Premium|History of cinema : सिनेमा घडवताना...

अक्षय इंडीकरआज सिनेमा भाषेची, प्रादेशिकतेची सर्व बंधने ओलांडून जगभर सहज पोहोचतो. एकेकाळी ल्युमिअर ब्रदर्सच्या रेल्वेपासून सुरू झालेला सिनेमाचा प्रवास आज व्हर्च्युअल रिॲलिटीपर्यंत पोहोचला असला, तरीही चित्रपट निर्मितीचा गाभा आजही तोच आहे - प्रामाणिकपणे कथा सांगणे. जो दिग्दर्शक सिनेमाची भाषा समजून घेऊन आपल्या काळाची सत्यकथा मांडतो, तोच खऱ्या अर्थाने प्रेक्षकांच्या मनापर्यंत पोहोचतो.सिनेमा किंवा चित्रपट हे केवळ मनोरंजनाचे साधन नसून, ते मानवी भावना, संस्कृती आणि कल्पनाशक्ती व्यक्त करणारे एक प्रभावी माध्यम आहे. आज आपण ज्याला ‘मूव्ही’ म्हणतो, त्यामागे दीर्घकालीन ऐतिहासिक आणि तांत्रिक प्रवास दडलेला आहे. सिनेमाचा शोध एका क्षणात लागलेला चमत्कार नव्हता, तर तो अनेक दशकांच्या वैज्ञानिक प्रयोगांचा आणि मानवी कुतूहलाचा परिणाम होता..मानवाला सुरुवातीपासूनच हलती चित्रे पाहण्याची ओढ होती. याच ओढीतून अठराव्या आणि एकोणिसाव्या शतकात मॅजिक लँटर्न, फेनाकिस्टोस्कोप आणि झोयट्रोप यांसारखी उपकरणे विकसित झाली. ही उपकरणे प्रकाशाच्या साहाय्याने स्थिर चित्रांमध्ये गती असल्याचा भास निर्माण करत असत. १८७८मध्ये एडवेर्ड मुयब्रिज यांनी धावणाऱ्या घोड्याची सलग छायाचित्रे टिपून सिनेमाच्या तांत्रिक पायाभरणीला ठोस दिशा दिली. त्यानंतर थॉमस एडिसन यांनी किनेटोस्कोप तयार केला, ज्याद्वारे एका वेळी एकच व्यक्ती छिद्रातून हलते चित्र पाहू शकत होती.सिनेमाच्या इतिहासात ऑगस्ट आणि लुई ल्युमिअर या फ्रेंच भावांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यांनी सिनेमॅटोग्राफ या यंत्राचा शोध लावला, हे यंत्र चित्रीकरणाबरोबरच चित्रपट पडद्यावर प्रक्षेपित करू शकत होते. २८ डिसेंबर १८९५ रोजी पॅरिसमधील ग्रँड कॅफे येथे त्यांनी जगातील पहिले सार्वजनिक चित्रपट प्रदर्शन आयोजित केले. द अरायव्हल ऑफ अ ट्रेन हा लघुपट पाहताना पडद्यावर येणारी रेल्वे प्रत्यक्ष आपल्यावर येत आहे, असा भास होऊन प्रेक्षक घाबरून बाहेर पळाले, अशी एक प्रसिद्ध दंतकथा आहे. याच क्षणापासून सामूहिकरित्या चित्रपट पाहण्याच्या संस्कृतीची सुरुवात झाली..भारतात सिनेमाचे आगमन ल्युमिअर ब्रदर्सच्या प्रदर्शनानंतर अवघ्या सहा महिन्यांत, ७ जुलै १८९६ रोजी मुंबईतील वॉटसन हॉटेलमध्ये झाले. भारतीय चित्रपटसृष्टीचे जनक दादासाहेब फाळके यांनी १९१३मध्ये राजा हरिश्चंद्र हा पहिला पूर्ण लांबीचा भारतीय मूकपट निर्माण केला. दिग्दर्शन, निर्मिती, संकलन अशा सर्व जबाबदाऱ्या त्यांनी स्वतः सांभाळल्या. त्या काळात स्त्रिया अभिनय करत नसल्यामुळे स्त्री-पात्रांच्या भूमिका पुरुष कलाकारांनी साकारल्या. पुढे १९३१मध्ये अर्देशीर इराणी यांनी आलम आरा हा भारताचा पहिला बोलपट सादर केला. या चित्रपटाने संवाद आणि संगीताच्या माध्यमातून भारतीय सिनेमाला नवे परिमाण दिले. चित्रपटनिर्मितीच्या क्षेत्रात शिरण्याची इच्छा असणाऱ्या प्रत्येकाला हा इतिहास माहिती हवा.चित्रपट घडवताना...चित्रपटनिर्मिती ही केवळ कल्पनाशक्तीवर आधारित प्रक्रिया नसून, ती शिस्तबद्ध आणि तांत्रिक ज्ञानाची मागणी करणारी कला आहे.सिनेमानिर्मितीत दिग्दर्शक, लेखक किंवा निर्मात्याच्या मनात सर्वप्रथम एक कल्पना आकार घेते. ती कल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी फिल्ममेकर योग्य टीम गोळा करतो. मात्र एखादी कलाकृती त्याला जशी अभिप्रेत आहे तशी घडवताना, त्याला अनेक व्यावहारिक आणि क्रिएटिव्ह आव्हानांना सामोरे जावे लागते.फिल्म लिहीत असताना अडचणी अपरिहार्य असतात. काळाची गफलत होणे, सुरुवात-मध्य-शेवट यांचा ताळमेळ न लागणे, नेमके कसे लिहावे हे न सुचणे, मांडणी स्पष्ट न होणे किंवा भावनेच्या ओघात मूळ मुद्द्यापासून कथानक भरकटत जाणे अशा अनेक अडचणी लेखनप्रक्रियेत सतत समोर येत राहतात. सिनेमाची मांडणी करताना या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन संपूर्ण कलाकृतीची रचना विटेवर वीट रचावी तशी करावी लागते. हळूहळू त्यातून एक ठोस स्ट्रक्चर उभे राहत जाते. हे स्ट्रक्चर घडवण्याच्या प्रक्रियेत सिनेमाची भाषा अत्यंत मोलाची भूमिका बजावत असते. आपल्याला जी गोष्ट सांगायची आहे किंवा एखादा अनुभव व्यक्त करायचा आहे, तो तुम्ही नेमका कसा सांगता यालाच सिनेमाची भाषा असे म्हणतात..सिनेमाची भाषासिनेमा नेमके काय करतो? तर, सिनेमा माणसे पाहतो आणि जागा पाहतो. जगातला कोणताही सिनेमा असो, जर तुम्हाला माणसे सर्वार्थाने पाहता आली आणि सभोवतालच्या जागा तुमच्या दृष्टिकोनातून समजून घेता आल्या, तर तुम्ही सिनेमा करू शकता.‘टाइम ट्रॅव्हल’ ही सिनेमाशी निगडित आणि त्याच्या महत्त्वाच्या बलस्थानांपैकी एक संकल्पना आहे. एका शॉटमध्ये तुम्ही पंधरा मिनिटे, पंधरा वर्षे किंवा त्याहूनही अधिक काळ प्रवास करू शकता. काळ आणि स्थळ यामध्ये मुक्तपणे वावरण्याची ही अफाट ताकद जगभरातील दिग्दर्शकांना सिनेमाच्या भाषेत वेगवेगळे प्रयोग करताना उमगत गेली. याचे एक साधे आणि सर्वांना परिचित उदाहरण म्हणजे दो आँखे बारह हाथ या चित्रपटातील व्ही. शांताराम यांनी वापरलेली दृश्यभाषा. तुरुंगात बदलत जाणाऱ्या सावल्या केवळ कथानकाचा काळ दाखवत नाहीत, तर हातात न येणारा एक अदृश्य काळही आपल्यासमोर उलगडत जातो.कलाकृतीतील अर्थ तुम्हाला किती आणि कसा समजतो, यावर अनेक गोष्टी अवलंबून असतात. त्या अर्थांना वयाप्रमाणे वेगवेगळे टप्पे असतात आणि काळानुसार त्यांचे संदर्भही बदलत जातात. हे अर्थ प्रत्येक व्यक्तीच्या अनुभवावर अवलंबून असतात. म्हणूनच सिनेमा ही अत्यंत ‘पर्सनल’ गोष्ट आहे, असे म्हटले जाते. सिनेमात काय म्हणायचे आहे ते समजून घेणे तुलनेने सोपे आहे, पण सिनेमातून काही सांगणे खूप अवघड असते. अर्थात, सिनेमा समजणे हेदेखील अनुभवावर अवलंबून असते. तुमच्या मनःस्थितीनुसार, सामाजिक-राजकीय जाणिवेनुसार सिनेमाचे वेगवेगळे पदर उलगडत जातात. ज्या पद्धतीने आपण वाचन शिकतो, त्याचप्रमाणे सिनेमा ‘वाचणे’ही शिकावे लागते. त्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे सिनेमे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जसे संगीतात रागातील जागा समजायला लागतात किंवा कवितेत शब्दांची मांडणी जाणवते, तसेच सिनेमा पाहता पाहता त्याची भाषा उमगू लागते..निर्मितीची प्रक्रियादृश्य आणि आवाज या दोन्ही माध्यमांची ताकद वापरून सिनेमा काळ, प्रदेश आणि देश यांचे व्यक्तिगत आकलनानुसार प्रतिनिधित्व करत असतो. जसे कवितेत दोन ओळींमधली जागा वाचता यायला हवी, तसेच सिनेमात दोन शॉट्समधील सायलेन्स, त्या शॉट्सच्या एकत्रित मांडणीतून तयार होणारा तिसरा अर्थ, रंगसंरचनेचे कथानकातील स्थान या सगळ्या गोष्टी प्रत्येक फ्रेम पाहताना लक्षात घ्याव्या लागतात.या प्रक्रियेचा पहिला टप्पा म्हणजे पूर्व-निर्मिती (Pre-Production). यामध्ये कथा लेखन, पटकथा, संवाद, नियोजन, स्टोरीबोर्डिंग, लोकेशन निवड आणि कलाकारांची निवड या गोष्टींचा समावेश होतो. या टप्प्यावर जर पाया मजबूत नसेल, तर पुढील टप्प्यांमध्ये अडचणी निर्माण होतात.यानंतरचा टप्पा म्हणजे निर्मिती (Production). हा प्रत्यक्ष चित्रीकरणाचा काळ असतो. दिग्दर्शक आपल्या दृष्टिकोनानुसार कलाकारांकडून अभिनय करून घेतो आणि कॅमेऱ्यामार्फत दृश्ये टिपली जातात. नवख्या निर्मात्यांनी महागड्या उपकरणांपेक्षा उपलब्ध साधनांचा प्रभावी वापर करणे महत्त्वाचे आहे. आज स्मार्टफोनसारख्या साधनांमधूनही दर्जेदार चित्रण शक्य आहे. मात्र ध्वनीमुद्रणाकडे दुर्लक्ष करता कामा नये, कारण खराब ऑडिओ संपूर्ण चित्रपटाचा प्रभाव कमी करू शकतो. तिसरा आणि अंतिम टप्पा म्हणजे उत्तर-निर्मिती (Post-Production). या टप्प्यात संकलन (एडिटिंग), साउंड डिझाईन, पार्श्वसंगीत आणि कलर ग्रेडिंग केले जाते. संकलनामुळे कथेचा प्रवाह सुसंगत बनतो, तर साऊंड आणि रंगसंगती चित्रपटाच्या भावविश्वाला अधिक तीव्र करतात. या सगळ्या प्रक्रियेत सिनेमाची भाषा समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. क्लोज-अप, वाइड शॉट, फ्रेमिंग, मिझ-एन-सीन, मोन्टाज यांसारख्या घटकांमधून दिग्दर्शक न बोलता प्रेक्षकांशी संवाद साधतो..मॉडर्न सिनेमा आणि आजच्या निर्मात्यांची भूमिकामॉडर्न सिनेमा म्हणजे केवळ तांत्रिक प्रगती नव्हे, तर आशय आणि मांडणीतील बदलही. आजचा सिनेमा प्रेक्षकाला केवळ कथा सांगत नाही, तर प्रश्न विचारतो, अस्वस्थ करतो आणि विचार करायला भाग पाडतो. डिजिटल प्लॅटफॉर्म, ओटीटी आणि सोशल मीडियामुळे नव्या दिग्दर्शकांना स्वतःचा आवाज मांडण्याची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे.आजच्या निर्मात्यांनी प्रस्थापित चौकटींपलीकडे जाऊन स्थानिक वास्तव, सामाजिक प्रश्न आणि वैयक्तिक अनुभव प्रामाणिकपणे मांडणे आवश्यक आहे. मोठ्या बजेटपेक्षा सशक्त आशय, स्पष्ट दृष्टिकोन आणि सिनेमाची भाषा आत्मसात करणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. जागतिक सिनेमाचे बारकाईने निरीक्षण करणे, पण त्याची नक्कल न करता स्वतःची शैली विकसित करणे हे आधुनिक दिग्दर्शकाचे खरे आव्हान आहे.एखाद्या कलाकृतीच्या कलात्मक उंचीचे मोजमाप करण्यासाठी सर्वसाधारण असे कोणतेही निकष नाहीत, अशी कोणतीही पद्धत अस्तित्वात नाही; किंबहुना अशी एक सार्वत्रिक व्याख्या असूच शकत नाही. आताच्या जमान्यात सिनेमा अतिशय व्यक्तिगत पातळीवर ग्रहण केला जात असताना सिनेमाची सापेक्षता हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा ठरतो. प्रत्येक दिग्दर्शक आयुष्यभर काही आशयसूत्रांनी, काही कथांनी, काही नटांच्या अभिव्यक्तीने, त्यांच्या भूसांस्कृतिक पर्यावरणाने इतका पछाडला गेलेला असतो, की त्याच्या देशाचा, संस्कृतीचा, आधुनिक जडणघडणीचा इतिहास पाहायचा झाला, तर त्याचे रूप सहजपणे त्याच्या कलाकृतीत दिसते. चांगल्या फिल्मेकरच्या सिनेमातूनसुद्धा त्या देशाची ‘देश’ म्हणून झालेली जडणघडण, लोकांच्या जीवनधारणा, पेहराव, खानपान यांचा प्रत्यय येतो. सिनेमा करणारा त्याच्या त्याच्या क्षमतेने त्या कलाकृतीत अर्थ ओतत जातो आणि बघणारा त्याच्या त्याच्या क्षमतेनुसार समोर आलेली कलाकृती पाहतो. अशा पेचात स्वतःची कलात्मक भाषा तयार करणे जोखमीचे आहे आणि रंजकही..आज सिनेमा भाषेची, प्रादेशिकतेची सर्व बंधने ओलांडून जगभर सहज पोहोचतो. एकेकाळी ल्युमिअर ब्रदर्सच्या रेल्वेपासून सुरू झालेला सिनेमाचा प्रवास आज व्हर्च्युअल रिॲलिटीपर्यंत पोहोचला असला, तरीही चित्रपट निर्मितीचा गाभा आजही तोच आहे - प्रामाणिकपणे कथा सांगणे. जो दिग्दर्शक सिनेमाची भाषा समजून घेऊन आपल्या काळाची सत्यकथा मांडतो, तोच खऱ्या अर्थाने प्रेक्षकांच्या मनापर्यंत पोहोचतो.सिनेमा माध्यम ह्या अथांग पसरलेल्या विश्वात तुम्ही पाऊल ठेवत असताना इतिहासाची व्याप्ती आणि कलेचा त्रिकाळ व्यापून उरणारा प्रवास जाणून घेतल्याशिवाय नव्या जाणिवेचा सिनेमा अशक्य आहे. ज्यांना आज आपण अज्ञानातून प्रयोग म्हणतो, ते कदाचित कुणीतरी युरोपात, आशियात, लॅटिन अमेरिकेत करून ठेवलेले असू शकते. म्हणून सिनेमा करणाऱ्यांना ह्या माध्यमाच्या उगमाची, विकासाची समंजस जाण असायला असावी.अक्षय इंडीकर मुंबईस्थित लेखक, दिग्दर्शक असून, फिल्ममेकिंगची वर्कशॉप्स घेतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.