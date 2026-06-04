Premium|Backstage Career Opportunities : पडद्यामागील कलाकारांसाठी डिजिटल युगात वाढती मागणी

अजित साबळेडिजिटल माध्यमांमुळे ‘लुक’ आणि ‘व्हिज्युअल आयडेंटिटी’ या गोष्टींना पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्व प्राप्त झालं आहे, त्यामुळे स्वतंत्ररित्या फ्रीलान्सर म्हणून काम करण्याच्याही अनेक संधी आज उपलब्ध आहेत. सौंदर्यदृष्टी, रंगसंगतीची जाण आणि व्यक्तिरेखा समजून घेण्याची क्षमता असेल, तर या पडद्यामागच्या क्षेत्रात दीर्घकालीन आणि सर्जनशील करिअर घडवता येऊ शकतं.नाटक किंवा सिनेमा म्हटल्यावर सर्वप्रथम डोळ्यासमोर येतात ती नटमंडळी. त्यापाठोपाठ डोळ्यासमोर येतात जास्तीत जास्त लेखक आणि दिग्दर्शक. रंगमंचावर किंवा पडद्यावरचा कलाकार प्रेक्षकांसाठी नाटकाचा/सिनेमाचा चेहरा असतो. मात्र जी नाटकं किंवा सिनेमे प्रेक्षकांच्या पसंतीस पडतात, ते केवळ आणि केवळ नटांमुळे, असं म्हणता येणार नाही. त्यांच्याइतकीच पडद्यामागच्या इतर कलाकारांचीही मेहनत असते. नाटकातल्या किंवा सिनेमातल्या कथाभागाचं जे दृकश्राव्य विश्व आपल्यासमोर उभं असतं, त्या विश्वाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला नट, त्यांचा अभिनय या गोष्टी उठावदार वाटतात. परंतु हे विश्व उभारण्यामागं अनेक तांत्रिक बाजू असतात, त्या सांभाळणाऱ्या सहकाऱ्यांचं योगदान असतं. नाटकाबाबतीत बोलायचं झाल्यास प्रत्यक्षात एखादा नाट्यप्रयोग सादर होण्यामागं पडद्याआड अनेक तंत्राद्यांची मेहनत असते. नेपथ्य रचना (सेट डिझाईन), प्रकाशयोजना, संगीत, रंगभूषा, वेशभूषा, ध्वनी व्यवस्था, मंचवस्तू, नाटकाचं व्यवस्थापन अशा अनेक विभागांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून एक नाट्यकलाकृती पूर्णत्वाला येते.आजच्या डिजिटल आणि दृकश्राव्य माध्यमप्रधान काळात अशा पडद्यामागील गोष्टींचं कसब अंगी असलेल्या कलाकारांची जोरदार मागणी आहे. या क्षेत्रांमध्ये करिअरच्या अनेक नवीन संधी निर्माण झाल्या आहेत. पुण्यातलं एफटीआयआय, नवी दिल्लीतलं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, कोलकात्यातलं एसआरएफटीआय यांसारख्या राष्ट्रीय स्तरावरच्या शिक्षण संस्थांमध्ये स्टेज-क्राफ्ट, सेट डिझाईन, साउंड इंजिनिअरिंग, आर्ट डायरेक्शन, कॉस्च्युम डिझाईन इत्यादींचं व्यावसायिक प्रशिक्षणदेखील दिलं जातं. काही वर्षांपूर्वी ‘नाटक म्हणजे छंद’ अशी धारणा होती, ती आता झपाट्यानं बदलताना दिसते आहे. रंगभूमीवरील तांत्रिक कौशल्यं आज चित्रपट, वेब सीरिज, जाहिरात, इव्हेंट्स, सोशल मीडिया कन्टेंट, कॉर्पोरेट शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शॉर्ट फिल्म्स, युट्यूब चॅनेल्स अशा विविध क्षेत्रांमध्ये वापरली जात आहेत, त्यामुळे अभिनय न करतादेखील नाट्यक्षेत्राशी जोडलेलं आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करिअर घडवणं आज पूर्णपणे शक्य झालं आहे..Premium|Medical Career Opportunities Beyond MBBS India 2026 : एमबीबीएसपलीकडील वैद्यकीय करिअर; २०२६ पर्यंत आरोग्यसेवेतील नव्या संधींचं विस्तृत विश्व.नेपथ्य रचनानाटकाच्या कथानकात जो अवकाश असतो, त्याला दृश्य स्वरूप देण्याचं काम नेपथ्य रचनाकार करत असतो. एखादं गाव, घर, तुरुंग, कार्यालय, ऐतिहासिक-पौराणिक काळ ज्यातून उभा राहील अशा काळसापेक्ष गोष्टी किंवा अगदी काल्पनिक विश्व हे सगळं रंगमंचावर उभं करणं ही मोठी सर्जनशील प्रक्रिया असते.फार पूर्वी नेपथ्य म्हणजे फक्त रंगवलेले पडदे अशी समजूत होती, पण आज परिस्थिती बदलली आहे. आज रंगभूमीवर लेव्हल्स, मोडे, चौकटी, फ्लॅट्स यांच्याबरोबरच इन्स्टॉलेशन, डिजिटल प्रोजेक्शन, स्क्रीन-मल्टिमीडिया अशा अनेक नवीन तंत्रांचा वापर केला जातो. त्यामुळे या क्षेत्रात तांत्रिक समज आणि सौंदर्यदृष्टी या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात.आज नाट्यक्षेत्राबरोबरच चित्रपटसृष्टी, वेब सीरिज, जाहिराती, प्रदर्शनं, इव्हेंट मॅनेजमेंट, थीम रेस्टॉरंट्स, लग्न समारंभांचे सेट्स, सांस्कृतिक महोत्सव अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये नेपथ्य रचनाकारांना कामाची संधी मिळत आहे.विशेष म्हणजे सोशल मीडियाच्या युगात ‘व्हिज्युअल प्रेझेंटेशन’ ही प्रत्येक ब्रँडची गरज झाली आहे, त्यामुळे लहान-मोठ्या प्रॉडक्शन हाउसेसची संख्या वाढली असून त्यांना सेट डिझायनर आणि आर्ट डायरेक्शनशी संबंधित लोकांची सातत्यानं गरज भासत आहे..प्रकाशयोजनाकेवळ कलाकारांवर प्रकाश टाकणं म्हणजे प्रकाशयोजना नव्हे. एखाद्या दृश्याची भावनिक तीव्रता साधण्यात प्रकाशयोजनेची मोठी भूमिका असते. प्रेक्षकांचं लक्ष कुठं केंद्रित करायचं, प्रकाशाची तीव्रता किती ठेवायची, रंगांचा व अंधाराचा परिणामकारक वापर कसा करायचा, विविध कोनांतून प्रकाश दिल्यास कोणते परिणाम होतात, या सगळ्याचा अभ्यास या क्षेत्रात करावा लागतो.आज एलईडी तंत्रज्ञान, डिजिटल लाइट कन्सोल्स आणि ऑटोमेटेड लाइट्समुळे या क्षेत्रात मोठे बदल झाले आहेत. त्यामुळे थिएटरमध्ये प्रकाशयोजना करणाऱ्या तज्ज्ञांना नाटक आणि चित्रपट चित्रीकरणाबरोबरच कॉन्सर्ट््स, लाइव्ह शोज, म्युजिक व्हिडिओज, कॉर्पोरेट इव्हेंट्स, लग्न समारंभ, डिजिटल स्टुडिओज अशा अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कामाच्या संधी उपलब्ध होत आहेत.यूट्यूब, इन्स्टाग्राम आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म्समुळे व्हिडिओ कन्टेंटचं प्रमाण प्रचंड वाढलं आहे. प्रत्येकाला चांगल्या दर्जाचं शूटिंग आणि सादरीकरण हवं असतं. लाइटिंगची समज असलेल्या लोकांची मागणी सातत्यानं वाढताना दिसते आहे.संगीत आणि ध्वनीनाटकातलं संगीत हे केवळ गाण्यांपुरतं मर्यादित नसतं. पार्श्वसंगीत, ध्वनी परिणाम, वातावरणनिर्मिती, माइक आणि साउंड बॅलन्स या अनेक गोष्टी त्यात येतात. आज साउंड डिझाईन हे स्वतंत्र आणि अत्यंत महत्त्वाचं क्षेत्र झालं आहे. नाटकांसोबतच पॉडकास्ट्स, ऑडिओ बुक्स, वेब सीरिज, शॉर्ट फिल्म्स, जाहिराती, रेडिओ जिंगल्स, गेमिंग आणि डिजिटल कन्टेंटनिर्मितीत साउंड डिझायनर्सची गरज मोठ्या प्रमाणावर भासते.पूर्वी मोठ्या स्टुडिओंपुरतं मर्यादित असलेलं संगीत आणि ध्वनी संपादनाचं काम आता लॅपटॉप आणि सॉफ्टवेअरच्या मदतीनं स्वतंत्रपणे करता येऊ लागलं आहे, त्यामुळे तरुणांसाठी हे क्षेत्र अधिक खुलं झालं आहे. योग्य प्रशिक्षण आणि तांत्रिक कौशल्य यांच्या आधारे या क्षेत्रात स्वतंत्र व्यावसायिक म्हणूनही काम करता येऊ शकतं..वेशभूषा, रंगभूषा-केशभूषानाटकातलं एखादं पात्र प्रेक्षकांच्या लक्षात राहतं ते केवळ अभिनयामुळे नाही, तर त्याच्या एकूण दृश्य रूपामुळेही. व्यक्तिरेखेचं वय, हुद्दा, सामाजिक-आर्थिक स्तर, मानसिक अवस्था, काळ किंवा सांस्कृतिक पार्श्वभूमी प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचं महत्त्वाचं काम वेशभूषा, रंगभूषा आणि केशभूषा करत असतात. या विभागांकडे केवळ सजावटीच्या दृष्टीनं पाहता येत नाही, कारण ती नाट्यभाषेची अत्यंत प्रभावी माध्यमं असतात.आजच्या दृश्यप्रधान काळात या क्षेत्रातील कौशल्यांना मोठी मागणी आहे. नाटकांसोबतच चित्रपट, वेब सीरिज, जाहिराती, फॅशन इंडस्ट्री, फोटोशूट्स, म्युझिक व्हिडिओज, सोशल मीडिया कन्टेंट आणि इव्हेंट्समध्ये प्रशिक्षित मेकअप आर्टिस्ट्स, हेअर स्टायलिस्ट्स आणि कॉस्च्युम डिझायनर्सना मोठ्या प्रमाणावर संधी उपलब्ध होत आहे. याशिवाय लग्न समारंभ आणि प्री-वेडिंग शूट्ससारख्या क्षेत्रांमध्येही मेकअप आर्टिस्ट्स आणि स्टायलिस्ट्सची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढलेली दिसते. आज अनेकजण या क्षेत्रात स्वतंत्र व्यावसायिक म्हणून यशस्वीपणे काम करत आहेत.विशेष म्हणजे डिजिटल माध्यमांमुळे ‘लुक’ आणि ‘व्हिज्युअल आयडेंटिटी’ या गोष्टींना पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्व प्राप्त झालं आहे, त्यामुळे स्वतंत्ररित्या फ्रीलान्सर म्हणून काम करण्याच्याही अनेक संधी आज उपलब्ध आहेत. सौंदर्यदृष्टी, रंगसंगतीची जाण आणि व्यक्तिरेखा समजून घेण्याची क्षमता असेल, तर या क्षेत्रात दीर्घकालीन आणि सर्जनशील करिअर घडवता येऊ शकतं.स्टेज मॅनेजमेंट आणि प्रॉडक्शननाटकाची तालीम सुरू झाल्यापासून ते प्रत्यक्ष प्रयोग सुरळीत पार पडेपर्यंत पडद्यामागं समन्वय साधणाऱ्या व्यक्तीचं काम अत्यंत महत्त्वाचं असतं. विविध तांत्रिक विभागांमधील समन्वय, एकुणात नाटकाचं अर्थकारण अशा जबाबदाऱ्या स्टेज/ प्रॉडक्शन मॅनेजर आणि त्याची टीम सांभाळत असते. त्याचबरोबर नाटकाची प्रसिद्धी, प्रेक्षकांना थिएटरपर्यंत आणण्यासाठीची नियोजनं, प्रयोगांचं आयोजन, प्रवास आणि इतर व्यवस्थापनाची कामंदेखील अनेकदा त्यांनाच पाहावी लागतात. हे काम करणारी व्यक्ती एक प्रकारे व्यवस्थापनाच्या विद्यार्थ्याप्रमाणे संपूर्ण प्रयोगाची सूत्रं हाताळत असते. आज मोठ्या प्रमाणावर सांस्कृतिक कार्यक्रम, फेस्टिव्हल्स, कॉर्पोरेट शोज आणि लाइव्ह इव्हेंट्स आयोजित होत असल्यामुळे अशा प्रकारचं व्यवस्थापन कौशल्य असलेल्या लोकांची मागणी सातत्यानं वाढताना दिसते आहे. संवाद कौशल्य, नियोजन क्षमता आणि तणावाखाली शांतपणे काम करण्याची तयारी असेल, तर हे क्षेत्र उत्तम करिअर पर्याय ठरू शकतं..Premium|AI Impact on Data Entry Jobs India 2026 : एआयमुळे डेटा एंट्री नोकऱ्यांवर परिणाम, पण भारतात २०२६ पर्यंत लाखो नव्या करिअर संधी.प्रशिक्षकआज अनेक विद्यापीठं, महाविद्यालयं आणि विविध सांस्कृतिक केंद्रांमधून वरील सर्व विभागांमध्ये प्रशिक्षण दिलं जातं. प्रयोग कला आणि संज्ञापन माध्यमे शिकवणाऱ्या विविध विभागांमधूनही थिएटर टेक्नॉलॉजी आणि स्टेजक्राफ्टशी संबंधित गोष्टी अभ्यासक्रमात समाविष्ट केल्या जात आहेत.नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे कौशल्याधारित शिक्षणावर अधिक भर दिला जात आहे. त्यामुळे अनेक महाविद्यालयं आणि संस्था आता कौशल्याधारित व्यावसायिक अभ्यासक्रम सुरू करत आहेत. इव्हेंट मॅनेजमेंट, प्रॉडक्शन डिझाईन, साउंड इंजिनिअरिंग, वेशभूषा आणि रंगभूषा-केशभूषा, डिजिटल कन्टेंट क्रिएशन अशा अभ्यासक्रमांना आज मोठी मागणी आहे. भारत सरकारदेखील विविध कौशल्य विकास उपक्रमांद्वारे अशा कौशल्यांना प्रोत्साहन देताना दिसते, त्यामुळे या क्षेत्रात पुढे प्रशिक्षक, कार्यशाळा संयोजक किंवा शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षक म्हणूनही काम करण्याच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. आज अनेक नाट्यसंस्था, शाळा, महाविद्यालयं, सांस्कृतिक संस्था, खासगी प्रशिक्षण संस्था अशा अनेक ठिकाणी यासंदर्भातील अनुभवी प्रशिक्षकांची गरज भासत आहे. या क्षेत्रात प्रमाणपत्रांपेक्षा प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव अधिक महत्त्वाचा मानला जातो, त्यामुळे सुरुवातीला लहानसहान प्रकल्पांपासून काम करत स्वतःची ओळख निर्माण करणं गरजेचं असतं.अजित साबळे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या ललित कला केंद्रात साहाय्यक प्राध्यापक आणि नाट्यदिग्दर्शक आहेत..बदलत्या संधीआजचा काळ दृश्य माध्यमांचा आहे. प्रत्येक संस्था, ब्रँड, कलाकार, नामवंत व्यक्ती, लहान-मोठे व्यवसाय यांना स्वतःची ‘इमेज’ प्रभावीपणे जगासमोर ठेवण्याची चढाओढ लागलेली आहे. त्यामुळे क्रिएटिव्ह आणि तांत्रिक कौशल्य असलेल्या लोकांची गरज वाढतच जाणार आहे. नाट्यक्षेत्रातील पडद्यामागची कामं ही केवळ सपोर्ट सिस्टीम न राहता स्वतंत्र व्यावसायिक क्षेत्रं म्हणून नावारूपाला येत आहेत. अभिनयाइतकंच महत्त्वाचं आणि सर्जनशील योगदान या विभागांचंही आहे. कलेची आवड, तांत्रिक कौशल्यं, निरीक्षणशक्ती आणि सातत्यानं काहीतरी नवं शिकण्याची तयारी असेल, तर नाट्यक्षेत्राच्या पडद्यामागची ही दुनिया अनेक तरुणांसाठी समाधानकारक आणि आशादायी करिअर पर्याय ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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