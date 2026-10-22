साप्ताहिक

Premium|Caregiver Stress : वृद्धसंगोपन आणि तणाव

Caregiver Stress and Mental Health : शुश्रूषा करताना जबाबदारी, निर्णयांची भीती आणि आर्थिक ताण यांचा सामना करावा लागतो. स्वतःसाठी वेळ न मिळाल्याने अपराधीपणा, एकाकीपणा आणि हतबलता वाढू शकते. ताण ओळखून त्याचे स्वरूप समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
Caregiver Stress and Mental Health

Caregiver Stress and Mental Health

esakal

साप्ताहिक टीम
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विद्या हर्डीकर-सप्रे

शुश्रूषा करणाऱ्यांवर जबाबदारीचं, महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचं ओझं असतं. निर्णय चुकण्याची भीती असते, अनिश्‍चितता वाटत असते आणि आर्थिक ताणही असतोच. स्वतःसाठी वेळ मिळत नाही. कधी थोडा विसावा घेण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याबद्दल अपराधी वाटतं. मन मोकळं करण्यासाठी कोणीच नाहीये अशी भावना निर्माण होत असते, त्यातूनच एकाकीपणा आणि हतबलता वाढत जाते.

आ युष्यात ताणतणावाचे अनेक प्रसंग येत असतात, त्याची अनेक कारणं असतात. त्यातून मार्गही आपल्यालाच काढावा लागतो. अर्थातच संगोपन करतानासुद्धा वेगवेगळे ताण येतात. मग ते संगोपन बालकांचं, रुग्णाचं किंवा वृद्धांचं असेल. पुष्कळदा हे ताणतणाव आहेत हेसुद्धा लक्षात येत नाही. त्यामुळे ताण म्हणजे काय, ते कसे ओळखावेत हे आधी समजलं पाहिजे. सगळेच ताणतणाव वाईट नसतात. आयुष्याचा आनंद घेण्यासाठी काही ताण आवश्यकसुद्धा असतात. ते सकारात्मक ताण असतात. पर्वतारोहण करताना येतो तसा. त्यात मजा असते, त्यातून प्रेरणा मिळते.

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