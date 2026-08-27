Premium|Bollywood Actresses : ओटीटी, टीव्ही, सोशल मीडियातून मोठ्या पडद्यावर; नव्या पिढीच्या अभिनेत्री बॉलिवूडच्या नायिकेची व्याख्या बदलताना

भूमिका सावंत पारंपरिक नायिकेच्या साच्यात न अडकता त्यांनी साकारलेल्या बहुआयामी व्यक्तिरेखांना प्रेक्षकांनी पसंती दिली. त्यामुळे अभिनयकौशल्य व व्यक्तिरेखेची खोली यांनाही आता तितकंच महत्त्व मिळू लागलं आहे. मात्र हाच बदल मोठ्या पडद्यावरही दिसू लागला की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. गेल्या काही महिन्यांत आलेल्या चित्रपटांकडे पाहिल्यास, पारंपरिक ग्लॅमरस अभिनेत्रींसोबतच आजवर सहाय्यक भूमिका किंवा ओटीटी माध्यमातून ओळख निर्माण करणाऱ्या अभिनेत्रीही महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये झळकताना दिसत आहेत. हिंदी चित्रपटसृष्टीत नायिका म्हटलं, की सर्वप्रथम आठवतं ते झगमगतं ग्लॅमर! बॉलिवूडच्या या ग्लॅमरविश्वाचा मोठा भार अनेकदा अभिनेत्रींच्या खांद्यावरच असतो. प्रत्येक दशकात काही मोजक्या अभिनेत्री आपल्या सौंदर्यानं, अभिनयानं आणि पडद्यावरील करिष्म्यानं रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवतात. तो काळ जणू त्यांच्या नावानंच ओळखला जाऊ लागतो. मात्र काळाच्या ओघात पिढ्या बदलतात, नव्या कथा येतात आणि नवे चेहरेही समोर येतात. एका पिढीनं जपलेला ग्लॅमरचा वारसा पुढच्या पिढीकडे सोपवला जातो आणि नव्या अभिनेत्री आपल्या व्यक्तिमत्त्वानं, शैलीनं आणि अभिनयानं प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत बॉलिवूडच्या नव्या पर्वाची ओळख ठरतात..दीपिका पादुकोण, प्रियांका चोप्रा, अनुष्का शर्मा, जॅकलिन फर्नांडिस, कियारा अडवाणी, क्रिती सेनॉन, श्रद्धा कपूर, आलिया भट्ट आणि जान्हवी कपूर यांसारख्या अभिनेत्रींच्या नावाने गेली काही वर्षं बॉलिवूड गाजत राहिलं. मोठ्या बॅनरचे चित्रपट, लोकप्रिय भूमिका आणि चाहत्यांमधील प्रचंड क्रेझ यांमुळे या अभिनेत्रींनी आपल्या पिढीवर एक वेगळाच ठसा उमटवला. आजही त्यांची जादू प्रेक्षकांवर कायम आहे आणि बॉलिवूडवरचं त्यांचं प्रभुत्व तितकंच प्रबळ आहे. मात्र, आता बी-टाऊनमध्ये एका नव्या बदलाची चाहूल लागल्याचं चित्र दिसत आहे. या प्रस्थापित नायिकांसोबतच नव्या चेहऱ्यांनासुद्धा मोठ्या संधी मिळत असून, प्रेक्षकही वेगळ्या व्यक्तिमत्त्वाच्या आणि नव्या दमाच्या अभिनेत्रींचं तितक्याच उत्साहानं स्वागत करताना दिसत आहेत. सध्याची परिस्थिती पाहता बॉलिवूडच्या कथांमध्येही मोठा बदल होताना दिसत आहे. केवळ झगमगाट आणि ग्लॅमरपुरत्या मर्यादित न राहता वास्तवदर्शी कथांकडे चित्रपटांचा कल वाढला आहे. अशा कथांमध्ये प्रेक्षकांना आपल्यातलीच वाटणारी, सहज आणि विश्वासार्ह पात्रं अधिक भावतात. ओटीटीच्या उदयानंतर हा बदल आणखी स्पष्ट झाला. विविध विषय आणि व्यक्तिरेखांना मिळालेल्या व्यासपीठामुळे पारंपरिक ग्लॅमरच्या चौकटीत न बसणाऱ्या, पण अभिनयाच्या जोरावर प्रभाव पाडणाऱ्या अभिनेत्रींसाठी नव्या संधी निर्माण झाल्या आहेत.एकीकडे मोठ्या पडद्यावर ग्लॅमरस अभिनेत्रींचं वर्चस्व कायम राहिलं, तर दुसरीकडे ओटीटीच्या विश्वात राधिका आपटे, शेफाली शाह, हुमा कुरेशी, श्रीया पिळगावकर आणि श्वेता त्रिपाठी यांसारख्या अभिनेत्रींनी आपल्या दमदार अभिनयाच्या जोरावर वेगळी ओळख निर्माण केली. पारंपरिक नायिकेच्या साच्यात न अडकता त्यांनी साकारलेल्या बहुआयामी व्यक्तिरेखांना प्रेक्षकांनी पसंती दिली. त्यामुळे अभिनयकौशल्य आणि व्यक्तिरेखेची खोली यांनाही आता तितकंच महत्त्व मिळू लागलं आहे..Premium|Film Editing : चित्रपट संकलनाचा ‘कात्री’शीर जादूई प्रवास; दृश्य, ध्वनी आणि मोन्ताजातून कथेला नवा वेग.मात्र आता हाच बदल मोठ्या पडद्यावरही दिसू लागला की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. गेल्या काही महिन्यांत आलेल्या चित्रपटांकडे पाहिल्यास, पारंपरिक ग्लॅमरस अभिनेत्रींसोबतच आजवर सहाय्यक भूमिका किंवा ओटीटी माध्यमातून ओळख निर्माण करणाऱ्या अभिनेत्रीही महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये झळकताना दिसत आहेत. याचं एक उदाहरण म्हणजे नुकताच प्रदर्शित झालेलाधमाल ४ हा चित्रपट. या चित्रपटात ईशा गुप्तासोबत अंजली आनंद आणि संजीदा शेख यांनाही महत्त्वाच्या भूमिका मिळाल्या. अंजली आनंदनं यापूर्वी प्रामुख्यानं सहाय्यक भूमिका साकारल्या आहेत. रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, डब्बा कार्टेल यांसारख्या प्रकल्पांसह दूरचित्रवाणी मालिकांमधून तिनं आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. मात्र धमाल ४मधून तिला मोठ्या व्यावसायिक चित्रपटात प्रमुख अभिनेत्रींपैकी एक म्हणून झळकण्याची संधी मिळाली. विशेष म्हणजे, अंजली आनंद ही पारंपरिक नायिकेच्या साच्यात बसणारी अभिनेत्री नव्हे, मात्र तिचा प्रवास हा बदलत्या बॉलिवूडचा एक महत्त्वाचा भाग मानला जात आहे, जिथे केवळ ठरावीक सौंदर्याच्या चौकटीत न बसणाऱ्या अभिनेत्रींसाठीही संधींचे दरवाजे खुले होत आहेत.याच चित्रपटातून आणखी एक महत्त्वाचं उदाहरण म्हणजे संजीदा शेख. दूरचित्रवाणी मालिकांमधून ओळख निर्माण केलेल्या संजीदानं २०२४मध्ये नेटफ्लिक्सवरील हिरामंडी या मालिकेत वहिदाच्या भूमिकेतून विशेष लक्ष वेधून घेतलं होतं. त्यानंतर २०२६मध्ये ती इक्का या चित्रपटात झळकली. मात्र धमाल ४सारख्या मोठ्या फ्रँचायझी चित्रपटात प्रमुख अभिनेत्रींपैकी एक म्हणून स्थान मिळणं, हा तिच्या कारकिर्दीतील मोठा टप्पा ठरला.अशाच डिजिटल आणि ओटीटी विश्वातून मोठ्या पडद्यावर यशस्वीपणे प्रवेश करणाऱ्या अभिनेत्रींमध्ये वामीका गब्बी हिचं ही नाव प्रामुख्यानं घेतलं जातं. ज्युबिली, ग्रहण यांसारख्या गाजलेल्या वेब सिरीज आणि खुफियासारख्या चित्रपटांमधून तिनं आपल्या दमदार अभिनयाची छाप पाडली. याशिवाय तिचा काली जोटा हा पंजाबी चित्रपट गाजला, तर गोधा हा मल्याळम चित्रपटदेखील केरळमध्ये सुपरहिट ठरला. प्रादेशिक सिनेमा आणि ओटीटीवर मिळालेल्या प्रचंड लोकप्रियतेच्या जोरावर तिनं मुख्य प्रवाहातील व्यावसायिक चित्रपटांमध्ये दणक्यात पुनरागमन केलं. भूल चूक माफमधील तिची भूमिका असो, अक्षय कुमारसोबतच्या भूत बंगलामधील तिची दुहेरी भूमिका असो, किंवा पती पत्नी और वो २सारखा मोठा फ्रँचायझी चित्रपट असो; वामीकाचा प्रवास ओटीटी व प्रादेशिक सिनेमांतून बॉलिवूडच्या मोठ्या पडद्यावर नायिका म्हणून स्थान मिळवण्याचा एक उत्तम वस्तुपाठ ठरतो..केवळ दूरचित्रवाणी किंवा ओटीटीमधून आलेल्या अभिनेत्रीच नव्हे, तर बालकलाकारांनाही आता मुख्य नायिकेच्या भूमिकेत संधी मिळताना दिसत आहेत. सारा अर्जुनचे उदाहरण याची साक्ष देते. बालकलाकार म्हणून अनेक चित्रपट आणि जाहिरातींमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेल्या साराने आपल्या अभिनयाची छाप आधीच उमटवली होती. मात्र धुरंधरसारख्या मोठ्या चित्रपटात रणवीर सिंगसोबत प्रमुख भूमिकेत झळकण्याची संधी मिळाल्यानं तिच्या कारकिर्दीला नवं वळण मिळालं.या बदलाचा आणखी एक पैलू म्हणजे सोशल मीडियावर लोकप्रिय झालेल्या चेहऱ्यांनाही आता मोठ्या पडद्यावर स्थान मिळू लागलं आहे. माँ बहनसारख्या चित्रपटात माधुरी दीक्षित आणि तृप्ती डिमरी यांसारख्या प्रस्थापित अभिनेत्रींसोबत सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर धरना दुर्गालाही महत्त्वाची भूमिका मिळाली. डिजिटल माध्यमातून लोकप्रिय झालेल्या कलाकारांना आता मुख्य प्रवाहातील चित्रपटांमध्येही संधी मिळत असल्याचं हे उदाहरण ठरतं. दुसरीकडे आशयप्रधान चित्रपटांमधून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या अभिनेत्रींसाठीही मोठ्या संधी उपलब्ध होत आहेत. मेधा शंकरचाही प्रवास याच बदलाची झलक दाखवतो. सुरुवातीच्या काळात काही मालिका आणि छोट्या प्रकल्पांमध्ये काम केल्यानंतर तिला खरी ओळख ट्वेल्थ फेल या चित्रपटातून मिळाली. या चित्रपटामुळे तिच्या अभिनयाची दखल घेतली गेली आणि त्यानंतर २०२६मध्ये गिन्नी वेड्स सनी २सारख्या चित्रपटात तिला प्रमुख भूमिका साकारण्याची संधी मिळाली.अशा बदलाची पायाभरणी करणाऱ्या चित्रपटांमध्ये लापता लेडीजचाही उल्लेख करावा लागेल. या चित्रपटातून नितांशी गोयल आणि प्रतिभा रांटा यांसारख्या नव्या चेहऱ्यांनी आपल्या सहज अभिनयानं प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतलं. मोठ्या पडद्यावर स्थान मिळवण्यासाठी केवळ ग्लॅमरस प्रतिमा नव्हे, तर व्यक्तिरेखेला न्याय देण्याची क्षमता आणि पडद्यावर नैसर्गिक वाटण्याची ताकदही महत्त्वाची ठरत असल्याचं या चित्रपटानं दाखवून दिलं.मात्र याचा अर्थ असा नाही, की बॉलिवूडमधील ग्लॅमरचं युग संपलं आहे. स्टार पॉवर, आकर्षक व्यक्तिमत्त्व आणि मोठ्या पडद्यावरील भव्यता यांचे महत्त्व आजही कायम आहे. परंतु त्याचवेळी वास्तवाशी जोडलेल्या कथा, सहज अभिनय आणि वेगळ्या प्रकारच्या व्यक्तिरेखांनाही प्रेक्षक स्वीकारताना दिसत आहेत. कदाचित हा बदल एका युगाचा शेवट नसून बॉलिवूडच्या नायिकांच्या प्रवासातील नवा अध्याय आहे. प्रत्येक काळानं आपापल्या ग्लॅमर क्वीन पाहिल्या. आता त्याच प्रवाहात अभिनयाला सौ़़ंदर्याची जोड असलेल्या नव्या ललना बॉलिवूडला मिळत आहेत, त्या आपल्या वेगळ्या शैलीनं हिंदी चित्रपटसृष्टीतील नायिकेची बदलती व्याख्या घडवताना दिसत आहेत.लेखिका मुंबईस्थित चित्रपटविषयक मुक्त पत्रकार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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