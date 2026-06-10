Premium|Blue Economy in India : नील अर्थव्यवस्था भारताच्या विकासाची नवी दिशा

प्राची गावस्करमहासागर हे भारताच्या आर्थिक विकासाचे, पर्यावरणीय संतुलनाचे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे महत्त्वपूर्ण आधारस्तंभ आहेत. नील अर्थव्यवस्थेमुळे भारताला रोजगार, व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन आणि संशोधनाच्या नव्या संधी उपलब्ध होत आहेत. परंतु, या विकासासोबत सागरी पर्यावरणाचे संरक्षण करणे तितकेच आवश्यक आहे. काही काळापासून ‘ब्लू इकॉनॉमी’ म्हणजेच ‘नील अर्थव्यवस्था’ ही संकल्पना सातत्याने आपल्या कानावर पडत आहे. मुंबईहून गोव्याला बोट सफारी सुरू किंवा अलिबागला रोरो बोट, जलवाहतुकीला सरकारचे प्रोत्साहन अशा बातम्या आपण ऐकत, वाचत असतो. मात्र, नेमकी ही नील अर्थव्यवस्था संकल्पना काय आहे, आपल्याला ती कशी वापरता येणार आहे, तिचा कसा फायदा होणार आहे असे अनेक प्रश्न पडतात. आपल्या देशाच्या प्रगतीत ही अर्थव्यवस्था मोलाचे योगदान देऊ शकते. त्यादृष्टीने या अर्थव्यवस्थेच्या व्यापक विस्तारावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. आपल्या देशाला लाभलेला मोठा सागरी किनारा तीन बाजूंनी समुद्राने वेढलेला देश असून त्याला सुमारे ७,५०० किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा लाभलेला आहे. त्यामुळे महासागर आर्थिक आणि सामरिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात. महासागर, समुद्रकिनारे, बेटे, सागरी जैवसंपत्ती आणि जलसंपत्ती यांच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मिती, व्यापार, ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन आणि पर्यावरण संवर्धन साधणे हा नील अर्थव्यवस्थेचा मुख्य उद्देश आहे. .नील अर्थव्यवस्थेची संकल्पनानील अर्थव्यवस्था म्हणजे महासागर आणि सागरी संसाधनांचा पर्यावरणपूरक व शाश्वत वापर करून आर्थिक प्रगती साधणे. या संकल्पनेमध्ये मत्स्यव्यवसाय, सागरी व्यापार व वाहतूक, बंदर विकास, सागरी पर्यटन, समुद्री ऊर्जा, सागरी जैवविविधता, सागरी खनिजे आणि किनारी विकास या क्षेत्रांचा समावेश होतो. आतापर्यंत आपण यातील मोजक्याच क्षेत्रांमध्ये काम केले आहे. त्यामुळे नील अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी आपल्याला मोठी संधी आहे. त्यादृष्टीने भारत सरकारने सागरमाला प्रकल्प, डीप ओशन मिशन आणि ब्लू इकॉनॉमी पॉलिसी यांसारख्या योजनांद्वारे नील अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन दिले आहे.भारतातील नील अर्थव्यवस्थेत समुद्र व महासागरांचे महत्त्व मत्स्यव्यवसाय आणि अन्नसुरक्षामहासागर भारतातील मत्स्यव्यवसायाचा मुख्य आधार आहेत. मासेमारीमुळे लाखो लोकांना रोजगार मिळतो. किनारी राज्यांमध्ये मत्स्यव्यवसाय हा प्रमुख उद्योग मानला जातो. यामुळे देशाच्या अन्नसुरक्षेला हातभार लागतो. मासे आणि समुद्री खाद्यपदार्थांची निर्यात वाढते. ग्रामीण आणि किनारी भागातील अर्थव्यवस्था मजबूत होते. भारत हा जगातील प्रमुख मत्स्यउत्पादक देशांपैकी एक आहे. केरळ, गुजरात आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात समुद्री मासेमारी केली जाते..Premium|India wildlife corridors : विकासाच्या महामार्गावर निसर्गाचा 'अंडरपास'; वन्यजीव कॉरिडॉर आणि प्रगतीचा समतोल कसा साधणार?.सागरी व्यापार आणि वाहतूकभारताचा सुमारे ९५ टक्के परकीय व्यापार समुद्रामार्गे केला जातो. त्यामुळे महासागर भारताच्या व्यापार व्यवस्थेचे प्रमुख माध्यम आहेत. यामुळे आयात-निर्यात सुलभ होते. वाहतुकीचा खर्च कमी होतो आणि औद्योगिक विकासाला चालना मिळते. आपल्या देशात मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, चेन्नई पोर्ट आणि विशाखापट्टणम पोर्ट ही महत्त्वाची बंदरे आहेत. सागरमाला प्रकल्पाद्वारे बंदर आधुनिकीकरण, किनारी औद्योगिकीकरण आणि सागरी वाहतूक वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. नवी बंदरे विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे.ऊर्जा संसाधनांचा स्रोतऊर्जा उत्पादनासाठी महासागर महत्त्वाचे आहेत. समुद्रातील खनिज तेल, नैसर्गिक वायू आणि अपतटीय ऊर्जा प्रकल्प भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी उपयुक्त आहेत. महासागरातून खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, सागरलहरींद्वारे मिळणारी ऊर्जा, पवनऊर्जा अशी विविध प्रकारची ऊर्जा मिळते. आपल्या देशात ऑइल ॲण्ड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) ही कंपनी समुद्रातील तेल आणि वायू शोधण्याचे काम करते.सागरी पर्यटन आणि रोजगारभारताच्या सुंदर समुद्रकिनाऱ्यांमुळे पर्यटन उद्योगाला मोठी चालना मिळाली आहे. या उद्योगामुळे रोजगारनिर्मिती वाढते, स्थानिक उद्योगांना चालना मिळते. परदेशी चलनही मिळते. त्यामुळे समुद्रकिनारे लाभलेल्या गोवा, अंदमान-निकोबार व लक्षद्वीप बेटे यांसह अनेक पर्यटन स्थळांच्या विकासावर सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. येथे पायाभूत सुविधा उभारणे, जलक्रीडा, स्कूबा डायव्हिंग आणि क्रूझ पर्यटन इत्यादी सुविधा उपलब्ध केल्या जात आहेत. पर्यटनासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जात आहेत. परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी जागतिक दर्जाच्या सोयीसुविधा उभारण्यावर भर दिला जात आहे. आपल्या पारंपरिक कला, संस्कृती आणि आधुनिक सोयीसुविधा यांचा मेळ घालून उत्तम पर्यटन स्थळे उभारली जात आहेत..सागरी जैवविविधता आणि पर्यावरण संरक्षणमहासागर जैवविविधतेची मोठी केंद्रे आहेत. समुद्री वनस्पती, मासे, प्रवाळभित्ती आणि मॅनग्रोव्ह परिसंस्था पर्यावरणीय संतुलन राखतात. यामुळे हवामान बदलाचा परिणाम कमी होतो. कार्बन शोषण करण्यात महासागर मदत करतात. किनारी भागांचे संरक्षण होते. सुंदरबन मॅनग्रोव्ह हे पर्यावरण संरक्षणाचे उत्तम उदाहरण आहे.खनिज संपत्ती आणि संशोधनमहासागरांमध्ये अनेक प्रकारची खनिज संपत्ती उपलब्ध आहे. मॅग्नेशियम, निकेल, कोबाल्ट अशी अनेक खनिजे खोल समुद्रात मिळू शकतात. त्यांचा शोध घेण्यासाठी भारताने खोल समुद्र संशोधनासाठी डीप ओशन मिशन सुरू केले आहे.राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सामरिक महत्त्वमहासागर भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. हिंद महासागर प्रदेशात भारताचे सामरिक स्थान मजबूत आहे. सागरी सीमांचे संरक्षण, दहशतवाद आणि तस्करी रोखणे आणि व्यापारमार्गांची सुरक्षा यात आपल्याला लाभलेले महासागर महत्त्वाचे ठरतात. भारतीय नौदल सागरी सुरक्षेमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.एकूणच, महासागर हे भारताच्या आर्थिक विकासाचे, पर्यावरणीय संतुलनाचे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे महत्त्वपूर्ण आधारस्तंभ आहेत. नील अर्थव्यवस्थेमुळे भारताला रोजगार, व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन आणि संशोधनाच्या नव्या संधी उपलब्ध होत आहेत. परंतु, या विकासासोबत सागरी पर्यावरणाचे संरक्षण करणे तितकेच आवश्यक आहे. त्यामुळे महासागरांचा शाश्वत आणि जबाबदारीने वापर करून भारताने नील अर्थव्यवस्थेचा विकास साधणे ही काळाची गरज आहे..नील अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने आणि उपायनील अर्थव्यवस्थेसमोर काही गंभीर आव्हाने आहेत. यात प्रामुख्याने समुद्री प्रदूषण, अतिमासेमारी, हवामान बदल, किनाऱ्यांवरील जमिनीची होणारी धूप, जैवविविधतेचा ऱ्हास आणि सुरक्षेला निर्माण होणारे धोके यांचा समावेश आहे. यावर प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. नील अर्थव्यवस्थेचा शाश्वत विकास करण्यासाठी सागरी प्रदूषण नियंत्रण, शाश्वत मासेमारी धोरण, समुद्री संशोधन वाढवणे, किनारी भागांचा संतुलित विकास, नवीकरणीय सागरी ऊर्जेला प्रोत्साहन, सागरी जैवविविधतेचे संरक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवणे गरजेचे आहे.प्राची गावस्कर सकाळ मनीच्या पुणेस्थित उपसंपादक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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