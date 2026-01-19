Premium|History of cinema : सिनेमा घडवताना...

साप्ताहिक

Film making basics : सिनेमाचा प्रवास वैज्ञानिक प्रयोगांपासून व्हर्च्युअल रिऍलिटीपर्यंत पोहोचला असला, तरी त्याचा गाभा आजही प्रामाणिक कथा सांगण्यात आहे. सिनेमाची भाषा, इतिहास, निर्मिती प्रक्रिया आणि आधुनिक दिग्दर्शकाची भूमिका समजून घेतल्याशिवाय प्रभावी चित्रपट घडू शकत नाही.
आज सिनेमा भाषेची, प्रादेशिकतेची सर्व बंधने ओलांडून जगभर सहज पोहोचतो. एकेकाळी ल्युमिअर ब्रदर्सच्या रेल्वेपासून सुरू झालेला सिनेमाचा प्रवास आज व्हर्च्युअल रिॲलिटीपर्यंत पोहोचला असला, तरीही चित्रपट निर्मितीचा गाभा आजही तोच आहे - प्रामाणिकपणे कथा सांगणे. जो दिग्दर्शक सिनेमाची भाषा समजून घेऊन आपल्या काळाची सत्यकथा मांडतो, तोच खऱ्या अर्थाने प्रेक्षकांच्या मनापर्यंत पोहोचतो.

सिनेमा किंवा चित्रपट हे केवळ मनोरंजनाचे साधन नसून, ते मानवी भावना, संस्कृती आणि कल्पनाशक्ती व्यक्त करणारे एक प्रभावी माध्यम आहे. आज आपण ज्याला ‘मूव्ही’ म्हणतो, त्यामागे दीर्घकालीन ऐतिहासिक आणि तांत्रिक प्रवास दडलेला आहे. सिनेमाचा शोध एका क्षणात लागलेला चमत्कार नव्हता, तर तो अनेक दशकांच्या वैज्ञानिक प्रयोगांचा आणि मानवी कुतूहलाचा परिणाम होता.

