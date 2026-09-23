Premium|Canada Winter : कॅनडातील माँट ट्रॉम्बलोंचा कडाक्याच्या थंडीतील ‘विंटर वंडरलँड’ अनुभव

वैष्णवी संभूस गोंडोलातला वेळ कसा गेला ते कळलंही नाही. आम्ही उतरलो ते उंच पर्वताच्या सर्वोच्च भागावर. तिथं जेमतेम पाचेक फुटांवरचंच दिसत होतं. धुक्याची लाटच होती जणू... तोंडातून आणि नाकातून प्रत्येक श्वासाबरोबर वाफा येत होत्या. आमच्या आजूबाजूचे सर्वजण आपली स्कीइंगची साधनं सज्ज करून, डोळ्यांवर गॉगल घालून स्कीइंगसाठी तयार होत होते... थंडी म्हटली की पुणे-मुंबईकरांना आठवतो तो पहाटेचा गारवा, सकाळी कोवळ्या उन्हात शेकत बाल्कनीमध्ये बसून प्यायचा गरम चहा आणि सायंकाळी सवाई गंधर्व किंवा वसंतोत्सव अशा कार्यक्रमांमध्ये उत्तम संगीत ऐकत खायचा गरम वडापाव. आपली थंडी मुख्यतः पहाटे आणि रात्री वाजणारी आणि शाल वगैरे गोष्टींनी सहज भागणारी! कॅनडामध्ये आल्यानंतर मात्र एका वेगळ्याच प्रकारच्या थंडीशी माझी ओळख झाली. हा तसा खूप थंड प्रदेश आहे, असं मी ऐकून होते, पण ऐकणं आणि प्रत्यक्षात अनुभवणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत याचं परत एकदा प्रत्यंतर आलं. इथली थंडी कडाक्याची आणि दिवसभर! इथं तापमान मायनस तीस डिग्रीपर्यंत सहज जातं. तुफान बर्फ आणि बोचरं वारं; आणि किमान चार-पाच महिने ही अशी थंडी! .Premium|Motherhood: पहिल्यावहिल्या आईपणातले ते कोवळे दिवस, तेही परक्या देशातले.!.या थंडीमध्ये इथली लोकं तर घरीच बसून राहत असतील, असा मी अंदाज लावला होता. पण वास्तव मात्र वेगळं आहे हे लवकरच लक्षात आलं. एवढ्या थंडीमध्ये जर फक्त घरी बसून राहिलं, तर खूपच नैराश्य येऊ शकतं. सूर्यास्त होतो दुपारी साडेचारच्या आसपास. नंतर अंधार आणि थंडीमुळे उत्साह कमी कमी होत जातो. म्हणूनच इथले लोक थंडीमध्ये शक्य तेवढे उपक्रम करत राहतात. स्कीइंग, आइस स्केटिंग, स्नो ट्यूबिंग असे क्रीडाप्रकार इथल्या राहणीमानाचा एक भाग आहे. कोणत्याही थंड प्रदेशात या गोष्टी दिसून येतात. यानं मन गुंतलेलं राहत असणार. तसंच जी गोष्ट अपरिहार्य आहे, तिच्याबाबत कटकट करत राहण्यापेक्षा तिला मनापासून आपलंसं करण्याचा हा मार्ग असावा, असं मला वाटलं.मला स्कीइंग येत नाही, पण बर्फानं गच्च भरलेल्या डोंगररांगा आणि त्यांच्या उतारांवरून स्कीइंग करत वेगानं खाली येणारे लोक हे नुसतं बघायलाही किती छान आहे, असा विचार करून आम्ही माँट ट्रॉम्बलों (Mont Tremblant) इथं जायचं ठरवलं. क्यूबेक या राज्यातलं हे ठिकाण खास स्कीइंगसाठीच प्रसिद्ध आहे. माँट म्हणजे फ्रेंचमध्ये पर्वत. Tremblant असं स्पेलिंग असूनही याचा उच्चार ट्रॉम्बलों असा होतो. तिथं जायच्या आधी मी हा उच्चार शिकून घेतला.मी ओंटारिओ या शेजारच्याच राज्यात राहत असल्यामुळे आम्ही ही ट्रिप कारनं करायचं ठरवलं. इथल्या गाड्यांना थंडीत वेगळे ‘विंटर टायर्स’ घालावे लागतात. तरच बर्फामध्ये कार नीट चालते. ते सगळं करून, तयारी करून, आम्ही डिसेंबरमध्ये निघालो. इथं संपूर्ण डिसेंबर महिनाच हॉलिडे मंथ असतो. सर्वजण एकमेकांना ‘हॅपी हॉलिडेज’ अशा शुभेच्छा देत असतात. ख्रिसमस आणि न्यू इयर जोरदार साजरे केले जातात. त्यामुळे डिसेंबरचा शेवटचा आठवडा हा इथं जाण्यासाठीचा उत्तम काळ. अर्थात त्यामुळे इथली हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट्स पटपट बुक होतात. त्यामुळे वेळेत नियोजन करून जाणं फायद्याचं ठरतं..निघायच्या एक-दोन दिवस आधी टोरोंटोमध्ये जोरदार स्नोफॉल झाला होता. इथंच एवढा बर्फ आहे, तर ट्रॉम्बलोंमध्येही चांगलाच बर्फ पडला असेल असा आमचा अंदाज होता; आणि तो बरोबर निघाला. तिथं एका आठवड्यात ६३ सेंटिमीटर्स एवढा बर्फ पडला होता! आणि ते आम्हाला तिथं प्रवेश करताक्षणीच दिसून आलं. पर्वतावर जाण्यासाठी छोटा घाट आहे. त्या घाटातल्या रस्त्यांच्या दोन्ही बाजू आणि डोंगर बर्फानं पूर्ण भरलेले होते. अक्षरशः कापसाच्या गाद्या टाकल्या आहेत, असं वाटत होतं. टोरोंटोमध्येही बर्फ पडतो. त्यामुळे बर्फ ही गोष्ट जरी आमच्यासाठी त्यामानानं नवी नसली, तरी बर्फाच्छादित डोंगर आणि बर्फानं भरलेले स्की-स्लोप्स निश्चितच नवीन होते!देखण्या दृश्यांची स्तुती करत आम्ही स्की-स्लोप्स असलेल्या डोंगराच्या पायथ्याशी पोहोचलो. तिथं त्यांनी एक छोटं गावच वसवलं आहे, त्याला ते ‘ट्रॉम्बलों व्हिलेज’ असं म्हणतात. पार्किंगमध्ये गाडी लावून (खरंतर विंटर टायर्सच्या कृपेनं पार्किंगमधल्या बर्फामध्ये गाडी ‘घुसवून’) आम्ही व्हिलेज पाहण्यासाठी निघालो. अंगात एक-दोन गरम स्वेटर्स, त्यावर जाडजूड विंटर जॅकेट, पायात भरभक्कम विंटर बूट्स, हातात मोजे आणि डोक्यावर गरम टोपी या वेशामध्ये आम्ही पायाखालच्या बर्फातून वाट काढत चालत होतो.संपूर्ण चढावर टप्प्याटप्प्यांमध्ये बांधलेलं अतिशय टुमदार आणि सुंदर असं हे व्हिलेज. इथं मुख्यतः हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि स्कीइंगसाठी लागणारी साधनं भाड्यानं देणारी दुकानं आहेत. रंगीबेरंगी छपरं, छोटी आणि तरीही आकर्षक बांधकाम रचना पाहून एवढ्या थंडीतही उबदार वाटलं आणि प्रवासाचा सगळा थकवा निघून गेला.चालता चालता माझं लक्ष गेलं ते हॉट चॉकलेटच्या एका दुकानाकडे. उणे २५ डिग्री सेल्सिअस तापमान, लाल झालेलं नाक आणि मोज्यांमधूनही हातांना लागणारा गार वारा... या सगळ्यात हॉट चॉकलेटकडे दुर्लक्ष कारणं शक्यच नाही. त्यामुळे मी तडक आत घुसले. आत पाऊल टाकताक्षणी चॉकलेटचा घमघमाट आला. आत जाऊन पहिलं, तर किमान १०-१२ प्रकारची वेगवेगळी हॉट चॉकलेट्स मिळत होती. संत्र, रास्पबेरी, चेरी, कॅरॅमल, व्हाइट चॉकलेट असे अनंत प्रकार होते तिथं. कोणत्याही प्रकारचा निर्णय चटकन न घेता येणाऱ्या माझ्यासारख्या मुलीसाठी ती खरंतर शिक्षाच होती! भरपूर विचारमंथन केल्यावर आणि इथं परत येऊन वेगवेगळं ट्राय करून बघू शकतो या मनानी दिलेल्या हमीनंतर मी संत्र आणि डार्क चॉकलेट हे कॉम्बिनेशन ट्राय करायचा निर्णय घेतला. हा निर्णय इतका बरोबर निघाला, की आजही ट्रॉम्बलों म्हटलं की माझ्या डोळ्यांसमोर पहिलं ते हॉट चॉकलेटच येतं. फक्त तेवढ्यासाठीही परत प्रवास करून जायला मी कधीही तयार आहे..Premium|Badrinath Temple: गंधर्वांनी मंतरलेली पहाट; बद्रीनाथच्या प्रवासातील अलकनंदेच्या किनारी अनुभव.शरीर आणि मन दोन्ही तृप्त आणि उबदार करून आम्ही पुढे निघालो. हळूहळू अंधार पडायला लागला आणि सगळीकडची रोषणाई उठून दिसायला लागली. आपल्याकडे दिवाळीत कसं थंडी आणि दिव्यांचा प्रकाश एकत्र दिसतं, तसं इथं ख्रिसमसला दिसतं. त्यामुळे वातावरणामध्ये उत्साह आणि लोकांच्या मनात आनंद निर्माण होतो.उजेड नाहीसा होत असल्यामुळे संध्याकाळी स्की-स्लोप्सवर गर्दी तशी कमी होती. सर्वजण आपापली स्कीइंगची साधनं घेऊन परत निघाले होते. व्हिलेजमधल्या सर्व दुकानांच्या बाहेर त्यांनी ही साधनं तात्पुरती ठेवायची सोय केली आहे. त्यामुळे इथं येणारे लोक सकाळी लवकर उठून, नाश्ता करून स्कीइंगसाठी येतात. थोडा वेळ स्कीइंग करून, मधे दुपारच्या जेवणाचा ब्रेक घेऊन परत स्कीइंगसाठी जातात. संध्याकाळी अंधार झाल्यावर, पाच-सहाच्या सुमारास, रात्रीचं जेवण करून सगळे वेळेत आपापल्या हॉटेलवर परततात. दुसऱ्या दिवशी उठून पुन्हा तोच दिनक्रम. या सगळ्यात मात्र अतिशय नीट शिस्त पाळली जाते. स्कीसाठी वर जाणाऱ्या लिफ्ट्सपासून ते रेस्टॉरंट्सच्या बाहेर, सगळीकडे लोक रांगेत उभे असतात. कुठेही ढकलाढकली, भांडाभांडी, आरडाओरडा यातलं काहीही होत नाही. अनेक लोक इथं आपल्या परिवाराबरोबर येतात. अगदी छोट्या छोट्या मुलांसकट सगळे स्कीइंग करतात. सगळ्यांचाच सराईतपणा पाहून छान आणि प्रेरणादायी वाटतं.सकाळी लवकर उठून दिवस सुरू करायचा असल्यामुळे आम्ही रात्रीचं जेवण करून लवकर हॉटेलवर जायचं ठरवलं. व्हिलेजमध्येच एके ठिकाणी गरमागरम पिझ्झा खाऊन आम्ही दिवसाची सांगता केली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठून, आवरून हॉटेलच्या लॉबीमध्ये आलो, तर बाहेर अतिशय रम्य दृश्य दिसत होतं. काल रात्री आम्ही अंधारात आल्यामुळे आम्हाला आजूबाजूचं काही दिसलंच नव्हतं. लॉबीच्या फायरप्लेसमधली आग तेवत होती आणि आजूबाजूला संपूर्ण बर्फाच्छादित रस्ते आणि डोंगर दिसत होते. लहानपणी गोष्टीच्या पुस्तकात वाचलेल्या एखाद्या ‘विंटर वंडरलँड’सारखं दृश्य होतं..हॉटेलमध्येच नाश्ता करून आम्ही परत एकदा व्हिलेजपाशी पोहोचलो. परत एकदा पार्किंगमधल्या बर्फात थोडं पुढे-मागे करत गाडी लावली आणि माथ्यापर्यंत आलो. तिथला गोंडोला तुम्हाला पर्वताच्या शिखरापर्यंत घेऊन जातो. दृश्यं टिपण्यासाठी मोजे घातलेल्या हातात फोन तयार ठेवत आम्ही गोंडोलामध्ये बसलो. जसा जसा गोंडोला वर जात होता, आमच्या आजूबाजूचा नजारा अजून विस्तारत होता आणि आणखी नयनरम्य होत होता. सर्व बाजूंनी आम्हाला बर्फानं झाकलेले पर्वत, उतार आणि त्यावरची पाइनची झाडं दिसत होती. सगळ्या झाडांवरही बर्फ साचलेला होता... जणू कोणीतरी व्हॅनिला आइस्क्रीम झाडांवर ओतलंय असं वाटत होतं. दूरदूरवर नजर जाईल तिथं बर्फच बर्फ...!गोंडोलातला वेळ कसा गेला ते कळलंही नाही. आम्ही उतरलो ते उंच पर्वताच्या सर्वोच्च भागावर. तिथं जेमतेम पाचेक फुटांवरचंच दिसत होतं. धुक्याची लाटच होती जणू... तोंडातून आणि नाकातून प्रत्येक श्वासाबरोबर वाफा येत होत्या. आमच्या आजूबाजूचे सर्वजण आपली स्कीइंगची साधनं सज्ज करून, डोळ्यांवर गॉगल घालून स्कीइंगसाठी तयार होत होते. आम्ही स्कीइंग करणार नव्हतो. पण २,८७१ फुटांवर आणि उणे २५ डिग्री सेल्सिअसमध्ये कडाक्याची थंडी आणि धुकं अनुभवणं हा एक वेगळा आणि न विसरण्यासारखा अनुभव होता. दहा-पंधरा मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ तिथं काही न करता उभं राहणं शक्य नव्हतं. त्यामुळे आम्ही थोडे फोटो काढले आणि अंगाच्या कणाकणात थंडी मुरल्याचा अनुभवत घेत परतीचा रस्ता धरला.व्हिलेजमध्ये परतल्यावर आम्ही तिथून पाचच मिनिटांच्या अंतरावर असलेलं ट्रॉम्बलों सरोवर पाहायला गेलो. तो नजारा आजही माझ्या डोळ्यांसमोर आहे. तिन्ही बाजूंनी डोंगर आणि त्यांच्या उतारांवर असलेली बर्फाच्छादित घरं व झाडं, आणि या पार्श्वभूमीवर समोर दिसत असलेलं संपूर्ण गोठलेलं सरोवर! कदाचित कॅनडामधल्या देवांचा स्वर्ग असाच दिसत असेल?पाय निघत नव्हते, पण थंडीमुळे पाय जाणवणंही बंद झालं होतं. त्यामुळे डोळ्यांत आणि कॅमेऱ्यात जमेल तेवढं सगळं साठवून आम्ही परतीच्या प्रवासाला निघालो. गाडीतल्या हीटरमुळे थंड शरीराला हळूहळू ऊब मिळत होती, पण मनाची ऊब मात्र बर्फानं भरलेल्या माँट ट्रॉम्बलोंमुळे मिळाली!लेखिका कॅनडास्थित हौशी पर्यटक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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