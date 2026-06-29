Premium|Career Guidance : सायन्स-आर्ट्सच्या चौकटीपलीकडे करिअरकडे पाहण्याची वेळ आली

डॉ. विजय पांढरीपांडे आधुनिक करिअरने तुम्हाला आनंद दिला पाहिजे; पैसा दुय्यम! कारण लाखो रुपयांचे उत्पन्न असेल आणि मनाला शांती, समाधान नसेल, कामात आनंदाऐवजी फक्त ताणतणाव असेल, तर त्या नोटा काही कामाच्या नाहीत. करिअर निवडताना, मला कशाची आवड आहे, मी काय उत्तम करू शकतो, माझी योग्यता काय, कौशल्य काय, मर्यादा काय, या सर्व बाजूंचा एकत्रित विचार आवश्यक असतो.दहावी झाली की बारावीची काळजी; बारावी झाली की कॉलेज प्रवेश, शाखा, विषय, कोर्सेस कोणते निवडायचे याची काळजी; अन् मग पदवी प्रमाणपत्र हाती पडले की करिअरची काळजी असे हे आजच्या तरुण पिढीच्या पाठीमागे लागलेले दुष्टचक्र. ही काळजी केवळ तरुणांच्याच मागे लागलेली नाही, यातून त्यांच्या पालकांचीही सुटका होत नाही. याचे मुख्य कारण असे, की आपल्यापैकी बहुतेकांना शिक्षण अन् करिअर या संकल्पनाच नीट समजलेल्या नाहीत. सगळा घोळ गैरसमजुतीतून निर्माण झालेला आहे असे वाटते.परवा यूट्यूबवर एका पॉडकास्टमध्ये डॉ राजेंद्र बर्वे यांचे एक वाक्य ऐकले. ते म्हणाले, ‘‘या आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स अशा वर्गवारीमुळे शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला आहे!’’ हे केवढे मोठे कटू सत्य आहे! समाजात आधीपासूनच असलेली वर्गवारी आता आपण शिक्षणातही करून टाकली आहे. आधी सायन्स, मग कॉमर्स, त्यानंतर शेवटी आर्ट्स अशी गुणवत्तेची उतरंड. कोणी ठरवले हे? कधी ठरवले हे की सायन्स घेणारे हे आर्ट्स, कॉमर्सवाल्यांच्या तुलनेत अधिक हुशार असतात? मुळात हुशारी, विद्वत्ता कशी ठरवायची? कशी मापायची? आणि हाच निकष लावला, तर संत ज्ञानदेव, तुलसीदास, गालिब, टागोर, शेक्सपिअर ही लेखक मंडळी आर्ट्सची म्हणून न्यूटन, आइन्स्टाईन, मॅक्सवेल या शास्त्रज्ञांच्या तुलनेत कमी ठरवायची असे तर होऊ शकणार नाही ना! .शिक्षणात सर्व विषयांचे वजन, महत्त्व, काठिण्य सारखेच असते; आपण तितके खोलात शिरायचे ठरवले तर! आज या कोर्सेसची, विषयांची, फॅकल्टीजची वर्गवारी करून, त्यांच्यात अदृश्य भिंती उभारून आपण शिक्षण क्षेत्रातील सर्जनशीलतेचा ऱ्हास करतो आहोत का, याचा विचार करायला हवा. आपल्यात लवचिकतेची कमतरता आहे, स्वातंत्र्याचा अभाव आहे, मोकळीक कमी झाली आहे, हवे ते हवे तेव्हा हव्या त्या गतीने शिकण्याची सवलत नाही, तसे शिकण्यातील आनंद नाही. त्याचा परिणाम स्वाभाविकपणे पण अप्रत्यक्षपणे करिअरवरदेखील होतो. कारण करिअर अन् पदवी यांची जी सांगड घालण्यात आली आहे, तीच मुळात चूक आहे असे मला वाटते.परदेशातील शिक्षण क्षेत्रात आपल्या तुलनेत अधिक लवचिकता आहे. त्यामुळेच कदाचित मूळचे बडोद्याचे आणि फिजिक्सची पदवी घेतलेले, आता अमेरिकेत स्थायिक असलेले वेंकटरामन रामकृष्णन केमिस्ट्रीचे नोबेल पारितोषिक (२००९) मिळवतात; बायोकेमिस्ट्री शिकवतात; बायोटेक्नॉलॉजीत संशोधन करतात. इकडे भारतात सिव्हिल इंजिनिअरिंग पदवी घेतलेले बाहेर परदेशात जाऊन कॉम्प्युटर, आयटीमध्ये उच्च शिक्षण घेऊ शकतात, अभ्यासाचा विषय बदलू शकतात. योग्यता सिद्ध करून कोणतीही पदवी घेऊ शकतात.युरोपमधील बहुतेक देशांत विषयनिवडीचे स्वातंत्र्य आणि लवचिकता शाळेपासूनच आहे. आधी गणित, विज्ञान या विषयांपेक्षा चार ते पाच जास्त भाषा शिकण्यावर, इतिहास-भूगोल, वाणिज्य असे विषय शिकवण्यावर जास्त भर दिला जातो. भीती निर्माण करणारी समीकरणे, प्रमेये, किचकट सूत्रे यांपेक्षा कृती करून, तार्किक विचार करून, समस्येकडे एकांगी दृष्टिकोनातून बघण्याऐवजी एकापेक्षा अधिक उत्तरांच्या शक्यतेचा विचार करायला शिकवले जाते. ही आजच्या काळाची आणि भविष्याची गरज आहे.यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचे व्रत म्हणजे सतत शिकण्याची प्रक्रिया. आज अवतीभवतीचे सामाजिक, राजकीय, तांत्रिक, आर्थिक जग प्रचंड गतीने बदलते आहे. सध्याचे शाळा-कॉलेजेसचे अभ्यासक्रम अजूनही काही अंशी पारंपरिक आहेत, अद्ययावत झालेले नाहीत. यावर उपाय म्हणून काय करायला हवे? तर अनलर्निंग करायला हवे. आपण आजपर्यंत जे शिकलो, त्यातले जे ज्ञान व्यावहारिक जगात उपयोगाचे नाही, त्याचे अनलर्निंग केले पाहिजे, म्हणजेच ते विसरले पाहिजे. जग ज्या दिशेने चालले आहे त्याचा शोध घेत, भविष्याच्या गरजा लक्षात घेत, नव्याने आवश्यक असलेले ज्ञान आत्मसात करायचे, म्हणजे रिलर्निंग करायचे. सातत्याने शिकत राहायचे. हल्ली कुठल्याही करिअर क्षेत्रात तुम्ही ‘मला हे येत नाही, मी हे शिकलोच नाही, किंवा मी हे काम करणार नाही,’ असे म्हटलात तर कोणी ऐकून घेणार नाही, कारण तुमची पर्यायी व्यक्ती लगेचच संधीचे सोने करायला तयार असेल, हे पक्के ध्यानात ठेवावे..एक जमाना व्हाइट कॉलर जॉबचा होता. मग औद्योगिक क्रांती आली. ब्ल्यू कॉलरचा जमाना आला. त्यानंतर आलेल्या ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, एआयमुळे आता नो कॉलर जॉबचा जमाना आला आहे. आता यापुढे नोकरी देणाऱ्यांपुढे आपल्या प्रकल्पाने, तोंडी-लेखी परीक्षेने, संवाद कौशल्याने, व्यक्तिमत्त्वाने स्वतःची योग्यता तुम्हालाच सिद्ध करावी लागणार आहे. ती आतापर्यंतच्या परीक्षा पद्धतीने, त्यानंतर मिळणाऱ्या गुणपत्रिकेने किंवा पदवी प्रमाणपत्राने सिद्ध होणार नाही, हे आता सिद्ध झालेले आहे. यापुढे स्वतःची योग्यता सिद्ध करण्याची जबाबदारी ज्याची-त्याचीच असेल. हे केले तरच प्रत्येक तरुण-तरुणीला, विद्यार्थ्यांना आपली जबाबदारी समजेल. कुबड्या उपयोगाच्या नाहीत, आपल्याला आपल्याच पायावर चालायचे आहे, याचे भान प्रत्येकाला असणे गरजेचे आहे. आपल्याला प्रेरक, पूरक, परिस्थिती निर्माण करावी लागेल, आजच्या आणि उद्याच्या पिढ्यांसाठी...आपण डिजिटल युगात आहोत. नवनव्या डिजिटल क्रांतीला सामोरे जाताना ‘यू हॅव टू अंडरस्टँड द पास्ट ॲण्ड लुक टू द फ्युचर’ हे समजून घ्यावे लागेल. या प्रक्रियेत शिक्षणाच्या, शिकण्याच्या पारंपरिक संकल्पना, भाषा, नियम सगळेच बदलावे लागेल. जुन्या घरातून नव्या मोठ्या कॉम्प्लेक्सच्या फ्लॅटमध्ये स्थित्यंतर करताना सुरुवातीला तारांबळ उडतेच, ती स्वाभाविकही असते. तशीच या स्थित्यंतरादरम्यानही उडू शकेल. पण अशी स्थित्यंतरे या तांत्रिक युगात आपल्या आयुष्याचाच एक भाग झाली आहेत.आजघडीला जमेची बाजू ही, की हे नवे काही शिकण्याच्या एक सोडून अनेक संधी सोशल मीडियावर उपलब्ध आहेत, त्याही मोफत किंवा परवडणाऱ्या दरात; शिवाय गुणवत्तेच्या बाबतीत खात्रीलायक. हे आधी नव्हते. सगळे काही विशिष्ट वर्गांसाठी, समूहांसाठी मर्यादित होते. आता डिजिटल युगाने सर्व मर्यादा पार केल्या आहेत. कोणतेही शिक्षण कोणासाठीही उपलब्ध आहे. पण त्यासाठी आपली पारंपरिक मानसिकता बदलायला हवी. शिक्षण घेणाऱ्याने अन् त्या शिक्षणाची योग्यता पारखणाऱ्यानेही! कारण आपले शिक्षण, आपण कमावलेले गुण, आपल्या परीक्षा, पेपर तपासताना गुण उधळण्याची पद्धत, वर्गातील विद्यार्थ्यांची अनुपस्थिती, ओसाड पडलेली ग्रंथालये, पुनर्मूल्यांकनाच्या नावाखाली भ्रष्टाचारी गुणवाढ ही सगळीच गुपिते आता बाहेर पडत आहेत. आताच्या पिढीने अन् त्यांना शिकवू पाहणाऱ्या शिक्षक मंडळीनी आता हे वास्तव समजून घेतले पाहिजे. आता शिकणारा अन् शिकवणारा या दोघांच्याही भूमिका बदलतील..Premium|Modern Parenting Challenges : आधुनिक पालकत्वाचा वाढता ताण आणि मुलांच्या विकासाचे आव्हान.आपण ज्या विषयात शिकलो, फक्त त्याच विषयात करिअर करता येते ही समजूत, मानसिकता आता काहीशी बदलावी लागेल. अशी अनेक उदाहरणे अवतीभवती आहेत, ज्यांनी शिक्षण वेगळ्याच क्षेत्रात घेतले, पण करिअरसाठी आपल्या आनंदाला, समाधानाला, आतल्या आवाजाला महत्त्व दिले. काही उदाहरणे बघता येतील. गायक महेश काळे यांनी इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग केले, अमेरिकेतून डबल एमएस केले; पण कारकीर्द शास्त्रीय संगीतात निर्माण केली. डॉ. सलील कुलकर्णी यांचेही काहीसे सारखेच. चेतन भगत यांनी आयआयटीतून इंजिनिअरिंगची पदवी मिळवली, मग एमबीए करून परदेशी बँकेत नोकरी केली, शेवटी इंग्रजी कादंबरी लेखन, चित्रपट कथा लेखन, वृत्तपत्रांत कॉलम लेखन करून नाव कमावले. ही काही मोजकी उदाहरणे खूप बोलकी आहेत. करिअरचा अन् पदवीचा दरवेळी संबंध असतोच असे नाही. काही वेळा तुमचे ‘कॉलिंग’ वेगळे असू शकते.मुळात करिअरने तुम्हाला आनंद दिला पाहिजे; पैसा दुय्यम! कारण लाखो रुपयांचे उत्पन्न असेल आणि मनाला शांती, समाधान नसेल, कामात आनंदाऐवजी फक्त ताणतणाव असेल, तर त्या नोटा काही कामाच्या नाहीत. करिअर निवडताना, मला कशाची आवड आहे, मी काय उत्तम करू शकतो, माझी योग्यता काय, कौशल्य काय, मर्यादा काय, या सर्व बाजूंचा एकत्रित विचार आवश्यक असतो. जोपर्यंत तुमच्याकडे सर्जनशीलता आहे, तोपर्यंत एआय किंवा तत्सम नवतंत्रज्ञानाची भीती बाळगण्याची गरज नाही, ते तुमच्या कामाला साहाय्यक, पूरक ठरेल, ते तुमचे काम सोपे करेल, तुमचा भार हलका करेल. ते तुमच्या आयुष्यात ढवळाढवळ करणार नाही. तुमच्या प्रतिभेला धक्काही लावणार नाही. म्हणून नव्या तंत्राची धास्ती न बाळगता त्याकडे दोस्त म्हणून बघायला शिकावे. सगळे सुसह्य होईल..तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे पूर्वीच्या तुलनेत आज तुम्हाला एकापेक्षा जास्त संधी उपलब्ध आहेत. गरज आहे ती माइंडसेट बदलण्याची. प्रत्येक क्षेत्र वेगवेगळ्या संधी घेऊन तुमच्यापुढे उभे आहे, त्यातही वैविध्य आहे, आव्हाने आहेत, बुद्धीला चालना देत नवे शिकण्याची संधी देणारे आमंत्रण आहे! तुम्ही आजूबाजूची परिस्थिती नीट अभ्यासलीत तर तुमच्या लक्षात येईल, की अवतीभवती शहाणपणाची टंचाई निर्माण झाली आहे. युद्धाला आमंत्रण देणारे, शांतता, स्थैर्य, नैतिकतेला तिलांजली देऊ पाहणारे हे वातावरण बघता आता नव्या पिढीची जबाबदारी वाढली आहे. आतापर्यंत शाळा-कॉलेजात केवळ हुशारीची शर्यत होती, आता तुम्हाला शहाणपणाचीही शर्यत जिंकायची आहे. एकविसाव्या शतकात फक्त करिअरमध्ये शहाणे असलेलेच पुढे जातील. शहाणे व्हायचे म्हणजे आजच्यापेक्षा उद्याचा, परवाचा, भविष्याचा जास्त विचार करायचा. समस्या गुंतागुंतीची असली तरी उत्तर साधे, सोपे, प्रॅक्टिकल, कमी खर्चिक हवे. ते तार्किक तत्त्वाने, सोप्या सरळ भाषेत तुम्हाला समोरच्याला पटवून देता आले पाहिजे. हेच खरे शहाणपण. ते जमले की तुमचे उत्तम करिअर घडलेच म्हणून समजा!आत्तापर्यंत शिक्षणाच्या, करिअरच्या बऱ्याच पद्धती बदलल्या, अजूनही बदलतील; मार्ग आणि प्रवासही काहीसा बदलेल, पण सगळ्यात महत्त्वाचा बदल म्हणजे प्रवासाची बदलती माध्यमे. हे जितक्या लवकर आपल्या पचनी पडेल, कार्यान्वित होईल, तितके उत्तम. नाहीतर दुसरी माध्यमे अवलंबणारे विद्यार्थी आपल्या पुढे निघून जातील. नावीन्यपूर्ण माध्यमांचा अवलंब करतील तेच टिकतील आणि जिंकतीलही!डॉ. विजय पांढरीपांडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे हैदराबादस्थित माजी कुलगुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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