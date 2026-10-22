Premium|Caregiver Stress : वृद्धसंगोपन आणि तणाव

विद्या हर्डीकर-सप्रेशुश्रूषा करणाऱ्यांवर जबाबदारीचं, महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचं ओझं असतं. निर्णय चुकण्याची भीती असते, अनिश्चितता वाटत असते आणि आर्थिक ताणही असतोच. स्वतःसाठी वेळ मिळत नाही. कधी थोडा विसावा घेण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याबद्दल अपराधी वाटतं. मन मोकळं करण्यासाठी कोणीच नाहीये अशी भावना निर्माण होत असते, त्यातूनच एकाकीपणा आणि हतबलता वाढत जाते.आ युष्यात ताणतणावाचे अनेक प्रसंग येत असतात, त्याची अनेक कारणं असतात. त्यातून मार्गही आपल्यालाच काढावा लागतो. अर्थातच संगोपन करतानासुद्धा वेगवेगळे ताण येतात. मग ते संगोपन बालकांचं, रुग्णाचं किंवा वृद्धांचं असेल. पुष्कळदा हे ताणतणाव आहेत हेसुद्धा लक्षात येत नाही. त्यामुळे ताण म्हणजे काय, ते कसे ओळखावेत हे आधी समजलं पाहिजे. सगळेच ताणतणाव वाईट नसतात. आयुष्याचा आनंद घेण्यासाठी काही ताण आवश्यकसुद्धा असतात. ते सकारात्मक ताण असतात. पर्वतारोहण करताना येतो तसा. त्यात मजा असते, त्यातून प्रेरणा मिळते. .Premium|Children Internet Use: मुलांच्या इंटरनेट वापरावर बंदी घालणार नाही, असं न्यायालय का म्हणतंय?.दुसऱ्या प्रकारचा ताण म्हणजे अल्पकालीन पण तीव्र ताण. तो फार काळ टिकत नाही. कारण संपलं की तो ताण संपतो. तिसरा म्हणजे वारंवार येणारा पण अल्प काळ टिकणारा ताण. काही काळानंतर हीच जीवनप्रणाली होऊन जाते. चौथा म्हणजे दीर्घकालीन किंवा सततचा ताण. यात एक प्रकारचा दबाब आणि थकवा असतो. शरीराला आणि मनाला आराम मिळण्याची संधीच मिळत नाही. फार काळ असा ताण आला, तर माणसं त्यात भाजून पोळून निघतात. वृद्धांचं संगोपन करताना वृद्धांना असे ताण येऊ शकतात, तसं ते शुश्रूषकालासुद्धा येतात. सतत दुःखाची भावना, काळजी वाटत राहणं, थकवा वाटणं, सतत झोप येणं, दातांचे विकार होणं, मधुमेह, रक्तदाब वाढणं, वजनात घट होणं किंवा वजन खूप वाढणं. केसगळती, हृदयविकार, चिडचिड होणं, नैराश्य, एकाग्रता न होणं, एकाकीपणा अशी ताणाची काही लक्षणं असू शकतात.शुश्रूषा करणाऱ्यांवर जबाबदारीचं, महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचं ओझं असतं. निर्णय चुकण्याची भीती असते, अनिश्चितता वाटत असते आणि आर्थिक ताणही असतोच. स्वतःसाठी वेळ मिळत नाही. कधी थोडा विसावा घेण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याबद्दल अपराधी वाटतं. मन मोकळं करण्यासाठी कोणीच नाहीये अशी भावना निर्माण होत असते, त्यातूनच एकाकीपणा आणि हतबलता वाढत जाते.हे सर्व ताणतणाव वृद्ध किंवा रुग्ण यांच्याशी शुश्रूषकाचं नातं, ताणतणावाचं व्यवस्थापन करण्याची क्षमता, आजूबाजूची परिस्थिती, नातेवाइकांचे दट्टे यांवरसुद्धा अवलंबून असतात. यात एखाद्याची प्रवृत्ती सतत नकारात्मक विचार करण्याची असेल तर आणखी अडचणी येतात. शुश्रूषा करणारी व्यक्ती नोकरीसुद्धा करत असेल, तर हे सगळेच प्रश्न मोठे होऊन बसतात. सगळी परिस्थिती हाताळताना इतकी तारांबळ उडते, की आपल्याला अष्टभुजेसारखे हात असावेत, असं वाटायला लागतं..अशावेळी कामाच्या ठिकाणी आपले सहकारी, वरिष्ठ यांच्याबरोबर खुला संवाद असणं महत्त्वाचं आहे. घरची आणि कामावरची काही कामं सामंजस्यानं दुसऱ्यांना देता येतात का ते पाहावं. नोकरीच्या ठिकाणी कंपनीच्या काही मदत योजना असतात, त्यातून समुपदेशन आणि प्रत्यक्ष काम करण्यास मदत किंवा मनुष्यबळ देण्याची सोय असते, त्याची माहिती करून घ्यावी. पगारी अथवा बिनपगारी रजा मिळण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तुम्ही सेवा करता, ती व्यक्ती तुमची जीवनसाथी किंवा आई-वडील असे जिवलग असतील, तर डॉक्टरांना परिस्थितीचं गांभीर्य सांगणारं एखादं पत्र देण्यास सांगावं. त्या पत्राचा तुमच्या कामाच्या ठिकाणी उपयोग होऊ शकतो. कुटुंबीयांचे संबंध, त्यांची मतं यांमधून बरेच ताण निर्माण होत असतात. त्यासाठी मुक्त संवाद करणं हा एकमेव मार्ग आहे. तो अवघड नक्कीच असू शकतो, पण गरजेचा असतो.कुटुंबातील सदस्यांवर आर्थिक ताण येऊ शकतो. आपल्या अडीअडचणीला साठवलेले पैसे असतात. पण हीच ती अडीअडचणीची वेळ आहे आणि आता ते पैसे वापरावेत, असं वाटत नाही. मग ते नातेवाईक असोत किंवा ज्यांची सेवा करायची त्या व्यक्ती असोत. ‘गळणाऱ्या छपराखाली बादल्या ठेवून काम भागवून घेण्यापेक्षा छप्पर दुरुस्त करणं कधीही योग्य’ हे कोणी कोणाला पटवून द्यायचं? वृद्ध आई-वडिलांची सेवा करताना, त्यांचे पैसे वापरल्यामुळे आपले वारशाचे पैसे कमी तर होणार नाहीत ना? अशा भावनेतून हात आखडता घेण्याची वृत्ती दिसली तर आश्चर्य नको.कधी वृद्ध पालकांना वाटतं, की आपल्याला पैसे पुरणार नाहीत. याचंच एक उदाहरण पाहू. एका गृहस्थांना दिवसभर सेवेकरी लावण्याची आवश्यकता होती. पण ‘कशाला? सकाळचे दोन तास पुरेल. मी आहेच की! आणि मी दिवसभर दुसरं तर काही करू शकत नाही. मग स्वयंपाकाला बाई कशाला?’ असं म्हणत त्यांची पत्नी काटकसर करत होती. पण या काटकसरीचा तिच्या प्रकृतीवर परिणाम होतो आहे, वयोमानानुसार हे सगळं तिला झेपत नाहीये. हे तिला कोणीच सांगत नव्हतं. तिच्या मुली अगदी सुस्थितीत. पण ‘करतेय ना आई सगळं मॅनेज. मग कशाला लक्ष द्या!’ अशी त्यांची भूमिका होती.सेवा करणाऱ्यानं ताणतणावाच्या धोक्याची पहिली घंटा वाजते, तेव्हाच स्वतःकडे लक्ष देणं आवश्यक असतं. ताणतणावाचं कोणतंही चिन्ह म्हणजे ‘थांबा, विचार करा आणि योग्य ते बदल करा’ अशी सूचना असते. ताण वाढण्याची कारणं शोधून त्यात काय बदल करता येतील आणि कशावर आपला ताबा आहे हे समजावून घेणं आवश्यक आहे. मग आपला सेवा, शुश्रूषा या गोष्टीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलू शकतो आणि त्यातून नवीन मार्ग सुचू शकतो. सेवेकरी आजारी पडणं परवडत नाही.दुसऱ्यांच्या अपेक्षांना तोंड देणं अवघडच आणि त्याहून अवघड म्हणजे ज्या व्यक्तीची सेवा करत आहोत त्या व्यक्तींच्या अपेक्षा पूर्ण करणं. त्यांच्या योग्य अपेक्षा कोणत्या आणि अवास्तव अपेक्षा कोणत्या याचा थंड डोक्यानं विचार करावा. मदतीसाठी हाक मारायला संकोच करून नये. आपल्याकडे काय नाही यापेक्षा काय आहे, याचा विचार करता आला तर ताण कमी होतो. आपल्या आसपास अनेक औपचारिक किंवा अनौपचारिक आधार गट असतात, त्यांचा आधार घ्यावा..सेवकाला अधूनमधून कामातून पूर्ण विश्रांतीची गरज असते. अशा वेळी आपल्याऐवजी कोणीतरी सेवा कशी करू शकेल याचा विचार करून आपण पूर्ण मोकळीक घ्यावी. सेवेकऱ्याला विश्रांती देण्यासाठी तात्पुरती सेवा सोय म्हणजे रेस्पाइट केअर. तशी व्यवस्था करून या काळात सेवेकऱ्यानं स्वतःची कामं, करमणूक, झोप, व्यायाम, उत्तम सकस आहार असं काहीही करावं. त्यातून व्यक्तीला ताजंतवानं वाटलं पाहिजे.संपूर्ण तणावमुक्त वृद्ध संगोपन कोणालाच शक्य नाही. कोणीतरी असं म्हटलं आहे, ‘‘It’s not the load that breaks you down, it’s the way you carry it.’’तेव्हा सकारात्मक विचार, परिस्थितीनुसार मार्ग काढणं आणि बदल करणं आणि नित्य नवा दिवस जागृतीचा या भावनेनं प्रत्येक दिवस आनंदात जगण्याचा प्रयत्न करणं हे आपल्या हातात नक्कीच असतं!विद्या हर्डीकर-सप्रे टेक्सासमधील डलासस्थित लेखिका आणि उत्तररंग उपक्रमाच्या सहसंस्थापक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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