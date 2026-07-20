Premium|Monsoon Destinations Maharashtra : मॉन्सून भटकंतीची बकेट लिस्ट

निकिता कातकाडे पावसाळ्यात फिरायला कुठे जायचं हा एक ठरेलला प्रश्न असतो. अनेक ठिकाणी वीकएंडला बरीच गर्दी होते. अशा वेळी गर्दी नसलेली, पण मॉन्सून पर्यटनाचा आनंद देणारी ठिकाणं उत्तम पर्याय ठरतात. अशीच काही टॉप टेन हटके डेस्टिनेशन्स...पहिला पाऊस पडला की मनात कुठेतरी भटकंतीची चाहूल लागते. मातीचा दरवळ, धुक्यानं झाकलेले डोंगर, हिरवाईनं नटलेल्या दऱ्या आणि खळाळत वाहणारे धबधबे... अशा वेळी कोणाला घरात बसून राहावंसं वाटेल? पण मॉन्सून ट्रिप म्हटलं की लोणावळा, महाबळेश्वर, माथेरान किंवा इगतपुरी अशी ठरलेली नावंच आठवतात. यंदा मात्र जरा वेगळी वाट धरू या. गर्दीपासून दूर, निसर्गाशी निवांत संवाद साधता येईल आणि पावसाचा खरा आनंद अनुभवता येईल अशी महाराष्ट्रातली काही ऑफबीट ठिकाणं तुमच्या ‘मॉन्सून बकेट लिस्ट’मध्ये नक्की असायला हवीत. पण या सगळ्यात एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवा, निसर्गाचा आदर करा, स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांचं पालन करा आणि स्वतःची तसंच आपल्या सोबतच्या प्रत्येकाची काळजी घ्या. कारण सुरक्षित प्रवासच प्रत्येक सहलीला अविस्मरणीय करतो. चला मग, बॅग भरायची तयारी करा आणि निघा या दहा हटके मॉन्सून डेस्टिनेशन्सच्या सफरीला..नाणेघाट (पुणे)इतिहास, निसर्ग आणि साहस यांचा संगम अनुभवायचा असेल, तर नाणेघाट हा उत्तम पर्याय आहे. सातवाहन काळातला प्राचीन व्यापारी मार्ग म्हणून ओळखला जाणारा नाणेघाट पावसाळ्यात हिरवाईनं नटून जातो. दरीत कोसळणारे धबधबे, ढगांनी वेढलेले कडे आणि प्राचीन गुहेपर्यंतचा ट्रेक प्रत्येक भटक्याला वेगळे अनुभव देतात. लोकप्रिय घाटांच्या तुलनेत इथं कमी गर्दी असल्यानं निसर्गाचा शांतपणे आस्वाद घेता येतो.चिखलदरा (अमरावती)सातपुडा पर्वतरांगांमध्ये वसलेलं चिखलदरा हे विदर्भातलं एकमेव प्रसिद्ध हिल स्टेशन असून पावसाळ्यात त्याचं सौंदर्य खूपच खुलून दिसतं. सतत पडणारा रिमझिम पाऊस, धुक्यानं झाकलेले डोंगर, हिरवाईनं नटलेली दरी आणि निसर्गरम्य रस्ते यामुळे इथं प्रत्येक क्षण आल्हाददायक वाटतो. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या सान्निध्यात असल्यानं या परिसरात समृद्ध जैवविविधताही अनुभवायला मिळते. भीमकुंड, हरीकेन पॉइंट, देवी पॉइंट आणि पंचबोल पॉइंट यांसारख्या ठिकाणांहून दिसणारे नयनरम्य देखावे पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करतात. शहराच्या गजबजाटापासून दूर जाऊन, थंडगार वातावरणात पावसाळ्याचा मनमुराद आनंद घ्यायचा असेल, तर चिखलदरा हे नक्कीच एक अविस्मरणीय ठिकाण ठरतं.वेळास (रत्नागिरी)पावसाळ्यात कोकणाचं खरं रूप पाहायचं असेल, तर वेळासला जरूर भेट द्या. लाल मातीचे रस्ते, पावसानं धुऊन निघालेल्या नारळी-पोफळीच्या बागा, समुद्राच्या लाटा आणि गावाकडचं निवांत वातावरण मन प्रसन्न करून टाकतं. गजबजलेल्या पर्यटनस्थळांपेक्षा वेगळं, शांत आणि अस्सल कोकण अनुभवायचं असेल, तर वेळास हा उत्तम पर्याय आहे. स्थानिक घरगुती कोकणी जेवण या प्रवासाची मजा आणखी वाढवतं..Premium|Jodhpur Family Trip : निवांत गप्पा आणि मेहरानगढची भव्यता; जोधपूरमधील एका कौटुंबिक सहलीचा सुखद अनुभव.संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (मुंबई)मुंबईमध्ये वसलेलं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पावसाळ्यात हिरवाईनं नटून अधिकच खुलून दिसतं. दाट जंगल, विविध प्रकारचे पक्षी, फुलपाखरं, हरणं, माकडं आणि इतरही समृद्ध वन्यजीवसंपदा असल्यामुळे निसर्गप्रेमींसाठी हे ठिकाण आकर्षणाचं केंद्र आहे. उद्यानातल्या रमणीय पायवाटा, सायकलिंग ट्रॅक, सफारी, वनराणी (टॉय ट्रेन), विहार तलाव परिसरातली निसर्गरम्य दृश्यं पर्यटकांना वेगळाच अनुभव देतात. पावसाळ्यात ओलसर जंगल, धुक्याची हलकी चादर आणि ताज्या वातावरणामुळे इथं फिरण्याची मजा आणखी वाढते. इतिहास, वन्यजीव आणि निसर्ग यांचा संगम अनुभवायचा असेल, तर एक दिवसाच्या पावसाळी सहलीसाठी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हा उत्तम पर्याय आहे.आंबोली (सिंधुदुर्ग)महाराष्ट्रातल्या सर्वाधिक पर्जन्यमान असलेल्या या घाटमाथ्यावर पावसाळ्यात असंख्य धबधबे ओसंडून वाहतात. धुक्यानं वेढलेले घाटरस्ते, हिरव्यागार दऱ्या, आंबोली धबधबा, महादेवगड पॉइंट आणि कावळेसाद पॉइंट यांसारखी ठिकाणं पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करतात. पावसाळ्यातल्या निसर्गाचा रौद्र आणि रम्य असा दुहेरी आविष्कार अनुभवण्यासाठी आंबोलीला एकदा तरी भेट द्यायलाच हवी.गंगापूर धरण बॅकवॉटर (नाशिक)नाशिक शहराजवळ पावसाळ्यात निसर्गाचा आनंद घ्यायचा असेल, तर गंगापूर धरणाच्या बॅकवॉटरला अवश्य भेट द्या. पावसाने तुडुंब भरलेला जलाशय, पाण्यावर तरंगणारं ढगांचं प्रतिबिंब आणि सभोवतालच्या हिरव्यागार टेकड्या हा परिसर अधिकच आकर्षक करतात. सकाळी किंवा संध्याकाळी इथं फेरफटका मारताना मिळणारा शांततेचा अनुभव मनाला ताजंतवानं करून जातो. कमी वेळात पावसाळी सहलीचा आनंद घ्यायचा असेल, तर हे ठिकाण उत्तम आहे..गगनबावडा घाट (कोल्हापूर)ढगांनाच जणू स्पर्श केल्याचा अनुभव घ्यायचा असेल, तर गगनबावडा घाटातून नक्की जायला हवं. हा घाट पावसाळ्यात सतत धुक्यानं वेढलेला असतो. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना पसरलेली गर्द झाडी, अधूनमधून दिसणारे लहान-मोठे धबधबे आणि दरीतून वाहणाऱ्या वाऱ्याची झुळूक प्रवासाला वेगळीच रंगत आणते. घाटातील विविध भागांत राहायची सोय आहे, तिथून दिसणारे निसर्गरम्य देखावे छायाचित्रकार आणि निसर्गप्रेमींना तर विशेष आकर्षित करतात. कोल्हापूर आणि कोकणाला जोडणारा हा घाट पावसाळ्यात हिरवाईचा उत्सव साजरा करत असल्यासारखा भासतो. शांत, प्रसन्न आणि गर्दीपासून दूर निसर्गाचा अनुभव घ्यायचा असेल, तर गगनबावडा घाट नक्कीच तुमच्या यादीत असायला हवा.देवकुंड धबधबा (रायगड)साहसी भटकंतीची आवड असेल, तर देवकुंड धबधबा तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय आहे. दाट जंगलातून ट्रेक केल्यानंतर समोर उलगडणारा पांढराशुभ्र धबधबा संपूर्ण प्रवास सार्थ ठरवतो. पावसाळ्यात हा परिसर अधिकच नयनरम्य दिसतो. मात्र मुसळधार पावसात पाण्याची पातळी झपाट्यानं वाढू शकते, त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांचं पालन करणं अत्यंत गरजेचं आहे.मार्लेश्वर मंदिर (रत्नागिरी)सह्याद्रीच्या डोंगरकपारीत वसलेलं मार्लेश्वर मंदिर पावसाळ्यात जणू धुक्यामध्ये हरवलेलं स्वर्गीय ठिकाण वाटतं! गुहेतलं भगवान शंकराचं प्राचीन मंदिर आणि शेजारी कोसळणारा धबधबा पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करतो. दाट जंगल, सतत कोसळणारा पाऊस आणि पाण्याच्या कोसळणाऱ्या आवाजातही मिळणारी शांतता यामुळे हे ठिकाण निसर्गप्रेमींना आणि छायाचित्रकारांना विशेष भावतं.भंडारदरा (अहिल्यानगर)पावसाळ्यात सह्याद्रीचा निसर्ग अगदी जवळून अनुभवायचा असेल, तर भंडारदरा हा सर्वोत्तम पर्याय ठरतो. पावसाच्या सरींनी भरून वाहणारा रंधा धबधबा, अथांग आर्थर लेक आणि विल्सन धरण परिसरातली निसर्गरम्य दृश्यं मनाला भुरळ घालतात. सकाळच्या धुक्यात हरवलेल्या पर्वतरांगा आणि ढगांशी लपंडाव खेळणारा परिसर प्रत्येक क्षणी नव्यानं खुलत राहतो. वीकएंड ट्रिप, कुटुंबासोबतची सहल किंवा मित्रांसोबतचा पावसाळी प्रवास अशा प्रत्येकासाठी भंडारदरा हे अविस्मरणीय अनुभव देणारं ठिकाण ठरतं.लेखिका मुंबईस्थित ललित लेखिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.