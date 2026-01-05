Premium|Online Shopping : सेल, स्क्रोल आणि स्टेटस; खरेदीचा बदलता अनुभव

स्नेहल बाकरे...बाबा वैतागतात, ‘‘अरे देवा, एका गिफ्टच्या शॉपिंगसाठी इतके ऑप्शन्स! म्हणजे हे तर ‘जरुरत से ज्यादा कभी कुछ नही चाहिये, लेकिन ख्वाईश है की मानती ही नही’ असंच झालं म्हणायचं! बहुतेक गुलजार साहेबांनाही काही खरेदी करताना असाच काही अनुभव आला असावा आणि हे वाक्य त्यांनी यासाठीच लिहिलेलं असावं!’’‘‘नीता... ए नीता... तू आपल्या फ्रेंड्स ग्रुपमधला हा मेसेज पाहिलास का? श्राव्या आणि आलोक आता नवीन घरात शिफ्ट होतायत. आपल्याला हाऊसवॉर्मिंगला बोलवलंय त्यांनी...’’इतक्यात चहाचा ट्रे हातात घेऊन नीता बाहेर हॉलमध्ये येते. आई-बाबांनाही चहा देते. ‘‘हो... मी केव्हाच पाहिलाय तो मेसेज. पुढच्या रविवारी जायचंय ना... म्हणजे अजून चांगले सात-आठ दिवस आहेत तयारी करायला.’’हे ऐकून कपिल जरा गोंधळातच पडतो, ‘‘तयारी? अगं हाऊसवॉर्मिंग त्यांचं आहे ना. आपण त्यांच्या घरी जायचंय ना... मग तू काय तयारी करणार आहेस?’’घरातला, बाहेरचा असा कुठलाही कार्यक्रम असो, त्याच्या नियोजनाची सर्व जबाबदारी होम मिनिस्टर नीतावरच असल्यामुळे ती कपिलला उद्देशून म्हणते, ‘‘ त्यांनी आपल्याला हाऊसवॉर्मिंगला बोलवलं म्हणजे मोकळ्या हातानं जाऊन कसं चालेल? काहीतरी गिफ्ट आणावं लागेल ना त्यांच्यासाठी...’’‘‘अरेच्चा हो की! हे तर लक्षातच नाही आलं माझ्या!’’ इति कपिल. .सूनबाईच्या हातचा गरमागरम वाफाळलेल्या चहाचा घोट घेताच बाबांना एकदम तरतरी येते. आपल्या मुलाची म्हणजे कपिलची थट्टा करत बाबा म्हणतात, ‘‘कसं रे कपिल सगळ्या गोष्टी बायकोनंच लक्षात आणून द्यायच्या तुझ्या... लग्न झाल्यापासून किती आळशी झालायस रे तू!’’‘‘अहो तसं नाही बाबा, माझ्या लक्षात होतं ते, पण मला वाटलं गिफ्टपेक्षा एखाद्या एन्व्हलपमध्ये पैसे घालून दिलेले बरे! म्हणजे आपलं गिफ्ट त्यांना नाही आवडलं तर पंचाईत नको! आणि पैसे कसे पुढे कामी येतात.’’ कपिल व्यावहारिक कारण देतो.‘‘असू दे हो... कामाच्या गडबडीत राहिलं असेल त्याच्याकडून. पण कपिल मला वाटतं पैसे नको, त्यापेक्षा एखादी वस्तूच दे, म्हणजे ती आठवण म्हणून कायम लक्षात राहते.’’ आई आपल्या मुलाची बाजू सावरते.‘‘पण मला सांग नीता, तू त्यांना गिफ्ट आणायला कुठे आणि कधी जाणार आहेस?’’ सासूबाई नीताला विचारतात.‘‘आई, त्यासाठी कशाला कुठे जायचं? हे बघ मी आत्ता ऑनलाइन मागवतो काहीतरी. तसंही माझ्याही काही वस्तू मागवायच्या होत्याच. दोन दिवसांत सगळं काही घरपोच येईल.’’ असं म्हणत कपिल हातात मोबाईल घेऊन काही ॲप्स स्क्रोल करू लागतो.‘‘मी काय म्हणते, आपण संध्याकाळी मॉलमध्ये जाऊयात का? मला घरासाठी काही सामानही घ्यायचंय. तिथंच आजूबाजूच्या दुकानात एखादा चांगला शोपीस किंवा एखादा डिनर सेट वगैरे बघू या का? एखादी वस्तू गिफ्ट करायची आहे म्हटल्यावर ती समोरासमोर बघून घेतलेलीच बरी ना! आणि तसंही, ऑनलाइन एखादी वस्तू मागवली आणि ती आपल्याला नाही आवडली तर परत रिटर्न, रिऑर्डर यात बरेच दिवस जातील.’’ नीता आपल्या आधीच्या काही अनुभवांवरून कपिलला सुचवते. .खरेदी म्हणजे... मज्जा! खरेदी म्हणजे केवळ व्यवहार नसतोच मुळी, तो असतो एक गमतीशीर अनुभव! एकेकाळी फक्त सणासुदीला, शाळा सुरू होताना, खास प्रसंगांवेळी केली जाणारी खरेदी हल्ली रोजच्या रोजही केली जाते. पूर्वी ‘येत्या काही दिवसांमध्ये अमुक एक वस्तू घ्यायची आहे’ असं प्लॅनिंग करून केली जाणारी खरेदी आता ‘जस्ट वन क्लिक अवे’ राहिली आहे... खरेदीच्या या बदलत्या विश्वाची एक सफर... चला, खरेदू आनंदे!.‘‘पण मग मॉलपेक्षा तुम्ही चौकातल्या त्या राजवालाच्या दुकानात का नाही जात? त्याचा मालक माझा चांगला मित्र आहे. हं म्हणजे आता त्याचा मुलगा दुकान सांभाळतो. पण कपिल तूही ओळखतोस ना त्याला? तुला सांगतो नीता, आता जवळपास ३०-३५ वर्षं झाली असतील मी त्याच्या दुकानातून खरेदी करतोय. सोनेरी रंगाची किनार असणारा ग्लासचा सेट आणि तो फ्लॉवर पॉटही त्याच्याकडचा आहे, अगदी हा ट्रेसुद्धा. त्याच्याकडे डिनर सेट, शोपीस, क्रोकरी सेट, किचनमधल्या छोट्या-मोठ्या उपयोगाच्या बऱ्याच वस्तू असतात. तू एकदा त्याच्याकडे जाऊन बघ. त्याचा रेटही तसा रिझनेबल आहे आणि आपण जुने कस्टमर म्हणून तो आपल्याला बरंच डिस्काउंटही देतो.’’सुनबाईंना बाबांचा सल्ला पटतो, ‘‘चालेल बाबा, आम्ही संध्याकाळी जातो तिथं.’’‘‘अगं पण तुला घरासाठी काही सामानही घ्यायचंय ना, मग त्यासाठी मॉलमध्येच जावं लागेल.’’कपिलनं मॉलचं नाव काढताच आजूबाजूला घुटमळणारा त्याचा मुलगा अर्जुन आनंदानं पटकन उडी मारत, ‘‘येऽऽऽ पप्पा आपण कधी जायचं मॉलमध्ये?’’ असं म्हणू लागला.लाडक्या नातवाला शेजारी बसवून बिस्कीट देत आजी म्हणाली, ‘‘अरे अर्जुन तुझे मम्मी-पप्पा शॉपिंगला जाणार आहेत, गार्डनमध्ये नाही...’’‘‘हो आजी, पण मलाही जायचंय त्यांच्यासोबत. मला नवीन बॉल घ्यायचाय. परवा सरांनी आम्हाला पेंटिंगसाठी तीन ब्रशपण आणायला सांगितलेत. आणि पप्पा येताना तिथून फूड कोर्टमधून मला एक आइस्क्रीमही घ्यायचं हं...’’‘‘कपिल, नीता मीपण येते तुमच्यासोबत. काल मी पेपरमध्ये वाचलं होतं, आपल्या जवळच्या मॉलमध्ये सेल लागलाय म्हणे!’’ अर्जुनसारखा लाडिक हट्ट करत आई म्हणाली.‘.Premium|Destination Resort Wedding : ओकेजन्स अनेक डेस्टिनेशन एक .‘अगं पण आता तिथून तुला काय घ्यायचंय?’’ आता बाबांची गाडी आईवर घसरते.‘‘तसं काही घ्यायचं नाहीये मला. पण तेवढीच जरा चक्कर मारीन म्हणते. त्यातून काही आवडलं तर बघू. आमच्या योगासनाच्या क्लासमधल्या निलिमा ताई नेहमी तिथूनच शॉपिंग करतात. त्यांचे कुर्ते फार मस्त असतात. मीपण किती दिवस झाले विचार करतीये की आपणही एकदा तसे कुर्ते घालून बघूयात म्हणून! आणि मॉलमध्ये कसं, ट्रायल रूम असते ना, तिथल्या तिथं पटकन बघता येतं.’’‘‘कपिल आता काही खरं नाही तुझं! तुला दोन-दोन बायकांसोबत खरेदीला जायचंय. आधीच मनाची तयारी करून जा, म्हणजे जास्त कंटाळा नाही येणार तुला.’’‘‘माझा मुलगा ना तुमच्यासारखा नाहीये बरं! तुम्हाला कधी माझ्यासोबत खरेदीला नेलं की मी दुकानाच्या आत आणि तुम्ही बाहेर.’’‘‘अगं तुमच्या बायकांचं शॉपिंग म्हणजे ते मारुतीच्या शेपटीसारखं असतं, कधीही न संपणारं! एक साडी घ्यायला तुम्ही दहा-दहा दुकानं पालथी घालता. तो दुकानदारही कंटाळत असेल! ह्या बॉर्डरमध्ये तो कलर आणि त्या कलरमध्ये तो बुट्टा... वर त्या कलर्सची नावंही एकदम भन्नाट! चिंतामणी, मोरपंखी, वांगी, पिस्ता...’’यावर कपिल बाबांना साथ देत म्हणतो, ‘‘अहो बाबा हे तर काहीच नाही, मी तर ओनियन पिंक, मस्टर्ड यलो, इंडिगो अशीही नावं ऐकलीयेत. त्यापेक्षा तुम्ही दोघी तुम्हाला काय काय हवंय त्याची लिस्ट करून द्या मला. मी सगळं पटापट ऑनलाइन मागवतो. कुठंही जायची झंझट नाही.’’एवढ्यात क्लासला गेलेली कपिलची धाकटी बहीण मिनू घरी येते. पाठीवरची सॅक खाली ठेवत मिनू, ‘‘काय मागवतोयस दादा? नीता तिला कॉफी देत सांगते, ''काही नाही गं, आलोक आणि श्राव्याच्या हाऊसवॉर्मिंगसाठी काहीतरी गिफ्ट आणायचंय ना त्याबद्दलच आम्ही बोलत होतो.''''अच्छा गिफ्ट ना? थांबा. हे बघा आधी...'' हातातला फोन पुढे करत मिनू म्हणते, ''आजकाल ना पर्सनलाइज्ड गिफ्टिंगचा ट्रेंड आहे आणि या मुलानं तर स्वतःचा ब्रँड सेट केलाय. तो युनिक नेमप्लेट्स किंवा रेझिन आर्ट्सचे होम डेकॉर पीस तयार करतो. त्याचे कितीतरी मिलियनमध्ये फॉलोअर्स आहेत. आणि बरेच पॉझिटिव्ह रिव्ह्यूजही आहेत. त्याचे डिझाईन्स बघशील ना तर एकदम क्लासी आणि कूल आहेत, अगदी त्यांच्या नव्या घराच्या स्टेटसला मॅच होतील असे! आपली कन्सेप्ट त्याला सांगितली की तो त्या व्हाइब्ज मॅच होतील असा एकदम थॉटफुल आणि एलिगंट मास्टरपीस तयार करतो. तेही झटपट पटापट... जस्ट इन फोर टू फाइव्ह डेज ओन्ली. माझ्या एका फ्रेंडनी त्याच्याकडून कस्टमाइज्ड वॉल क्लॉक करून घेतलं होतं. आय टेल यू दादा, इट वॉज टू गुड! आपण याला कॉन्टॅक्ट करूयात का?''हे ऐकून बाबा वैतागतात, ''अरे देवा, एका गिफ्टच्या शॉपिंगसाठी इतके ऑप्शन्स! म्हणजे हे तर 'जरुरत से ज्यादा कभी कुछ नही चाहिये, लेकिन ख्वाईश है की मानती ही नही' असंच झालं म्हणायचं! बहुतेक गुलजार साहेबांनाही काही खरेदी करताना असाच काही अनुभव आला असावा आणि हे वाक्य त्यांनी यासाठीच लिहिलेलं असावं!''(स्नेहल बाकरे पुणेस्थित लेखिका, कवयित्री व स्क्रीन रायटर्स असोसिएशनच्या सदस्या आहेत.) 