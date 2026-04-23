Premium|Braille Script History : लष्करी गुप्त भाषेतून कशी जन्माला आली ब्रेल लिपी? 'नाईट रायटिंग' ते जागतिक साक्षरतेचा प्रवास

'दिसणे' आणि 'वाचणे' या दोन क्रिया मानवी जीवनात अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. मात्र, ज्यांना निसर्गतः दृष्टी लाभलेली नाही किंवा अपघाताने दृष्टी गेलेली आहे, त्यांच्यासाठी जगाची ज्ञान कवाडे उघडण्याचे काम 'ब्रेल' लिपीने केले आहे. डोळ्यांनी जग पाहता येत नसले, तरी बोटांच्या स्पर्शाने मात्र ज्ञानाचे आभाळ कवेत घेण्याची ताकद या सहा ठिपक्यांच्या लिपीत आहे. ज्ञान ग्रहण करण्यासाठी ब्रेल पुस्तकांची आवश्यकता कालही होती आणि आजही आहे. आजच्या माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगातही ब्रेल लिपीचे महत्त्व कमी झालेले नाही, उलट ती अधिक प्रगत झाली आहे. ब्रेल पुस्तकांबद्दल लिहितांना साहजिकच ब्रेल लिपीबद्दल थोडे लिहिले पाहिजे. ब्रेल लिपीचा इतिहास हा जिद्द आणि कल्पकतेचा इतिहास आहे. सन १८०९मध्ये फ्रान्समध्ये जन्मलेल्या लुई ब्रेल याने वयाच्या तिसऱ्या वर्षी वडिलांच्या कार्यशाळेत काम करताना झालेल्या एका अपघातात आपली दृष्टी गमावली. त्या काळी नेत्रहीन व्यक्तींसाठी वाचणे ही एक मोठी कसरत होती. लुई शाळेत असताना त्याची भेट फ्रेंच लष्करी अधिकारी चार्ल्स बार्बियर यांच्याशी झाली. बार्बियर यांनी सैनिकांसाठी रात्रीच्या अंधारात संदेश वाचता यावेत म्हणून 'नाइट रायटिंग' नावाची १२ ठिपक्यांची गुप्त भाषा विकसित केली होती. लुईने या तंत्राचा सखोल अभ्यास केला आणि त्यात सुधारणा करून १८२४मध्ये वयाच्या पंधराव्या वर्षी केवळ सहा उठावदार ठिपक्यांची (६-डॉट सेल) अत्यंत सोपी लिपी तयार केली. या लिपीने जगभरातील कोट्यवधी अंधांच्या जीवनातील अंधार दूर करून त्यांना साक्षरतेचा प्रकाश दिला. लुई ब्रेल यांनी १८२९मध्ये लिहिलेले मेथड ऑफ रायटिंग वर्ड्स, म्युझिक अॅण्ड प्लेनसाँग बाय मीन्स ऑफ डॉट्स (Method of Writing Words, Music, and Plainsong in Dots) हे ब्रेल लिपीत लिहिलेले जगातील पहिले ब्रेल पुस्तक मानले जाते, तर १८३७मध्ये प्रकाशित झालेले हिस्टरी ऑफ फ्रान्स (History of France) हे ब्रेलमधील पहिले पूर्ण लांबीचे पुस्तक मानले जाते..'भारती ब्रेल'ची निर्मितीभारतात ब्रेल लिपीचा प्रवेश १८८७मध्ये झाला. भारतात अनेक भाषा आणि विविध लिपी असल्याने प्रत्येक भाषेसाठी स्वतंत्र ब्रेल लिपी विकसित करणे आव्हानात्मक होते. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने यावर गांभीर्याने विचार केला आणि १९५१मध्ये सर्व भारतीय भाषांसाठी एकसमान अशी 'भारती ब्रेल' (Bharati Braille) प्रणाली विकसित केली. भारतीय ब्रेल लिपी विकसित करण्यामध्ये डॉ. नीलकंठराय छत्रपती यांचे मोलाचे योगदान आहे. आज मराठी, हिंदी, गुजराथी, पंजाबी, बंगाली, पंजाबी, आसामी, उडिया, तमिळ, तेलगू, मल्याळी, कन्नड अशा प्रमुख १५ भारतीय भाषा एकाच 'भारती ब्रेल' नियमावलीनुसार लिहिल्या आणि वाचल्या जातात. १९५१मध्ये डेहराडून येथे स्थापन झालेली 'सेंट्रल ब्रेल प्रेस' ही भारतातील ब्रेल लिपीत छपाई करणारी पहिली मोठी संस्था ठरली. १८५८मध्ये मुंबईतील 'नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लाइंड' (NAB) या संस्थेच्या ब्रेल प्रेसने प्रकाशित केलेले बापूजी की झांकियां हे भारतातील पहिले ब्रेल पुस्तक ठरले. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने भारतात ब्रेल पुस्तकांचे पर्व सुरू झाले.महाराष्ट्रातील ब्रेल साक्षरता आणि वाचकमहाराष्ट्र हे नेहमीच पुरोगामी आणि शिक्षणप्रेमी राज्य राहिले आहे. नेत्रहीन व्यक्तींच्या शिक्षणातही महाराष्ट्राने देशात आघाडी घेतली आहे. महाराष्ट्र दिव्यांग कल्याण विभागाच्या संकेतस्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार २०१७ सालच्या वार्षिक अहवालामध्ये महाराष्ट्रात १६ लाखांहून अधिक दृष्टीबाधित व्यक्ती असल्याचे म्हटले आहे. यातील बहुतांश तरुण पिढी आणि विद्यार्थी ब्रेल साक्षर आहेत. सध्या महाराष्ट्रात ७० ते ७५ निवासी नेत्रहीन शाळा आहेत. मुंबई, पुणे, नाशिक आणि नागपूर ही शहरे ब्रेल शिक्षणाची मुख्य केंद्रे झाली आहेत. महाविद्यालयीन नेत्रहीन विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. विचार, संस्कार आणि समृद्धीचा वेध.मराठी ब्रेल साहित्याचा समृद्ध वारसामराठी भाषेतील ब्रेल पुस्तकांची संख्या आज हजारोंच्या घरात आहे. सुरुवातीला केवळ पाठ्यपुस्तकांपुरती मर्यादित असलेली ही लिपी आज साहित्याच्या सर्व क्षेत्रांत विस्तारली आहे. भारताचे संविधानही ब्रेल लिपीत उपलब्ध आहे.शैक्षणिक पुस्तके - बालभारतीची पहिली ते बारावीची सर्व पाठ्यपुस्तके ब्रेलमध्ये उपलब्ध आहेत. शिवाय काही महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमाची पुस्तकेही विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार ब्रेल लिपीत उपलब्ध करून दिली जात आहेत. विशेष म्हणजे, ही पुस्तके गरजू विद्यार्थ्यांना विनामूल्य किंवा अत्यंत सवलतीच्या दरात मिळतात.साहित्यिक ग्रंथ - साने गुरुजींचे श्यामची आई, पु. ल. देशपांडे, वि. स. खांडेकर, व. पु. काळे, वीणा गवाणकर अशा अनेक नामवंत लेखकांचे साहित्य तर ब्रेल लिपीत लिप्यंतरित झाले आहेच, शिवाय अनेक नव्या पिढीतील लेखकांची पुस्तकेही आता ब्रेल लिपीमध्ये लिप्यंतरित होत आहेत.आध्यात्मिक पुस्तके - एनएबी ब्रेल प्रेसने तुलसीदासांचे रामचरितमानस नऊ खंडांमध्ये, म्हणजेच नौहान पारायण नावाने प्रकाशित केले आहे. या प्रेसने गीता, कुराण, ज्ञानेश्वरी, तुकाराम गाथा, दासबोध, हनुमान चालीसा, रामायण इत्यादी ग्रंथही ब्रेल लिपीत प्रकाशित केले आहेत. सात खंडांतील रागबोध (अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालयाचा संपूर्ण अभ्यासक्रम); नऊ खंडांतील ऑक्सफर्ड इंग्रजी-हिंदी शब्दकोश आणि १३ खंडांतील हिंदी-इंग्रजी शब्दकोश हेदेखील आता ब्रेल लिपीमध्ये उपलब्ध आहेत.पाक्षिके - स्पर्शज्ञान, रिलायन्स दृष्टी - मराठी आणि रिलायन्स दृष्टी - हिंदी यांसारखी ब्रेल पाक्षिकेही वाचकांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहेत, जी त्यांना जगातील घडामोडींशी जोडून ठेवतात.ब्रेल पुस्तकनिर्मिती व प्रसारासाठी कार्यरत संस्था व व्यक्तीमहाराष्ट्रात ब्रेल लिपीचा प्रचार आणि प्रसार करण्यामागे अनेक स्वयंसेवी संस्था आणि व्यक्तींचा मोठा वाटा आहे. मुंबईतील Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.