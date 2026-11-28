डॉ. राधिका टिपरेसगळ्यात सुंदर आहे तो प्रशांत महासागराचा अत्यंत निसर्गरम्य किनारा. या संपूर्ण समुद्रकिनाऱ्याला समांतर अशी कोस्टल माउंटन रेंज या नावानं ओळखली जाणारी पर्वतमाला आहे. तिच्या अंगाखांद्यावर वाढलेलं रेडवूडचं अफाट, घनदाट जंगल, किनाऱ्याच्या काठानं सळसळत जाणारा रस्ता किनाऱ्याच्या सौंदर्यात भर घालतो. किनाऱ्याच्या काठानं, रेडवूडच्या घनदाट जंगलातून जाणाऱ्या या कोस्टल रोडवरून प्रवास करणं एक सुंदर अनुभव होता. हा रस्ता म्हणजे अमेरिकी माणसानं निसर्गाला कवेत घेऊन निर्माण केलेलं अप्रतिम शिल्पच!कन्या अमेरिकेत राहत असल्यामुळे वर्षातून एखादी चक्कर माझी अमेरिकेत होतेच. ती राहते तो भाग पाहिला जातो. मुळातच अमेरिका देश इतका मोठा आहे, की संपूर्ण देश पाहणं या जन्मी तरी शक्य नाही. शिवाय पदरमोड करून अमेरिकेत फिरायला जाणं मध्यमवर्गीय भारतीयांसाठी अवघडच असू शकतं. आता तर ते दुष्प्राप्यच झालंय, असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही. एका डॉलरला शंभर रुपये देऊन या देशात भटकंती करणंं आणि राहणं कसं परवडणार? इकडे आल्यावर एकट्यानं फारसं कुठे जाता येत नाही. मुलांनी कुठे नेलं तरच बाहेरचं जग दिसणार. असो, यावेळी मात्र कन्येनं आम्हाला अमेरिकेच्या कॅलिफोर्निया राज्यातील सॅनफ्रॅन्सिस्को या गावी घेऊन जायचं असं आधीच ठरवलं होतं. तिथे तिची नणंद आरती राहत असल्यामुळे तो भाग बघायला जाणं सोयीचं होणार होतं. ठरल्याप्रमाणे आम्ही सॅनफ्रॅन्सिस्कोच्या फ्रिमाँट उपनगरातील आरतीच्या घरी पोहोचलो. तसं कॅलिफोर्निया हे नाव आपल्या इतकं ओळखीचं आहे, की जणू आपलं पुणं किंवा साताराच! त्यात काही वर्षांपूर्वी ‘महाराष्ट्रातील कोकण किनारपट्टीचा कॅलिफोर्निया करायचा’ अशा महाराष्ट्र शासनाच्या वल्गना सुरू होत्या. त्यामुळे तर कॅलिफोर्निया म्हणजे जणू आपलं तारकर्ली, सावंतवाडीच की काय, असं मनातून वाटत होतं. अमेरिकेतील शहरांची, गावांची, खेडेगावांची भव्यता, आखीवरेखीवपणा, भरगच्च हिरवाई, देखण्या इमारती, भव्य आठपदरी रस्ते, स्वच्छता आणि नीटनेटकेपणा सगळंच तोंडात बोटं घालण्यासारखं होतं. मनातून अमेरिकेला कितीही शिव्याशाप द्यावेसे वाटत असले, तरी अमेरिकेच्या या गोष्टी नाकारून चालत नाही. तर... ठरवलेल्या दिवशी आम्ही आरतीच्या सुंदर घरी पोहोचलो. इथली सर्व शहरं एकसारखीच वाटतात हेही तितकंच खरं. घरंही साधारणपणे सारखीच असतात. त्यात फारसं वेगळेपण नसतं. कॅलिफोर्निया हे अमेरिकेतील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेलं राज्य. सर्वांत सुंदर आणि सर्वांत श्रीमंत, तसंच निसर्गसौंदर्याचा वरदहस्त लाभलेलं अतिशय निसर्गरम्य राज्य. या राज्यात अनेक महत्त्वपूर्ण प्रेक्षणीय स्थळं आहेत. त्यातही लॉस एंजेलिस हे सर्वात दाट लोकवस्तीचं, अतिश्रीमंतांचं जगप्रसिद्ध शहरही याच राज्यात आहे. त्यामुळे ‘कॅलिफोर्निया नही देखा, तो क्या देखा’ असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. कॅलिफोर्निया हे अमेरिकेच्या पश्चिम किनाऱ्यावर असून, अलास्का आणि टेक्सासनंतरचं आकारानं तिसऱ्या क्रमांकाचं मोठं राज्य आहे. कॅलिफोर्नियाच्या पश्चिमेला अथांग प्रशांत (पॅसिफिक) महासागर पसरलेला असून उत्तरेस ओरेगॉन, पूर्वेस नेव्हाडा आणि अॅरिझोना राज्ये आहेत. दक्षिणेस मेक्सिकाची सीमा आहे. कधीकाळी मेक्सिकोचा भाग असलेलं कॅलिफोर्निया १८४८ सालच्या मेक्सिको-अमेरिका लढाईनंतर अमेरिकेत सामावलं गेलं आणि १८५०मध्ये अमेरिकेचं एकतिसावं राज्य म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं. आकारानं प्रचंड असलेलं कॅलिफोर्निया निसर्गदत्त सौंदर्यानं नटलेलं तर आहेच, पण जगात कुठेही पाहायला मिळणार नाही इतकं वैचित्र्य आणि वैविध्य इथं पाहायला मिळतं. अमेरिकेच्या चारशे वर्षांच्या इतिहासात कॅलिफोर्निया राज्याला बऱ्यापैकी महत्त्वाचं स्थान आहे. आजच्या घडीला कॅलिफोर्निया अमेरिकेतील सर्वात श्रीमंत राज्य असून ते अनेक जगप्रसिद्ध कंपन्याचं माहेरघर आहे. शिवाय ‘सिलिकॉन व्हॅली’ नावानं ओळखलं जाणारं, आयटी कंपन्यांचं हब असलेलं सॅनफ्रॅन्सिस्को हे कॅलिफोर्निया राज्यातील सर्वात महत्त्वाचं शहर आहे. .Premium|Global Terrorism : ‘९/११’ला २५ वर्षे; दहशतवादाविरोधातील युद्धाने जगाला काय दिले आणि काय गमावले?.कॅलिफोर्निया उत्तर कॅलिफोर्निया अणि दक्षिण कॅलिफोर्निया अशा दोन प्रदेशात विभागलेला आहे. उत्तर कॅलिफोर्नियामध्ये एकूण ४८ काउंटीज (जिल्हे) आणि दक्षिण कॅलिफोर्नियामध्ये दहा काउंटीज आहेत. या दोन्हींच्या मधे मध्यवर्ती कॅलिफोर्निया व्हॅली आहे. सॅक्रेमेंटो आणि सॅन जोक्विन या दोन नद्यांच्या संगमामुळे तयार झालेलं विशाल मुख कॅलिफोर्निया व्हॅलीला दोन भागात विभागतं. हा भूप्रदेश अतिशय सुजलाम सुफलाम असून फळं, भाज्या आणि अन्नधान्य यांचं कोठार आहे, असं मानलं जातं.भौगोलिकदृष्ट्याही कॅलिफोर्नियाचा भूप्रदेश प्रचंड विरोधाभासी वैविध्य आणि वैचित्र्य घेऊन नटलेला आहे. पश्चिमेला असलेला अथांग प्रशांत महासागर, उत्तर-पूर्वेला असलेली सिएरा नेव्हाडा पर्वतमाला, त्यामध्ये माउंट व्हिटनी हे अमेरिकेतलं सर्वोच्च शिखर आहे. दक्षिण-पूर्वेला मोजावा वाळवंट आणि या वाळवंटामध्ये असलेली डेथ व्हॅली, सिएरा नेव्हाडा पर्वतमालेमुळे तयार झालेली योसेमाइट ग्लेशियल व्हॅली आणि योसेमाइट नॅशनल पार्क, प्रशांत महासागराच्या सान्निध्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अतिदमट हवामानामुळे अमर्याद वाढ असलेल्या रेडवूड वृक्षांचं मैलोन्मैल पसरलेलं पर्जन्यवन, हे असं सारं काही कॅलिफोर्निया राज्यातच सामावलेलं आहे. या नैसर्गिक वैविध्यामुळे कॅलिफोर्नियामध्ये अशी अनेक पर्यटनस्थळं आहेत, जी जगात इतरत्र कुठेही नाहीत. म्हणूनच जगभरातील लाखो पर्यटकांसाठी ‘कॅलिफोर्निया’ हे अमेरिकेतील महत्त्वाचे डेस्टिनेशन आहे. विशेष म्हणजे वर उल्लेख केलेलं प्रत्येक पर्यटनस्थळ तितकंच महत्त्वाचं आणि वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. त्यामुळे एका भेटीत आपण संपूर्ण कॅलिफोर्निया पाहू शकत नाही. सिएरा नेव्हाडाची बर्फाच्छादित शिखरं, मोजावाचे वाळवंट, याच वाळवंटात असलेली डेथ व्हॅली जी जगातली सर्वात उष्ण जागा आहे असं मानलं जाते. हॉलिवूड, योसेमाईट नॅशनल पार्क, रेडवूडचं अफाट पसरलेलं जंगल, डिस्ने लँड, सॅनफ्रॅन्सिस्कोमधला गोल्डन गेट ब्रिज अशा अनेक गोष्टी पाहण्यासारख्या आहेत. सॅनफ्रॅस्निस्को हे शहरसुद्धा इतकं प्रेक्षणीय आहे, की पाहताना आपण थक्क होऊन जातो.सगळ्यात सुंदर आहे तो प्रशांत महासागराचा अत्यंत निसर्गरम्य किनारा. या संपूर्ण समुद्रकिनाऱ्याला समांतर अशी कोस्टल माउंटन रेंज या नावानं ओळखली जाणारी पर्वतमाला आहे. तिच्या अंगाखांद्यावर वाढलेलं रेडवूडचं अफाट, घनदाट जंगल, किनाऱ्याच्या काठानं सळसळत जाणारा रस्ता किनाऱ्याच्या सौंदर्यात भर घालतो. किनाऱ्याच्या काठानं, रेडवूडच्या घनदाट जंगलातून जाणाऱ्या या कोस्टल रोडवरून प्रवास करणं एक सुंदर अनुभव होता. हा रस्ता म्हणजे अमेरिकी माणसानं निसर्गाला कवेत घेऊन निर्माण केलेलं अप्रतिम शिल्प आहे, असं म्हणावंसं वाटतं.आरतीच्या घरचा पाहुणचार मन प्रसन्न करणारा होता. विशेष म्हणजे तिच्या घरापाठीमागे असलेल्या लहानशा परसबागेत हमिंगबर्ड येतो हे कळल्यावर तर मी हरखूनच गेले. मग काय सकाळी कॉफीचा कप आणि कॅमेरा घेऊन खुर्चीवरच ठिय्या मारून बसलो होतो. कधी एकदा हमिंगबर्ड येतोय आणि फोटो घेतेय असं झालं होतं मला. बागेत भरपूर गुलाब फुललेले होते; पण हमिंगबर्ड पांढऱ्या रंगाच्या लहान फुलातला मध खाण्यासाठीच येत होता. त्या इवलुशा चिमण्या पक्ष्याचे खूप सुंदर फोटो मिळाले, परंतु माझं समाधान होत नव्हतं.कॅलिफोर्नियात अजून फिरावं म्हटलं, तर लहानग्या नातवासोबत प्रवास म्हणजे त्या जीवाला त्रास देणं होतं. तरीही पार्थिब आणि मेघन यांनी शक्य होईल तेवढ्या जागा आम्हाला दाखवल्या. अमेरिकेत माणसाचं जीवन सुसह्य कसं होईल याला प्राधान्य दिलं जातं, त्यामुळे प्रवास सुखाचा होतो. कुठेही गेल्यावर कार भाड्यानं घेता येते. पाहिजे तितके दिवस वापरल्यानंतर तुमच्या सोयीनुसार कार कुठेही परत करता येते. पर्यटनस्थळी स्वच्छतागृहाची सोय असते. दिव्यांगांसाठी वेगळी सुविधा असते. आपल्याला ऐकून ओळखीची झालेली लॉस एंजलीस, सॅनफ्रॅन्सिस्को, सॅन होजे ही शहरं कॅलिफोर्नियाच्या उत्तर भागात आहेत. फ्रिमाँट हे सॅनफ्रॅन्सिस्कोचं उपनगर आहे.पहिल्या दिवशी दोन तासांच्या अंतरावर असलेलं ‘पॉइंट रीस नॅशनल सी शोअर’ हे समुद्री अभयारण्य पाहायला गेलो. किती सुरेख संकल्पना आहे ही! या ठिकाणी पॅसिफिक महासागरात आत बराच खोलवर घुसलेला एक टोकदार, कातळ टापू आहे. तो एखाद्या लहान द्वीपकल्पाप्रमाणे तीनही बाजूंनी महासागराच्या निळ्याशार पाण्यानं वेढलेला आहे. प्रशांत महासागराच्या काठावरील या कातळ टापूवर १८७०मध्ये बांधलेलं एक लाइट हाउस आजही कार्यरत आहे. बाजूलाच मोठ्या आकाराची पांढऱ्याशुभ्र रेतीनं भरलेली अर्धगोलाकार पुळण आहे..पॉइंट रीसच्या पठारावरून समोर पसरलेला गडद निळ्या रंगाचा अथांग महासागर, शुभ्र रेतीनं भरलेला किनारा, फेसाळणाऱ्या लाटा आणि हिरवेगार पठार असं नयनरम्य दृश्य पाहायला मिळतं. कातळ टापूवरचं लाइट हाउस पाहण्यासाठी जवळपास चारशे पायऱ्या उतरून खाली जावं लागतं. ते माझ्यासाठी अतिशय अवघड होतं. पण एक एक पायरी उतरून मी नेटानं खाली गेले. दोन्ही बाजूला सागरात मोठाले खडक होते, त्यावर भयंकर वेगानं फेसाळणाऱ्या लाटा आदळत होत्या. प्रचंड वेगानं उसळणाऱ्या पाण्यामुळे या खडकांभोवती शुभ्र रंगाचे डोंगर जणू निर्माण होत होते. माहिती कक्षातील अधिकाऱ्यानं सांगितलं, की त्या भागात बऱ्याच वेळा हम्पबॅक व्हेल येतात. लाइट हाउसच्या गॅलरीतून पाहता येतात. त्या सकाळीच जवळपास दहा-बारा हम्पबॅक व्हेल्सचा पॉड समुद्रात मस्ती करत होता. हे कळल्यावर आम्ही खूप आशेनं वाट पाहत राहिलोे, पण व्हेल काही दिसले नाहीत. पॉइंट रीसच्या गवताळ पठारावर वेगवेगळ्या प्रकारचे पक्षी पाहायला मिळतात. शिवाय तुले जातीची एल्क हरणं आहेत. परतीच्या वाटेवर असताना या एल्क हरणांचा एक मोठा कळप पाहायला मिळाला.रेडवूडचं जंगल पाहायचं माझं स्वप्न होतं. फ्रिमाँटपासून जवळपास तीन-चार तासांच्या अंतरावर असलेल्या होम्बुल्ड ठिकाणी आमचं जायचं ठरलं. हे जंगल अफाट पसरलेलं आहे आणि तुम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन ते पाहू शकता. रेडवूड जातीचा प्रचंड वाढणारा हा वृक्ष अमेरिकेत फक्त या भागातच आढळतो. अशा प्रकारच्या वृक्षांचं जंगल फक्त कॅलिफोर्नियातच आहे. एक राष्ट्रीय आणि तीन राज्य अभयारण्यं मिळून ‘रेडवूड नॅशनल आणि स्टेट्स पार्क’ हे संयुक्त अभयारण्य तयार झालेलं आहे. या महाकाय वृक्षांच्या महाकाय अभयारण्याची काळजी घेण्याची जबाबदारी आता या संस्थेवर आहे. प्रत्यक्षात या जंगलाचा आवाका इतका प्रचंड आहे, की चार पार्कातील कर्मचाऱ्यांना रात्रंदिवस डोळ्यात तेल घालून या जंगलाचा सांभाळ करावा लागतो. कारण वेळोवेळी वणवा पेटण्याच्या घटना वारंवार या जंगलात घडत असतात. प्रशांत महासागरावरून येणाऱ्या वाऱ्यांमुळे ही आग प्रचंड प्रमाणात पसरते आणि शेकडो वृक्षांचा बळी जातोे. हा वणवा अनेक महिने धुमसत राहिल्याचं आपण बातम्यामध्ये पाहिलं आहे. आज एकूण ५६० चौरस किलोमीटर क्षेत्रात हे जंगल पसरलेलं आहे.कॅलिफोर्नियाच्या सागरी किनाऱ्याला लगटून असलेलं हे जंगल कधीकाळी आठ हजार शंभर चौरस किलोमीटर क्षेत्रामध्ये फैलावलेलं होतं. १८५०पर्यंत हे जंगल दुर्लक्षित आणि असंरक्षित होतं. बेसुमार आणि अनियंत्रित जंगलतोड केल्यामुळे मूळ जंगलाच्या केवळ ४५ टक्केच जंगल आता उरलं आहे. या जंगलाचं संरक्षण करण्याच्या दृष्टीनं १८५०नंतरच्या काळात प्रयत्न सुरू झाले. या प्रयत्नांमुळेच आताचं जंगल शिल्लक राहिलं आहे. डेल नॉर्टन आणि हम्बोल्ड या दोन काउंटींमध्ये हे जंगल आहे. रेडवूड, डग्लस फर हे जगातले सर्वात उंच वाढणारे, सर्वात प्रचंड आकारमान असणारे आणि सर्वात जुने वयस्क असे विशिष्ट जातीचे वृक्ष आहेत. जगात इतरत्र कुठेही अशा प्रकारचं जंगल नाही. भरपूर पाऊस आणि दमट हवामान असलेल्या या पर्जन्यवनामध्ये पाइनचे वेगवेगळे प्रकारही पाहायला मिळतातच; परंतु रेडवूड जातीचे वृक्ष मात्र अतोनात आणि प्रचंड वाढल्याचं पाहायला मिळतात.प्रशांत महासागराच्या किनाऱ्यालगत असलेलं रेडवूडचं जंगल प्रत्यक्षात अतिसंवेदनशील भूकंपप्रवण क्षेत्रात पसरलेलं आहे, त्यामुळे या जंगलाला नेहमीच त्सुनामीचा धोका संभवतो. साधारणपणे सलग साठ किलोमीटर अंतराचा अतिशय सुंदर आणि नयनरम्य किनारा या जंगलाला लाभला आहे. इथल्या शासनानं किनारा आणि जंगल यांच्यामधून जाणारा अतिशय सुंदर रस्ता बांधलेला आहे, त्यामुळे रेडवूड जंगलाच्या निसर्गदत्त वैभवाला चार चाँद लावले आहेत असं वाटतं. ‘कॅलिफोर्निया वन ओ वन’ नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या या रस्त्यानं प्रवास करणं म्हणजे अप्रतिम निसर्ग सौंदर्याचा आस्वाद घेणंच आहे. खरं सांगते, रेडवूडचं जंगल पाहणं आणि नंतर निळ्याशार प्रशांत महासागराचं फेसाळणारं रूप पाहत वन ओ वन रस्त्यानं प्रवास करणं हा मनस्वी अनुभव अतिशय सुंदर आणि आनंददायी होता.आम्ही हम्बोल्ड रेडवूड्स स्टेट पार्कमध्ये गेलो होतो. पार्कच्या मध्यावर त्यांचे व्हिजिटर सेंटर आहे. तिथं आपल्याला सर्व प्रकारची माहिती मिळते. माहितीपत्रकं दिली जातात. रेडवूडच्या जंगलावर आधारित अनेक पुस्तकं विक्रीसाठी उपलब्ध होती. या जंगलात असणारे प्राणी आणि पक्षी यांच्याबद्दलची माहिती देणारी पत्रकं, त्यांच्या डमीचं सुंदर प्रदर्शन या सेंटरमध्ये पाहता येतं. सेंटरच्या बाहेरच डग्लस फर या वृक्षाचा एक प्रचंड आकाराचा बुंधा पाहण्यासाठी ठेवलेला आहे. तो बुंधा ज्या वृक्षाचा आहे, त्याचं वय ते झाड पडलं असेल किंवा तोडलं असेल त्यावेळी ५७० वर्षं होेतं. ‘अॅव्हेन्यू ऑफ द जायंट्स’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रस्त्याच्या जवळच हे व्हिजिटिंग सेंटर आहे. इथले प्रचंड आकाराचे वृक्ष पाहून अक्षरशः दिपून जायला होतं. निसर्गाचा दिव्य चमत्कार अशीच भावना मनात निर्माण होते. प्रशांत महासागरामुळे निर्माण होणारं दाट धुकं, दमट, आर्द्र हवामान आणि वर्षाकाठी पडणारा भरपूर पाऊस यांमुळे या राक्षसी वृक्षांची अफाट वाढ होते. साधारणतः त्यांचं वय पाचशे ते सातशे वर्षांपर्यंत असू शकतं. काही वृक्ष दोन हजार वर्षांचे असल्याचीही नोंद झाली आहे. यांची उंची १२०पर्यंत पोहोचते..Premium|Study Room : जागतिक संकटातही भारतीय अर्थव्यवस्थेची घोडदौड, मूडीजच्या अहवालानुसार विकासदर ७ टक्क्यांवर जाणार!.रेडवूडच्या जंगलात आपल्याला कॅम्प करून राहता येतं, त्यासाठी अनेक कॅम्पसाइट्स तयार केलेल्या आहेत. घनगर्द वृक्षराजीमधून वाहणारे ओढे आहेत. खूप सारे पदभ्रमणाचे मार्ग तयार केलेले आहेत. ईल नावाची नदी पार्कच्या या परिसरातून वाहते. रेडवूडचं जंगल म्हणजे पक्ष्यांसाठी नंदनवनच आहे. या जंगलातील गडद निळ्या रंगाचा ‘स्टेलर्स जय’ हा पक्षी खूप प्रसिद्ध आहे. गंमत म्हणजे मला त्याचा सुंदर फोटो मिळाला. इथं दिसणारे स्पॉटेड आऊलसुद्धा खूप सुंदर आणि प्रसिद्ध आहेत. आम्ही काही वेळ या नदीकाठी घालवला. परतीच्या वाटेवर वन ओ वन हा रस्ता निवडल्यामुळे प्रशांत महासागराच्या किनाऱ्यानं काही किलोमीटर प्रवास करता आला. वाटेत लहान-लहान गावं व खेडी लागत होती. अगदी जुजबी लोकसंख्या असणाऱ्या या खेडेगावात येणाऱ्या-जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी हॉटेल, रेस्टॉरंट, आइस्क्रीम पार्लर्स वगैेरे गोष्टी मात्र उपलब्ध होत्या. ब्रेगा फोर्ट नावाच्या एका गावात आइस्क्रीम घेण्यासाठी थांबलो. खूप सुरेख होेतं ते आइस्क्रीम! हा प्रवास खऱ्या अर्थानं अविस्मरणीय होता. रस्त्याच्या डाव्या हाताला घनदाट जंगल, अंगाखांद्यावर असलेली पर्वतरांग; तर उजव्या बाजूला गडद निळ्या रंगाचा प्रशांत महासागर. कधी किनारा तर कधी कातळ कड्याच्या खाली असणारा खोल समुद्र. कधी फेसाळणाऱ्या लाटांचा अक्राळविक्राळ तांडव, तर कधी अर्धगोलाकार आकारातील मऊ रेतीनं भरलेली सुरेख पुळण आणि किनाऱ्याशी हळूवार येणाऱ्या लाटांचा अखंड चालू असणारा खेळ. नजर खिळवून ठेवणारं निसर्गसौंदर्य न्याहाळता न्याहाळता आम्ही वन ओ वन सोडून सॅनफ्रन्सिस्कोच्या वाटेला लागलो. घरी पोहोचायला रात्रीचे बारा वाजून गेले होते. आठपदरी हायवेवर अक्षरशः शुकशुकाट होता. आपल्यासारखा इकडे रात्री खूप उशीरपर्यंत प्रवास करताना लोक दिसत नाहीत.एक दिवसाची विश्रांती घेतल्यानंतर, ‘कारमेल बाय द सी’ हे प्रसिद्ध गाव पाहण्यासाठी पुन्हा एकदा वन ओ वन रस्त्यावरून प्रवास करायची संधी मिळाली. कॅलिफोर्नियाच्या मध्यवर्ती भागातील सागरी किनाऱ्यावर माँटेरी काउंटीमध्ये माँटेरी पेनिनसुलावर (समुद्रात खोलवर गेलेल्या, तीनही बाजून समुद्रानं वेढलेला भूभाग) वसलेलं हे लहानसं गाव पर्यटकांचं आवडतं ठिकाण आहे. या गावाला सांस्कृतिक पार्श्वभूमी आहेच; परंतु प्रशांत महासागरच्या काठावर हे गाव अशा मोक्याच्या ठिकाणी बेचक्यात वसलेलं आहे, की जिथं निसर्गानं सौंदर्याची फक्त लयलूट केलेली आहे. अतिश्रीमंत लोकांची अतिशय टुमदार घरं या ठिकाणी आहेत. अनेक अटी आणि नियमांचं पालन करून गावाचं मूळ रूप जपण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. या गावातल्या रस्त्यांवर वाहतुकीचे सिग्नल्स नाहीत, रोड लाइट्स नाहीत. मोठमोठाल्या चेन हॉटेल्सना परवानगी नाही. अनेक मजली इमारती बांधण्यासाठी परवानगी दिली जात नाही. हे टुमदार गाव पाहायचं असेल, तर गावातील रस्त्यावरून चक्कर मारण्यासाठी अकरा डॉलर फी आकारली जाते. असं म्हणतात, की अमेरिकेतील अतिश्रीमंत लोक, प्रसिद्ध कलाकार, चित्रकार यांची घरं इथे आहेत.काही वेळ या गावात घालवून आम्ही वन ओ वन रस्त्यावर असलेला ‘बिक्सबाय क्रीक ब्रिज’ पाहायला गेलो. कार्मेल गावापासून २१ किलोमीटर अंतरावर बिग सर किनाऱ्याजवळ, प्रशांत महासागराचा किनारा आणि डोंगररांग यांच्यामध्ये खोल दरीमुळे तयार झालेल्या एका खाडीवर १९३२मध्ये हा वैशिष्ट्यपूर्ण पूल बांधण्यात आला. एका बाजूला गडद निळ्या रंगाचा अथांग प्रशांत महासागर तर दुसऱ्या बाजूला हिरव्यागार घनदाट रेडवूड जंगलानं नटलेली डोंगररांग यांच्यामध्ये असणारी खोल घळ तथा खाडी ओलांडून पलीकडे जाण्यासाठी हा पूल बांधण्यात आलेला आहे. अतिशय सुंदर रचना, वैशिष्ट्यपूर्ण स्थापत्यशैली आणि अतिसुंदर नैसर्गिक पार्श्वभूमी यांमुळे जगभरातील पर्यटक हा पूल पाहण्यासाठी आवर्जून येतात. हा जगातील एकमेव असा पूल आहे, ज्याचे जगभरातील पर्यटकांनी सर्वात जास्त फोटो काढलेले आहेत, असं म्हटलं जातं. जवळजवळ शंभर वर्षांपूर्वी बांधलेला हा पूल आजही अतिशय चांगल्या स्थितीमध्ये उभा आहे. तो २१८ मीटर लांबीचा असून २६० फूट खोल दरीवर उभारण्यात आला आहे. याची रुंदी ७ मीटर असून, पुलाच्या मध्यभागी ११० मीटर लांबीची, कुठलाही आधार नसलेली काँक्रीटमध्ये बांधलेली कमान आहे आणि हेच या पुलाचं महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे. हा पूल लोखंडात बांधता आला असता, परंतु समुद्री वाऱ्यामुळे लोखंड गंजण्याची शक्यता असते आणि खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीनं पुलाचं बांधकाम काँक्रीटमध्ये करण्यात आलं. पर्यटकांची प्रचंड गर्दी होती, तरीही भरपूर फोटो काढून झाल्यानंतरच आम्ही तिथून माघारी फिरलो.खरंतर, कॅलिफोर्नियामध्ये अजून बरंच काही पाहण्यासारखं होतं. योसेमाइट नॅशनल पार्क पाहायची खूप इच्छा होती. पण नातू लहान असल्यामुळे ते काही शक्य झालं नाही. सॅनफ्रॅन्सिस्को शहरही फार सुंदर आहे. कितीतरी हॉलीवूड सिनेमांमध्ये आपण हे शहर पाहतो. डोंगररांगांमध्ये वसलेलं असल्यामुळे रस्त्यांवर इतके चढ-उतार आहेत की बघूनच दमछाक होते. वेळेअभावी शहरातून फक्त फेरफटका मारला. पण तिथला अतिशय प्रसिद्ध असा लोम्बार्ड स्ट्रीट मात्र आवर्जून पाहिला. रशियन हिल भागात हा रस्ता असून त्याच्या एका सेक्शनला क्रुकेड सेक्शन असं म्हटलं जातं. वन वे ट्रॅफिक असलेल्या या रस्त्यावरून कार चालवताना माझा जीव गळ्याशी आला होता. पण मुलीनं शिताफीनं कार चालवत तो वाकडातिकडा रस्ता पार केला. त्या रस्त्यावर राहणाऱ्या लोकांची सुंदर घरं पाहून मन थक्क झालंच, परंतु या शहरात येणारा प्रत्येक पर्यटक हा रस्ता पाहायला येत असल्यानं या लोकांना किती त्रास होत असेल, याची कल्पना करून आश्चर्यही वाटत राहिलं. पण या रस्त्यावर कार चालवताना अनेक नियम पाळावे लागतात..सॅनफ्रॅन्सिस्को शहरातून एक चक्कर मारून झाल्यानंतर या शहराचं प्रमुख आकर्षण असलेला ‘गोल्डन गेट ब्रिज’ पाहायला गेलो. ‘आधुनिक जगातील एक चमत्कार’ असं वर्णन केलं जायचं आणि जो आजही सॅनफ्रॅन्सिस्को या शहराचं जगप्रसिद्ध प्रतीक म्हणून ओळखला जातो, तो ‘गोल्डन गेट ब्रिज’ हा एक सस्पेन्शन ब्रिज आहे. पूर्णपणे अधांतरी नाही, परंतु जवळपास १३०० मीटर लांबीच्या पुलासाठी समुद्रामध्ये फक्त एकच खांब आहे. कॅलिफोर्निया राज्यामध्ये सॅनफ्रॅन्सिस्को बे (उपसागर) आणि प्रशांत महासागर यांना जोडणाऱ्या सामुद्रधुनीला (स्ट्रेट) गोल्डन गेट नावानं ओळखलं जातं. या समुद्रधुनीच्या एका बाजूला सॅनफ्रॅन्सिस्को शहर, तर दुसऱ्या बाजूला मरीन काउंटी आहे. या दोन्ही शहरांना जोडता येईल या हेतूनं हा पूल १९३७मध्ये बांधण्यात आला. अमेरिकेचा राष्ट्रीय महामार्ग वन ओ वन आणि कॅलिफोर्नियाचा स्टेट रोड क्रमांक एक असे दोन्ही महामार्ग या ब्रिजवरून जातात. शिवाय पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी, तसेच सायकलिंग करणाऱ्यांसाठी दोन्ही बाजूंनी स्वतंत्र मार्ग ठेवण्यात आलेले आहेत. १९३७मध्ये हा ब्रिज जनतेसाठी तयार झाला, तेव्हा जगातील सर्वांत लांब, सर्वांत उंचावर बांधलेला अधांतरी पूल म्हणून गणला जात होता. जगभरात सर्वांत जास्त फोटो काढले गेले, अशा मोजक्या ब्रिजेसपैकी गोल्डन गेट ब्रिजसुद्धा एक आहे. याची उंची २२१ मीटर आहे.चार जुलैचा दिवस असल्यामुळे अपेक्षेप्रमाणे पर्यटकांची प्रचंड गर्दी होती. पण गर्दीचं योग्य प्रकारे नियमन करण्यासाठी पोलिसांचा ताफा होताच. भरपूर फोटो काढून झाल्यानंतर आम्ही कारनं ब्रिज ओलांडून पलीकडे गेलो. पलीकडे उंच डोंगररांगांतल्या रस्त्यावरून आपल्याला गोल्डन गेट सामुद्रधुनी, त्यावरचा लाल रंगाचा ब्रिज आणि सॅनफ्रॅन्सिस्को बे, पॅसिफिक ओशन असं सारं काही पाहायला मिळतं. छान ऊन पडलं होतं, त्यामुळे छान फोटो मिळाले होते. गंमत म्हणजे, ब्रिज ओलांडून पलीकडे पोहोचेपर्यंत अचानक कुणास ठाऊक कुठून धुक्याच्या लाटा अवतरल्या आणि सगळा परिसर धुक्याच्या अलवार आच्छादनात हरवून गेला. पलीकडे असलेल्या व्ह्यू पॉइंटवर पोहोचल्यानंतर नजरेला दिसत होते, पण फोटोसाठी मात्र धुक्याचं तलम आच्छादन होते. फार वेळ न घालवता आम्ही परत जाण्यासाठी कार वळवली. सॅनफ्रॅन्सिस्को शहराची ती भेट अतिशय संस्मरणीय होती.एकूणच अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया हे अतिशय देखणं राज्य पाहण्याची संधी मला माझ्या कन्येमुळे मिळाली. खरं सांगायचं, तर अमेरिका अशी आहे, तशी आहे; अमेरिकेत सगळं किती सुंदर आणि देखणं असतं हे वर्णन पुन्हा पुन्हा वाचायला आणि ऐकायला मिळतंच! पण त्याला नाइलाज आहे. कारण ते तसंच आहे त्याला आपण करणार तरी काय?लेखिका पुणेस्थित प्रशिक्षित टूर गाइड व लेखिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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