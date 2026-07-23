Premium|Behavioral Economics and Saving : बचत करणं अवघड का वाटतं?

डॉ. अमेय खरे बचत न होणं हे केवळ इच्छाशक्तीच्या अभावाचं लक्षण नाही, तो आपल्या मनाच्या स्वाभाविक रचनेचा परिणाम आहे. हे समजलं की मनाला अनुकूल ठरणारी व्यवस्था तयार करणं अधिक परिणामकारक ठरतं. अर्थशास्त्र आपल्याला आकडे शिकवतं, पण मानसशास्त्र आपल्याला हे आकडे आपण प्रत्यक्षात का पाळत नाही, हे शिकवतं. या दोन्हींची एकत्रित समज, हीच खऱ्या अर्थानं ‘अर्थ’जाण आहे.बचत करणं हे केवळ आकड्यांचं गणित नसतं, ते आपल्या मनाचंही गणित असतं. आणि हे मन अनेकदा अर्थशास्त्राच्या नियमांच्या विरुद्ध वागत असतं. एक उदाहरण पाहू या. निखिलला माहितीये, की त्यानं दर महिन्याला पाच हजार रुपये बचत करायला हवी. त्यानं अनेक वेळा तसं ठरवलंयसुद्धा. पण महिन्याच्या शेवटी बचत करायची वेळ येते, तेव्हा हातात पैसेच उरलेले नसतात. निखिल बेजबाबदार नाही, उलट तो हुशार आणि शिस्तप्रिय आहे. मग बचत करणं त्याला इतकं अवघड का वाटतं? या प्रश्नाचं उत्तर आकड्यांत नाही, ते त्याच्या मानसिकतेत आहे.मागील सगळ्या लेखांमध्ये आपण महागाई, बजेट, बचत, गुंतवणूक, कर्ज, जीडीपी आणि विमा यांसारख्या संकल्पना पाहिल्या. या सर्व चर्चांमध्ये एक गृहीतक होतं, ते म्हणजे माणूस तर्कशुद्ध विचार करतो आणि आर्थिक नियोजन केवळ योग्य माहिती आणि योग्य आकडे असल्यास सहज शक्य होतं. पण वास्तव अधिक गुंतागुंतीचं आहे. अर्थशास्त्राची एक शाखा या गुंतागुंतीचा अभ्यास करते, तिला ‘बिहेविअरल इकॉनॉमिक्स’ म्हणजे ‘वर्तनात्मक अर्थशास्त्र’ म्हणतात. आजच्या लेखात आपण याच दृष्टिकोनातून बचतीकडे पाहणार आहोत..१.७ लाखांचा पगार... तरी महिनाअखेर खात्यात उरतात फक्त २,५२० रुपये; प्रत्येक मध्यमवर्गीयाने वाचावी अशी गोष्ट.मनाची तर्कशुद्धतापारंपरिक अर्थशास्त्र असे मानते, की माणूस नेहमी आपल्या फायद्याचा विचार करून निर्णय घेतो; म्हणजे, जर बचतीचा फायदा माहीत आहे, तर माणूस बचत करेलच. पण प्रत्यक्ष जीवनात असं घडत नाही. आपल्याला बचतीचं महत्त्व कळतं, तरीही आपण बचत करत नाही. व्यायाम करणं आरोग्यासाठी चांगलं आहे हे माहीत असूनही अनेकजण व्यायाम टाळतात, तसंच काहीसं बचतीबाबतही घडतं. याचं कारण आपलं मन अनेक मानसिक सापळ्यांत अडकलेलं असतं. हे सापळे आपल्याला अनेकदा नकळत चुकीच्या दिशेला ढकलतात. हे सापळे समजून घेतले, की आपण स्वतःला दोष न देता अधिक व्यवहार्य उपाय शोधू शकतो.प्रेझेंट बायसयातील पहिला आणि सर्वाधिक प्रभावी सापळा म्हणजे प्रेझेंट बायस. म्हणजे आजचा आनंद उद्याच्या फायद्यापेक्षा मोठा वाटतो. आपलं मन वर्तमानातल्या लहान फायद्याला भविष्यातल्या मोठ्या फायद्यापेक्षा अधिक महत्त्व देतं, जरी भविष्यातला फायदा वस्तुनिष्ठपणे अधिक मोठा असला तरीही. निखिलचं उदाहरण याच प्रकारात बसतं. आज पाच हजार रुपये खर्च करून मिळणारा आनंद त्याला लगेच जाणवतो, मग ते नव्या मोबाईलचं एखादं नवं गॅजेट असो किंवा मित्रांसोबत बाहेर केलेलं जेवण असो. पण त्याच पाच हजार रुपयांची बचत केल्यास त्याला दहा वर्षांनी मिळणारा फायदा आजघडीला तितका वास्तविक वाटत नाही. मेंदू तत्काळ मिळणाऱ्या समाधानाला अधिक वास्तविक आणि भविष्यातल्या फायद्याला अधिक अस्पष्ट मानतो. यामुळेच ‘उद्यापासून बचत सुरू करू’ असं आपण वारंवार म्हणतो, पण तो ‘उद्या’ कधीच येत नाही..लॉस ॲव्हर्जनदुसरा महत्त्वाचा सापळा म्हणजे लॉस ॲव्हर्जन. याचाच अर्थ, नुकसानाची भीती फायद्याच्या आशेपेक्षा तीव्र असते. समान रकमेचे नुकसान आणि फायदा यांचा भावनिक परिणाम सारखा नसतो, असं मानसशास्त्रीय संशोधन सांगतं. शंभर रुपये गमावल्याचं दुःख शंभर रुपये मिळाल्याच्या आनंदापेक्षा अधिक तीव्र असतं. हे तत्त्व नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ डॅनियल कानेमन आणि त्यांचे सहकारी अमोस ट्वर्स्की यांनी प्रथम मांडले, आणि आजही ते वर्तनात्मक अर्थशास्त्रातल्या सर्वाधिक प्रभावी संकल्पनांपैकी एक मानलं जातं.याचा बचतीवर एक उलटा परिणाम होतो. जेव्हा आपण बचत खात्यात पैसे ठेवतो, तेव्हा ते पैसे आपलेच असले तरी ते आपल्या हातातून गेले असं मनाला वाटत राहतं. त्याच वेळी, खर्च केल्यावर लगेच काहीतरी मिळाल्याचा आनंद होतो. यामुळे अनेकदा बचत करणं म्हणजे ‘काहीतरी गमावणं’ असं आपल्या मनाला वाटू लागतं आणि मन त्या नुकसानीच्या भावनेपासून दूर पळण्याचा प्रयत्न करतं. प्रत्यक्षात बचत म्हणजे नुकसान नसून, स्वतःच्या भविष्यासाठी केलेली तरतूद असते. पण मनाला हे पटवून देणं सोपं नसतं.मेंटल अकाउंटिंगतिसरा सापळा म्हणजे मेंटल अकाउंटिंग. वास्तविक सगळे पैसे सारखेच असतात, शंभर रुपये कुठूनही आले तरी त्यांचं मूल्य सारखंच असतं. पण आपलं मन पैशांची वेगवेगळी ‘खाती’ तयार करतं. पगाराचे पैसे वेगळे वाटतात, बोनसचे पैसे वेगळे वाटतात आणि एखाद्या बक्षिसातून मिळालेले पैसे आणखी वेगळे वाटतात. यामुळेच अनेकांना नियमित पगारातून बचत करणं कठीण वाटतं, पण अनपेक्षित मिळालेले पैसे लगेच खर्च होऊन जातात. कारण मनाला असं वाटतं, की हे ‘जादा’चे पैसे आहेत, त्यामुळे ते खर्च करायला हरकत नाही. पण आर्थिकदृष्ट्या पाहता, हे अतिरिक्त पैसेच खऱ्या अर्थानं बचत वाढवण्याची सर्वोत्तम संधी असतात, कारण ते रोजच्या बजेटवर परिणाम न करता बचतीत वळवता येतात..Premium|Insurance vs Investment : विमा की गुंतवणूक? आर्थिक नियोजनातील सर्वात मोठा गैरसमज समजून घ्या.मनाच्या सापळ्यांवर मात कशी करावी?एकदा हे मानसिक सापळे समजले, की त्यांवर मात करण्याचे मार्गही सोपे होतात. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इच्छाशक्तीवर अवलंबून न राहता, अशी व्यवस्था तयार करणं, जी आपोआप योग्य वागायला भाग पाडेल. म्हणजे काय करायचं? तर निर्णय आधीच घेऊन ठेवा. प्रेझेंट बायसवर मात करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे पगार येण्याआधीच बचतीचा निर्णय घेऊन ठेवणं. पगार खात्यात आल्याबरोबर ठरलेली रक्कम आपोआप बचत किंवा गुंतवणुकीत जाईल अशी व्यवस्था केलीत, तर मनाला इतर कोणते खर्चासंदर्भातले निर्णय घेण्याची संधीच मिळत नाही.बचतीकडे ‘नुकसान’ म्हणून नाही, तर ‘भविष्यातली स्वतःसाठीची भेट’ म्हणून पाहा. लॉस ॲव्हर्जनचा सापळा ओळखून, बचतीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलणं उपयोगी पडतं. ही रक्कम गमावलेली नाही, ती स्वतःसाठीच राखून ठेवलेली आहे, हा विचार मनाला अधिक स्वीकारार्ह वाटतो.अनपेक्षित पैसे लगेच बचतीकडे वळवा. बोनस, भेट म्हणून मिळालेले पैसे किंवा कोणतीही अतिरिक्त रक्कम मिळाल्यावर ती हातात येण्यापूर्वीच बचत खात्यात किंवा गुंतवणुकीत वळवा. मेंटल अकाउंटिंगचा फायदा घेत, या पैशांना ‘रोजच्या वापरातले पैसे’ न मानता थेट भविष्याकडे वळवणं सोपं जातं.लहान, मोजता येणारी उद्दिष्टं ठरवा. निवृत्तीसाठी बचत अशी मोठी आणि अस्पष्ट उद्दिष्टं मनाला फार दूरची आणि अवास्तव वाटतात. त्याऐवजी सहा महिन्यांचं किंवा एका वर्षाचं छोटं, ठोस उद्दिष्ट ठरवलं, तर ते मनाला ते जास्त वास्तविक वाटतं आणि प्रेरणा टिकून राहते..लक्षात घ्या, बचत न होणं हे केवळ इच्छाशक्तीच्या अभावाचं लक्षण नाही, ते आपल्या मनाच्या स्वाभाविक रचनेचा परिणाम आहे. हे समजलं की स्वतःला दोष देण्याऐवजी मनाला अनुकूल ठरणारी व्यवस्था तयार करणं अधिक परिणामकारक ठरतं.निखिलचंच उदाहरण घ्या ना, त्याची समस्या शिस्तीची नव्हती, ती त्याच्या मनाच्या स्वाभाविक प्रवृत्तीची होती. प्रेझेंट बायस, लॉस ॲव्हर्जन आणि मेंटल अकाउंटिंग या तिन्ही गोष्टी त्याच्या निर्णयांवर परिणाम करत होत्या, पण त्याला त्याची जाणीवच नव्हती. एकदा ही जाणीव झाली, की उपाय शोधणं सोपं जातं. बचत ही इच्छाशक्तीची लढाई नसून, योग्य व्यवस्था तयार करण्याची कला आहे. ज्या क्षणी आपण स्वतःच्या मनाला शत्रू न मानता समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो, त्याच क्षणी आर्थिक शिस्त खऱ्या अर्थानं सोपी होऊ लागते.अर्थशास्त्र आपल्याला आकडे शिकवतं, पण मानसशास्त्र आपल्याला हे आकडे आपण प्रत्यक्षात का पाळत नाही, हे शिकवतं. या दोन्हींची एकत्रित समज, हीच खऱ्या अर्थानं ‘अर्थ’जाण आहे. पुढच्यावेळी बचत करायची इच्छा होऊनही ती जमत नसेल, तेव्हा स्वतःला कमी न लेखता, आपलं मन कोणत्या सापळ्यात अडकलंय हे शोधण्याचा प्रयत्न करावा.लेखक पुणेस्थित सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये असिस्टंट प्रोफेसर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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