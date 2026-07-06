Premium|Warkari tradition legacy : अखंड वारकरी परंपरेचा भक्तिमय वारसा

एकनाथ महाराज जळगावकरवारकऱ्यांच्या तेजस्वी परंपरेतील एक महत्त्वाचे स्थान म्हणजे चैतन्य सद्गुरू बाळाजी महाराज जळगावकर फड व दिंडी. अनेक पिढ्यांपासून अविरतपणे सुरू असलेली ही परंपरा आजही भजन, कीर्तन, दिंडी आणि नामस्मरणाच्या माध्यमातून वारकरी संप्रदायाची पताका उंचावत आहे. संतांच्या शिकवणीचा प्रसार करत असंख्य भाविकांना भक्तिमार्गाशी जोडण्याचे महान कार्य या फडामार्फत सातत्याने सुरू आहे.चैतन्य सद्गुरू बाळाजी महाराज जळगावकर यांनी स्वतः जळगावकर फड व दिंडीची स्थापना केली. मल्लाप्पा महाराज वासकर यांचे ते समकालीन होते. ते महान भगवद्भक्त व महात्मे होते. ‘हरिभजनी हे ढवळीले जग । चुकविला लाग कळीकाळाचा ।।’ या संतवचनानुसार मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र इत्यादी भागांमध्ये समाज प्रबोधन करून त्यांनी अनेकांना भक्तिमार्गाला लावले. नामभक्ती, सत्संग आणि संतविचारांच्या माध्यमातून समाजामध्ये सदाचार, प्रेम आणि समतेची भावना रुजविण्याचे कार्य त्यांनी केले.जळगावकर दिंडीप्रत्येक महिन्याच्या शुद्ध दशमी, एकादशी व द्वादशी या तीन दिवसांत भजन, कीर्तन आणि दिंडी यांच्या माध्यमातून पंढरीरायाची सामूहिक भक्ती सुरू झाली. या परंपरेमुळे अनेक वारकरी नियमितपणे नामस्मरण आणि संतसाहित्याशी जोडले गेले. हैबतराव बाबा आरफळकर यांच्या सूचनेनुसार श्रीसंत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यामध्ये दिंडीसमवेत सहभाग घेण्यात आला. सध्या पालखी रथापुढे दिंडी क्रमांक सहा ही ‘जळगावकर’ या नावाने चालत असून, ही दिंडी वारकरी संप्रदायातील मानाच्या दिंड्यांपैकी एक मानली जाते..Global Wari : ‘ग्लोबल वारी’ चा विश्वात्मक सोहळा! .जळगावकर दिंडीच्या सेवापालखी सोहळा वाल्हे मुक्कामी आणि पंढरपुरात आल्यानंतर आषाढ शु. १४ (चतुर्दशी) आणि कार्तिक शु. १४ (चतुर्दशी), म्हणजे काल्याच्या आदल्या दिवशी श्रीसंत ज्ञानेश्वर महाराज यांच्यासमोर जागराची सेवा केली जाते. ही सेवा अनेक वर्षांपासून अखंडपणे सुरू असून, भाविकांसाठी ती विशेष आकर्षणाचा आणि भक्तिभावाचा विषय आहे.आळंदीची कार्तिक वारीश्रीसंत ज्ञानेश्वर महाराज संजीवन समाधी सोहळ्यासाठी कार्तिकशु. १५ रोजी पंढरपूरवरून आळंदीकडे दिंडी मार्गस्थ होते आणि कार्तिक वद्य ८ रोजी आळंदीत पोहोचते. कार्तिक वद्य ८ ते अमावस्येपर्यंत असंख्य भाविकांच्या उपस्थितीत आळंदी क्षेत्रामध्ये भजन, कीर्तन आणि दिंडीच्या माध्यमातून संजीवन समाधी सोहळा साजरा केला जातो व मार्गशीर्ष शुद्ध १ (प्रतिपदा) रोजी ज्ञानोबारायांच्या समाधीची पूजा करून दिंडी आळंदीहून पंढरपूरकडे प्रस्थान करते. मार्गशीर्ष शुद्ध ९ (नवमी) या दिवशी ती पंढरपूर येथे पोहोचते. मार्गशीर्ष शुद्ध दशमीला दिंडी गोपाळपूर येथील विष्णुपदावर जाते. तेथे सर्व वारकऱ्यांचे वनभोजन होते. याप्रसंगी भक्तांमध्ये प्रेम, आपुलकी आणि समतेचा सुंदर संगम अनुभवास येतो.पैठणची वारीजळगावकर फडाची दिंडी फाल्गुन शु. १२ (द्वादशी) या दिवशी शांतीब्रह्म श्रीसंत एकनाथ महाराज यांच्या जलसमाधी सोहळ्यासाठी (नाथ षष्ठी) पैठणला रवाना होते आणि फाल्गुन वद्य ५ (पंचमी) या दिवशी पैठण येथे पोहोचते. पंचमी ते अष्टमीपर्यंत भजन, कीर्तन आणि दिंडीचे विविध कार्यक्रम होतात. नाथषष्ठीचा उत्सव मोठ्या भक्तिभावाने साजरा केला जातो. अष्टमीच्या दिवशी काला होऊन उत्सवाची सांगता होते. फाल्गुन वद्य ९ (नवमी) रोजी पैठणहून पंढरपूरकडे परतीचा पायी प्रवास सुरू होतो. चैत्र शु. ९ (रामनवमी) या दिवशी सकाळी सात वाजता दिंडी पंढरपूर येथे पोहोचते. सकाळी दहा वाजता रामजन्माचे भजन सुरू होते आणि दुपारी बारा वाजता फुले टाकून श्रीरामजन्माचा सोहळा भक्तिमय वातावरणात साजरा केला जातो.सासवडलाही सोहळाफडाचे मूळ पुरुष चैतन्य सद्गुरू बाळाजी महाराज जळगावकर यांचा पुण्यतिथी उत्सव आश्विन शु. २ (द्वितीया) रोजी श्रीक्षेत्र सासवड येथे साजरा होतो. त्यांची मूळ समाधी श्रीक्षेत्र सासवड येथील श्रीसंत सोपानकाका समाधी मंदिराच्या प्रवेशद्वारासमोर आहे. पंढरपूर येथे आश्विन शु. ३ (तृतीया) रोजी फडावर पुण्यतिथी उत्सव होतो..परंपरेला बळकटीफडाचे आठवे सत्पुरुष वै. सद्गुरू ह.भ.प. नामदेव महाराज जळगांवकर यांच्या पुण्यतिथीचा उत्सव फाल्गुन शु. १४ या दिवशी फडावर साजरा होतो. त्यांच्या पश्चात गुरू ज्ञानेश्वर महाराज जळगावकर हे सध्या फडाच्या परंपरेची धुरा सांभाळत आहेत. श्रीक्षेत्र पंढरपूर येथील श्रीविठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरे समितीचे सदस्य म्हणून ते सध्या कार्यरत आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली फडाची धार्मिक, सामाजिक आणि सांप्रदायिक परंपरा अधिक बळकट होत आहे. त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून फडाची परंपरा सांभाळण्याचे कार्य करीत आहोत. माझी ही दहावी पिढी आहे. आषाढी वारी, कार्तिकी वारी आणि पैठण येथील दिंडीचा प्रवास पायी होतो आणि पायीच दिंडी परत येते. ही पायी वारी म्हणजे वारकरी संप्रदायातील त्याग, शिस्त आणि सामूहिक भक्तीचे जिवंत प्रतीक आहे.अधिक मासातही सप्ताहफडाचा अधिक महिन्याचा उत्सवही मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. हा उत्सव तीन वर्षातून एकदा अधिक शु. ६ (षष्ठी) ते अधिक शुद्ध त्रयोदशीपर्यंत चालतो. या काळात भजन, कीर्तन, प्रवचने, नामस्मरण आणि सामूहिक भक्तीच्या विविध कार्यक्रमांनी संपूर्ण परिसर भक्तिरसाने न्हाऊन निघतो. अनेक वारकरी, भाविक आणि संतप्रेमी या उत्सवात सहभागी होऊन विठ्ठलनामाचा गजर करतात. अशा प्रकारे चैतन्य सद्गुरू बाळाजी महाराज जळगावकर फड हा संतपरंपरेचा, नामभक्तीचा आणि वारकरी संस्कृतीचा अमूल्य ठेवा म्हणून आजही समाजजीवनात कार्यरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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