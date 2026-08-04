Premium|Terrace Gardening : गच्चीवरील बागेत फुलझाडांचे महत्त्व आणि विविध उपयोग

डॉ. तृप्ती करेकट्टी / डॉ. दिलीप माळीगच्चीवर जाई, जुई, मदनबाण, सायली अशा अनेक सुवासिक वेलवर्गीय फुलझाडांचे ताटवे लावता येतात. झेंडूसारखीच शेवंतीची रोपेही त्रासदायक कीटकांना दूर ठेवण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. नास्टर्शियमप्रमाणेच सूर्यफूल, पेटुनिया, झिनिया ही फुलझाडेही मित्र कीटकांना आकर्षित करतात. या फुलझाडांमुळे आपली बाग अधिक आकर्षक, रंगीबेरंगी, सुवासिक आणि लाभदायक होते हे निश्चित.मागील काही लेखांमधून आपण गच्चीवर भाजीपाला, फळझाडे, रानभाज्या, औषधी वनस्पती कशा लावायच्या हे पाहिले. पण फुलांशिवाय बाग ती काय? आपल्या टेरेसवर फुले तर हवीतच ना! फक्त शोभेसाठी आणि पूजेसाठी फुलझाडे लावण्यापेक्षा, ज्यांचा इतरही काही उपयोग होईल, अशी फुलझाडे लावण्याचा प्रयत्न करावा. फुलझाडांचे शेकडो प्रकार असले, तरी भाजीपाला, फळ उत्पादनासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या, किडीपासून इतर झाडांना वाचवणाऱ्या, परागीभवनास मदत करणाऱ्या, विविध पेये व गुलकंद करण्यासाठी उपयोगी पडणाऱ्या फुलझाडांचाही आपण विचार करावा. काही सुंगधी, काही औषधी आणि काही नैसर्गिकरित्याच कीडप्रतिबंधक फुलझाडे पाहू या. .गुलाबफुलझाडे म्हटले, की सर्वात प्रथम मनात येते ते गुलाबाचे झाड. गुलकंद, गुलाबपाणी आणि अत्तर तयार करण्यासाठी गुलाबाचे फूल उपयोगी पडते. गुलाबाला सहा ते आठ तास ऊन मिळणे गरजेचे असते. देशी गुलाब आणि ग्राफ्टेड गुलाब असे गुलाबाचे दोन प्रमुख प्रकार आपल्याकडे मिळतात. ग्राफ्टेड गुलाबामध्ये अनेक प्रकार, विविध रंग व छटा असतात. देशी गुलाब ग्राफ्टेड गुलाबापेक्षा आकाराने छोटा असतो. या गुलाबाला छान सुवास असतो. गच्चीवर देशी गुलाब लावल्यास त्यापासून घरी गुलकंद व गुलाबपाणी करणे शक्य होते. देशी गुलाबाला किडीचा त्रास कमी असतो. गुलाबाला पाणी जास्त झाले, तर फुले येत नाहीत हे लक्षात ठेवावे. अनेकदा फूल खुडले किंवा प्रूनिंग केले, की बुरशी लागून ती फांदी पुढच्या टोकापासून मागपर्यंत वाळत जाते. यावर उपाय म्हणून हळद आणि बेकिंग सोडा यांची पेस्ट प्रूनिंग केलेल्या ठिकाणी लावावी.मोगरामोगऱ्याची लागवड छाट कलमाद्वारे करता येते. डबल व सिंगल मोगऱ्याच्या बऱ्याच जाती मिळतात. मोगऱ्याचे रोप एक मीटर उंच झुडुपासारखे किंवा वेलीसारखे वाढवता येते. मोगऱ्याला भरपूर सूर्यप्रकाश लागतो. रोपाला सुरुवातीला आधार द्यावा लागतो. एकदा झाड जरा उंच झाले, की त्याला आधाराची गरज पडत नाही. मोगऱ्याला फेब्रुवारी ते जूनपर्यंत फुले येतात. वसंत ऋतूच्या सुरुवातीला मोगऱ्याची सर्व पाने गळून पडली, की थोड्याच दिवसांत झाड कळ्यांनी भरून जाते..Premium|Study Room : भूकंप: कारणे, परिणाम आणि आपत्ती व्यवस्थापन.झेंडूकोणत्याही सण-समारंभाच्या प्रसंगी झेंडूची फुले हमखास वापरली जातात. या फुलांचा वापर माळा तयार करण्यासाठी, सजावटीसाठी, पूजेसाठी होतो. शिवाय झेंडूमुळे पिकांच्या मुळांना इजा करणाऱ्या सूत्रकृमींचे (नेमॅटोड्स - जमिनीतील अतिसूक्ष्म कृमी) नियंत्रण होत असल्यामुळे भाजीपाला आणि फळबागांमध्येही झेंडू लावला जातो. झेंडूची लागवड वर्षभर करता येते. ही लागवड बिया लावून किंवा नर्सरीमधून तयार रोपे आणून करता येते. थंड हवामानामध्ये फुले चांगली येतात. झेंडूच्या फुलांचे आणि पानांचे अनेक औषधी उपयोग आहेत.नास्टर्शियम (ट्रोपिअलम मेजस)या झाडाची पाने गडद हिरवी, गोलाकार असतात आणि फुले नरसाळ्याच्या आकाराची छोटी केशरी-पिवळी असतात. ही पाने आणि फुले आकर्षक दिसतात. या झाडांमुळे मित्र कीटकांचा बागेतला वावर वाढतो. या झाडामुळे हमिंग बर्ड, फुलपाखरे, मधमाश्या येत असल्यामुळे फळभाज्या व फळझाडे यांच्या परागीभवनास मदत होते.निशिगंधमंद, मोहक सुगंधासाठी निशिगंध प्रसिद्ध आहे. सजावटीसाठी तसेच हार, गजरे, बुके करण्यासाठी, तसेच सुगंधी तेल, सौंदर्यप्रसाधने व अत्तर तयार करण्यासाठी या फुलांना खूप मागणी असते. आयुर्वेदात या फुलांचा वापर निद्रानाश, पित्तदोष कमी करण्यासाठी, त्वचा तजेलदार करण्यासाठी केला जातो. निशिगंधाच्या सिंगल पाकळीच्या आणि डबल पाकळीच्या अशा दोन जाती असतात. यांची लागवड कंद लावून केली जाते. एकदा लावलेला कंद दोन ते तीन वर्षे जगतो..सोनचाफाअतिशय सुगंधित पिवळीजर्द आकर्षक फुले असणारे हे झाड आपल्या बागेत हवेच असे प्रत्येकाला वाटते. बाजारात मागणीप्रमाणे एक फूल तीन ते दहा रुपये दराला विकले जाते. आता कमी उंचीच्या कुंडीत लावले तरी वर्षभर भरपूर फुले देणाऱ्या जाती विकसित झाल्या आहेत. वेलणकर चाफा, सौंदर्या या जाती लोकप्रिय आहेत. या फुलांचा वापर अरोमा थेरपीमध्ये ताणतणाव आणि चिंता कमी करण्यासाठी केला जातो. सोनचाफ्याच्या फुलांपासून मिळणारे चंपा तेल अँटी-बॅक्टेरियल आणि अँटी-इन्फ्लेमेटरी गुणांमुळे त्वचेच्या विकारांवर वापरले जाते.जास्वंदरोजच्या पूजेसाठी आणि खास करून गणेशोत्सवात घरोघरी हवेच असे फूल म्हणजे जास्वंद. जास्वंदीचे अनेक रंग असतात. तांबडा, पिवळा, पांढरा, गुलाबी, केशरी असे कितीतरी रंग आणि अनेक छटा असणारी ही फुले मोहून टाकतात. अमेरिकी जास्वंद या हायब्रीड जातीच्या जास्वंदीची फुले खूप मोठी, रुंद आणि सुंदर असतात. लाल रंगाच्या देशी जास्वंदीच्या फुलांचा आणि पानांचा उपयोग पूर्वीपासून केसांच्या व त्वचेच्या आरोग्यासाठी केला जातो. तांबड्या जास्वंदीच्या फुलांचा चहा आरोग्यासाठी उत्तम मानला जातो. जास्वंदीमध्ये भरपूर अँटिऑक्सिडंट्स आणि व्हिटॅमिन सी असते. देशी जास्वंद पावसाळ्यात फांदी लावून येते, तर इतर जातीची कलमी रोपे विकत घ्यावी लागतात.गोकर्णगोकर्ण ही अलीकडे लोकप्रिय झालेली वनस्पती आहे. गायीच्या कानासारख्या दिसणाऱ्या निळ्या, पांढऱ्या, फिकट निळ्या, गुलाबी फुलांमुळे तिचे हे नाव पडले आहे. सर्दी, खोकला, ताप, दमा यांसारख्या विकारांवर, पोटाच्या तक्रारींवर आणि त्वचेसाठी गोकर्णाचा उपयोग केला जातो. गोकर्णाच्या फुलांपासून आरोग्यदायी चहा तयार केला जातो. याचे सिंगल व डबल पेटल असे प्रकार मिळतात. या वेलाला शेंगा लागतात आणि त्यातील बिया लावून गोकर्णाची सहज लागवड करता येते.या फुलझाडांशिवाय जाई, जुई, मदनबाण, सायली या अन्य सुवासिक वेलवर्गीय फुलझाडांचे ताटवे करून गच्चीवर लावू शकतो. झेंडूसारखीच शेवंतीची रोपेही त्रासदायक कीटकांना दूर ठेवण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. नास्टर्शियमप्रमाणेच सूर्यफूल, पेटुनिया, झिनिया ही फुलझाडेही मित्र कीटकांना आकर्षित करतात. या फुलझाडांमुळे आपली बाग अधिक आकर्षक, रंगीबेरंगी, सुवासिक आणि लाभदायक होते हे निश्चित.लेखिका व लेखक प्राध्यापक असून, गेली दहा वर्षे नैसर्गिक/सेंद्रिय शेती व टेरेस गार्डनिंगचा प्रचार-प्रसार करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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