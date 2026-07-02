Premium|Career Planning Tips : दिशा निवडताना...

डॉ. राजश्री जायभायेबदलत्या काळात करिअरची निवड करताना स्वतःची आवड आणि क्षमता ओळखणे, रोजगाराच्या संधींचा अभ्यास करणे, योग्य मार्गदर्शन घेणे, कौशल्य विकासावर भर देणे आणि तंत्रज्ञानातील बदल स्वीकारणे या गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. विचारपूर्वक आणि दूरदृष्टी ठेवून घेतलेला करिअरचा निर्णय व्यक्तीला यश, समाधान आणि उज्ज्वल भविष्य देऊ शकतो.आजचे युग वेगवान तांत्रिक प्रगती, जागतिक स्पर्धा आणि सतत बदलणाऱ्या रोजगार संधींचे आहे. पूर्वी करिअरचे पर्याय मर्यादित होते. डॉक्टर, अभियंता, शिक्षक किंवा सरकारी अधिकारी हीच प्रमुख क्षेत्रे मानली जात होती. मात्र आज माहिती-तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा सायन्स, उद्योजकता, मीडिया, पर्यटन, क्रीडा, डिझाईन आणि पर्यावरण व्यवस्थापन यांसारख्या अनेक नवीन क्षेत्रांनी करिअरच्या असंख्य संधी निर्माण केल्या आहेत. अशा परिस्थितीत योग्य करिअरची निवड करणे ही केवळ शैक्षणिक नव्हे, तर जीवन घडवणारी प्रक्रिया ठरते. त्यामुळे बदलत्या काळात करिअर निवडताना काही महत्त्वाच्या बाबींचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.सन २०२५च्या एका अहवालानुसार केवळ ४२.६ टक्के भारतीय पदवीधर रोजगारक्षम असल्याचे आढळले. उच्च शिक्षण घेतलेल्या युवकांनाही रोजगार मिळवण्यास अडचणी येत आहेत. भारतातील एकूण बेरोजगारी दर ३.१ टक्के असला, तरी पदवीधरांमधील बेरोजगारी दर ११.२ टक्के आहे. १५ ते २९ वर्षे वयोगटातील युवकांमधील बेरोजगारी दर सुमारे ९.९ टक्के नोंदवण्यात आला आहे. अनेक युवकांना त्यांच्या शिक्षणाशी संबंधित क्षेत्रात रोजगार मिळत नाही. भारताच्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार केवळ ८.२५ टक्के पदवीधरांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेशी सुसंगत नोकरी मिळते. ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक पदवीधर कमी कौशल्य लागणाऱ्या किंवा अर्धकुशल क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहेत, तर भारतातील केवळ ४.२ टक्के कामगारांनी औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण घेतले आहे..Premium|Artificial Intelligence Evolution India 2026 : ‘एआय’ ही आर्थिक, सामाजिक बदल घडवणारी शक्ती .स्वतःची आवड, क्षमता आणि व्यक्तिमत्त्व ओळखकरिअर निवडीचा पाया म्हणजे स्वतःला योग्य ओळखणे. प्रत्येक व्यक्तीची आवड, कौशल्ये आणि विचार करण्याची पद्धत वेगळी असते. काही विद्यार्थ्यांना विज्ञान विषय आवडतो, तर काहींना कला, क्रीडा किंवा व्यवस्थापन क्षेत्रात रस असतो. केवळ इतरांच्या प्रभावाखाली अथवा दडपणाखाली येऊन निर्णय घेण्याऐवजी स्वतःच्या आवडीनिवडी, गुण आणि क्षमतांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. ज्या क्षेत्रात मनापासून रस असतो, त्या क्षेत्रात यश मिळण्याची शक्यता अधिक असते.भविष्यातील रोजगार संधींचा अभ्यासकरिअर निवडताना वर्तमानासोबतच भविष्यातील परिस्थितीचाही विचार करणे आवश्यक आहे. काही क्षेत्रांची मागणी कमी होत असताना नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित क्षेत्रांना मोठ्या प्रमाणावर संधी उपलब्ध होत आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, डेटा विश्लेषण, डिजिटल माध्यमे आणि आरोग्यसेवा यांसारख्या क्षेत्रांचा भविष्यात मोठा विस्तार होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एखादे क्षेत्र निवडायच्या आधीच त्या क्षेत्राचे भवितव्य, रोजगाराच्या संधी आणि विकासाचा वेग यांचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे.तज्ज्ञांचे मार्गदर्शनयोग्य माहितीअभावी अनेक विद्यार्थी चुकीचे निर्णय घेतात. शिक्षक, पालक, करिअर समुपदेशक आणि संबंधित क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्ती यांचे मार्गदर्शन करिअरच्या निवडीत उपयुक्त ठरते. आज विविध करिअर मार्गदर्शन चाचण्या आणि समुपदेशन सेवा उपलब्ध आहेत. त्यांचा उपयोग करून विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या क्षमतांची आणि परिणामतः योग्य क्षेत्राची निवड करता येते..कौशल्य विकासावर भरआधुनिक युगात केवळ पदवी मिळवणे पुरेसे नाही. रोजगारासाठी विविध कौशल्ये आत्मसात करणे आवश्यक असते. संवादकौशल्य, नेतृत्वगुण, वेळेचे व्यवस्थापन, समस्या सोडवण्याची क्षमता आणि संगणकीय ज्ञान यांसारख्या कौशल्यांचा विकास करणे आवश्यक आहे. कौशल्याधारित शिक्षणामुळे रोजगाराच्या संधी अधिक वाढतात.तंत्रज्ञानाचा स्वीकारतंत्रज्ञानामुळे अनेक क्षेत्रांमध्ये आमूलाग्र बदल होत आहेत. स्वयंचलित यंत्रणा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांमुळे काही पारंपरिक नोकऱ्या कमी होत आहेत, त्यासोबतच नवीन प्रकारच्या नोकऱ्याही निर्माण होत आहेत. त्यामुळे तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणे, नवीन कौशल्ये शिकणे आणि बदलांशी जुळवून घेणे ही काळाची गरज आहे.उद्योजकतेच्या संधींचा विचारआजच्या काळात केवळ नोकरी मिळवणे हेच यशाचे मोजमाप राहिलेले नाही. स्वतःचा व्यवसाय उभारणे, स्टार्टअप सुरू करणे किंवा स्वतंत्र व्यावसायिक म्हणून काम करणे यांसारखे पर्यायही उपलब्ध आहेत. नावीन्यपूर्ण कल्पना, आत्मविश्वास आणि योग्य नियोजन यांच्या मदतीने युवक स्वतः रोजगारनिर्माते होऊ शकतात.सतत ज्ञानवृद्धीबदलत्या युगात शिक्षणाची प्रक्रिया कधीही संपत नाही. नवीन तंत्रज्ञान, नवीन कौशल्ये आणि बदलणाऱ्या गरजांनुसार स्वतःला अद्ययावत ठेवणे आवश्यक असते. ऑनलाइन अभ्यासक्रम, कार्यशाळा आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम यांच्या माध्यमातून सतत ज्ञानवृद्धी केल्यास करिअरमध्ये प्रगती साधता येते..दीर्घकालीन ध्येयनिश्चितीकरिअर निवडताना केवळ तात्कालिक लाभांचा विचार न करता दीर्घकालीन उद्दिष्टे निश्चित करावीत. पुढील दहा-पंधरा वर्षांत आपण स्वतःला कोणत्या स्थानावर पाहू इच्छितो, याचा विचार करून करिअरची दिशा ठरवावी. स्पष्ट ध्येय असल्यास प्रयत्नांना योग्य दिशा मिळते. ‘इंडस्ट्री ४.०’मुळे करिअरच्या संधींमध्ये मोठे बदल होत आहेत. तंत्रज्ञानाच्या जलद वाढीमुळे नवीन उद्योग, तंत्रज्ञानावर आधारित करिअर आणि आधुनिक कार्यसंस्कृतीला चालना मिळत आहे. जागतिक सर्वेक्षणांनुसार, जवळपास दोन तृतीयांश कंपन्यांनी कुशल मनुष्यबळाच्या कमतरतेला मोठे आव्हान मानले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे काही नोकऱ्या कमी होत असताना डेटा सायन्स,सायबर सुरक्षा, एआय आणि डिजिटल तंत्रज्ञान क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण होत आहेत.बदलत्या काळात करिअरची निवड करताना स्वतःची आवड आणि क्षमता ओळखणे, रोजगाराच्या संधींचा अभ्यास करणे, योग्य मार्गदर्शन घेणे, कौशल्य विकासावर भर देणे आणि तंत्रज्ञानातील बदल स्वीकारणे या गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. विचारपूर्वक आणि दूरदृष्टी ठेवून घेतलेला करिअरचा निर्णय व्यक्तीला यश, समाधान आणि उज्ज्वल भविष्य देऊ शकतो.डॉ. राजश्री जायभाये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या विद्या परिषद सदस्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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