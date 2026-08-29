Premium|Child Grooming : कायदे कठोर तरी बाल अत्याचार का थांबत नाहीत? ‘ग्रूमिंग’चा वाढता धोका

अरविंद रेणापूरकरपोलिस यंत्रणा आणि कायदे मजबूत असूनही बाल लैंगिक अत्याचार थांबलेले नाहीत. त्यामागे काही महत्त्वाची कारणे आहेत. बहुतांश आरोपी हे मुलांच्या परिचयातील किंवा विश्वासू व्यक्ती असतात. ते आधी मुलांशी आणि पालकांशी विश्वासाचे नाते निर्माण करतात. या प्रक्रियेला ‘ग्रूमिंग’ म्हटले जाते. त्यामुळे पालकांना संशय येईपर्यंत बराच उशीर झालेला असतो. याशिवाय, अनेक मुले भीती, लाज किंवा धमक्यांमुळे वर्षानुवर्षे तक्रार करत नाहीत. बाल अत्याचाराच्या घटनांचे प्रमाण आपल्या देशातच नाही, तर सुरक्षित म्हणवल्या जाणाऱ्या ऑस्ट्रेलियातही चिंताजनक पातळीवर पोहोचले आहे. ऑस्ट्रेलियात कठोर कायदे, सक्षम पोलिस यंत्रणा आणि बालसुरक्षेसाठी स्वतंत्र संस्था असूनही अलीकडच्या काळात बाल लैंगिक अत्याचार आणि शोषणाची समस्या गंभीर स्वरूप धारण करत आहे. प्रामुख्याने न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) पोलिसांनी या समस्येला थेट महासंकट (Epidemic) असे संबोधत समाजाला इशारा दिला आहे. केवळ गुन्हेगारांना अटक करून हा प्रश्न सुटणार नसून पालक, शाळा, समाज, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि सरकारी यंत्रणा यांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. वाढते ऑनलाइन शोषण, मुलांना विश्वासात घेऊन केले जाणारे ‘ग्रूमिंग’, तसेच कुटुंबातील किंवा परिचितांकडून होणारे अत्याचार यामुळे परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे..ऑस्ट्रेलियाच्या एनएसडब्ल्यू पोलिसांच्या माहितीनुसार, दर आठवड्याला ३००हून अधिक बालछळाच्या घटना अधिकाऱ्यांकडे नोंदवल्या जात आहेत. गेल्या १२ महिन्यांत संयुक्त बालसंरक्षण संदर्भ युनिटकडे (Joint Referral Unit) जवळपास १६ हजार तक्रारी आल्या आहेत. सहाय्यक पोलिस आयुक्त स्कॉट कुक यांनी सांगितले, की दर आठवड्याच्या शेवटी १० ते १५ गंभीर प्रकरणे पोलिसांकडे येत आहेत. यात लैंगिक अत्याचार, शारीरिक इजा आणि मुलांच्या जीवाला धोका निर्माण करणाऱ्या घटनांचा समावेश असतो. विशेष म्हणजे, बहुतांश प्रकरणांमध्ये आरोपी हा कुटुंबातील सदस्य, नातेवाईक किंवा मुलाच्या परिचयातील व्यक्ती असल्याचे तपासात आढळते. कुक यांच्या मते, थेट लैंगिक अत्याचारांचे प्रमाण वाढले नसले, तरी ऑनलाइन बालशोषणात प्रचंड वाढ झाली आहे. सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, चॅट ॲप्स आणि एन्क्रिप्टेड मेसेजिंगच्या माध्यमातून मुलांशी संपर्क साधणे आणि त्यांना फसविणे पूर्वीपेक्षा अधिक सोपे झाले आहे. ऑस्ट्रेलियन सेंटर टू काउंटर चाइल्ड एक्स्प्लॉयटेशनकडे (एसीसीसीई) यंदा एक लाखांहून अधिक तक्रारी येण्याची शक्यता व्यक्त केली गेली आहे.सप्टेंबरमधील राष्ट्रीय बालसंरक्षण सप्ताहाच्या पार्श्वभूमीवर कुक यांनी नागरिकांना सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. मुलांना विश्वासात घेण्याचे प्रयत्न (ग्रूमिंग), अयोग्य स्पर्श, अश्लील टिप्पणी अशा घटना किंवा संशयास्पद वर्तन दिसल्यास तातडीने तक्रार करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. योग्य वेळी हस्तक्षेप झाल्यास अनेक गुन्हे रोखता येऊ शकतात, असे त्यांनी सांगितले. गेल्या वर्षभरात एनएसडब्ल्यू पोलिसांच्या बालछळ पथकाने ५५०हून अधिक आरोपींवर ३,३४९ गुन्हे दाखल केले. यामध्ये सुमारे ९०० लैंगिक अत्याचार, ३३० गंभीर हल्ले आणि १,२०० अयोग्य स्पर्श किंवा अश्लील वर्तनाशी संबंधित गुन्ह्यांचा समावेश आहे..Premium|Bulldozer Justice Model : ‘बुलडोझर न्याय’ लोकशाहीला घातक.समस्या इतकी गंभीर का?तज्ज्ञांच्या मते, पोलिस यंत्रणा आणि कायदे मजबूत असूनही बाल लैंगिक अत्याचार थांबलेले नाहीत. त्यामागे काही महत्त्वाची कारणे आहेत. बहुतांश आरोपी हे मुलांच्या परिचयातील किंवा विश्वासू व्यक्ती असतात. ते आधी मुलांशी आणि पालकांशी विश्वासाचे नाते निर्माण करतात. या प्रक्रियेला ‘ग्रूमिंग’ म्हटले जाते. त्यामुळे पालकांना संशय येईपर्यंत बराच उशीर झालेला असतो. याशिवाय, अनेक मुले भीती, लाज किंवा धमक्यांमुळे वर्षानुवर्षे तक्रार करत नाहीत. त्यामुळे आज समोर येणारी अनेक प्रकरणे प्रत्यक्षात अनेक वर्षांपूर्वी घडलेली असतात. ऑस्ट्रेलियात डॉक्टर, शिक्षक, समाजसेवक आणि पोलिस यांना संशयास्पद घटनांची माहिती देणे अनेक राज्यांत बंधनकारक असल्याने पूर्वी लपून राहिलेली प्रकरणे आता अधिक प्रमाणात उघडकीस येत आहेत. स्कॉट कुक यांचा इशारा स्पष्ट आहे, की केवळ अटक करून हा प्रश्न सुटणार नाही. बालछळ ही संपूर्ण समाजाने एकत्र सामोरे जाण्याची समस्या आहे. संकटाला स्वीकारून त्याविरोधात सामूहिक लढा उभारण्याची वेळ आली आहे.मोरकॉम्ब प्रकरणसन २००३मध्ये क्वीन्सलँडमधील १३ वर्षीय डॅनियल मोरकॉम्ब बसची वाट पाहत असताना अचानक बेपत्ता झाला. दीर्घ तपासानंतर आरोपी ब्रेट पीटर कोवान याने त्याचे अपहरण करून त्याच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचे आणि नंतर हत्या केल्याचे उघड झाले. तब्बल आठ वर्षे त्याचा शोध सुरू होता. २०११मध्ये पोलिसांच्या गुप्त कारवाईदरम्यान ब्रेट पीटर कोवान याच्याकडून महत्त्वाची माहिती मिळाली आणि डॅनियलचे अवशेष सापडले. २०१४मध्ये कोवानला डॅनियलच्या हत्येसाठी दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. या प्रकरणानंतर देशभर बालसुरक्षेबाबत जनजागृती झाली आणि डॅनियल मोरकॉम्ब फाउंडेशनची स्थापना करण्यात आली. मुलांच्या सुरक्षिततेबाबत शाळा, पालक आणि पोलिस यांच्यातील समन्वय वाढवण्यासाठीही अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या..जागतिक तुलनेत ऑस्ट्रेलियाची स्थितीऑस्ट्रेलियात ऑस्ट्रेलियन चाइल्ड मालट्रीटमेंट स्टडीनुसार (एसीएमएस), १६ वर्षांवरील २८.५ टक्के ऑस्ट्रेलियन नागरिकांनी लहानपणी लैंगिक अत्याचाराचा अनुभव घेतल्याचे सांगितले आहे. महिलांमध्ये हे प्रमाण ३७.३ टक्के, तर पुरुषांमध्ये १८.८ टक्के आहे. युनिसेफ २०२४च्या अंदाजानुसार, जगभरातील सुमारे प्रत्येक आठ मुलींपैकी एक (१२.५ टक्के) मुलगी १८ वर्षांपूर्वी बलात्कार किंवा लैंगिक अत्याचाराची बळी ठरलेली आहे. थेट संपर्कात न येता (ऑनलाइन, अश्लील संदेश, लैंगिक छळ) झालेल्या घटनाही धरल्यास हे प्रमाण प्रत्येक पाच मुलींपैकी एक (२० टक्के) इतके होते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, जगभरात दरवर्षी दोन ते १७ वर्षे वयोगटातील सुमारे एक अब्ज मुलांना शारीरिक, लैंगिक किंवा मानसिक हिंसा अथवा दुर्लक्षाचा सामना करावा लागतो.ऑस्ट्रेलियात समस्या निश्चितच गंभीर आहे; मात्र तेथील आकडे मोठे दिसण्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे उच्च दर्जाची नोंदणी व्यवस्था, व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षणे आणि पीडित पुढे येण्याचे वाढते प्रमाण. त्यामुळे केवळ टक्केवारी पाहून ऑस्ट्रेलिया हा जगातील सर्वाधिक बाल लैंगिक अत्याचार असलेला देश आहे, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.भारतातील चिंताभारतात बाल लैंगिक अत्याचार ही एक गंभीर सामाजिक समस्या आहे. मात्र दोन्ही देशांतील आकडेवारीची थेट तुलना करता येत नाही. ऑस्ट्रेलियात राष्ट्रीय सर्वेक्षणे आणि अनिवार्य अहवाल प्रणालीमुळे अनेक प्रकरणे समोर येतात, तर भारतात प्रामुख्याने पोक्सोअंतर्गत पोलिसांकडे नोंद झालेल्या गुन्ह्यांची आकडेवारी उपलब्ध असते. एनसीआरबीच्या क्राइम इन इंडिया २०२४ या अहवालानुसार, देशात दररोज सरासरी शेकडो बालकांविरुद्ध गुन्ह्यांची नोंद होते; त्यात पोक्सो कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांचा मोठा वाटा आहे. बहुतांश प्रकरणांत आरोपी पीडिताच्या परिचयातील किंवा नातेवाईक असल्याचेही आकडेवारीत दिसून येते. तज्ज्ञांच्या मते, भारतातही अनेक प्रकरणे सामाजिक कलंक, कुटुंबाची बदनामी होण्याची भीती, आरोपी परिचयातील असणे आणि दीर्घ न्यायप्रक्रिया यांसारख्या कारणांमुळे नोंदवली जात नाहीत. त्यामुळे नोंद झालेली आकडेवारी ही प्रत्यक्ष घटनांपेक्षा कमी असण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. ऑस्ट्रेलियातील वाढती प्रकरणे आणि भारतातील वास्तव या दोन्ही गोष्टी एकच संदेश देतात - बाल लैंगिक अत्याचार हा केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही, तर तो सामाजिक, कौटुंबिक आणि डिजिटल सुरक्षेशीसुद्धा निगडित आहे.लेखक दै. सकाळचे पुणेस्थित वरिष्ठ उपसंपादक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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