Prmeium|Asian Koel Bird : वसंताची चाहूल देणाऱ्या कोकीळेचं रहस्यमय आयुष्य जाणून घ्या

शेखर ओढेकरकोकीळ आणि कोकिळा दिसण्यात जरा भिन्नच. कोकीळ साधारण कावळ्याच्या आकाराचा, गडद निळसर-काळ्या रंगाचा आणि डोळे लालबुंद आणि मण्यासारखे. प्रथमदर्शी तो कावळा वाटावा इतका तो कावळ्यासारखा दिसतो. त्याउलट कोकिळा. तिचा रंग साधारण करडा व त्यावर खवल्यांसारखे पांढरे ठिपके, शेपटीवर पांढऱ्या पट्ट्या, डोळे लाल, आकाराने कोकीळपेक्षा थोडी लहान. वैशाखाच्या उन्हात निसर्ग पोळून निघतो. पण याच वैशाखात सकाळी आणि संध्याकाळी कोकीळ पक्ष्याचा कुहूऽऽऽ कुहूऽऽऽ स्वर आसमंत व्यापून टाकतो. ही वसंत ऋतूच्या आगमनाची वार्ता असते. वसंत ऋतूमधील वातावरण बदलातील कोकीळ कूजन हा महत्त्वाचा भाग आहे. या ऋतुराजाचे अस्तित्व कोकीळ कूजनामुळे अधिकच खुलते. आपणासाठी तो एक प्रकारचा गजरच असतो, असे वाटते. ती कुहुकुहू खूपच मधुर आणि मंजूळ वाटते. कोकीळ पक्ष्याचा गोड स्वर वातावरण नादमय करून सोडतो. अशा या पक्ष्याबद्दल कायमच उत्सुकता वाटली आहे. नेमका कसा आहे हा पक्षी, हा विचार मनात नेहमी येतो. खरेतर कोकीळ पक्षी जवळपास कावळ्यासारखाच. कावळ्यात आणि कोकीळ पक्ष्यात आकार, रंग, शरीररचनेबाबत एकंदर खूपच साम्य. पण आवाजाच्या बाबतीत अगदीच जमीन-आस्मानाचा फरक! साधारणपणे एप्रिल ते ऑगस्टपर्यंत त्यांचा विणीचा हंगाम असतो. त्यामुळे ते या काळात दिसतात आणि त्यांची कुहुकुहूही याच काळात ऐकायला मिळते. इतरवेळी हे शांत असतात, कुहुकुहूही बंद असते. त्यामुळे त्यांचे अस्तित्वच जाणवत नाही. कोकीळ मुख्यतः दाट पानांची झाडे, बगीचे, उंच वृक्ष या ठिकाणी आढळतात. बरेचदा दाट पाने आणि उंच वृक्षांमुळे ते आपल्याला दिसत नाहीत, पण त्यांच्या आवाजाचे मधुर संगीत मात्र मन मोहून घेते. .कोकीळ जेव्हा कुहुकुहू करतो, तेव्हा त्याला कोकिळेला काहीतरी सांगायचे असते. कावळ्यांनी घरटी बांधायला सुरुवात केली आहे, हे सांगत तो कोकिळेला आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न करीत असतो. कारण हा त्यांचा विणीचा हंगाम असतो. योगायोगाने कावळ्यांचाही हाच विणीचा हंगाम असतो. ज्यावेळी कोकीळ आणि कोकिळा एकमेकांना प्रत्यक्ष बघतात, त्यावेळी कोकीळने लावलेला सूर गायनातले मंद्र, मध्य आणि तार सप्तक यांमध्ये फिरतो, असेच वाटते. कोकिळेला वश करण्यासाठी तो त्याच्या स्वरयंत्राचा वापर खूपच छान पद्धतीने करतो. कोकीळ आणि कोकिळा हे एकाचवेळी सहजपणे दृष्टीस पडत नाहीत.मी मात्र आमच्या बिल्डिंगच्या परिसरातील झाडांवर दोघांना बघितले. त्यावेळी कोकीळ आमच्या बिल्डिंगच्या आवारातील हॅमेलियाच्या झाडावर बसून मोठ्याने कुहूऽऽ कुहूऽऽ करत होता. आवाज मोठा असल्यामुळे साहजिकच लक्ष वेधले गेले. उत्सुकतेने बाहेर जाऊन बघितले. आवाज तर मोठ्याने येत होता, पण कोकीळ काही नजरेस पडत नव्हता. पुन्हा आवाज आल्यावर लक्षात आले, की कोकीळ याच झाडावर आहे. झाडावर नजर फिरवली असता, झाडाच्या एका बाजूला पानांची सळसळ जाणवली. कुहुकुहू परत सुरू झाली. थोड्याच वेळात कोकीळ पानांतून बाहेर येऊन एका फांदीवर येऊन बसला. मान सतत फिरवून तो काहीतरी शोधत असावा असे वाटले. त्याची कुहुकुहू पुन्हा मोठ्याने सुरू झाली. मीदेखील आजूबाजूला नजर फिरवली, तर मला शेजारच्या बिल्डिंगच्या आवारातील एका झाडावर कोकिळा दिसली. तीदेखील एका फांदीवर बसलेली होती. कुहुकुहू करत कोकीळ त्या दिशेने उडाला खरा, पण तेवढ्यात कोकिळाही उडून दुसऱ्या एका झाडावर जाऊन बसली. ती पानांमध्ये लपल्यामुळे नीट दिसत नव्हती. कोकीळ अजून समोर असलेल्या झाडावरच होता. तिथून त्याने पुन्हा कूजन सुरू केले. काही क्षण कोकिळेने जरा हालचाल केली, मान सगळीकडे फिरवून निरीक्षण केले आणि ती उडून गेली. पाठोपाठ कोकीळही उडून गेला. मीपण त्यांचा पाठशिवणीचा खेळ बघून निघून गेलो..Premium|Village to City Journey : गावाच्या आठवणी, शहरातील संघर्ष आणि यशाचा भावनिक प्रवास.एकटा कोकीळ बरेचदा दिसतो. नुकताच एक कोकीळ भर दुपारच्या उन्हात आमच्या परिसरातील एका झाडावर येऊन बसलेला दिसला. झाडाच्या आतील फांदीवर बसून तोंड उघडे करून गळ्याची जोरजोरात हालचाल करून श्वासोच्छ्वास करत होता. जसे कुत्रा जीभ बाहेर काढून धापा टाकत असतो, तशीच हालचाल मला त्या कोकीळची वाटली. उन्हाळ्यात अतिउन्हामुळे शरीरातील तापमानाचे संतुलन राखण्यासाठी कोकीळ तोंड उघडे ठेवून, गळ्यातील स्नायूंचे जोरात कंपन करून गळ्यालगतच्या रक्तवाहिन्या आणि ओलसर असणाऱ्या स्नायूंना कोरडे करण्याचा प्रयत्न करीत असतो. ही क्रिया बाष्पीभवनासारखे काम करते. त्यामुळे त्याच्या शरीरातील उष्णता कमी होण्यास मदत होते. त्यांना स्वेद ग्रंथी (स्वेट ग्लांड्स) नसल्यामुळे या पद्धतीने शरीरातील उष्णता कमी केली जाते. याला ‘गुलर फ्लटरिंग’ असे शास्त्रीय नाव आहे.कोकीळ आणि कोकिळा दिसण्यात जरा भिन्न आहेत. कोकीळ साधारण कावळ्याच्या आकाराचा, गडद निळसर-काळ्या रंगाचा आणि डोळे लालबुंद आणि मण्यासारखे. प्रथमदर्शी तो कावळा वाटावा इतका तो कावळ्यासारखा दिसतो. त्याउलट कोकिळा. तिचा रंग साधारण करडा व त्यावर खवल्यांसारखे पांढरे ठिपके, शेपटीवर पांढऱ्या पट्ट्या, डोळे लाल, आकाराने कोकीळपेक्षा थोडी लहान. या पक्ष्याबद्दल एक मोठा (गैर)समज आहे तो म्हणजे, कुहुकुहू यामंजूळ स्वराबद्दल. हा स्वर मादीचा नसून नराचा आहे. म्हणजेच कोकिळेचा नसून कोकीळ याचा आहे. कोकिळेचा आवाज मधुर नसून किक् किक् असा असतो. कोकीळ मात्र अगदी मंजूळ स्वर लावून कुहुकुहू करत असतो.खरेतर आपण कावळ्याला सर्वात हुशार, बुद्धिमान पक्षी समजतो, पण कोकीळ कावळ्यापेक्षा सरस ठरतो. मुळात कोकीळ आणि कोकिळा आपल्या पिल्लांसाठी घरटी बांधत नाहीत. कोकिळा इतर पक्ष्यांच्या घरट्यात म्हणजे प्रामुख्याने कावळा, डोमकावळा यांनी बांधलेल्या घरट्यात आपली अंडी घालते. याला परजीवी प्रजनन (ब्रूड पॅरासायटिझम) म्हणतात. या सर्व प्रक्रियेत कोकीळ आणि कोकिळा यांची वागणूक, नियोजन आणि डावपेच स्तिमित करणारे असतात..एकदा कावळ्याच्या कोणत्या घरट्यात अंडी घालायची हे ठरले, की कोकीळ त्या कावळ्यांवर अगदी बारीक नजर ठेवून असतो. त्यांच्या हालचाली कोकीळ गुप्त पद्धतीने न्याहाळतो. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, त्या घरट्यात जोपर्यंत मादी कावळा स्वतः अंडी घालत नाही, तोपर्यंत कोकिळा अंडी घालत नाही. एकदा का घरट्यात अंडी दिसली, की कोकिळा आपली अंडी घालण्यासाठी तत्पर होते. यावेळी कोकीळ फार महत्त्वाची भूमिका निभावतो. घरट्यापासून कावळ्याचे लक्ष विचलित करण्यासाठी कोकीळ हरप्रकारे युक्त्या करतो व कावळ्याला हैराण करतो. साहजिकच कावळे त्याच्यामागे लागतात व ती संधी साधून कोकिळा आपली अंडी त्यांच्या घरट्यात घालते. या सर्व प्रकारात कोकिळा एक गोष्ट करते ती म्हणजे, अंडी घालताना जर तिला काही धोका जाणवला, तर ती अंडी घालण्याची क्रिया संपूर्णपणे रोखून धरू शकते व नंतर योग्यवेळी अंडी घालू शकते.कोकिळा साधारणपणे एक ते दोन अंडी घालते. कोकिळेचे बुद्धिचातुर्य एवढे, की तिने अंडी घातल्यानंतर लगेचच ती कावळ्याची एक-दोन अंडी फेकून देते, जेणेकरून मादी कावळ्याला अंडी वाढल्याचा संशय येऊ नये. कोकिळा आणि मादी कावळा यांच्या पिल्लांचा उबवण काल (इनक्युबेशन पिरियड) तीन ते चार दिवसांनीच वेगळा आहे. पहिले कोकिळेचे पिल्लू बाहेर येते. त्याला मादी कावळा भरवते आणि मधूनमधून कोकिळापण. हे पिल्लूदेखील आपल्या आई-वडिलांप्रमाणेच चतुर असते. पिल्लांना आणलेले अन्न जास्तीत जास्त आपल्यालाच मिळावे म्हणून, हे पिल्लू काही वेळा इतर पिल्लांचा आवाज काढून त्या बिचाऱ्या मादी कावळीला अन्नासाठी जास्त चकरा मारायला लावून अक्षरशः दमवते. तर कधी घरट्यातील अंडी बाहेर ढकलून देते जेणेकरून सर्व लक्ष आपल्याकडे राहावे. हे पिल्लू सुरुवातीला कावळ्यासारखाच आवाज काढते. नंतर थोडे मोठे झाल्यावर मात्र कोकीळचा आवाज करू लागते आणि तेव्हा मात्र मादी कावळा त्या पिल्लाला घरट्यातून बाहेर काढते.शेवटी, खरा बुद्धिमान कावळा की चतुर कोकीळ हा प्रश्न राहतोच! कावळ्याची बुद्धिमत्ता कोकीळ आणि कोकिळेच्या चातुर्य व डावपेचांपुढे फिकी पडते, असेच वाटते.शेखर ओढेकर नाशिकस्थित पक्षी निरीक्षक व लेखक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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