Premium|Future of Chemical Engineering : केमिकल इंजिनिअरिंग ठरत आहे भविष्यकालीन करिअरचा सर्वाधिक आशादायी पर्याय

डॉ. राहुल द. महाजनसंगणक अभियंता सॉफ्टवेअर तयार करतो, मेकॅनिकल अभियंता यंत्रे तयार करतो, सिव्हिल इंजिनिअर पायाभूत सुविधा उभारतो; परंतु केमिकल इंजिनिअर जगाला चालना देणारे इंधन, औषधे, अन्नप्रक्रिया, ऊर्जा, पाणी, पर्यावरण संरक्षण आणि औद्योगिक उत्पादनाची संपूर्ण प्रक्रिया निर्माण करतो. सुरक्षितताएआयच्या युगातही सध्या या क्षेत्रातील करिअर सुरक्षित मानले जात आहे. कारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनेक क्षेत्रांमध्ये बदल घडवत असली, तरी रिफायनरी, रासायनिक कारखाने, औषधनिर्माण संयंत्रे, ऊर्जा प्रकल्प, खत कारखाने यांचे प्रत्यक्ष संचालन, सुरक्षा, प्रक्रिया नियंत्रण आणि अभियांत्रिकी निर्णय पूर्णपणे एआयकडे सोपवणे नजीकच्या भविष्यात तरी शक्य होईल असे वाटत नाही. एआय हा केमिकल इंजिनिअरचा प्रतिस्पर्धी नसून साहाय्यक आहे. एआयमुळे उत्पादनक्षमता वाढेल, डिझाईन अधिक अचूक होईल, प्रक्रिया नियंत्रण सुधारेल आणि सुरक्षा वाढेल. पण अंतिम अभियांत्रिकी निर्णयासाठी प्रशिक्षित केमिकल इंजिनिअरची आवश्यकता कायम राहील. आधुनिक केमिकल इंजिनिअरने स्वतःला अद्ययावत ठेवणे तितकेच आवश्यक असते. ॲस्पेन प्लस, ॲस्पेन एचवायएसवायएस, कॅमकॅड, डीडब्ल्यूएसआयएम, ऑटोकॅड, सॉलिडवर्क्स, मॅटलॅब, पायथॉन, एएनएसवायएस फ्लुएंट, कॉमसॉल, पॉवर बीआय आणि एआयआधारित डेटा ॲनॅलिटिक्स यांसारखी सॉफ्टवेअर्स आत्मसात करणे आवश्यक आहे.भविष्यात ग्रीन हायड्रोजन, सस्टेनेबल, एव्हिएशन फ्युएल, कार्बन कॅप्चर, बॅटरी मॅन्युफॅक्चरिंग, सेमीकंडक्टर केमिकल्स, विशेष रसायने, बायोफ्युएल्स, वेस्ट टू एनर्जी, सर्क्युलर इकोनॉमी आणि ॲडव्हान्स्ड मटेरियल्स या क्षेत्रांमध्ये संधी निर्माण होतील असे आत्ताच्या परिस्थितीवरून वाटते. संगणक अभियंता सॉफ्टवेअर तयार करतो, मेकॅनिकल इंजिनिअर यंत्रे तयार करतो, सिव्हिल इंजिनिअर पायाभूत सुविधा उभारतो; परंतु केमिकल अभियंता जगाला चालना देणारे इंधन, औषधे, अन्नप्रक्रिया, ऊर्जा, पाणी, पर्यावरण संरक्षण आणि औद्योगिक उत्पादनाची संपूर्ण प्रक्रिया निर्माण करतो. आजच्या आणि उद्याच्या भारताला लाखो कुशल केमिकल इंजिनिअर्सची आवश्यकता आहे. ज्यांना विज्ञानाची आवड आहे, उद्योग उभारण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे, करिअरचा परीघ जागतिक स्तरापर्यंत न्यायचा आहे, समाजाच्या मूलभूत गरजांशी जोडलेले तंत्रज्ञान विकसित करायचे आहे अशा विद्यार्थ्यांसाठी केमिकल इंजिनिअरिंग ही केवळ एक शाखा नसून उज्ज्वल भविष्याकडे नेणारा राजमार्ग आहे.लेफ्टनंट डॉ. राहुल द. महाजन कोल्हापूरस्थित डी.वाय. पाटील अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजिनिअरिंगमध्ये सहयोगी प्राध्यापक आहेत..Premium|Medical Career Opportunities Beyond MBBS India 2026 : एमबीबीएसपलीकडील वैद्यकीय करिअर; २०२६ पर्यंत आरोग्यसेवेतील नव्या संधींचं विस्तृत विश्व.प्रवेश क्षमता आणि वाढती मागणीमहाराष्ट्रातील अनेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये संगणक आणि आयटी शाखांच्या तुलनेत केमिकल इंजिनिअरिंगच्या जागा कमी असतात. परिणामी दरवर्षी पदवीधरांची संख्या मर्यादित राहते. दुसरीकडे, पेट्रोकेमिकल उद्योग, औषधनिर्माण उद्योग, विशेष रसायने, बॅटरी आणि ऊर्जा क्षेत्र, जैवतंत्रज्ञान, हरित ऊर्जा यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत असल्याने प्रशिक्षित केमिकल इंजिनिअर्सची मागणी सातत्याने वाढत आहे. भारत हा जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या रासायनिक बाजारपेठांपैकी एक देश आहे. फार्मास्युटिकल उत्पादनात भारताचे जागतिक स्तरावर महत्त्वाचे स्थान आहे. जेनेरिक औषधनिर्मितीत भारत अग्रस्थानी आहे. खत उद्योगातील मोठी क्षमता, जगातील अग्रगण्य रिफायनिंग क्षमता आणि स्पेशालिटी केमिकल्समधील झपाट्याने होणारी वाढ यामुळे केमिकल इंजिनिअरिंग विद्यार्थ्यांसाठी रोजगाराच्या संधी सातत्याने वाढत आहेत..करिअरच्या संधीपेट्रोकेमिकल आणि रिफायनरी क्षेत्रात क्रूड ऑइल प्रोसेसिंग, इंधन उत्पादन आणि पॉलिमर उत्पादनामध्ये काम करता येते.फार्मास्युटिकल क्षेत्रात औषधनिर्मिती, एपीआय उत्पादन आणि बायोफार्मासारख्या संधी उपलब्ध आहेत.खत उद्योगात युरिया, अमोनिया आणि कॉम्प्लेक्स फर्टिलायझर्सशी संबंधित काम करता येते.पर्यावरण अभियांत्रिकीमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया, वायू प्रदूषण नियंत्रण आणि झीरो लिक्विड डिस्चार्जसारख्या क्षेत्रांना महत्त्व आहे.ऊर्जा क्षेत्रात ग्रीन हायड्रोजन, फ्युएल सेल आणि बॅटरी तंत्रज्ञान यांना महत्त्व आहे.फूड प्रोसेसिंगमध्ये दुग्ध उद्योग, पेय उद्योग आणि अन्न संरक्षण या क्षेत्रात संधी आहेत.बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये लस उत्पादन, जैवइंधन आणि औद्योगिक सूक्ष्मजीवशास्त्र यांसारख्या संधी उपलब्ध आहेत.सरकारी क्षेत्रातील सुवर्णसंधींचा विचार केला, तर केमिकल इंजिनिअर्सना अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये (पीएसयू) संधी उपलब्ध आहेत. त्यासाठी त्यांना गेट (GATE) ही परीक्षा उत्तीर्ण व्हावे लागते. पुढील काही सरकारी कंपन्यांमध्ये त्या त्या वेळच्या नोकरीच्या संधीच्या उपलब्धतेनुसार आणि तुमच्या कौशल्यांनुसार नोकरी मिळू शकते - इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑइल ॲण्ड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन, गॅस अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नॅशनल फर्टिलायझर्स लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स ॲण्ड फर्टिलायझर्स, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इंजिनिअर्स इंडिया लिमिटेड आणि न्युक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इत्यादी.जलशुद्धीकरण प्रकल्प, औद्योगिक रसायने, साबण व डिटर्जंट, पेंट उद्योग, बायोफर्टिलायझर, फूड प्रोसेसिंग, बायोगॅस, स्पेशालिटी केमिकल्स आणि पर्यावरण सल्लागार सेवा या क्षेत्रांमध्ये एका केमिकल इंजिनिअरला स्वयंरोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत.विशेषतः प्रोसेस डिझाईन, सिम्युलेशन, ऊर्जा, तेल, गॅस, फार्मा आणि कन्सल्टिंग क्षेत्रात आकर्षक वेतन मिळण्याची शक्यता तुलनेने जास्त असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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