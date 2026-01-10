Premium|Bhutan trip : भूतानची सफर; स्वच्छता, संस्कृती आणि आनंदाचा प्रवास

श्रीकृष्ण यज्ञोपवीत ‘कुझू झांगपोला’ म्हणजेच गुड मॉर्निंग, गुड इव्हिनिंग आणि गुड नाइट. भूतानमध्ये याच उद्गारांनी स्वागत होते. काही वर्षांपूर्वी आम्ही बँकेतील पाच निवृत्त सहकारी मित्रांनी भूतानची ट्रीप करण्याचे ठरविले. प्रथम विमानाने बागडोगरा येथे पोहोचलो. भूतान हा भारताबरोबरच चीन, तिबेट व नेपाळ यांचाही शेजारी आहे. या देशाचे क्षेत्रफळ साधारण आपल्या महाराष्ट्राएवढे असून, लोकसंख्या सुमारे दहा लाखापर्यंत आहे. बागडोगरा ते भूतान व्हाया जयगावला जाऊन भारताची हद्द ओलांडून भूतानमध्ये प्रवेश केला. जयगाव हे भारत-भूतानच्या सरहद्दीवर असलेले गाव. जयगावमधील स्वच्छता व भूतानमध्ये प्रवेश केल्यावर दिसलेली स्वच्छता यांत जमीन-अस्मानाचा फरक जाणवला. .Premium|Zendunchi Phule Book: प्र.के. अत्रे यांची १०० वर्षीय 'झेंडूची फुले'..!.पुढच्या दिवशी पुट्शोलिंग येथे व्हिसाचे काम झाल्यावर मिनीबसने भूतानची राजधानी थिंफू येथे जाण्यासाठी निघालो. व्हिसाची ही सोय उत्तम वाटली. भारतात व्हिसा करून जायचे म्हटले तर आधीपासून तयारी करावी लागेल. याप्रमाणे इतर काही देशांतही अशी सोय आहे, असे समजते. भूतान हा देश डोंगराळ असल्यामुळे साहजिकच रस्ते घाटाचे आहेत. वाटेतील निसर्गसौंदर्य व सुंदर रस्ते, बेताचीच वाहतूक व स्वच्छ हवा याचा सुंदर अनुभव घेत आम्ही थिंफूला पोहोचलो. थिंफू हे शहर वांछु (वांग चू) नदीतीरावर वसले आहे. तसेच भूतानमधील सर्वात मोठे असलेले हे शहर पश्चिम भागात वसलेले आहे. जगातील हे एकच शहर असे आहे, की इथे ट्रॅफिक सिग्नल्स नाहीत. पादचाऱ्यांना प्रथम रस्ता ओलांडता येतो. तोपर्यंत वाहने थांबतात. येथे शाक्य मुनींच्या रूपातील १६९ फुटी उंचीचा ब्रॉँझचा बुद्धांचा पुतळा असून, तो संपूर्णपणे सोन्याने मढवलेला आहे. बुद्धांची शांत व भव्य मूर्ती पाहून आपण आपसूकच नतमस्तक होतो. परिसरातील स्वच्छता, निरनिराळ्या देवतांच्या मूर्ती व त्यावरील कलाकुसर पाहून आनंद वाटला. थिंफू येथील वॉर मेमोरियल आवर्जून पाहण्यासारखे आहे. फून्तशो वांगचूक या राणीने आपल्या तिसऱ्या द्रुक ग्यालपो जिग्मे दोरजी वांगचूक या मुलाप्रित्यर्थ बांधलेले हे स्मारक बरेच काही सांगून जाते. चांगगखा लाखांग हे प्राचीन मंदिर पाहण्यासारखे आहे. या मंदिरातील ११ मस्तके असलेली अवलोकीतेश्वराची मूर्ती, देवळाची भव्यता व तेथील गूढ शांतता मनाला भावली.थिंफू येथील मोतीथांग टकीन रिझर्व पार्कमध्ये भूतानचा राष्ट्रीय प्राणी ‘टकीन’ पाहायला मिळाला. या प्राण्याचे तोंड बकरीचे असून धड गायीचे आहे. हा प्राणी १५व्या शतकात तिबेटी धर्मगुरू तृक्पा कुनाले यांनी निर्माण केला अशी आख्यायिका आहे. याठिकाणी असलेल्या वाचनालयात जगातील सर्वांत मोठे पुस्तक पाहायला मिळाले. इथे अनेक धर्मगुरूंचीही पुस्तके पाहायला मिळतात..राजधानीचे शहर असल्यामुळे थिंफूमध्ये बऱ्यापैकी वर्दळ होती. इथे वाहनांचे हॉर्न वाजवले जात नाहीत. दुचाकी, तीनचाकी तर बघायलाही मिळत नाहीत. थिंफूतील बाजार म्हणजे एकाच ठिकाणी जवळपास असलेली ८० दुकाने. भूतानमधील कारागिरीच्या वस्तू व निरनिराळ्या आभूषणांची विक्री या ठिकाणी होते. येथील क्लॉक टॉवर चौक पाहिला. बरेच सार्वजनिक कार्यक्रम इथे होतात.पुढच्या दिवशी भूतानची पूर्वीची राजधानी पुनाखाकडे रवाना झालो. पुनाखा ही १९५५पूर्वी भूतानची राजधानी होती. हे शहर फो छु व मो छु या नद्यांच्या संगमावर वसलेले आहे. पुनाखाला जाण्याच्या वाटेवर दहा हजार फुटांवर असलेल्या दोछूला पास खिंड येथे थांबलो. सभोवती असलेली बर्फाच्छादित शिखरे व थंड आल्हाददायक वातावरण खूपच आनंद देऊन गेले. या खिंडीत परकीय आक्रमण थोपविण्यासाठी शहीद झालेल्या सैनिकांसाठी बांधलेले १०८ स्तूप पाहण्यासारखे आहेत. पुनाखा येथे या देशातील दोन नंबरचा मोठा राजवाडा आहे. त्याला आनंदाचा राजवाडा असेही म्हणतात. तसेच याला ‘पुनाखा झोंग’ म्हणूनही ओळखले जाते. हा राजवाडा १६३७मध्ये झाबड्रुंग नवांग नामग्याल या राजाने बांधला आहे. नद्यांच्या संगमावर पर्वतराजीत उभा असलेला राजवाडा, येथील कोरीवकाम व भिंतीवरील इतिहासकालीन चित्रकला पाहून स्मिमित झालो..Premium|Hoysaleswara Temple: कर्नाटकमधील हळेबिडूचे होयसळेश्वर मंदिर; शिल्पकला आणि सांस्कृतिक ठेवा.पुनाखानंतर पारो या शहरी पोहोचलो. इथे भूतानचे एकमेव विमानतळ आहे. मुंबईहून इथे येण्यासाठी विमानाची सोय आहे. विमानतळाला चारी बाजूंनी डोंगरांनी वेढलेले आहे. त्यामुळे इथे टेकऑफ व लॅंडिंग फारच जोखमीचे आहे. इथल्या वैमानिकांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. हे शहर दोन नद्यांच्या संगमावर वसलेले आहे. शहरातून पाछू नदी वाहते. इथे एक ७०० वर्षांपूर्वीचा भग्नावस्थेतील मठ आहे. पारोमध्ये प्रसिद्ध मुखवट्यांचे संग्रहालय पाहिले. भिंतीवर लावलेले वेगवेगळ्या चेहऱ्यांचे मुखवटे पाहून देव आनंदच्या ज्वेल थीफ या चित्रपटातील शेवटच्या गाण्याची आठवण झाली. पारोतील इतर झोंग पाहिल्यावर आमचा परतीचा प्रवास सुरू झाला.परतीचा प्रवास करताना मागे वळून पाहताना भूतानमधील प्रकर्षाने जाणवलेल्या गोष्टी म्हणजे इथले हसतमुख लोक, स्त्री-प्रधान संस्कृती, आल्हाददायक वातावरण, पारंपरिक लोकजीवन, राजाला असलेले सर्वोच्च स्थान, लोकशाही असूनही राजाचा अंतिम निर्णय मान्य करणे असे बरेच काही... येथील चलन गुलत्रम ही आहे. येथील विविध नद्यांवर वीजनिर्मिती होते. यात भूतानला भारताची बरीच मदत मिळते..येथील लोक आनंदी असल्याचे दिसते. येथे जीडीएच म्हणजे ग्रॉस डोमेस्टिक हॅपिनेस मोजला जातो. इथे शिक्षण व आरोग्यसेवा सर्वांना मोफत आहे. या सगळ्या गोष्टींमुळेच की काय, मला भूतान या देशाची भुरळ पडली!श्रीकृष्ण यज्ञोपवीत पुणेस्थित निवृत्त बँक अधिकारी आणि हौशी पर्यटक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 