Premium|Fragrance and Memories : गंध आठवणींचा; साजूक तुपाच्या वासापासून ते पावसाच्या मृदगंधापर्यंतचा एक हळवा प्रवास!

इरावती बारसोडेसुगंध ही केवळ अनुभवण्याची चीज. सुगंध ना दिसतो, ना त्याला हातात पकडता येतं. पण अनुभव जितका खोल, जितका वैयक्तिक, जितका हृदयाला भिडणारा, तेवढा सुगंधही मनाच्या कोपऱ्यात खोलवर रुजणारा. काळाच्या ओघात काही गोष्टी विस्मृतीत जातात, चेहरे धूसर होतात, तेव्हा एखादा सुगंध आठवणींचा कोपरा उजळवून टाकतो. परवा-परवाची गोष्ट. सिग्नलला थांबले होते. ग्रीन सिग्नल लागायला अवकाश होता. आजूबाजूला वाहनांची गजबज नको तितकी जाणवत होती. त्यातच नाक हुरहुळू लागलं; वाहनांच्या धुराचा वास, प्रदूषणाचा वास, त्यात मिळसळलेला शेकोटीच्या धुराचा वास, डोकं उठावं अशा स्ट्राँग परफ्युमचा वास... नको नको वाटू लागलं. तेवढ्यात शेजारी एक अवाढव्य बाइक येऊन थांबली. त्यावर मागे बसलेली ती सुडो-सोफिस्टिकेटेड व्यक्ती सोबतच्या व्यक्तीला काही सांगत होती. दुसऱ्यांचं बोलणं मुद्दाम ऐकू नये, पण ती असं काही बोलत की माझे कान टवकारलेच. ‘मला ना साजूक तुपाचा वास अजिबात आवडत नाही, आय सिम्पली हेट इट!’ साजूक तुपाचा वास न आवडणारी ती व्यक्ती मला त्याक्षणी परग्रहावरून आल्यासारखी वाटली. असते एकेकाची आवड असं म्हणून मनाची समजूत घातली आणि पुढे निघाले, पण साजूक तूप काही केल्या डोक्यातून जाईना... .लहानपणी आईनं तूप कढवायला घेतलं, की घरभर तो लोणकढा वास दरवळायचा. मात्र नंतर तयार झालेल्या साजूक तुपाचा सुवास म्हणजे अहाहाऽऽऽ! पहिल्या वाफेचा वरणभात, त्यावर साजूक तूप हा शाळेत असतानाचा रोजचा नाश्ता कम जेवण. त्या काळात स्वयंपाकघरातून पहिल्या वाफेच्या वरणभाताचा वास आला, की आम्ही आमचा आवरण्याचा स्पीड वाढवायचो. वरणभात झाला म्हणजे आता तो खाऊन शाळेला निघायची वेळ झाली, असं आम्हा दोघी बहिणींच्या मनावर पक्कं कोरलं गेलं होतं. आम्ही सगळं आवरून टेबलावर येऊन बसलो, की आई ताटात गरमागरम वरणभात, त्यावर तूप, मीठ आणि लिंबाची फोड वाढायची. सुवासिक आंबेमोहर तांदळाच्या त्या वाफाळत्या भाताचा सुगंध मला अजूनही आठवतो. आजही पहिल्या वाफेच्या वरणभाताचा सुगंध मला स्वयंपाकघराकडे खेचून नेतो.शाळेत असताना कुठल्या वाट्टेल त्या गोष्टींचे वास आवडायचे. तेव्हा नव्या वह्या-पुस्तकांचं फार अप्रूप असायचं. वह्यांना कव्हर घालण्याआधी प्रत्येक वही उघडून नव्याकोऱ्या पानांमध्ये नाक खुपसून तो वास रंध्रांत भरून घेणं, हे एक रिच्युअलच असायचं. कोऱ्या पुस्तकांचा वास मला आजही आवडतो. आता वह्या वापरणं तसं जवळपास बंदच झालं असलं, कोरी पुस्तकं मात्र त्या गंधाची आठवण करून देतात. स्टेशनरी भरपूर घेतली जायची त्या काळात आणखी एक आवडणारा वास म्हणजे व्हाइटनरचा वास. आता व्हाइटनरची पेनं मिळतात. तेव्हा बुचाला छोटा ब्रश असलेली नेलपेंटसारखी बाटली मिळायची. शब्द किंवा वाक्य मुद्दाम चुकवायचं, त्यावर व्हाइटनर लावायचा आणि त्याचा वास घेत बसायचं असा एक रिकामपणाचा उद्योग मी केलेला आहे. पुढे जाऊन नेलपेंट वापरायला सुरुवात केल्यानंतर व्हाइटनरप्रमाणेच त्यातल्या ॲसिटोनमुळे नेलपेंटचाही वास आवडायला लागला. पण हा वास क्षणिक समाधानापुरचाच ठीक वाटतो, नंतर त्याचा त्रास होतो. ऑइलपेंट, पेट्रोलचे वाससुद्धा याच प्रकारातले. ते तेवढ्यापुरतेच चांगले वाटतात..Premium| Lata Mangeshkar Memories: संगीत म्हणजे केवळ गाणे की त्याहून अधिक काही? .गाडीवरून जाताना आता तूप मागं पडलं होतं. प्रत्येक ऋतूचाही एक गंध असतो का? किंवा एखादा गंध ठरावीक ऋतूशी जोडलेला असतो का? असा विचार मनात डोकावून गेला.आत्ता डिसेंबर सुरू आहे, शेकोट्या पेटल्या आहेत. थंडी म्हणजे तसा कोरडाच ऋतू, पण गारठवणारा. कपाटात, माळ्यावर, पलंगांच्या आत ठेवलेले स्वेटर, कानटोप्या कधीच बाहेर निघाल्या असतील. त्यांच्या जोडीनं बाहेर निघतात त्या आजीनं मायेनं विणलेल्या गोधड्या नि रजया. खूप दिवस बंद जागेत ठेवल्याचा वास असतो त्यांना, पण जरा हवा दाखवली की तोच वास मायेच्या गंधात रूपांतरित होतो. अशा गोधड्यांमध्ये गुरफटून झोपलं, की आजीच्या कुशीत शिरल्यासारखं वाटतं. माझ्या आजीनं आईसाठी एक स्वेटर विणला होता. तो कालांतरानं माझ्या मोठ्या बहिणीनं ढापला, आणि आता मी वापरते आहे. मनातच असतात या गोष्टी, पण आजीचा गंध आहेच त्या स्वेटरला. तो स्वेटर घातला, की आजी, आई आणि बहीण तिघीही जवळच आहेत, असं वाटतं.हिवाळ्यात भूक वाढते. सारखं काहीतरी चविष्ट आणि गरम खायची इच्छा होत असते. माझी आई उन्हाळ्यात गरमागरम सूप्स करायची. टोमॅटो, बीट, पालक ही बेसिक सूप्स तर थंडीत ठरलेली. नंतर मीही लेमन कोरिअँडरसारखे काही प्रकार शिकून घेतले. थंडीत कढईत तयार होऊ घातलेल्या मस्त स्टीमिंग हॉट सूपचा सुगंध काय वर्णावा! फक्त आणि फक्त थंडीतच मला खुणावणार आणखी एक सुगंध म्हणजे हॉट चॉकलेट. मगामधल्या हॉट चॉकलेटचा गंध नाकात भरून घेत पांघरुणात जाऊन बसण्याची मजा वेगळीच..ही मजा आणखी दोन महिन्यांपुरतीच. मार्च सुरू झाला की उन्हं वाढायला लागतील. ग्रीष्माच्या तलखीतही एक दिलासादायक बाब कुठली असते? उन्हाळा आणि सुगंध असा एकत्रित विचार करायचा तर पहिली कुठली गोष्ट डोळ्यासमोर येते? आंबा! आंबा म्हणजे सुगंधाचा परिमळच! दुर्दैवानं आमचा कोणी कोकणातला आंबेवाला नातेवाईक नाही. त्यामुळे उन्हाळ्यात आंब्याबरोबर फणसाचा गोड सुगंधही अनुभवलाय असं काही मी म्हणणार नाही. पण आंब्याच्या सुवासानं घर दरवळणं काय असतं हे लहानपणापासून अनुभवलंय. आंब्याचा सीझन आला की बाबा पेट्या घेऊन यायचे. त्या बघता बघता संपायच्या. पेट्या आल्या की आंबा खायची फार घाई असायची. पण आंबा पिकलाय की नाही ते वास घेऊन कसं ओळखायचं हे बाबांनी शिकवून ठेवलं होतं. त्यामुळे फावल्या वेळात आणि आई-बाबांचं लक्ष नसताना पेट्या उघडून आंब्यांचे वास घेत बसणं हा सुट्टीतला एक विरंगुळाच होता. आंब्याच्या सुगंधाइतका बाकी कुठल्याही फळाचा सुगंध मोहरून टाकणारा नसतो. फळ पिकलंय की नाही, हे ओळखायला ते सुगंध उपयोगी पडतात इतकंच. हल्ली बरीच फळं बारमाही मिळतात. पण आंब्यांचं तसं नाही, आंबा उन्हाळ्यातला राजा, तो बाजारातून दिसेनासा होऊ लागला की समजायचं उन्हाळा संपत आला.नव्या ऋतूची चाहूल घेऊन येतो तो वळवाचा पाऊस. तप्त मृदेवर पडणाऱ्या पावसाच्या प्रत्येक थेंबागणिक आसमंत जीव थंडावणाऱ्या मातीच्या सुगंधानं भरून जातो. ती तर केवळ सुरुवात असते... पावसाळ्यातल्या सुगंधांचा दरवळ इथूनच तर सुरू होतो. ओल्या गवताचा हिरवा सुगंध, न्हालेल्या निसर्गाचा दरवळ अनुभवलायत कधी? त्यासाठी शहरी माणसाला निसर्गातच जावं लागेल. पावसाचा जोर खूप वाढू लागतो, तशी अलीकडे पर्यटनस्थळं बंद होऊ लागतात. पण म्हणून तापलेल्या तेलात चुर्रर्र तळल्या जाणाऱ्या गरमागरम भजी-वड्यांवर थोडीच बंदी येते. सहज रस्त्यानं जाताना जवळपासच कुठूनतरी वडा-भजीच्या खमंग सुगंधानं तोंड खवळून त्या दिशेनं पावलं वळतात का तुमची? रिमझिम पावसात गाडीवर भाजून मिळणाऱ्या कणसाचा तडातड आवाज आणि भाजका सुगंध तुम्हालाही दोन क्षण थांबायला भाग पाडतो का? आपल्या ज्ञानेंद्रियांची कशी गंमत असते बघा; डोळ्यांना खरंतर काही दिसलेलंही नसतं, पण नाक मात्र बरोबर गंध हेरतं आणि जिव्हातृप्ती झाल्याशिवाय मनाचं समाधान काही होत नाही..पावसाळा आणि हिवाळा या दोन्हीही ऋतूंत घराघरांत, ऑफिसेसमध्ये, टपऱ्यांवर, गाड्यांवर दरवळणारा सुवास म्हणजे अमृततुल्य चहाचा सुवास. आलं, गवतीचहा घालून केलेला ‘स्पेशल चहा’ म्हणजे सुगंधाचा अत्युच्च अनुभव. पण या गंधाचं अप्रूप जे चहा पितात त्यांनाच. आमचे एक सर कॉफीप्रेमी, त्यातही ब्लॅक कॉफीच लागते त्यांना. त्यांनी मागवलेली कॉफी नेमकी जमली असेल, तर तिचा गंध चहालाही मागे टाकतो... कॉफीचं एक मात्र आहे, ती ब्लॅक किंवा फिल्टर असेल, तरच तिचा गंधही अस्सल, कॅपुचिनो-मोकामध्ये ती मजा नाही.केवळ सुगंधानं आकर्षित करणाऱ्या अशा सुवासिक पदार्थांची नावं तरी किती घ्यावीत; तेवढी पानं नाहीत आपल्याकडे. मुळात आपली खाद्यसंस्कृतीच मसालेदार अन् बहुआयामी. एखाद्या सुगरणीनं केलेला साधा स्वयंपाकसुद्धा सुवासिक आणि चविष्ट होतो. जमून आलेल्या फोडणीचा नुसता सुवासही जठराग्नी प्रज्वलित करण्यासाठी पुरेसा असतो, फक्त तापलेल्या तेलात मोहरी, जिरं, हिंग, कढीपत्ता हे सगळं योग्य प्रमाणात, योग्य क्रमानं आणि योग्य वेळी पडायला हवं, मग उत्कृष्ट रसानुभव मिळालाच म्हणून समजा..कधी एखादा सुवास अवचितच गवसतो. एका सकाळी व्यायाम म्हणून चालायला जात असताना एके ठिकाणी गोडुस सुगंधानं लक्ष विचलित झालं. पुन्हा त्याच मार्गानं परत येताना पुन्हा तोच सुगंध. क्षणभर थांबून इकडे-तिकडे पाहिलं, तर समोर बकुळीच्या फुलांचा सडा! खाली पडलेली फुलं ओंजळ भरून घेतली. रुमालात ठेवली. घरी आल्यावर रुमालातून काढून ठेवली पण दिवसभर त्या रुमालाला बकुळीच्या फुलांचा वास येत होता. त्यानंतर कित्येकदा त्या मार्गानं गेले, कधी फुलं वेचली, कधी नाही. पण त्या झाडाजवळून जाताना, सूर्यकांत खाण्डेकर म्हणतात तसं, ‘त्या फुलांच्या गंधकोषी सांग तू आहेस का...’ असं मलाही ‘त्याला’ विचारावंसं वाटतं. अशा आणखीही काही फुलांच्या सुंगंधामुळेच, ‘अरेच्चा, इथं हे झाड आहे तर,’ असे शोध लागलेत मला. पारिजातक तर सडा घालून स्वागताला सज्जच असतो. लांब देठाच्या बुचाच्या फुलांचा सुगंधही मला प्रचंड आवडतो. खूपदा गोळा करून आणलीयेत मी ही फुलं. सोसायटीच्या पार्किंगमध्ये आमच्या इमारतीसमोरच सोनचाफ्याचं एक झाड आहे, चांगलंच उंच आहे. त्याला फुलं तर इतकी लागतात, की बिल्डिंगमधून बाहेर पडल्यावर सोनसळी सुगंधानं मनाला उभारी मिळते. कोणाला पुष्पगुच्छ द्यायची वेळ आलीच, तर माझी पहिली पसंती निशिगंधालाच असते. काय सुरेख वास असतो या फुलांना! निशिगंधानं मन प्रफुल्लित होऊन जातं..मनाला प्रसन्नता बहाल करणारे आणखी सुगंध मला नेहमी एखाद्या धार्मिक कार्यामध्ये अनुभवायला मिळतात. धार्मिक कार्यातली उदबत्ती, कापूर, धूप वगैरेंची अनिवार्यता, अध्यात्म या गोष्टी आपण क्षणभर बाजूला ठेवू या. पण एखाद्या कार्यात त्या ठिकाणी लावलेल्या उदबत्त्या, कापूर, धूप, होम कुंडात समिधा आणि गोवऱ्यांवर पडणारी तुपाची आहुती यांचे सुगंध वातावरण भारून टाकतात, आणि त्यामुळेच प्रसन्न वाटतं अशा ठिकाणी गेल्यावर.साजूक तुपापासून सुरू झालेली विचारांची गाडी आता थांबली होती, कारण एव्हाना मी घरी पोहोचले होते. गंधाचा आणि त्यातही सुगंधाचा विचार करता करता मन कुठं कुठं फिरून आलं होतं. नुसत्या विचारानं कित्येक आठवणी जाग्या झाल्या होत्या.सुगंध ही केवळ अनुभवण्याची चीज. सुगंध ना दिसतो, ना त्याला हातात पकडता येतं. पण अनुभव जितका खोल, जितका वैयक्तिक, जितका हृदयाला भिडणारा, तेवढा सुगंधही मनाच्या कोपऱ्यात खोलवर रुजणारा. काळाच्या ओघात काही गोष्टी विस्मृतीत जातात, चेहरे धुसर होतात, तेव्हा एखादा सुगंध आठवणींचा कोपरा उजळवून टाकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 