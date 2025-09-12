Premium|ITR filing: प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची अंतिम तारीख वाढली, आता १५ सप्टेंबरपर्यंत संधी

ॲड. सुकृत देवप्राप्तिकर विवरणपत्र भरल्याने व्यावहारिक प्रमाणीकरण चांगले वाढते, त्यामुळे प्राप्तिकरदात्यास कर्ज घेणे सोपे जाते; सिबिल स्कोअर चांगला होतो/ राहतो. प्राप्तिकर विवरणपत्र पासपोर्ट/ व्हिसा यासाठीही उत्पन्नाचा एक चांगला पुरावा आहे. म्हणूनच प्राप्तिकर विवरणपत्र ही वैयक्तिक प्रमाणीकरणाची एक ओळख आहे, असे म्हटल्यास काही वावगे ठरणार नाही. ज्या प्राप्तिकरदात्यांना ऑडिट करण्याची गरज नाही, त्यांच्यासाठी आर्थिक वर्ष २०२४-२५चे (आकारणी वर्ष २०२५-२६) प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची ३१ जुलैची मुदत वाढवून १५ सप्टेंबर करण्यात आली आहे. तारीख जरी पुढे गेली असली, तरी आता त्या तारखेपर्यंत प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणे आवश्यक आहेच. जेवढ्या लवकर प्राप्तिकर भराल आणि प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल कराल, तेवढे हिताचे आहे, नाहीतर लेट फी आणि व्याज जास्त भरावे लागेल. एकूण वार्षिक उत्पन्न जर पाच लाख रुपयांच्या खाली असेल, तर एक हजार रुपये भरावे लागतील. उत्पन्न त्याहून जास्त असेल, तर पाच हजार रुपये भरावे लागतील. प्राप्तिकर विवरणपत्र कोणी भरणे गरजेचे आहे? तर, ज्यांना विवरणपत्र भरणे अनिवार्य आहे त्यांनी तर भरावेच; पण त्याशिवाय करपात्र उत्पन्न नसलेल्यांनीही भरावे, कारण तेच हिताचे ठरते. प्राप्तिकरदात्यांनी निवड केलेल्या जुन्या किंवा नवीन करप्रणालीनुसार, वार्षिक करपात्र उत्पन्न जर स्लॅब रेटप्रमाणे जास्त असेल, तर विवरणपत्र भरणे अनिवार्य आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५साठी (आकारणी वर्ष २०२५-२६) एकूण वार्षिक करपात्र उत्पन्न व प्राप्तिकराचे स्लॅब रेट खालीलप्रमाणे - .जुनी किंवा नवी करप्रणालीप्राप्तिकरदात्याला प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्यासाठी जुनी किंवा नवीन करप्रणाली असे दोन पर्याय आहेत.जुन्या करप्रणालीनुसार टॅक्स रिबेटमार्फत पाच लाख रुपयांपर्यंत प्राप्तिकर सवलत मिळेल आणि त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असल्यास वरील स्लॅब रेटप्रमाणे कर लागू होईल.नवीन करप्रणालीनुसार टॅक्स रिबेटमार्फत सात लाख रुपयांपर्यंत प्राप्तिकर सवलत मिळेल आणि त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असल्यास वरील स्लॅब रेटप्रमाणे कर लागू होईल. प्राप्तिकरदात्यांनी या आर्थिक वर्षात जर प्राप्तिकर विवरणपत्रात दाखविणे आवश्यक आहेत, असे व्यवहार केले असतील, तर प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणे अनिवार्य आहे. त्याचबरोबर प्राप्तिकर विभागाने नमूद केल्याप्रमाणे प्रप्तिकरदात्याने पुढील खर्च केले असल्यास तेही नमूद करणे आवश्यक आहे -एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम एका किंवा अधिक चालू खात्यांत जमा केल्याची माहिती.परदेशवारीसाठी दोन लाख रुपयांहून अधिक खर्च केल्यास त्याची माहिती.एक लाख रुपयांहून अधिक वीज बिल भरणा केला असल्यास त्याची माहिती. .प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणे आवश्यक का?अनेकदा प्राप्तिकरदाते या भ्रमात असतात, की वार्षिक उत्पन्न कमी आहे तर प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्याची आवश्यकता नाही. पण पुढे जाऊन प्राप्तिकरदात्याला कर्ज काढायचे असल्यास, किमान दोन-तीन वर्षांच्या दाखल विवरणपत्राच्या प्रतीची गरज भासते. त्यासाठी एक उत्तम सोय म्हणूनदेखील विवरणपत्र दाखल करणे गरजेचे आहे.प्राप्तिकरदात्याचा टीडीएस (उत्पन्नातून वजा करून भरलेला प्राप्तिकर) व टीसीएस (गोळा करून भरलेला प्राप्तिकर) करमुक्त उत्पन्न असून, तो वजा केला गेला असल्यास प्राप्तिकर परतावा मिळविण्यासाठी प्राप्तिकर विवरणपत्र वेळेत दाखल करणे आवश्यक आहे.आर्थिक वर्षात अनेक व्यवहार केले असल्यास; किंवा परदेशातील घराचे मिळणारे भाडे किंवा परदेशी कंपन्यांच्या शेअरमधील गुंतवणुकीतून मिळणारे व्याज असे उत्पन्न मिळत असल्यास; इतर करपात्र उत्पन्न, व्याज, करकपात, भांडवली लाभ इत्यादी महत्त्वाच्या बाबींचे व्यवहार केले असल्यास प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणे आवश्यक आहे.कलम १९४पीनुसार, ज्यांना फक्त निवृत्तिवेतन आणि व्याजाव्यतिरिक्त इतर माध्यमांतूनही उत्पन्न मिळते किंवा एकाहून अधिक बँकेमधून करपात्र व्याज मिळते, अशा ज्येष्ठ (६० ते ८०) व अतिज्येष्ठ (८०च्या पुढे) प्राप्तिकरदात्यांनी प्राप्तिकर विवरणपत्र वेळेत भरणे गरजेचे आहे. .प्राप्तिकर विवरणपत्र भरतानाप्राप्तिकर विभाग प्राप्तिकरदात्यांच्या आर्थिक व्यवहारांवर नजर ठेवून आहेत. आर्थिक गैरव्यवहार शोधण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग करत आहे. त्यामुळे आर्थिक व्यवहार केले असतील, तर विवरणपत्र भरणे फायद्याचे ठरेल.टीडीएस व टीसीएस यांसह इतर सर्व आवश्यक माहिती/ कागदपत्रे, नवीन अद्ययावत फॉर्म २६एएस, वार्षिक माहितीपत्र (एआयएस), टीआयएस व बँकेमधील व्यवहार हे सारे एकमेकांशी जुळते आहे की नाही हे प्राप्तिकर विवरणपत्र भरायच्या आधी बघणे आवश्यक आहे, यामुळे प्राप्तिकर विवरणपत्र अचूक भरण्यास मदत होते.प्राप्तिकरदात्याचे उत्पन्नाचे स्रोत कुठले आहेत हे बघून आयटीआर फॉर्म १, २, ३, ४एस यांपैकी कुठला फॉर्म भरावा लागेल हे समजून घ्यावे. त्याचबरोबर सध्या सर्व प्राप्तिकरदात्यांमध्ये असलेला संभ्रम म्हणजे जुनी करप्रणाली निवडायची की नवी करप्रणाली? दोन्हींबाबत आधी जाणून घेऊन मगच प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणे योग्य ठरेल.बँकेतील मुदत ठेवींवरील आणि बचत खात्यांवरील व्याज, शेअर व म्युच्युअल फंड व्यवहार, भांडवली नफा-तोटा, मिळालेला लाभांश, केलेली गुंतवणूक, वाहन खरेदी, क्रेडिट कार्ड व्यवहार, परदेशात पाठवलेल्या रकमा, मालमत्तेची खरेदी-विक्री (त्यावर वजा झालेला कर), व्यवसायातील उलाढाल व भरलेला वस्तू व सेवाकर इत्यादी; त्याचबरोबर पगारदार व्यक्तींनी आपल्याला मिळालेला फॉर्म १६ आणि इतर प्राप्तिकरदात्यांनी आपल्याला मिळालेला फॉर्म १६एची तपासणी करावी. .प्राप्तिकरदात्यांनी सर्व बँक खात्यांची १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीतील संपूर्ण माहिती तपासावी.या सर्व गोष्टींची माहिती प्राप्तिकरदात्याने तपासून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. यापैकी कुठलेही व्यवहार, उत्पन्न असतील, तरी प्राप्तिकर विवरणपत्र भरले नसल्यास, जाणकारांचा सल्ला घेऊन ते भरावे.प्राप्तिकर विवरणपत्र भरताना प्राप्तिकरदात्याने व्यवस्थित माहिती भरणे आवश्यक आहे. चुकीची माहिती दिल्यास प्राप्तिकर नोटीस येऊ शकते हे लक्षात असणे गरजेचे.प्राप्तिकरदाता जर स्वतः प्राप्तिकर विवरणपत्र भरत असेल, तर सर्व माहिती त्यांनी भरणे आवश्यक आहे आणि जर कर सल्लागार विवरणपत्र भरत असेल, तर प्राप्तिकरदात्यांनी सर्व खरी माहिती/ व्यवहार कर सल्लागारांना देणे अपेक्षित आहे, तरच अचूक प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल होऊ शकेल. .प्राप्तिकर विवरणपत्र भरल्याने व्यावहारिक प्रमाणीकरण चांगले वाढते, त्यामुळे प्राप्तिकरदात्यास कर्ज घेणे सोपे जाते, सिबिल स्कोअर चांगला होतो/ राहतो. प्राप्तिकर विवरणपत्र पासपोर्ट/ व्हिसा यासाठीही उत्पन्नाचा एक चांगला पुरावा आहे. म्हणूनच प्राप्तिकर विवरणपत्र ही वैयक्तिक प्रमाणीकरणाची एक ओळख आहे, असे म्हटल्यास काही वावगे ठरणार नाही.आज प्राप्तिकर विभागाकडून प्राप्तिकर प्रणालीमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यात आले आहेत. प्राप्तिकर विभागाकडून करण्यात आलेले फॉर्म २६एएस, वार्षिक माहितीपत्र (एआयएस), टीआयएस हे बदल तसेच एआयसारख्या अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर, हे नक्कीच स्वागतार्ह आहेत. या बदलांमुळे प्राप्तिकरातील पारदर्शकतावाढलेली आहे, करचुकवेगिरीवर आळा बसण्यास मदत होत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे प्रत्यक्ष कर संकलनही वाढताना दिसते आहे.(अॅड. सुकृत देव पुणेस्थित कर सल्लागार आणि टॅक्स बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत.) 