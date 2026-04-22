Premium|Pune book lovers story : पुण्यातील वाचनवेडा प्रवास; आठ मिनिटांत ‘गरमागरम’ पुस्तकं, रद्दीपासून सोळंकी बुकसेलर्सपर्यंतची जादुई भेट

गजानन आव्हाळे कोणत्याही पुस्तकाबद्दल ऐकलं की ते ॲमेझॉनवरच्या लिस्टमध्ये ॲड करायची आता सवय लागलीये. पण त्यादिवशी काहीतरी वेगळंच घडलं. ॲमेझॉनवर त्या पुस्तकाखाली लिहून आलं, '८ मिनिट डिलिव्हरी'. डोळेच चमकले माझे! लगेच ऑर्डर करून टाकलं आणि आठ मिनिटांत 'गरमागरम' पुस्तक हातात! झोमॅटोवर बटर पनीरची ऑर्डर पडली की हॉटेलवाला कढईत तेल गरम करायला घेतो, तसा काही प्रकार इथं नव्हता, पुस्तक लिहून तयार होतं. पुस्तकासारखी जीवनावश्यक गोष्टही आठ मिनिटांत मिळायलाच हवी खरंतर! अशीच पुस्तकांची ऑर्डर रोज आली तर काय मजा येईल... पुस्तकं निर्जीव असतात, तर मग त्यांना कसं कळतं एखाद्याच्या आयुष्यात कधी जायचं ते? खरंतर हा प्रश्नच खूप पोएटिक वगैरे आहे, पण पुस्तकं ज्या प्रकारे आयुष्यात येतात, ते बघून ती निर्जीव असावीत ह्याबद्दल शंका येणं सहाजिकच आहे. प्रत्येक पुस्तकामागे एक गोष्ट असते आणि असंख्य भावना असतात. ठरवून घेतलेली पुस्तकं आणि अचानक कुठूनतरी आयुष्यात आलेली पुस्तकं ह्यांत फरक असतो. कधीकधी एखादं पुस्तक वाचून वाटतं, की आपल्याला ह्याचीच तर गरज होती! वर्षभरात वाचून होणार नाहीत त्यापेक्षा जास्त पुस्तकं विकत घेणं हे खऱ्या वाचकाचं पहिलं लक्षण. मलाही मिळतील तिथून पुस्तकं विकत घेण्याची सवय आहे. व्यसन म्हणता येईल. पुण्यात दत्तवाडीत राहायचो त्यावेळी फक्त चहा प्यायला म्हणून शास्त्री रोडला जायचो. मधे नवी पेठेत एक रद्दीवाल्याचं दुकान लागायचं. अजूनही तिकडं जाणं झालं, की त्या दुकानात नक्की जाऊन येतो. आता ही चांगली गोष्ट म्हणायची की वाईट ते नक्की सांगता यायचं नाही, पण लोकं ह्या रद्दीच्या दुकानात आपल्या जवळचं पुस्तकांचं कलेक्शन आणून विकतात! कधीकधी त्या दुकानासमोर एखादी कार उभी दिसायची, कुणीतरी त्या कारमधली पुस्तकं कवेत घेऊन वजनकाट्याच्या जवळ ठेवताना दिसायचं. एखाद्याला पुस्तकं कशी जड होऊ शकतात तेच कळत नाही. या दुकानात कोणतं पुस्तक कधी गवसेल सांगता यायचं नाही. कोणत्याही पुस्तकाची शक्यतो एकच कॉपी असायची, परत ते पुस्तक क्वचितच दिसायचं.ऑफिसमध्ये वेळ मिळेल तेव्हा वाचता यावं म्हणून एक-दोन पुस्तकं सोबत वागवत असतो. त्या दिवशी माझ्या डेस्कवर ठेवलेलं होतं रिचर्ड कार्लसनचं डोन्ट स्वेट दी स्मॉल स्टफ. हे पुस्तक सोनू निगमच्या एका रीलमध्ये रेकमेंड केलं गेलं होतं. त्याला एकदा एअरपोर्टवरच्या बुकस्टोअरमध्ये काम करण्याऱ्या मुलीनं हे पुस्तक बळजबरीच दिलं होतं. मुली ह्याबाबतीत फारच आग्रही असतात खरंतर! त्या रीलमध्ये तो पुढे सांगत होता, की फ्लाइटदरम्यान त्यानं ते पूर्ण पुस्तक वाचून काढलं आणि तो उतरला तेव्हा एक नवा दृष्टिकोन घेऊन उतरला होता. त्याचं ऐकून मी हे पुस्तक विकत घेतलं होतं. ते पुस्तक ऑफिसमध्ये माझ्या ट्रेनरच्या हातात पडलं, थोडंफार वाचताच तिला ते आवडलं आणि ती ते पुस्तक घेऊन गेली. अधूनमधून तिच्या बॅगमध्ये दिसतं ते पुस्तक, पण मला काही अजूनपर्यंत ते परत मिळालेलं नाही. असाच एकदा नवी पेठेत त्या रद्दीच्या दुकानात गेलो होतो, तेव्हा मला पहिलं पुस्तक दिसलं ते हेच! ओरिजिनल कोरी करकरीत कॉपी कुणीतरी रद्दीत घातली होती. कमालीचा खुश झालो मी! रद्दीवाल्याकडे महिनोन्महिने पडून असलेली काही पुस्तकं बघून वाईटच वाटतं खरंतर!.मानव कौल माझ्या आवडत्या लेखकांपैकी एक. त्याचं एकदा एकपात्री नाटक होतं. नाटक संपलं आणि लोकांनी त्याची पुस्तकं हातात घेऊन ऑटोग्राफसाठी रांग लावली. माझ्याकडे त्याचं एकही पुस्तक नव्हतं त्यामुळे ऑटोग्राफ न घेताच बाहेर पडावं लागलं. ऑटोग्राफ न मिळाल्याचं बरेच दिवस डोक्यात होतं, म्हणून लगबगीनं त्याची दोन पुस्तकं विकत घेतली आणि वाचून काढली. पुढच्यावेळी त्याच्या नाटकाला गेलो तेव्हा मी, माझी बायको सायली आणि माझ्यासारखीच वाचनवेडी मैत्रीण राधा असे सगळे गेलो होतो. पुणे पुस्तक महोत्सवात बऱ्याच पुस्तकांच्या शोधात मी आणि राधा बरेच फिरलो होतो. एकमेकांना पुस्तकं भेट देण्याचा तो सुकाळ! शोधत होतो ती सगळी पुस्तकं पटापटा सापडली, पण राधाला मला एक पुस्तक भेट द्यायचं होतं, सिडने शेल्डनचं द डूम्स डे कॉन्स्पिरसी, ते काही तेव्हा सापडलं नाही. आणि मला सक्त ताकीद मिळाली होती, की सिडने शेल्डनला माझ्या आयुष्यात आणण्याचं काम तीच पार पाडणार असल्यामुळे मी स्वतः त्याचं कोणतंच पुस्तक विकत घ्यायचं नाही. मानव कौलच्या त्या नाटकाला गेलो तेव्हा राधाला त्याचं एखादं पुस्तक ऑटोग्राफसाठी घेऊन यायला सांगितलं. फर्ग्युसन कॉलेज रोडला एका बिल्डिंगच्या तळघरात ‘बुक वर्ल्ड’ म्हणून पुस्तकांचं एक दुकान आहे. माझ्या प्रचंड आवडत्या पुस्तकांच्या दुकानांपैकी एक. राधाला तिथून पुस्तक घेऊन यायला सांगितलं. ती पुस्तक घेऊन आली, नाटक संपलं, आम्ही आणलेली पुस्तकं घेऊन ऑटोग्राफसाठी आम्ही रांगेत उभं राहिलो, ऑटोग्राफ घेऊन आनंदानं बाहेर पडलो... बाहेर पडलो तसं राधानं तिच्या झोळीतून भलंमोठं पुस्तक बाहेर काढलं, सिडने शेल्डनचं द डूम्स डे कॉन्स्पिरसी. किती खूश दिसत होती ती! आणि सांगत होती, ती जेव्हा त्या पुस्तकांच्या दुकानात गेली, तेव्हा तिला तिथल्या जुन्या पुस्तकांच्या गराड्यात ते पुस्तक कसं सापडलं; तिनं कसं ते पुस्तक जमिनीवर बसून शोधलं याची एक वेगळीच ‘शौर्यगाथा’! शेवटी माझं आणि सिडने शेल्डनचं जुळून आलंच. राधाला ते पुस्तक सापडलं तेव्हा गर्दीत ओळखीचं माणूस दिसल्यासारखं झालं असणार! काय रंजक पद्धतीनं पुस्तकं आयुष्यात येतात ना....मागे एकदा असंच सोशल मीडिया आणि भारतीय मानसिकता ह्यावर भाष्य करणाऱ्या अनुराग वर्माच्या दी ग्रेट इंडियन ब्रेन रॉट ह्या पुस्तकाबद्दल ऐकलं. यूट्यूबवर काही व्हिडिओही बघितले त्याबद्दल. कोणत्याही पुस्तकाबद्दल ऐकलं की ते ॲमेझॉनवरच्या लिस्टमध्ये ॲड करायची आता सवय लागलीये. पण त्यादिवशी काहीतरी वेगळंच घडलं. ॲमेझॉनवर त्या पुस्तकाखाली लिहून आलं, ‘८ मिनिट डिलिव्हरी’. डोळेच चमकले माझे! लगेच ऑर्डर करून टाकलं आणि आठ मिनिटांत ‘गरमागरम’ पुस्तक हातात! झोमॅटोवर बटर पनीरची ऑर्डर पडली की हॉटेलवाला कढईत तेल गरम करायला घेतो, तसा काही प्रकार इथं नव्हता, पुस्तक लिहून तयार होतं. पुस्तकासारखी जीवनावश्यक गोष्टही आठ मिनिटांत मिळायलाच हवी खरंतर! अशीच पुस्तकांची ऑर्डर रोज आली तर काय मजा येईल! मागे एकदा झालंही तसं. ॲमेझॉनवर सेल सुरू असताना १५-२० पुस्तकं मागवली. पुढचे वीसेक दिवस एक-दोन, एक-दोन असं करत पुस्तकं घरी येत होती!ऑफिसमध्ये आम्ही सिक्रेट सँटा वगैरे सेलिब्रेट करत असतो. तेव्हा मला पुस्तकंच हवी आहेत असं टीममध्ये सांगून टाकलं. तेव्हा माझा सँटा काही सिक्रेट राहिला नाही. संतश्रेष्ठींनी स्वतः माझ्याकडून पुस्तकांची यादीच घेतली. मार्कस ऑरेलियसच्या मेडिटेशन्स ह्या पुस्तकाचं ग्रेगरी हेज ह्यानं केलेलं भाषांतर हवं होतं मला. ते पुस्तक ॲमेझॉनवरून यायला दोन महिने लागले आणि शेवटी चुकीचंच पुस्तक आलं! असाच एकदा कॅम्प भागात फिरत असताना एका पुस्तकाच्या दुकानात थांबलो. रस्त्यावर पुस्तकांच्या मूळ प्रती विकणारं कदाचित एकमेव दुकान असावं हे सोळंकी बुकसेलर्स. त्याच्याकडे गेलो तेव्हा त्यानं मेडिटेशन्स हातात दिलं. मी त्याला सांगितलं, की मी या पुस्तकाचं ग्रेगरी हेजनं केलेलं भाषांतर शोधतोय. तो म्हणाला, ते तुम्हाला कुठेच नाही सापडणार! आधी त्याचे राइट्स पेंग्विनकडे होते आता हॅचेटकडे आहेत, पेंग्विननं ते बंद केलंय पण हॅचेट ते पब्लिश करतंय, सेम पुस्तक पण छोटी कॉपी, हे घ्या... हे म्हणजे अतिशयच अनपेक्षित होतं!.अशा कितीतरी गोष्टी आणि भावना असतात पुस्तकांच्या मागे. म्हणूनच मी नेहमी म्हणतो, पुस्तकं ‘भेटतात’ आणि वस्तू मिळतात! माणसांची गर्दी नको झाली की पुस्तकांच्या गराड्यात झोकून द्यावं स्वतःला...गजानन आव्हाळे पुणेस्थित कवी व लेखक आहेत. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.