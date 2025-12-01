साप्ताहिक

Premium|Kerala Chakara Mud Bank : केरळचा अद्वितीय ‘चकारा’ धोक्यात; मच्छीमारांचा विश्वास आणि संकट

Monsoon coastal phenomena India : केरळमध्ये नैऋत्य मान्सूननंतर दिसणारी 'चकारा' (चिखलाचा किनारा) ही नैसर्गिक घटना, जी मासेमारीसाठी मुबलक मासे मिळवून देत असल्याने लोकप्रिय आहे, ती हवामान बदल आणि नदी-नाल्यांवर बांधलेल्या बांधांमुळे कमी झाली असून, यामुळे स्थानिक मच्छीमारांमध्ये चिंता वाढली आहे.
साप्ताहिक टीम
डॉ. श्रीकांत कार

चकाराची लोकप्रियता त्यातून मिळणाऱ्या मुबलक माशांमुळेच आहे. चकाराची बातमी येते, तेव्हा जवळच्या भागातील मच्छीमार त्यातून मिळणारे मासे गोळा करण्यासाठी धावतात. त्यांना घाई करावी लागते, कारण ही एक अल्पकाळ टिकणारी घटना आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत हवामान बदल आणि इतर पर्यावरणीय घटकांमुळे तसेच पर्यावरणातील मानवी हस्तक्षेपामुळे चकाराचा कालावधी आणि तीव्रता कमी झाली आहे.

‘चकारा’ (Chakara) किंवा ‘चिखलाचा किनारा’ (Mud bank) ही एक विलक्षण आश्चर्यकारक घटना केरळमध्ये दरवर्षी पाहायला मिळते. अल्पायुषी असलेला चकारा नैऋत्य माॅन्सून हंगामाच्या समाप्तीनंतर, सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरच्या सुमारास संपुष्टात येतो. ही घटना पूर्णपणे हंगामी आहे आणि ती केवळ माॅन्सूनमध्येच दिसून येते.

