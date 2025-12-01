Premium|Kerala Chakara Mud Bank : केरळचा अद्वितीय ‘चकारा’ धोक्यात; मच्छीमारांचा विश्वास आणि संकट

डॉ. श्रीकांत कारचकाराची लोकप्रियता त्यातून मिळणाऱ्या मुबलक माशांमुळेच आहे. चकाराची बातमी येते, तेव्हा जवळच्या भागातील मच्छीमार त्यातून मिळणारे मासे गोळा करण्यासाठी धावतात. त्यांना घाई करावी लागते, कारण ही एक अल्पकाळ टिकणारी घटना आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत हवामान बदल आणि इतर पर्यावरणीय घटकांमुळे तसेच पर्यावरणातील मानवी हस्तक्षेपामुळे चकाराचा कालावधी आणि तीव्रता कमी झाली आहे. ‘चकारा’ (Chakara) किंवा ‘चिखलाचा किनारा’ (Mud bank) ही एक विलक्षण आश्चर्यकारक घटना केरळमध्ये दरवर्षी पाहायला मिळते. अल्पायुषी असलेला चकारा नैऋत्य माॅन्सून हंगामाच्या समाप्तीनंतर, सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरच्या सुमारास संपुष्टात येतो. ही घटना पूर्णपणे हंगामी आहे आणि ती केवळ माॅन्सूनमध्येच दिसून येते. .Premium|Aditya Sarpotdar Director Interview : ‘पुढची संधी हेच यश...’.माॅन्सूनमध्ये मुसळधार पावसामुळे नदीमुखे आणि बॅकवॉटरमधून मोठ्या प्रमाणात सेंद्रिय-समृद्ध चिखल आणि चिकणमाती समुद्रात वाहून जाते आणि किनाऱ्याजवळ शांत, गढूळ ‘चिखलाचे कडे’ तयार होते. हे कडे तीव्र माॅन्सून लाटांच्या विरोधात नैसर्गिक अडथळा (ब्रेकवॉटर) म्हणून काम करते.चिखलाच्या किनाऱ्यांची ही निर्मिती नैऋत्य माॅन्सूनचे जोरदार वारे आणि शक्तिशाली सागरी प्रवाहांवर अवलंबून असते. यामुळे समुद्रतळ ढवळला जाऊन त्यावर पावसाळ्यात साठलेला चिखलयुक्त गाळ बाहेर निघतो. किनारपट्टीच्या पाण्यात असणाऱ्या या गाळाचे आणि द्रव चिखलाचे (Fluid mud) किनाऱ्याला समांतर असे कडे तयार होते. लाटांतील तरंगणाऱ्या लहान आकाराच्या गाळाच्या कणांपासून हे कडे तयार होते. गाळाचा पुरवठा, समुद्री प्रवाह आणि सागरी लाटांमुळे या कड्याचा आकार प्रभावित होतो..गाळाचे हे कडे किनाऱ्याकडे जाणाऱ्या लाटांसाठी थोडासा अडथळा निर्माण करते; हा अडथळा लाटांचा जोर कमी करत असल्यामुळे चिखलाचे किनारे शांत असतात. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये माॅन्सून कमकुवत होत असताना ही परिस्थिती बदलते आणि चिखलाच्या कड्यावरील चिखल सर्वत्र विखुरतो. गाळ पुन्हा समुद्रतळाकडे परत जाऊन स्थिर होतो आणि शांत परिस्थिती नाहीशी होते व लाटा पुन्हा किनाऱ्यापर्यंत येऊन आपटू लागतात.पावसाळ्यात जेव्हा केरळच्या किनाऱ्यावर मोठ्या लाटा धडकतात, तेव्हा मच्छीमार किनाऱ्यावर या चकाराची म्हणजे शब्दशः ‘मृत किनाऱ्याची’ वाट पाहत असतात. कारण चकारामुळे लाटांनी आदळून जाणारा किनारा अचानक शांत होतो. जणू काही मृत होतो. हे केरळच्या किनाऱ्यावर दिसणारे अकल्पनीय आणि अद्वितीय दृश्य आहे. अर्थात ते सर्वत्र दिसत नाही, फक्त अलापुझा, एर्नाकुलम, त्रिशूर आणि कोझिकोड इथल्या किनारी खाड्यांच्या मुखाजवळ अधिक प्रमाणात दिसते..चकारानिर्मितीची घटना किनाऱ्याजवळच्या प्रदेशात तयार होणाऱ्या चिखलाच्या किनाऱ्याच्या (ऑफशोअर मडबँक) निर्मितीशी संबंधित आहे, असे किनाऱ्यांचा अभ्यास करणाऱ्या तज्ज्ञांना आढळून आले आहे. किनाऱ्यावरील चिखलाचे कडे शोधणे तुलनेने तसे सोपे असते. उथळ जागेवर फुटाव्यात तशा लाटा तिथे सतत फुटत असतात. इथला चिखल मऊ, गडद हिरवा आणि तेलकट असतो. तो जमिनीवरील बायोमास, वनस्पती आणि प्राण्यांच्या अवशेषांनी समृद्ध असतो. त्यात बऱ्याच वेळा झाडांची मुळे आणि खोडांचे तुकडे आढळतात. याचा अर्थच असा, की हा चिखल जमिनीवरून येतो, समुद्रातून येत नाही. मोठ्या प्रमाणात तो जमिनीवरून समुद्रात ढकलला गेला, तरच जमिनीवरील चिखल समुद्राच्या तळापर्यंत पोहोचू शकतो.असा चकारा म्हणजे ओला चिखल अलापुझा किनाऱ्यावरील पुरक्कड येथे जमिनीकडून समुद्राकडे बाहेर पडतो. पुरक्कड समुद्रकिनाऱ्याच्या जमिनीकडील भागात एक उथळ सरोवर (Lagoon) आहे. हे सरोवर काठोकाठ भरले, तरीही आज हे सरोवर त्याच्या तळाशी जलस्थितिक (Hydrostatic) दाब निर्माण करण्यास असमर्थ बनले आहे. शिवाय, ते पाण्याने भरूही शकत नाही, कारण सरोवरातील पाणी जलाशयातील गाळ आणि वाळूतून समुद्रात झिरपू लागले आहे. यामुळेच सध्या इथली चकारानिर्मिती बाधित झाली असल्याचे दिसून येते.अलापुझा किनाऱ्यावरील सरोवराचा जमिनीकडील भाग अनेक किलोमीटरपर्यंत पसरलेला एक सपाट प्रदेश आहे आणि नद्या, नाले आणि कालव्यांनी वेढलेला आहे. यातील काही नद्या, नाले उत्तरेला वेम्बनाड बॅकवॉटरमध्ये वाहतात, तर काही दक्षिणेला अष्टमुदी कायल या दुसऱ्या मोठ्या बॅकवॉटरमध्ये वाहतात. हा सपाट प्रदेश कुट्टनाड म्हणून ओळखला जातो आणि तो केरळमधील सर्वात सुपीक प्रदेशांपैकी एक आहे. इथली माती चिकणमाती आहे आणि बायोमासने समृद्ध व सुपीक बनली आहे..काही हजार वर्षांपूर्वी हा कुट्टनाडचा प्रदेश अस्तित्वात नव्हता. त्याऐवजी, तिथे एक प्रचंड असे वेम्बनाड आणि अष्टमुदी कायल यांचे एकत्रित बॅकवॉटर होते. कुट्टनाडचा सपाट प्रदेश हा वर्षानुवर्षे या बॅकवॉटरमध्ये गाळ साचून तयार झाला. दुसऱ्या शब्दांत, भरपूर गाळ साचल्याने या प्रचंड बॅकवॉटरचे दोन भाग झाले. लवकरच गाळ साचलेल्या भागाचा पृष्ठभागाचा थर उन्हात सुकला, पण त्याखाली मऊ, स्थिर, ओला चिखलही शिल्लक राहिला. म्हणूनच, पृष्ठभागावर जरी दोन बॅकवॉटर वेगळे दिसत असले, तरी ते पृष्ठभागाखाली ओल्या चिखलाच्या थराने जोडलेले आहेत. हा द्रव-चिखलाचा थर आणि समुद्राच्या दरम्यान कठीण चिकणमातीचा आणखी एक थर आहे, जो सामान्यतः अभेद्य असतो. हा मातीचा थर जमिनीकडून समुद्रात झिरपणाऱ्या गोड्या पाण्याला रोखतो.माॅन्सून सुरू होताच अनेक नद्या, ओढे आणि जमिनीवरून वाहणारे पाणी दोन बॅकवॉटरमध्ये वाहते. हे दोन्ही बॅकवॉटर अरुंद मुखातून समुद्रात जाते. वेम्बनाडमधून कोची आणि अष्टमुडीतून निंदकरा इथे ते समुद्रात जाते. परंतु ह्या दोन्ही मुखांतून संपूर्ण माॅन्सूनमधला प्रवाह पुरेशा वेगाने बाहेर जाऊ शकत नाही. त्यामुळे बॅकवॉटरमधील पाण्याची पातळी वाढते. परिणामी दोन्ही बॅकवॉटरच्या तळावरील द्रव-चिखलावर, म्हणजेच कुट्टनाडच्या खाली असलेल्या भागावर जलस्थितिक दाब वाढतो. बॅकवॉटरमधील पाण्याची पातळी सतत येणाऱ्या प्रवाहाबरोबर वाढते आणि जलस्थितिक दाब एका मर्यादेपेक्षा जास्त होतो. मग तो चिखल विविध मार्गांनी समुद्रात ढकलला जातो. अशा प्रकारे दाबामुळे बाहेर पडलेला ओला द्रव-चिखल किनाऱ्यावर बाहेर पडतो आणि चिखलाचे कडे तयार करतो. लाटा लगेच त्याच्यावर येऊन आपटू लागतात आणि किनारा शांत होतो. हा शांत भाग म्हणजे चकारा..Premium|Everest Sherpas: एव्हरेस्टच्या वाटेवर मृत्युमुखी पडणाऱ्या माणसांपैकी एक तृतीयांश माणसं शेर्पा जमातीतली.यानंतर समुद्रतळावरील पाण्याला होणारा ओल्या चिखलाचा पुरवठा हळूहळू कमी होतो आणि समुद्रतळावर त्या भागात आलेला चिखल लाटा पसरवतात. केरळ किनाऱ्यावर जिथे उत्तरेकडे आणि दक्षिणेकडे बॅकवॉटरच्या मागे जमिनीच्या दिशेने कुट्टनाड-प्रकारचा सपाट भूभाग असतो, तिथे सर्वत्र ही प्रक्रिया अशाच प्रकारची असते, असे मत कमांडर जॉन पुथूर यांनी त्यांच्या दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ कोस्ट या पुस्तकात मांडले आहे.चिखलाचे कडे तयार झाल्यानंतर किनाऱ्याजवळ शांत झालेल्या समुद्रामुळे मासेमारीसाठी पोषक परिस्थिती निर्माण होऊन मोठ्या प्रमाणावर मासे (विशेषतः सार्डीन) मिळू लागतात. चकाराची लोकप्रियता ही त्यातून मिळणाऱ्या मुबलक माशांमुळेच आहे. वर सांगितल्याप्रमाणे तयार झालेल्या ‘मृत किनाऱ्या’वर समुद्राचे पाणी अक्षरशः माशांनी भरलेले असते. इथल्या लोककथा असे सांगतात, की चकाराच्यावेळी जाळे न टाकतासुद्धा बांबूच्या टोपल्यांमध्ये मासे पकडता येत असत. जेव्हा चकाराची बातमी येते, तेव्हा जवळच्या भागातील मच्छीमार त्यातून मिळणारे मासे गोळा करण्यासाठी धावतात. त्यांना घाई करावी लागते, कारण ही एक अल्पकाळ टिकणारी घटना आहे.अलीकडच्या काही वर्षांत हवामान बदल आणि इतर पर्यावरणीय घटकांमुळे तसेच पर्यावरणातील मानवी हस्तक्षेपामुळे चकाराचा कालावधी आणि तीव्रता कमी झाली आहे. लहान आणि कमी मजबूत चिखलाच्या काठांची निर्मिती होऊ लागली आहे आणि मच्छीमारांना मिळणारे उत्पन्नही कमी होत आहे. त्यामुळेच चकारा ही लवकरच भूतकाळातील गोष्ट होऊ शकते, असे स्थानिक मच्छिमारांना आज प्रकर्षाने वाटत आहे. चकारा वाचविण्यासाठी आपण फारसे काही करू शकत नाही अशी भीतीही त्यांच्या मनात आहेच. परंतु, चकारानिर्मितीची नैसर्गिक प्रक्रिया समजून घेतल्यावर आणि माणसाच्या हस्तक्षेपाची कल्पना आल्यावर त्यांच्या मनातील ही भीती नक्कीच नाहीशी होऊ शकेल. गेल्या काही वर्षांत चकाराची निर्मिती कमी प्रमाणात होण्याची काही निश्चित अशी कारणे आहेत. चकारा निर्माण होण्यासाठी किनाऱ्यावरील बॅकवॉटरमधील पाण्याची पातळी एका विशिष्ट पातळीपेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. तरच त्यात निर्माण होणारा जलस्थिर दाब आवश्यक पातळीपेक्षा जास्त असेल. जर बॅकवॉटरमध्ये येणाऱ्या पाण्याचा प्रवाह अपुरा असेल, तर त्यातील पाण्याची पातळी वाढणार नाही, कारण जे काही थोडे पाणी बॅकवॉटरमध्ये असेल ते किनाऱ्यावरील अरुंद मार्गातून वाहून जाईल आणि द्रव-चिखल समुद्रात ढकलण्यासाठी जलस्थिर दाब अपुरा पडेल व तो चिखल समुद्रात कधीच जाऊ शकणार नाही..आज केरळमध्ये बॅकवॉटरमध्ये वाहणाऱ्या बहुतेक नद्या आणि नाल्यांवर बांध किंवा बंधारे बांधण्यात आले आहेत किंवा त्यांचे पाणी इतर वापरासाठी वळवले गेले आहे. परिणामी, बॅकवॉटरमध्ये येणारे नदीप्रवाह लक्षणीयरित्या कमी झाले आहेत. बॅकवॉटरच्या क्षेत्रांत जोरदार पाऊस पडल्याशिवाय पाण्याच्या पातळीत तीव्र वाढ होण्याची शक्यता आता कमी आहे. आणखी एक घटक म्हणजे गाळ. बॅकवॉटरमध्ये गाळ साठून कमी होणाऱ्या त्याच्या खोलीमुळे बॅकवॉटर भरल्यावरदेखील तळाशी निर्माण होणारा दाबसुद्धा कमी होतो व द्रव-चिखल समुद्रात जाऊ शकत नाही.शतकानुशतके या चकाराला एक पौराणिक दर्जा प्राप्त झाला आहे. जेव्हा पावसाळ्यात उंच लाटांमुळे समुद्रात जाणे कठीण होते, तेव्हा कडालम्मा या समुद्रदेवाने मासे मिळण्यासाठी चकारा निर्माण करून आशीर्वादच दिला आहे, असा इथल्या मच्छीमारांचा विश्वास आहे. परंतु, अलीकडच्या काळात चकारावर पुरेसे मासे मिळणे खूपच कठीण आणि दुर्मीळ झाल्याने कदाचित कडालम्मा आपल्यावर नाराज आहे अशी त्यांची भावना आहे. एकेकाळी मोठ्या प्रमाणात मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारांना आता अनिश्चितता आणि निराशेचा सामना करावा लागत आहे, ही गोष्टही तितकीच खरी आहे. यावर्षीदेखील चकारातील माशांचे प्रमाण खूप कमी झाल्याचे वृत्त आहे.(डॉ. श्रीकांत कार्लेकर पुणेस्थित भूविज्ञान अभ्यासक आणि लेखक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.