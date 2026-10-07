Premium|Mohammed Shafi : कृष्णधवल मराठी चित्रपटांचा तो काळ; संगीताच्या मोहिनीमागे दडलेली महंमद शफींची विस्मृतीत गेलेली कहाणी

सुलभा तेरणीकरनवे चेहरे, नवे संगीतकार, नवे लेखक येत होते. रंगीत चित्रपटाची चाहूल लागली होती, नव्हे तो उंबरठ्यावरच येऊन ठेपला होता. अशा वेळी रजतपटावर छायाचित्रणातून छाया-प्रकाशाचा खेळ रंगात आला होता. मराठी चित्रपट कृष्णधवल होते. राजा परांजपे यांच्यासारखा कल्पक निर्माता-दिग्दर्शक मराठीत रहस्यपटाची निर्मिती करीत होता. विदेशी तंत्रासारखं छायाचित्रण दत्ता गोर्ले पाठलागमध्ये करीत होते... पण सिनेरसिकांवर संगीताचा मोहिनीमंत्र होता... रंगीत हिंदी चित्रपटांचं स्वागत प्रेक्षकांनी केलं होतं, तरी मराठीत मात्र कृष्णधवल चित्रसृष्टी नांदत होती तेव्हाचा हा काळ. अनंत माने, माधव शिंदे, राजा परांजपे, मधुसूदन कालोलकर, भालजी पेंढारकर, दत्ता धर्माधिकारी मराठीचा गड राखून होते. तर, होमी वाडिया, होमी बिलिमोरिया, गुलाम हुसैन यांसारखे अमराठीही या क्षेत्रात उतरले होते. १९६४चा श्रीमान बाळासाहेब ही गुलाम हुसैन यांची निर्मिती लक्षवेधी ठरली. याचं संगीत नौशाद यांचं होतं आणि त्यांचे सहाय्यक महंमद शफी होते. लता मंगेशकर आणि मन्ना डे यांनी गायलेलं ‘प्रीत रंगली ग कशी राजहंसी’ कुणाला आठवतही असेल. पण अत्यंत गुणी संगीतकार, संगीत नियोजनकार आणि सतारवादक महंमद शफी यांना मात्र लोक विसरले. संगीतकार नौशाद यांचे उजवे हात समजल्या जाणाऱ्या महंमद शफींच्या खाती स्वतंत्र कामगिरी अत्यल्प आहे. उस्ताद विलायत खाँ यांचे भाचे असणारे महंमद शफी उत्कृष्ट सतार वादक होते. गायक पंकज मलिक यांचं एक अप्रतिम गीत आहे, ‘ये रातें, ये मौसम ये हँसना हँसाना... मुझे भूल जाना इन्हे, ना भुलाना’. शफींची सतार या गाण्यात आपलं अस्तित्व टिकवून आहे, असं जाणवेल..ऑगस्ट १९६२मध्ये श्रीमंत माधवराव पेशवे यांच्यावरील स्वामी ही कादंबरी प्रसिद्ध झाली आणि कादंबरीकार रणजित देसाई यांचं नाव सर्वतोमुखी झालं. पुढे त्यांची छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यावरील श्रीमान योगी ही कादंबरीही गाजली. १९६४मध्ये आलेल्या सवाल माझा ऐका या चित्रपटाची कथा, पटकथा, संवादही रणजित देसाईंनी लिहिले आणि मराठी रुपेरी पडद्यावर त्यांची अक्षरं कायमची उमटली. जयश्री गडकर, अरुण सरनाईक यांचा सवाल माझा ऐका चित्रपट गाजला. पण त्याहीपेक्षा गायिका सुलोचना चव्हाण यांनी गायलेलं ‘सोळावं वरीस धोक्याचं’ हे गाणं गाजलं; आजही अनेकांना ते माहीत आहे. कवी जगदीश खेबूडकरदेखील लेखणी परजून होते.‘देव, देश आणि धर्म’ हे चित्रनिर्मिती सूत्र जराही ढळू न देता निर्माता-दिग्दर्शक, कथा, पटकथा, संवाद अशी आघाडी सांभाळत भालजी पेंढारकर यांनी मराठा तितुका मेळवावा केला. मराठी रंगभूमीवर तळपणारे डॉ. काशीनाथ घाणेकर या चित्रपटात नायक होते. चंद्रकांत, जयशंकर दानवे, राजशेखर, अरुण सरनाईक, सुलोचना, जीवनकला अशी भारी मंडळी यात होती. कवी संजीव, शांता शेळके यांनी गाणी लिहिली होती. संगीत साक्षात लता मंगेशकर यांनी दिलं होतं, मात्र ‘आनंदघन’ या नावानं. मराठा तितुका मेळवावाची कथा शिवकालातली होती. राजमाता म्हणून सुलोचनाबाई शोभल्या. बाल शिवाजीच्या भूमिकेत आल्हादही शोभला. चित्रपटाची गाणी गाजली. ‘रेशमाच्या रेघांनी, लाल काळ्या धाग्यांनी, कर्नाटकी कशिदा मी काढिला, हात नका लाऊ माझ्या साडीला’ ही लावणी लतादीदी, आशाताई आणि शांता शेळके यांनी उंचीवर नेली. ‘शूर आम्ही सरदार, आम्हाला काय कुणाची भीती’ हे पं. हृदयनाथ मंगेशकरांनी गायलेलं गाणं मराठी बाण्याची ओळख ठरलं. ‘अखेरचा हा तुला दंडवत’ ऐकताना दरीदरीतील मावळे डोळ्यासमोर येतात. ‘मराठी पाऊल पडते पुढे...’ ऐकताना आजही ऊर भरून येतो.***मराठा तितुका मेळवावा लक्षात राहण्यासारखा असला, तरी तेव्हा मराठी चित्रपटाची पावलं मात्र वेगानं पुढे पडत नव्हती. अडखळत होती. आव्हानं खूप होती. तरीही हिंदीत सहनायिका म्हणून गाजत असलेल्या शुभा खोटे या मालक चित्रपटाच्या निमित्तानं मराठी चित्रपटसृष्टीत आल्या; नायिका म्हणून. इतकंच नव्हे तर हिंदीत लोकप्रिय ठरलेल्या त्यांच्या सहनायकाला, मेहमूदलाही या मालकमध्ये मुख्य भूमिका देण्यात आली. मात्र मेहमूद-शुभा खोटे ही जोडी मराठीत निष्प्रभ ठरली. पण यात नवल वाटू नये. कारण चित्रपटाची निर्मिती वडिलांनी, नंदू खोटे यांनी केली होती. पटकथा-संवादही लिहिले होते. शुभा खोटेंचे बंधू विजू खोटेही चित्रपटात होते. संगीत स्नेहल भाटकर यांचं होतं, पण संगीतही जादू करू शकलं नाही. अनंत कणेकरांच्या निशिकांतची नवरी या नाटकावर हा आधारित सिनेमा फारसा यशस्वी झाला नाही. शुभा खोटे हिंदी-मराठीत नायिका म्हणून दिसण्याची शक्यता धूसर झाली.***.Premium|Indian Textile History : साडेसात हजार वर्षांच्या भारतीय वस्त्रकलेचा विलक्षण प्रवास कसा घडला?.याच दरम्यान नवोदित अभिनेत्री भावनाचा पाठलाग चित्रपट लक्ष्यवेधी ठरला. जयंत देवकुळे यांची आशा परत येते ही लहानशी कथा निर्माता-दिग्दर्शक राजा परांजपे यांच्या हाती पडली आणि मराठीत सहसा दुर्मीळ असा आणि पहिलाच रहस्यपट तयार झाला. या चित्रपटाची हिंदी आवृत्ती मेरा सायादेखील लोकप्रिय ठरला. त्याचं संगीत मदन मोहन यांनी दिलं होतं. ‘तू जहाँ चलेगा, मेरा साया साथ होगा’ हे गाणं सिनेसंगीतप्रेमींच्या मनात रुंजी घालत राहिलं. पाठलागमधलंही एक गाणं अविस्मरणीय आहे, ते म्हणजे ‘या डोळ्यांची दोन पांखरे फिरतील तुमच्या भवती’. या गाण्याचे संगीतकार दत्ता डावजेकर सांगतात, १९५२च्या पेडगावचे शहाणे या चित्रपटाचं संगीत करताना काही सूर मनात घोळत होते. पाठलागच्यावेळी ते पुन्हा सापडले. हेच ते गाणं. ‘चंद्रकंस’ रागाची गूढरम्य सावली असलेलं गाणं गाजलं.पाठलागचे विख्यात छायाचित्रकार दत्ता गोर्ले लिहितात, ‘मराठी चित्रपटाचा साचा मोडून दिग्दर्शक राजा परांजपे काहीतरी वेगळं करण्यासाठी धडपडत होते. पैशाची, साधनांची कमतरता होतीच. पण मला हव्या असलेल्या विशिष्ट झूम लेन्ससाठी आम्ही दोन दिवस थांबलो. ते मिळाल्यावर काम केलं आणि हवा तो परिणाम मिळाला.’ याचा आवर्जून उल्लेख करण्याचं कारण म्हणजे पाठलाग कॅमेरा तंत्रामुळे अधिक प्रभावी ठरला. मराठीत पहिल्यांदाच या तंत्राचा वापर करण्यात आला होता.***.याच वर्षी आलेला वह कौन थी हा चित्रपटसुद्धा असाच रहस्य आणि संगीत यांचं नातं जोडून देणारा चित्रपट ठरला. गुरू दत्त यांच्या मनात घोळणारी कथा राज खोसलांनी पुनरुज्जीवित केली. या चित्रपटात साधना, मनोज कुमार, प्रेम चोपडा, एका वेगळ्या भूमिकेत हेलन, धुमाळ, के. एन. सिंह, राज मेहरा, प्रवीण चौधरी, इंदिरा बन्सल अशी मंडळी होती. वह कौन थीची अनेक वैशिष्ट्यं सांगता येतील. प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे संगीत आणि हृदयात घर करणारी शायरी. गीतकार राजा मेहदी अली खान आणि संगीतकार मदन मोहन यांचं मैत्र वह कौन थीमध्ये आजही पाहता येतं. चित्रपटभर निनादत राहणारं ‘नैना बरसे रिमझिम’ अनेकांना आजही आवडतं. ‘लग जा गले’वर तर सर्वांच्या पसंतीची मोहोर लागते. ‘जो हमने दास्ताँ अपनी सुनाई’वरही अनेकांचा जीव जडलेला आहे. पण खुद्द लतादीदींना आवडलेलं गाणं म्हणजे त्यांच्या धाकट्या बहिणीनं गायलेलं ‘शोख़ नज़र की बिजलियाँ’. आशाताई गमतीनं म्हणत, ‘मदनभैय्या आपली सगळी चांगली गाणी दीदीसाठी राखून ठेवतात. पण या छोट्या बहिणीवर त्यांचा लोभ आहे!’ खरंच वह कौन थीचं संगीत आजही स्मरणात आहे.वह कौन थीनं भारतीय चित्रपटाला एक खलनायक दिला. सिमल्याहून मुंबईला सिनेमात काम करण्यासाठी धडपडणाऱ्या प्रेम चोपडांना वह कौन थीची खलनायकाची भूमिका मिळाली, तेव्हा दिग्दर्शक मेहबूब खान म्हणाले - ‘विचार कर, एकदा खलनायक झालास की पुढे हिरो होणं अवघड जाईल.’ अखेर तेच खरं ठरलं. प्रेम चोपडा पुढे प्रसिद्ध खलनायक झाले.***राजश्री प्रॉडक्शनचा अल्पखर्चाचं बजेट असलेला दोस्ती एकदम भाव खाऊन गेला. बंगालीतल्या लालू भोलूची हिंदी आवृत्ती असलेला दोस्ती लोकांना आवडला. एक अपंग आणि एक अंध अशा किशोरवयीन मुलांची मैत्री आणि त्याग अशी साधीच पण हृदयस्पर्शी कथा असलेला दोस्ती गाजला तो लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल या नुकतंच पदार्पण केलेल्या संगीतकार जोडीच्या गाण्यांमुळे! या चित्रपटात रफींनी गायलेली पाच गाणी होती. ‘मेरी दोस्ती मेरा प्यार’, ‘मेरा तो जो भी कदम हैं’, ‘राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है’, ‘जानेवालो जरा मुडके देखो’ आणि ‘चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे’. ही गाणी लोकप्रिय झालीच, पण लक्ष्मीकांत-प्यारेलालना सर्वोत्कृष्ट संगीताचं फिल्मफेअर अवॉर्डही मिळालं. त्यांचे मित्र आणि स्पर्धक संगीतकार राहुलदेव बर्मन यांनी यात माऊथ ऑर्गन वाजवला आहे. या नव्या संगीताची चाहूल सुखद होती.***.गायक, संगीतकार हेमंत कुमार यांनी त्यांच्या गीतांजली पिक्चर्ससाठी याच काळात आणखी एका चित्रपटाची निर्मिती केली. बीस साल बादसारखाच हासुद्धा एक रहस्यपट होता - प्रसिद्ध रिबेका या इंग्रजी कादंबरीवर आधारित कोहरा. वहिदा रेहमान, विश्वजीत ही जोडी यात होती. मात्र प्रेक्षकांनी हा चित्रपट स्वीकारला नाही. गाणी मात्र चालली. चित्रपटाची गाणी कैफी आझमींनी लिहिली होती आणि संगीत होतं हेमंत कुमार यांचं. ‘झूम झूम ढलती रात’, ‘ओ बेकरार दिल’ किंवा ‘राह बनी खुद मंज़िल’ लोकप्रिय ठरली. पण त्याला ‘कही दीप जले कहीं दिल’चं यश काही मिळालं नाही.कधी रहस्यपट, तर कधी धार्मिक, पौराणिक चित्रपट, कधी रंगीत, तर कृष्णधवल अशा चित्रपटातून भारतीय प्रेक्षक विहार करीत असताना दक्षिणेतील निर्माते दिग्दर्शक खास कौटुंबिक नाट्याचा फॉर्म्युला घेऊन येत आणि चित्रपट हिट सुपर हिट होई. प्रसाद प्रॉडक्शनचा बेटी बेटे असाच एक चित्रपट होता. संगीत होतं शंकर-जयकिशन यांचं. बी. सरोजा देवी आणि जमुना दोघीही होत्या या चित्रपटात, आणि त्यांच्या जोडीला होते शुभा खोटे-मेहमूद! गाणी, कौटुंबिक त्याग, प्रेम असं सर्वकाही होतं या चित्रपटात. या चित्रपटाला स्त्रिया मोठी गर्दी करायच्या. ‘आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम’ हे लता आणि रफी यांनी गायलेलं गीत पडद्यावर पाहताना अश्रूंचा पूर लोटत असे.बेटी बेटेचा कौटुंबिक गोतावळा विसरलो. रहस्यपटाची त्यावेळी वाटलेली उत्सुकताही संपली. रोज एक नवी कथा मागणाऱ्या भारतीय सिनेप्रेमीला गाण्याची ओढ मात्र आहे...लेखिका पुणेस्थित ज्येष्ठ चित्रपट अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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