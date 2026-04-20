Premium|Importance of Books in Life : रील्स, अल्गोरिदम आणि स्क्रीनव्यसनाच्या काळात पुस्तकांशी मैत्री का अनिवार्य? विचार, संस्कार आणि समृद्धीचा वेध

‘रील्स’ नावाच्या गुंडाळीत स्वतःला अडकवून घेण्यापेक्षा, वेगवेगळ्या विषयांचे ‘ट्रिगर्स’ एकापाठोपाठ एक मेंदूवर आदळवून घेण्यापेक्षा; कोणाचे तरी ‘गिऱ्हाईक’, कोणाच्या तरी हातातील ‘साधन’ बनण्यापेक्षा; किंवा उगीचच कोणाचा तरी ‘श्रोता’ वा ‘प्रेक्षक’ बनून बड्या कंपन्यांनी तयार केलेल्या ‘अल्गोरिदम’च्या जाळ्यात अडकण्यापेक्षा पुस्तक वाचनाची कास धरणे केव्हाही चांगलेच. ती सवय आपल्याला समृद्ध करेल. आपले ‘कर्तेपण’ जपेल. आज गरज आहे, ती या नव्या मुक्तिलढ्याची!माहिती मिळविण्याची साधने आता इतकी विपुल झाली आहेत, की त्या बाबतीत ‘धबाबा तोय आदळे’ अशी स्थिती झाली आहे. इंटरनेटने जग जोडले आणि स्मार्टफोनमुळे तर ‘दुनिया माझ्या मुठीत’ असे वाटू लागले. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सॲप यांसारख्या समाज माध्यमांनी आपल्याला अक्षरशः वेढून टाकले आहे. त्यांनीच आपला दिनक्रम ठरवायला सुरुवात केली. या आभासी जगात अनेकजण रमू लागले आणि दमूही लागले. याचे कारण रील्सच्या वेढ्यात आपण किती काळ घालवला याचेच भान आपण विसरू लागलोय. त्याचे आकर्षण अक्षरशः खेचून घेणारे आहे, यात शंकाच नाही. पण त्याचे दुष्परिणाम जसजसे समोर येत आहेत, तसतसा हा ‘नशिला पर्दा’ भीतिदायक वाटू लागला आहे. या स्क्रीनच्या आधीन झालेल्या पिढीचे काय होणार अशी रास्त चिंता पालकांना वाटू लागली आहे. एवढेच नव्हे, तर व्यसनमुक्ती केंद्रांत पुनर्वसनासाठी जाणाऱ्या रुग्णांमध्ये या नशिल्या पडद्याच्या आहारी गेलेल्यांचा समावेश होऊ लागला आहे. याचा एक परिणाम अर्थातच पुस्तक वाचनावरही झाला आहे. माहिती आणि ज्ञान जर या अत्याधुनिक माध्यमांतून मिळत असेल, तर पुस्तक वाचनाचे एवढे प्रस्थ कशासाठी असे कोणी विचारू शकेल. पण जर नीट विचार केला तर पुस्तक वाचनाचे फायदे कितीतरी लक्षात येतील आणि ‘स्क्रीनमुक्ती’ची आवश्यकताही पटेल..Premium|Importance of Books in Life : पुस्तकांशी मैत्री का आवश्यक? ज्ञान, संस्कार आणि क्रांती घडवणाऱ्या पुस्तकसंस्कृतीचा वेध.इतर माध्यमांप्रमाणेच पुस्तकही आपल्याला आकर्षित करीत असते, यात शंका नाही. पण ते आपला दोस्त बनते, आपल्यावर कुरघोडी करीत नाही. वाचनानंदात आपण रममाण होतो; पण हा एकतर्फी संवाद नसतो. याचे कारण पुस्तकातील छापील शब्दांमधून उभे केलेले भावविश्व आपल्या मनात साकारत असते. आपल्या मनाच्या रंगभूमीवर त्यातील नाट्य स्वतंत्रपणे उभे राहते. म्हणजेच पुस्तक वाचताना आपल्या बौद्धिक क्रिया मंदावत नाहीत किंवा आपली सर्जनशीलता लोप पावत नाही. याउलट पडद्यावर जेव्हा दृश्य दिसते, तेव्हा आपल्या कल्पनाशक्तीला फारसा वाव मिळत नाही. जे काही आहे ते प्रत्यक्ष दिसत असते. पुस्तकांशी नीट दोस्ती केली तर ती खरोखरच 'मित्र, मार्गदर्शक आणि तत्त्वज्ञ' ही भूमिका बजावताना दिसतात. एवढेच नाही, तर ती जिव्हाळा निर्माण करतात. प्रख्यात संपादक-प्रकाशक श्रीपाद पुरुषोत्तम भागवत म्हणायचे, की नवे कोरे पुस्तक हातात घेतले की तान्ह्या बाळाच्या जावळातून हात फिरवल्यासारखे वाटते.आपल्याकडे कितीतरी पुस्तकप्रेमी होऊन गेले आणि अजूनही आहेत. त्यांच्यासमोर नुसता विषय काढलात तरी त्यांची पुस्तकमाहात्म्याविषयी रसवंती वाहू लागते. कोलकात्यातील नॅशनल लायब्ररीत ग्रंथपाल म्हणून काम केलेले श्रीकृष्ण बापूराव जोशी (श्री.बा. जोशी) हे असेच एक अव्वल दर्जाचे वाचक. त्यांचे बालपण, शिक्षण मुंबईत गेले असले तरी नोकरीच्या निमित्ताने कोलकात्यात ते अनेक वर्षे राहिले आणि निवृत्तीनंतर बडोद्याला. या दोन्ही राज्यांच्या म्हणजे बंगाली आणि गुजराती भाषा त्यांना येत होत्या. मायमराठीचा तर प्रश्नच नाही. हलवाई कधीच आपल्याच दुकानातील मिठाईचा आस्वाद घेत नाही, असे म्हणतात, परंतु श्रीबांनी त्या भव्य ग्रंथालयात आपले काम चोख पार पाडतानाच त्या ग्रंथालयातील ज्ञानकण वेचण्याची एकही संधी सोडली नाही. त्यांच्याच शब्दांत सांगायचे तर हे मधुसेवन होते. ते रसिकतेने, मर्मज्ञतेने तर त्यांनी केलेच; पण आपल्याला झालेला आनंद दुसऱ्यालाही मिळायला हवा, या इच्छेने त्यांनी जे भावेल ते आपल्या खास शैलीत लिहून ठेवले. यातूनच 'गंगाजळी', 'मध्यम', 'अधूनमधून' अशी लोकप्रिय ठरलेली वृत्तपत्रीय सदरे तयार झाली. त्यांच्या शैलीची कल्पना येण्यासाठी एक उदाहरण पाहू या. वेळ मिळेल तेव्हा शब्दकोश हाती घेऊन पाने उलटण्याच्या आपल्या छंदाचे वर्णन करताना ते लिहितात - 'पाणबुड्याने दर बुडीगणिक मोत्यांची ओंजळ भरून घेऊन समुद्राच्या पृष्ठभागावर यावे, तसे कोश चाळताना नवनवे शब्द ओंजळीत येतात.' (गंगाजळी, पान ११.) आपल्या संग्रहातील पुस्तके म्हणजे श्रीबांना 'चिरंतन सुखाच्या ठेवी' वाटतात, यातच सर्व काही आले..'स्वर्गात पुस्तके नसतील, तर मला तिथे जाण्यात स्वारस्य नाही,' अशा आशयाचे वाक्य लोकमान्य टिळकांनी एकदा उच्चारले होते. बंगाली साहित्यिक सुनील गंगोपाध्याय यांनीदेखील अगदी अशीच भावना व्यक्त केली होती. लेखनाच्या क्षेत्रात मुशाफिरी करणारे बहुतेक नामवंत लेखक पहिल्यांदा उत्तम वाचक असतात. कवयित्री शांता शेळके यांनी म्हटले आहे, 'माझ्या सुदैवाने ग्रंथांची संगत अगदी बालपणापासून मला लाभली आणि त्यामुळे त्यांचे आसपास असणेदेखील केवढे आनंदमय असते, हे त्या वयापासून मला उमगले.'जगात होऊन गेलेले आणि हयात असलेले थोर विचारवंत, तत्त्वज्ञ, नेते, कलाकार, शास्त्रज्ञ यांचा प्रत्यक्ष सहवास मिळणे सर्वसामान्यांना केवळ अशक्य असते. त्या अर्थाने ते कायमच आपल्यापासून दूर असतात. परंतु ही दरी भरून निघू शकते, ती त्यांची पुस्तके वाचून. ग्रंथांच्या पानापानांतून ते आपल्याला भेटतात, आपल्याशी संवाद साधतात. त्यासाठी त्यांची वेळ घ्यावी लागत नाही. त्यांनी लिहिलेले किंवा त्यांच्यावर लिहिले गेलेले पुस्तक फक्त काढायचे आणि वाचायचे. ही पुस्तकांची किमया खरोखरच विलक्षण म्हटली पाहिजे. आपल्याला वाचनकौशल्य दिले, ही ईश्वराची केवढी मोठी कृपा आपल्यावर झाली आहे, असे धन्यतेचे उद्गार अनेकांनी काढले आहेत, ते उगाच नाही. जॉर्ज आर.आर. मार्टिन यांनी म्हटले आहे, की 'जो वाचक असतो, त्याला शेकडो आयुष्ये जगायला मिळतात. जो काहीच वाचत नाही, त्याला एकाच आयुष्यावर समाधान मानावे लागते..पुस्तके मित्र म्हणून, मार्गदर्शक म्हणून, समुपदेशक म्हणूनही भूमिका बजावतात. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे पुस्तके तुम्हाला विचार करायला प्रवृत्त करतात. विचारांना खाद्य पुरवतात. आपल्या विचारांना स्पष्टता येण्यासाठी सहाय्यभूत ठरतात. पुस्तक वाचनाच्या अर्थपूर्ण संवादात लेखकाइतकाच वाचकाचा सहभागही महत्त्वाचा असतो. ही महती कितीही सांगितली तरी त्यातील काही ना काही भाग सांगायचा राहून गेला असे वाटते. त्यामुळे त्याविषयी नुसते बोलत वा ऐकत राहण्यापेक्षा या आनंदडोहात उतरणेच श्रेयस्कर. त्या आनंदाच्या आड येणाऱ्या सर्वच गोष्टींपासून; विशेषतः 'नशिल्या पडद्या'पासून दूर राहणे मात्र आवश्यक आहे. 'रील्स' नावाच्या गुंडाळीत स्वतःला अडकवून घेण्यापेक्षा, वेगवेगळ्या विषयांचे 'ट्रिगर्स' एकापाठोपाठ एक मेंदूवर आदळवून घेण्यापेक्षा; कोणाचे तरी 'गिऱ्हाईक', कोणाच्या तरी हातातील 'साधन' बनण्यापेक्षा; किंवा उगीचच कोणाचा तरी 'श्रोता' वा 'प्रेक्षक' बनून बड्या कंपन्यांनी तयार केलेल्या 'अल्गोरिदम'च्या जाळ्यात अडकण्यापेक्षा पुस्तक वाचनाची कास धरणे केव्हाही चांगलेच. ती सवय आपल्याला समृद्ध करेल. आपले 'कर्तेपण' जपेल. आज गरज आहे, ती या नव्या मुक्तिलढ्याची!निरंजन आगाशे पुणेस्थित दै. सकाळचे सहसंपादक आहेत. 