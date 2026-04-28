Premium|Pune artist’s green revolution : निसर्गात रंग भरणारा वृक्षप्रेमी चित्रकार

विश्वजीत राळे ‘वृक्ष वल्ली आम्हां सोयरीं’ असं म्हणत जवळपास ३५०-४०० वर्षांपूर्वी संत तुकारामांनी झाडांचं, निसर्गाचं महत्त्व सांगितलं! तुकोबांच्या याच उक्तीला प्रमाण मानत, ‘एक झाड, एक कलावंत, एक ग्रंथालय’ या संकल्पनेअंतर्गत aमाळरानावरील ३० एकर जागेत जवळपास १८०० झाडांचं कुटुंबच उभं केलंय! ‘कला’ हा माझ्या अगदी जिव्हाळ्याचा विषय! असं म्हटलं जातं, की कला देवापर्यंत पोहोचण्याचं सर्वात प्रभावी माध्यम आहे! कलावंत खरंच विलक्षण असतात. आपल्या कलेद्वारे नेहमीच सर्जनशीलतेचा आणि नावीन्याचा शोध घेणारे कलाकार आणि त्यांनी निर्माण केलेल्या अद्भुत कलाकृती पाहिल्या, की बरेचदा थक्क व्हायला होतं. कलाकार एखादी कला साकारताना आपल्या कलेत पूर्णपणे हरवून जाऊन समाधी अवस्था गाठतो, त्यावेळी नितांत सुंदर कलाकृती जन्मास येते. कलाकार आणि त्याची कला जेव्हा समाजाशी जोडली जाते, तेव्हा चमत्कार घडतो! काही दिवसांपूर्वी मी अशाच एका कलाकाराला भेटलो. ‘वृक्ष वल्ली आम्हां सोयरीं’ असं म्हणत जवळपास ३५०-४०० वर्षांपूर्वी संत तुकाराम महाराजांनी झाडांचं, निसर्गाचं महत्त्व सांगितलं होतं! तुकोबांच्या याच उक्तीला प्रमाण मानत सचिन निंबाळकर हा पुण्यातील कलाकार निसर्गाचं सौंदर्य जपण्यासाठी धडपडतोय! ‘एक झाड, एक कलावंत, एक ग्रंथालय’ या संकल्पनेअंतर्गत पुण्याच्या दौंड तालुक्यातील पांढरेवाडी इथल्या खडकाळ माळरानावरील ३० एकर जागेत जवळपास १,८०० झाडांचं एक कुटुंबच निंबाळकरांनी उभं केलंय! आणि विशेष बाब म्हणजे यातल्या प्रत्येक झाडाला कोणत्या ना कोणत्या व्यक्तीचं नाव दिलं आहे. स्वतःचा शोध घेताना चित्रकलेपासून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास आज या वनराईपर्यंत येऊन पोहोचला आहे..तसं पाहायला गेलं, तर सचिन निंबाळकर हे पेशानं चित्रकार. चित्र काढणं ही त्यांची आवड आणि छंद. कसलीही पार्श्वभूमी नसताना त्यांनी चित्रकलेचं शिक्षण घेत आपली आवड जोपासली. चित्रात दिसणारं निळंशार शुभ्र आकाश, स्वच्छ व सुंदर रस्ते, खळाळत वाहणाऱ्या नद्या पाहिल्यावर त्यांना मनोमन प्रश्न पडत, की धुराच्या आणि प्रदूषणाच्या आड लपलेलं ते निळंशार शुभ्र आकाश, खड्ड्यांमध्ये हरवलेले रस्ते आणि मरणासन्न अवस्थेत असलेल्या व भूतकाळात खळाळत वाहणाऱ्या नद्या आपल्याला का बरं दिसतं नाहीत? या विचारांनी त्यांचं मन व्याकूळ होई. आपली चित्रकला ही वास्तविकतेला धरून असावी, त्यात कसलीही आभासीवृत्ती नसावी, वास्तववादी दुनियेची पारदर्शकता त्यात दिसावी, असं त्यांना नेहमीच वाटे! ‘‘चित्रकला म्हणजे केवळ कागदावर केलेली रंगरंगोटी नव्हे, तर जीवनात रंग भरून जगण्याला अर्थ प्राप्त करणं म्हणजे चित्रकला होय! याच चित्रकलेतून जीवनाकडे पाहण्याची दृष्टी मला मिळाली. आसामला एका दौऱ्यानिमित्त गेलो असता, तिथल्या आदिवासी बांधवांचं निसर्गाविषयी असलेलं प्रेम आणि त्यांची एकरूपता मी जवळून अनुभवली आणि जगणं काय असतं याची जाणीव झाली,’’ असं सचिन निंबाळकर म्हणतात.कोविड काळ त्यांच्यासाठी़ ‘टर्निंग पॉइंट’ ठरला. त्यावेळी पुण्याहून ते गावी गेले असता परिस्थितीच अशी होती, की गावातील लोकांनी त्यांना स्वीकारलं नाही, मात्र निसर्गानं त्यांना स्वीकारलं. पत्नी आणि चार महिन्यांच्या बाळासह त्यांनी जवळपास १५ दिवस एका झाडाखाली दिवस काढले. ‘‘झाडांच्या सान्निध्यात राहिलो, झाडांनीच मला आणि माझ्या कुटुंबाला स्वीकारलं, झाडंच माझे सोयरे झाले,’’ अशा आठवणी सचिन निंबाळकर सांगतात. मात्र लहानपणी गावात असलेली झाडांची संख्या आणि आताची झाडांची संख्या पाहून त्यांचं मन विषण्ण झालं आणि मग झाडं लावायला पाहिजेत, असं त्यांनी ठरवलं. २०२०पासून हा विचार त्यांच्या मनात घोळत होता आणि मग त्यांनी त्यादृष्टीनं पावलं टाकायला सुरुवात केली. महाराष्ट्रातील संतपरंपरा असो किंवा समाजातील विविध आदर्श व्यक्तिमत्त्वं, कलावंत असो, या साऱ्यांचंच त्यांना मार्गदर्शन लाभलं. ५ जून २०२२ला आपल्या गावी म्हणजेच पुण्याच्या दौंड तालुक्यातील पांढरेवाडी इथं पहिलं झाड लावलं. त्याचवेळी त्यांनी एकूण ६५ निरनिराळी झाडं लावली. झाडं लावली खरी, पण आता कुठं संघर्ष सुरू झाला होता. पुढील जवळपास महिनाभर त्यांनी टँकरद्वारे विकतचं पाणी आणून ती झाडं जगवली. मात्र एकेदिवशी काही जनावरांनी त्या झाडांचा सगळा पाला ओरबाडून खाल्ला. झाडांचा तो उरलेला सांगाडा बघून ते अस्वस्थ झाले. सगळं काही संपलं, असं वाटत असतानाच त्यांनी पुन्हा त्या झाडांना पाणी घालायचं ठरवलं. आणि आश्चर्य म्हणजे त्या झाडांना पुन्हा नव्यानं पालवी फुटली. त्याच दरम्यान त्यांच्या वडिलांचा भीषण अपघात झाला. त्यावेळी ‘मी आणखी ५०० झाडं लावेल आणि ती जगवेन, फक्त माझ्या वडिलांना सुखरूप बरं कर,’ अशी प्रार्थना त्यांनी देवाकडं केली. आणि अगदी दुसऱ्या दिवसापासूनच पुन्हा झाडं लावायला सुरुवात केली. वडिलांची आणि झाडांची काळजी घेण्यासाठी पुणे सोडून ते कायमचेच गावाकडं परतले. दरम्यानच्या काळात झाडंदेखील वाढत होती आणि वडिलांची तब्येतदेखील सुधारत होती. या झाडांमुळेच आपले वडील वाचले, अशी भावना त्यांच्या मनात निर्माण झाली..Premium|Kashmiri Pashmina Shawl Heritage : काश्मिरी पश्मीना शालींचा शतकांचा वारसा धोक्यात.त्यानंतर ते आपला बराचसा वेळ झाडांबरोबरच घालवू लागले, त्यांच्याशी गप्पा मारू लागले, झाडांबरोबर त्यांचं एक वेगळंच नातं तयार झालं. आजघडीला ३० एकर परिसरात त्यांनी १,८०० झाडं वाढवली आहेत. जी झाडं आपण लावली, वाढवली, ज्यांच्याशी आपलं घट्ट नातं तयार झालं, त्या झाडांविषयी त्यांच्या मनात एक भन्नाट कल्पना आली! प्रत्येक झाडाला एक नाव द्यायचं. तेही आपण, आपला समाज ज्यांना आदर्श मानतो अशा व्यक्तींचं! आणि मग ते ज्यांना आदर्श मानायचे, अशा त्यांच्या आजी-आजोबांचं नाव देऊन या उपक्रमाला सुरुवात झाली. आज छत्रपती शिवाजी महाराज, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, संत गाडगेबाबा, कर्मवीर भाऊराव पाटील, बाबा आमटे, भीमसेन जोशी, रतन टाटा, नानासाहेब परुळेकर अशी कित्येक नावांची झाडं या वनराईत आहेत! इतकंच नव्हे, तर हयात असलेल्या आदर्श व्यक्तींचीदेखील नावं इथल्या झाडांना देण्यात आली आहेत. आजवर ३०० झाडांना नावांच्या पाट्या बसवण्यात आल्या असून, तीन हजार नावांची यादी तयार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. ‘‘प्रत्येक झाडाला जर नाव दिलं, तर त्या झाडाविषयी समाजाच्या भावना अधिक दृढ होतील आणि त्यातून झाडं वाचवायला, जगवायला, त्यांच्याविषयी प्रेम वृद्धिंगत व्हायला आणखी मदत होईल. तसंच ज्या व्यक्तीचं नाव या झाडाला देण्यात येतं, त्या व्यक्तीचा इतिहास, त्यानं समाजासाठी केलेलं कार्य लोकांना समजावं आणि त्यांचा आदर्श घ्यावा,’’ अशी झाडांना नावं देण्यामागची त्यांची भावना असल्याचं ते सांगतात.आता या प्रकल्पाला व्यापक स्वरूप प्राप्त होऊ लागलं आहे. त्यातून जास्तीत जास्त लोकांमध्ये निसर्गाविषयी जागरूकता निर्माण होऊ लागली आहे. समाजातून मदतीचा ओघ येऊ लागला आहे. ज्याला जसं शक्य आहे तो तसं मूर्त-अमूर्त स्वरूपात मदत करत आहे. आजवर देशभरातून कित्येक लोकांनी या प्रकल्पाला भेट दिली आहे. यात चित्रकारांसोबतच विविध कलाकार, शैक्षणिक, सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवरांपासून ते शाळकरी मुलांपर्यंत कित्येकजण हा प्रकल्प पाहायला आले आहेत. शालेय सहली, वनभोजन, वृक्षदिंडी असे अनेक उपक्रम इथं राबवले जातात.याठिकाणी एक ‘मुक्त शाळा’ सुरू करण्याचं सचिन निंबाळकरांचं स्वप्न आहे. मुक्त शाळा म्हणजे अशी शाळा जिथं कोणत्याही वयाचं बंधन नसेल, लहानांपासून ज्येष्ठांपर्यंत सारेचजण तिथं विद्यार्थी असतील! ती शाळा समानता शिकवेल, मानवता शिकवेल, जगण्यावर प्रेम करायला शिकवेल, माणूस घडवायला शिकवेल, त्याला स्वावलंबी व्हायला शिकवेल. 'आकाश मंडप पृथुवी आसन' असं तुकोबांनी सांगितल्याप्रमाणे त्या शाळेचं स्वरूप असेल!निसर्ग आणि मानव यांचं अतूट नातं आहे आणि हे नातं आजतागायत ते चालत आलंय. या दोघांना एकमेकांपासून जास्त काळ वेगळं करणं शक्य नाही. या निसर्गाचे मानवावर अनंत उपकार आहेत, याची जाण ठेवून सचिन निंबाळकर यांनी केलेले प्रयत्न नक्कीच कौतुकास्पद म्हणावे लागतील! निसर्गाकडून ओरबाडून खाण्याची मानवाची वृत्ती दिवसेंदिवस वाढत असताना, हा कलाकार निसर्गाला काहीतरी देण्याचा प्रयत्न करतोय. एका खडकाळ माळरानावर त्यांनी नंदनवन फुलवण्याचं जे स्वप्न पाहिलं, त्याला आता मूर्त स्वरूप प्राप्त होऊ लागलं आहे! त्यांनी निर्माण केलेलं हे नंदनवन दिवसेंदिवस बहरत जावो, त्यातून पर्यावरणनिष्ठांची मांदियाळी निर्माण होवो, आणि त्यातून त्यांना अभिप्रेत असलेला समानतेचा अन् मानवतेचा संदेश जगभर पोहोचो, या सदिच्छा!.सचिन निंबाळकर यांना मिळालेले पुरस्कारसामाजिक पुरस्कारप्रकृती सन्मान, २०२६ (झारखंड सरकार)राधेश्याम अगरवाल स्मृती सन्मान, २०२३ (मध्य प्रदेश)साने गुरुजी पुरस्कार, २०२३चित्रकलेतील कामगिरीबद्दलकला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य. ६१ वे महाराष्ट्र राज्य कला प्रदर्शन, कलाकार विभाग पुरस्कार, २०२१टागोर पुरस्कार, रवींद्रनाथ टागोर विद्यापीठ, भोपाळ, २०२०द बॉम्बे आर्ट सोसायटीचे वार्षिक कला प्रदर्शनातसुवर्णपदक २००८२८वे बॅरिस्टर व्ही. व्ही. ओक राष्ट्रीय वार्षिक कला प्रदर्शनात लोकमान्य टिळक पुरस्कार, २०१५विश्वजीत राळे पुणेस्थित मुक्त पत्रकार आहेत. 