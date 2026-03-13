Premium|Punch macaque monkey doll mother : आई तुला शोधू कुठं?

गोपाळ कुलकर्णीजगभरातील अनेक लक्ष्मीपुत्रांनी पंचला दत्तक घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. काहीजण यासाठी हजारो डॉलर मोजायला तयार आहेत. 'पंच तू एकाकी नाहीस...' अशी साद समाज माध्यमांवरून घालणाऱ्यांची संख्याही काही कमी नाही. अनेक प्राणीप्रेमींनी तर चक्क प्राणिसंग्रहालयाशी संवाद साधत पंचची स्थिती जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला. माणसाच्या जगाची ही प्रेमळ साद पंचला कळली असेल का? अमेरिकेतील प्रसिद्ध संशोधक हॅरी हार्लो यांनी १९५८मध्ये घडवून आणलेल्या प्रसिद्ध 'मंकी एक्सपेरिमेंट'मधून काही आश्चर्यजनक बाबी उघड झाल्या होत्या. केवळ स्पर्शाच्या माध्यमातूनच आई आणि मूल यांच्यात पहिला संवाद होतो. ही सगळी प्रक्रिया गर्भावस्थेमधूनच सुरू होते, असा दावा त्यांनी संशोधनाअंती केला होता. त्यामुळे प्रत्यक्ष पृथ्वीतलावर पाऊल ठेवल्यानंतर मात्र बाळाचा पहिला आधार आणि ओळख ही त्याची आईच असते. यामुळे मानसशास्त्रज्ञ जॉन बॉल्बी यांच्या परस्परांवरील अवलंबित्व आणि भावनिक बंधाला बळ देणाऱ्या सिद्धांताला पुष्टी मिळाली आहे..Premium|Motherhood: पहिल्यावहिल्या आईपणातले ते कोवळे दिवस, तेही परक्या देशातले.!.प्रत्येक सजीवाला पृथ्वीतलावर येताच स्वअस्तित्व टिकवून ठेवण्याची लढाई लढावीच लागते. जगाला कितीही मिथ्या मानले, तरीसुद्धा ते क्रूर, उघडेनागडे वास्तव असते हेच खरे. वेळप्रसंगी स्वकीयांच्या झुंडीदेखील पाठ फिरवितात. समोरचा प्रतिस्पर्धी वाटू लागताच त्याला पायाखाली घेण्यासाठी अनेक म्होरके टपलेले असतात. आणीबाणीच्या परिस्थितीत सगळे जग जरी सोडून गेले, तरी एकवेळ चालू शकते. पण आई नावाचा आधारच जेव्हा गळून पडतो, तेव्हा मात्र सगळेच चित्र बदललेले असते. स्वकीयांच्या झुंडींमध्ये एकाकी पडलेल्या 'पंच' या माकडाच्या पिलाची हीच व्यथा सध्या समाज माध्यमांमधून प्रचंड व्हायरल झाली आहे.पंच हे मकाक प्रजातीतले माकड. त्याचा जन्म मागील वर्षी जपानमधील इचिकावा प्राणिसंग्रहालयामध्ये २६ जुलै रोजी झाला. तो जन्मला तेव्हाच त्याचे वजन होते अवघे पाचशे ग्रॅम. तो जन्मकाळच होता भीषण उन्हाळ्याचा. या कोवळ्या जिवाला जन्म दिल्यानंतर पंचची आई एवढी अशक्त झाली, की तिला आपल्या पिलाला सांभाळणेही अशक्य होऊन बसले. त्यामुळे तिने या पिलाला नाकारले. जपानमध्ये आढळणारी मकाक प्रजातीची माकडे खरेतर टोळ्यांमध्ये राहतात, पण या टोळीतील एकाही माकडाने पंचला जवळ केले नाही. शेवटी प्राणिसंग्रहालयाच्या कर्मचाऱ्यांनीच त्याला बाटलीतून दूध पाजायला सुरुवात केली. माकडाचे पिल्लू लहान असताना आईला पकडून ठेवते, ती त्यांची नैसर्गिक प्रेरणा असते. .त्यासाठी पंचला खेळणीही देण्यात आली. त्याने लगेच ओरँगुटॅन प्रजातीच्या वानरासारखे दिसणारे खेळणे निवडले. अन्य माकडांनी झिडकारल्यानंतर पंचने त्या खेळण्यालाच स्वतःची आई मानले आणि तो त्यासोबतच खेळू लागला. खेळण्यामध्ये आईची माया शोधणाऱ्या या माकडाचे व्हिडिओ समाज माध्यमांत व्हायरल झाल्यानंतर ते प्रचंड लोकप्रिय झाले. 'क्यूट' पंचला पाहण्यासाठी प्राणिसंग्रहालयाच्या बाहेर लोकांच्या अक्षरशः रांगा लागल्या होत्या. काही हौशी नेटिझन्सनी त्याच्या खेळण्याला 'ओरा-मॉम' असे नावही दिले. जगभरातील अनेक लक्ष्मीपुत्रांनी पंचला दत्तक घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. काहीजण यासाठी हजारो डॉलर मोजायला तयार आहेत. 'पंच तू एकाकी नाहीस...' अशी साद समाज माध्यमांवरून घालणाऱ्यांची संख्याही काही कमी नाही. अनेक प्राणीप्रेमींनी तर चक्क प्राणिसंग्रहालयाशी संवाद साधत पंचची स्थिती जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला. माणसाच्या जगाची ही प्रेमळ साद पंचला कळली असेल का?.पंचने ज्या खेळण्यामध्ये आपल्या आईला शोधले, ते खेळणेही जगभर लोकप्रिय झाले. अनेक बड्या शहरांमध्ये त्याची तुफान विक्री झाली. स्पर्श आणि गळाभेटीतून येणारी प्रेमाची अनुभूती हेच यामागचे खरे कारण असल्याचे संशोधकांना वाटते. पण आई नसणे हे एखाद्य जिवाच्या आयुष्यामध्ये किती मोठी पोकळी निर्माण करू शकते, हेच यातून दिसून येते. मऊ स्पर्श देणाऱ्या बाहुल्या क्षणभरासाठी आधार ठरत असल्या, तरीसुद्धा त्या आई नावाच्या परिसंस्थेची जागा मात्र कधीच घेऊ शकत नाही, हेही तितकेच खरे.गोपाळ कुलकर्णी दै. सकाळचे पुणेस्थित वरिष्ठ उपसंपादक आहेत.