Premium|Marathi short story : भ्रमरकथा: कविताचा कॅफेमधील तो विलक्षण आणि अवघडून टाकणारा अनुभव.

मानसी होळेहोन्नूरया मालिकेतल्या कथा आहेत म्हटल्या तर स्वतंत्र, म्हटल्या तर जोडलेल्या. तशा अगदी वेगळ्या... पण त्यांना जोडणारा असेल एक अदृश्य धागा. तुमच्या-आमच्या भोवतालातल्या, जवळच्या वाटतील, भावतील अशा कथांचे हे नवे सदर... भ्रमरकथा!भर दुपारी गर्दीत प्रवास करून इथं यायची खरंच गरज होती का? असा प्रश्न त्या कॅफेच्या दारात उभं राहून कविता स्वतःलाच विचारत होती. गाडीला पार्किंग पटकन मिळेना, तेव्हा तिला एका ठिकाणी एक-दोन गाड्या लावलेल्या दिसल्या. तिने तिची गाडी एकाला सोबत दोघांची म्हणत तिथं लावली. चालत चालत कॅफेच्या दारात पोहोचल्यावर उगाचच तिला हिंदी चित्रपट, मालिकांमधल्या फ्रीज होणाऱ्या कॅमेऱ्याची आठवण झाली. क्या किया तुमने, तुमसे ये उम्मीद नही थी, असं स्वतःलाच ऐकवत आणि मग आजूबाजूला बघत तिनं पुढचं पाऊल उचललं. आता हे उचललेलं पाऊल मागं घ्यायचं नाही असं म्हणत तिनं समोर असलेल्या चकचकीत कॅफेचं दार उघडलं आणि आतल्या गार झुळकीनं तिचा जीव सुखावला. आजवर अशा ठिकाणी जाणाऱ्या लोकांना़ 'काय पन्नास रुपयांची कॉफी प्यायला पाचशे द्यायचे, चोचले नुसते,' अशी ठेवणीतली आणि कित्येकदा वापरलेली वाक्यं आज मनातल्या मनात ती स्वतःवरच सोडणार होती.. .आता या अशा खास ठिकाणी यायचं म्हणून कवितानंपण खास ठेवणीतला ड्रेस घातला होता, गॉगलसुद्धा लावला होता. दुपारची वेळ होती खरी, पण तरीही फारसं ऊन नव्हतं. गॉगल डोळ्यांवर चढवला की आपल्याला जग वेगळं दिसतं आणि जगाला आपण वेगळे दिसतो, असं तिनं कुठंतरी वाचलं होतं. म्हणून ती खास ठिकाणी जाताना गॉगल नक्कीच लावायची. पांढरा चिकनकरीचा कुर्ता, गुलाबी रंगाची लेगिन्स आणि त्यावर लेकीचा बाटीकचा गुलाबी स्टोल. आता तीपण लेकीचे कपडे हळूच मागच्या दरानं उचलायला शिकली होती. तसंही लेकीकडं इतके ढिगानं कपडे असायचे की आईनं तिचे कपडे घेतलेत हे तिला कधीकधी कळायचंपण नाही! ढिगानं कपडे असल्यामुळे कपडेपण विसरायला होतात या पिढीला. एकदा तर तिची लेक तिच्याकडं असणाऱ्या टॉपसारखाच अजून एक टॉप घेऊन आली आणि म्हणाली, तरीच मला हा टॉप ओळखीचा वाटत होता बरं का! अर्थात नंतर ती एक्सचेंज करून आली तो भाग वेगळा.ती आत शिरली, तर बहुतेक सगळे तिच्या निम्म्या वयाचेच होते. आणि जे तिच्या वयाचे वाटत होते ते पुरुष इतर पुरुषांशी काहीतरी खूप महत्त्वाचं बोलत असणार असं त्यांच्या देहबोलीवरून वाटत होतं. 'आता जावं का मागे फिरून, काय होईल फार तर...' फार पुढचा विचार करण्याच्या आत ती स्वतःलाच बजावत म्हणाली, आज नाही! तसं इथं यायच्या आधी ती जरा अभ्यास करूनच आली होती, त्यामुळे आपल्याला कोणीही अमुक टेबलवर जा असं सांगणार नाही आणि आपण अमुक टेबलावर बसलो म्हणून उठवणार नाही, हेच डोक्यात ठेवून ती जरा लांबच्या कोपऱ्यातल्या टेबलावर जाऊन बसली.कविताला बसल्या जागेवरून निम्माअर्धा कॅफे दिसत होता. कोणी मस्त गप्पा मारत बसलं होतं, कोणी लॅपटॉपवर काम करत होतं, कोणी चक्क पुस्तक वाचत होतं. काहींच्या समोर केस मोकळे सोडलेल्या मुलीचं चित्र असलेला आणि त्या कॅफेची खूण असलेला तो प्रसिद्ध मग होता, तर काही नुसतेच बसलेले होते. काउंटरवर दोन मुली आणि एक मुलगा होता. नुसतंच असं बसून राहणं तिला बरोबर वाटेना. या जागेचं भाडं, वीज बिल असा सगळा बिनकामी खर्च उगाच तिच्या डोळ्यासमोर आला. या सगळ्याशी तिचा तसा काहीच संबंध नव्हता, पण तरीही साधा कुर्ता खरेदी करतानादेखील पहिली किंमत बघतो तसंच हे पण. दहा मिनिटांनंतर ती तिच्या जागेवरून उठली आणि काउंटरकडे गेली. .खूप वर्षांपूर्वी पाहिलेल्या चित्रपटातला एक प्रसंग कविताला परत आठवला. श्रीदेवी न्यूयॉर्कमधल्या अशाच एका कॅफेत जाते. तिला साधी एक कप कॉफी हवी असते पण तिथले पर्याय, तिथं विचारले जाणारे प्रश्न यामुळे ती इतकी वैतागते की नकोत ते प्रश्न, नकोत त्यांची उत्तरं आणि नको ती कॉफी, असं वाटून ती तिथून बाहेर पडते. इंग्लिश विंग्लिश हा तिचा आवडता चित्रपट होता आणि अर्थात हा प्रसंगपण. कारण अनेकदा तिला वाटायचं ही तिची गोष्ट आहे. आता आपली तशी फसवणूक होऊ द्यायची नाही, असं घोकत ती काउंटरवर पोहोचली.काउंटरवर गेल्याबरोबर तिनं तिचा उजवा हात कानापर्यंत नेला आणि हसली. मग उजव्या हाताच्या पाचही बोटांचा गुच्छ केला तो कानापर्यंत नेला आणि परत थोडा खाली आणत गुड इव्हिनिंग म्हणाली. तेव्हा ती समोरची मुलगी इंग्रजीत शेजारच्या मुलाला म्हणाली, ‘‘रोहित हे तुलाच समजेल, ये इकडे.’’ आणि छान हसत ओठांची हालचाल ठळक करत म्हणाली, ‘‘सॉरी, मला संकेतभाषा नीट कळत नाही. माझा कलीग तुम्हाला मदत करेल.’’ हेही अर्थात इंग्रजीतच.तोपर्यंत रोहित आलाच तिथं. त्यानं हात कानापर्यंत नेत हॅलो केलं. ‘‘काय हवं आहे?’’ हे त्यानं हातानं आणि ओठांनी विचारलं. त्यावर तिनं डाव्या हाताच्या बोटाखाली उजव्या हाताचं बोट ठेवून टी असं सांगितलं. मग तो ब्लॅक, ग्रीन, विथ शुगर, मिल्क असे कोणतेही प्रश्न विचारायच्या आधीच तिनं समोरचं मेनू कार्ड उघडलं आणि पटकन इंडियन मसाला टी असं त्याला दाखवलं.‘‘स्मार्ट चॉइस!’’ तो हसत म्हणाला. पंचवीस-सव्वीस वर्षांचा असेल, पण मुलगा हसमुख होता, तिनं उगाच मनात नोंद केली. लेक तिला कायम म्हणायची, तुला ना नको त्या चौकश्याच फार असतात!‘‘तुमचं नाव?’’ असं त्यानं विचारलं आणि मग स्वतःच जीभ चावली. पण तिनं मस्त हाताच्या बोटांमधून पी आर आय टी आय असं मस्त करून दाखवलं. आय करून दाखवताना गालावर बोट ठेवताना तिला अगदी शाळेत गेल्यासारखं वाटत होतं. तेव्हा लाजल्याची खूण, आज हातवाऱ्यांच्या भाषेत चक्क एक अक्षर होतं. मग रोहितनं तुम्ही बसा, मी तुमच्या जागेवर तुमची ऑर्डर आणून देतो असं सांगितल्यावर निघता निघता तिनं मिडियम साइजचा ग्लास उचलला आणि खुणेनं सांगितलं यात हवा चहा. त्यावर तो म्हणाला, ‘‘पण ते टेक अवेसाठी आहे.’’ त्यावर तिनं परत मान हलवली. आता हसमुखरायच्या चेहऱ्यावरचं हसू कमी होत होतं असं तिला वाटत होतं, त्यामुळं तो अजून काही म्हणायच्या आधीच ती पटकन तिच्या जागेवर येऊन बसली.तिथल्या तमाम जनतेसारखा तिनंपण फोन काढला आणि स्क्रोल करत बसली. व्हाॅट्सॲपवरचे मेसेज, व्हिडिओ न बघताच तिनं उडवून टाकले. काही ग्रुपमध्ये जाऊन क्लिअर चॅट केलं. असं करताना तिला जो आनंद मिळायचा तो केवळ रोज स्वयंपाक झाल्यावर ओटा साफ करून मिळणाऱ्या आनंदाच्या तोडीचा होता. मग काही ग्रुपमध्ये नुसतंच बागडून आल्यावर, बागडण्याची खूण म्हणून तिनं काही ठिकाणी उगाचच इमोजी चिटकवल्या. तोपर्यंत लेकीचा ‘कुठं आहेस?’ असा मेसेज आलेला दिसत होता, पण तिनं चक्क तो उघडलाच नाही. मग असंच फेसबुक, इन्स्टाग्राम फिरून झालं तरी चहाचा पत्ता नव्हता. घरात माझा इतक्या वेळात चारदा चहा करून झाला असता, असं स्वतःशीच म्हणूनही झालं. मग स्वतःच्याच जोकवर स्वतःच हसत बाजूला बघितलं तर हसमुखराय तिचा चहा घेऊन येत होता आणि तिनं सांगितल्याप्रमाणं त्यांच्या सिग्नेचर कागदी ग्लासमध्ये चहा आणला होता. त्यानं तो ग्लास समोर ठेवून मोठ्ठी स्माइल दिली आणि म्हणाला ‘‘एन्जॉय!’’.चहा समोर आल्यावर तिनं पहिल्यांदा त्या ग्लासवरचं नाव वाचलं. ‘प्रीटी वूमन’. लगेच तिनं तो ग्लास हातात धरला आणि एक सेल्फी काढला. तो सेल्फी लेकीला पाठवला आणि मग त्या चहाचा पहिला घोट घेतला. अपेक्षेप्रमाणं लगेच लेकीनं फोन केला. तो कट करून तिनं व्हिडिओ कॉल लावला आणि म्हणाली, ‘‘मी जिंकले. डोन्ट एव्हर डेअर आई.’’ आणि मग पाताळविजयी हसत ती लेकीकडे बघत राहिली.‘‘बास.. मानलं तुला, पण तू चक्क इंग्रजीत ऑर्डर दिलीस? न घाबरता?’’‘‘आपलं डेअर तसं नव्हतं ठरलं, आपलं डेअर इतकंच ठरलं होतं की मी या कॅफेमध्ये जाऊन स्वतःच स्वतःची ऑर्डर देणार. आणि मी ते करून दाखवलं.’’जरा वैतागलेल्या स्वरात लेक म्हणाली, ‘‘ही चिटिंग झाली. मराठीत न बोलता ऑर्डर द्यायची असं आपलं ठरलं होतं. हे डेअर तू हरली आहेस.’’‘‘किती घाई, तरी बरं पूर्ण नऊ महिने पोटात होतीस तू. तू म्हणाली होतीस मराठीत ऑर्डर द्यायची नाही आणि मी मराठीत ऑर्डर दिलेली नाही. हवं तर तू विचार या रोहितला?’’रोहित खरंच तिथं घुटमळत होता. त्याला बिचाऱ्याला वाटलं होतं, की या गरीब बिचाऱ्या बाईला बोलता येत नाही म्हणून ती संकेतभाषेत बोलत आहे.आता त्याचं नाव निघाल्यावर तोही फोनवरच्या संभाषणात भाग घेत चक्क मराठीत म्हणाला, ‘‘त्यांनी संकेतभाषेत ऑर्डर दिली. इथं आल्यापासून ही पहिलीच संकेतभाषेतली ऑर्डर बघून मला काय भारी वाटलं होतं.’’ मग त्याच्याकडे बघत कविता म्हणाली, ‘‘अय्या इथे मराठीत बोलतात, मला आपलं उगाच वाटत होतं अशा ठिकाणी फक्त इंग्रजी बोलतात. इंग्रजीचा आणि माझा छत्तीसचा आकडा आहे.’’ कविताची लेक आईला म्हणाली, ‘‘मातोश्री इतक्या नवीन गोष्टी करता तुम्ही पण इंग्रजी बोलायला इतक्या का घाबरता? न घाबरता?''''आपलं डेअर तसं नव्हतं ठरलं, आपलं डेअर इतकंच ठरलं होतं की मी या कॅफेमध्ये जाऊन स्वतःच स्वतःची ऑर्डर देणार. आणि मी ते करून दाखवलं.''जरा वैतागलेल्या स्वरात लेक म्हणाली, ''ही चिटिंग झाली. मराठीत न बोलता ऑर्डर द्यायची असं आपलं ठरलं होतं. हे डेअर तू हरली आहेस.''''किती घाई, तरी बरं पूर्ण नऊ महिने पोटात होतीस तू. तू म्हणाली होतीस मराठीत ऑर्डर द्यायची नाही आणि मी मराठीत ऑर्डर दिलेली नाही. हवं तर तू विचार या रोहितला?''रोहित खरंच तिथं घुटमळत होता. त्याला बिचाऱ्याला वाटलं होतं, की या गरीब बिचाऱ्या बाईला बोलता येत नाही म्हणून ती संकेतभाषेत बोलत आहे.आता त्याचं नाव निघाल्यावर तोही फोनवरच्या संभाषणात भाग घेत चक्क मराठीत म्हणाला, ''त्यांनी संकेतभाषेत ऑर्डर दिली. इथं आल्यापासून ही पहिलीच संकेतभाषेतली ऑर्डर बघून मला काय भारी वाटलं होतं.'' मग त्याच्याकडे बघत कविता म्हणाली, ''अय्या इथे मराठीत बोलतात, मला आपलं उगाच वाटत होतं अशा ठिकाणी फक्त इंग्रजी बोलतात. इंग्रजीचा आणि माझा छत्तीसचा आकडा आहे.'' कविताची लेक आईला म्हणाली, ''मातोश्री इतक्या नवीन गोष्टी करता तुम्ही पण इंग्रजी बोलायला इतक्या का घाबरता? आणि आज तर इंग्रजी बोलायचं नाही म्हणून चक्क तू संकेतभाषा शिकलीस? धन्य आहे तुझी! बरं चल ठेवते मी फोन आता.''''ट्रूथ परवडलं पण डेअर नको. आता परत कधी डेअर घेणार नाही मी! आज केलं तेवढं धाडस पुरेसं आहे. आता ट्रूथमध्ये विचारू नकोस, की मी इंग्रजी बोलायला का घाबरते म्हणजे झालं.'' मग फोन बंद करत रोहितकडं बघत ती म्हणाली, ''आम्ही ट्रूथ ऑर डेअर खेळत असताना लेकीनं मला मराठी, हिंदी भाषा न वापरता कॅफेत जाऊन ऑर्डर करण्याचं डेअर दिलं होतं.'' त्यावर त्यानं हातानं व्हेरी नाइस केलं, प्रत्युत्तर म्हणून तिनंही एका हातावर दुसरा हात ठेवत हॅव अ नाइस डे असं करून दाखवलं आणि प्रीटी वूमनचा कप घेऊन ती बाहेर पडली..आत्मविश्वासानं जिथं गाडी लावली होती तिथपर्यंत ती चालत आली, तर तिथं तिचीच काय तर इतर कोणाचीच गाडी नव्हती. खडूने रस्त्यावर आरटीओ लिहिलेलं होतं. रस्त्याच्या पलीकडचा एक माणूस म्हणाला, तिथल्या सगळ्या गाड्या उचलून नेल्या चुकीच्या ठिकाणी पार्किंग केलं म्हणून. कपाळावर हात मारत तिनं बघितलं तर खरंच नो पार्किंगचा बोर्ड होता तिथं. पण इतर दोन गाड्या आहेत असं म्हणत तिनंपण तिची गाडी तिथंच लावली होती. आयुष्यात आजवर न केलेली गोष्ट आता करावी लागणार होती. संकेतभाषा शिकले पण संकेतफलक काही नीट वाचता येत नाही, असं म्हणत आरटीओमध्ये कोणतं ट्रूथ सांगावं की इथंही एखादं डेअर करावं या विचारात कविता आरटीओत जाण्यासाठी रिक्षा शोधत राहिली.मानसी होळेहोन Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.