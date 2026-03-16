साप्ताहिक

Premium|Heritage site preservation article : वारसास्थळांचा अनुभव; फक्त बघणं नव्हे, तर अनुभवणं महत्त्वाचं

Historical architecture and tourism : वारसास्थळांकडे केवळ पर्यटक म्हणून न पाहता एक संवेदनशील प्रवासी म्हणून पाहण्याचे आवाहन हा लेख करतो. इतिहासाशी जिवंत संवाद साधताना वास्तूंचे जतन करणे आणि सांस्कृतिक संचित पुढच्या पिढीसाठी जपून ठेवणे हे आपले परम कर्तव्य आहे.
साप्ताहिक टीम
Updated on

अमोघ वैद्य

वारसास्थळाची आपली भेट संपवून आपण परतीचा प्रवास सुरू करतो, तेव्हा आपल्या झोळीत काय असतं? केवळ काही फोटो की मनावर कोरलेला एखादा समृद्ध अनुभव? खरा वारसाप्रेमी तोच, जो तिथून बाहेर पडताना त्या वास्तूचा एक अंश आपल्या विचारांत घेऊन येतो. आपण या वास्तूंचे मालक नाही, तर केवळ रक्षक आहोत. आज आपण ज्या भिंतींना स्पर्श केला, त्या उद्या आपल्या मुला-नातवंडांनाही तितक्याच भक्कमपणे आपला इतिहास सांगण्यासाठी सक्षम उभ्या असायला हव्यात.

वारसास्थळांना भेट देणं म्हणजे केवळ जुन्या दगडधोंड्यांच्या वास्तूत फिरणं नसतं, तर तो एका जिवंत इतिहासाशी साधलेला संवाद असतो. जेव्हा आपण एखाद्या प्राचीन लेण्याच्या गाभाऱ्यात उभे असतो किंवा एखाद्या किल्ल्याच्या तटबंदीवरून खाली पाहत असतो, तेव्हा तो काळही पाहत असतो आपण. हे अनुभव केवळ डोळ्यांनी बघण्यापेक्षा मनानं अनुभवण्यासाठी एका वेगळ्या नजरेची आवश्‍यकता असते.

