यशस्वी होताना दिसत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेनं निर्णयक्षमता, सर्जनशीलता आणि अनुभवाचा वापर यावरचीमानवी मक्तेदारी संपवली आहे. इतकंच नाही, तर या सर्व गोष्टींचा वापर आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता माणसापेक्षा चांगल्या पद्धतीनं करते. या गोष्टींचा प्रत्यय देणाऱ्या ‘चॅटजीपीटी’ आणि ‘जेमिनी’सारख्या अनेक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली आपण हल्ली वापरत आहोत..Premium|Study Room: कृत्रिम बुद्धिमत्ता : भूतकाळ, वर्तमान आणि भविष्य.आज आपण कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाच्या पहिल्या टप्प्यावर उभे आहोत. या टप्प्याला ‘संकुचित कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ असंही म्हणतात. या प्रकारची बुद्धिमत्ता एखादं विशिष्ट काम माणसापेक्षा अधिक वेगानं आणि अधिक चांगल्या पद्धतीनं करू शकते. उदाहरणार्थ, अशी बुद्धिमत्ता जगातील कोणत्याही माणसापेक्षा चांगल्या पद्धतीनं बुद्धिबळ खेळू शकते किंवा अशी बुद्धिमत्ता जगातील कोणत्याही चालकापेक्षा चांगल्या पद्धतीनं गाडी चालवू शकते, किंवा कोणत्याही मानवी दुभाष्यापेक्षा चांगलं भाषांतर करू शकते. खरंतर आजच्या घटकेला जगातलं असं कुठलंही काम करू शकते, ज्याबद्दलचा योग्य आणि पुरेसा डेटा संगणकाला कळेल अशा रूपात उपलब्ध असेल. ते काम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कोणत्याही माणसापेक्षा अधिक चांगल्या पद्धतीनं करू शकते. पण कृत्रिम बुद्धिमत्तेची जी प्रणाली बुद्धिबळ खेळू शकते, ती गाडी चालवू शकत नाही आणि जी प्रणाली गाडी चालवते, ती भाषांतर करू शकत नाही. एक प्रणाली माणसाचं केवळ एकच काम करू शकते आणि ही या संकुचित कृत्रिम बुद्धिमत्तेची मर्यादा आहे.या तंत्रज्ञानचं अंतिम ध्येय ‘सर्वसाधारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ प्राप्त करणं हे आहे. सर्वसाधारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे, अशी एक प्रणाली जी मानवासारखं ‘कोणतंही’ बौद्धिक काम ‘शिकू’ शकेल. ती फक्त एकाच कामापुरती संकुचित न राहता सर्वसमावेशक असेल. भविष्यातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेलाही डेटाची गरज भासेलच, पण ती स्वतःच्या अनुभवातून आणि चुकांतून शिकण्याची क्षमता विकसित करेल. अशा कृत्रिम बुद्धिमत्तेमध्ये जटिल परिस्थितीत नैतिक आणि तर्कसंगत निर्णय घेण्याचं कौशल्य असेल. पुढील काही दशकांत हे नक्की होईल, याची तज्ज्ञांना खात्री आहे. असं झालं तर ही सर्वसाधारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनेक क्षेत्रांत मोठी क्रांती घडवून आणेल. आणि गंमत म्हणजे या सगळ्या बदलांची सुरुवात एव्हाना झाली आहे..आरोग्य क्षेत्रात संजीवनीआरोग्य क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही एक संजीवनी ठरेल. क्ष-किरण किंवा एमआरआय स्कॅन्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवी डॉक्टरांपेक्षा १००पटीनं अधिक अचूकतेनं तपासू शकेल. कर्करोगासारख्या आजारांचं निदान प्राथमिक टप्प्यावर करणं सोपं होईल. प्रत्येक व्यक्तीची जनुकीय रचना वेगळी असते. सर्वसाधारण कृत्रिम बुद्धिमता प्रत्येक रुग्णाच्या शरीराच्या गरजेनुसार नेमकं औषध आणि उपचारांची पद्धत सुचवेल. डॉक्टरांसाठी आज अशक्य वाटणाऱ्या अत्यंत सूक्ष्म शस्त्रक्रियासुद्धा सर्वसाधारण कृत्रिम बुद्धिमता रोबोंद्वारे सहज करू शकेल आणि अशा शस्त्रक्रियांमध्ये मानवी त्रुटीची शक्यता नसेल.शिक्षणपद्धतीत बदलशिक्षणपद्धतीतही आमूलाग्र बदल होतील. प्रत्येक विद्यार्थ्याची शिकण्याची गती आणि पद्धत वेगळी असते. सर्वसाधारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रत्येक विद्यार्थ्याची आवडनिवड आणि कमतरता ओळखून त्याला शिकवेल. क्षणार्धात करता येणाऱ्या भाषांतरामुळे जगातील कोणत्याही भाषेतील ज्ञान कोणालाही सहज उपलब्ध होईल.अंतराळात पुढचे पाऊलमानवासाठी अंतराळ प्रवास अजूनही मर्यादित आहे. कारण मानवी शरीराला ऑक्सिजन आणि अन्नाची गरज असते. पण कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित रोबो अनंत काळ अंतराळात राहू शकतील. मंगळावर वसाहत करणं असो वा सौरमालेच्या पलीकडं जाणं असो, अशा सफरींमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता माणसाचं प्रतिनिधित्व करेल..Premium|Artificial Intelligence: कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा धोकादायक खेळ; एआयचे धोकेकोणतंही महान तंत्रज्ञान स्वतःबरोबर धोके घेऊन येतं, त्याचप्रमाणं कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मार्गातही अनेक धोके आहेत. कोणत्याही कृत्रिम बुद्धिमत्तेला प्रशिक्षित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वैयक्तिक डेटाची गरज लागते. हा डेटा सुरक्षित ठेवणं हे भविष्यातलं मोठं आव्हान असेल. खोट्या व्हिडिओंच्या आणि आवाजांच्या माध्यमांतून समाजात संभ्रम निर्माण करणं अधिक सोपं होईल. यामुळे लोकशाही आणि सत्यतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ शकतं. जर कृत्रिम बुद्धिमत्तेला चुकीचा किंवा पूर्वग्रहदूषित डेटा दिला, तर त्यावर आधरित तिनं घेतलेले निर्णय पक्षपाती असू शकतात. या आणि अशा अनेक प्रश्नांवर आज या विषयांतील तज्ज्ञ काम करत आहेत आणि नजीकच्या भविष्यकाळात याची उत्तरं ते शोधून काढतील.येत्या काही दशकांमध्ये जवळजवळ निर्दोष अशी सर्वसाधारण कृत्रिम बुद्धिमता विकसित होईल हे नक्की. प्रत्येक क्षेत्रात ही सर्वसाधारण कृत्रिम बुद्धिमता माणसापेक्षा अधिक चांगलं कामकरेल. आणि इथंच तर खरी गोम आहे. आपल्या नैसर्गिक बुद्धिमत्तेच्या जिवावर आजवर जगावर राज्य करणाऱ्या माणसाचं जगातलं स्थानच ही सर्वसाधारण कृत्रिम बुद्धिमता डळमळीत करेल, अशी दाट शक्यता आहे. या जगात माणसाची गरजच संपेल, अशी भीती आज तज्ज्ञांना वाटत आहे. प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग आणि एलॉन मस्क यांनी इशारा दिला आहे, की जर कृत्रिम बुद्धिमता मानवी बुद्धिमत्तेच्या पलीकडं गेली, तर ती मानवावर नियंत्रण मिळवू शकते.कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा भविष्यकाळ हा आपल्या कल्पनेपेक्षाहीअधिक विस्मयकारक आहे. या तंत्रज्ञानामध्ये आपल्याला गरिबी, आजारपण आणि अज्ञान यांपासून मुक्त करण्याची क्षमता आहे. मात्र या प्रवासात आपल्याला सावध राहणंही तितकंच गरजेचं आहे. आपण काळाच्या अशा उंबरठ्यावर उभं आहोत, जिथून एका नवीन युगाचा जन्म होत आहे. या युगात बुद्धिमत्ता ही केवळ मानवाची मक्तेदारी राहणार नाही, तर ती सृष्टीतील एक सार्वत्रिक ऊर्जा होईल. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं तंत्रज्ञान निव्वळ एक साधन नसून, ते एकाच वेळी मानवी बुद्धिमत्तेला पूरकही ठरू शकतं आणि आव्हानही देऊ शकतं. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा भविष्यकाळ केवळ तांत्रिक प्रगतीचा विषय नसून, तो मानवी संस्कृतीच्या अस्तित्वाशी आणि उत्क्रांतीशी जोडलेला आहे.मकरंद भोंसले मुंबईस्थित विज्ञान प्रसारक आहेत..श्रेष्ठत्व की सहजीवन?आजवरची सर्व तंत्रज्ञानं माणसाच्या हातातली साधनं होती आणि मानवी इच्छेनुसार ती वापरली जात होती. पण सर्वसाधारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता अशी वेगळी प्रजाती असेल, जी सर्व बाबतीत माणसाहून श्रेष्ठ असेल. खरंतर ती अशी असाधारण बुद्धिमत्ता असेल, जी जगावर राज्य करेल. या जगात इतर अनेक प्राण्यांप्रमाणं मनुष्यप्राणीसुद्धा फक्त एक प्राणी म्हणून उरेल, अशी भीती आज व्यक्त केली जात आहे. आजवर आत्मकेंद्रित मानवानं स्वतःच्या स्वार्थापोटी आपल्याहून कमी बुद्धिमत्ता असलेल्या प्राण्यांचं शोषणच केलं आहे. याच डेटावर काम करून शिकलेली कृत्रिम बुद्धिमत्ता तिच्याहून कमी बुद्धिमत्ता असलेल्या मनुष्यप्राण्याचं शोषण कशावरून करणार नाही, हा प्रश्न आज काही तज्ज्ञ विचारत आहेत. पण काही तज्ज्ञांना असंही वाटतं, की भविष्यातलं जग हे मानव विरुद्ध कृत्रिम बुद्धिमत्ता असं संघर्षाचं नसेल, तर मानव आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांच्या सहजीवनाचं असेल. ज्याप्रमाणं आपण कॅल्क्युलेटर वापरून आपली गणिती क्षमता वाढवली, त्याचप्रमाणं कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवाच्या बौद्धिक क्षमतेचा विस्तार करेल. हे असं घडलं तर उत्तमच! 