Premium|Classic Indian Cinema 1960s : ब्लॅक ॲण्ड व्हाइट पडद्यावरची कविता...

सुलभा तेरणीकरउटीच्या निसर्गात शाल ओढून घेतलेली वहिदा, ‘खोया खोया चाँद खुला आसमाँ’ हे गाणं आणि विशेष करून गाण्यातली ‘आँखों में कैसे नींद आएगी’ ही ओळ म्हणणारा देव आनंद... हे दृश्य किती वेळा पाहू असं झालं होतं प्रेक्षकांना! या गाण्याची सुंदर कल्पना शैलेंद्र यांनी दिली होती. खुल्या आकाशात कुठेतरी हरवलेल्या चंद्राविषयीच्या त्या गाण्यानं घातलेली मोहिनी आम्ही रफींच्या आवाजात आजही शोधतोय. ब्लॅक ॲण्ड व्हाइट पडद्यावर कविताच उतरली होती जणू!भारतीय चित्रपट बोलायला, गायला लागला होता, त्यालाही तीस वर्षं झाली होती. चित्रपट कृष्णधवलच होते, पण मधूनच रंगीत चित्रपटांची झलक दिसत असे. ब्लॅक ॲण्ड व्हाइटची रुपेरी जादू आपल्या सिनेमावर पसरली होती. हिंदी, मराठी, बंगाली अन्य भाषांमधले चित्रपट भाषांचं, संवादांचं, कथांचं, गाण्याचंं वैभव दाखवत होते. १९६०-६१ सालचे कन्यादान, जगाच्या पाठीवर, वैजयंता, कलंक शोभा, सुवासिनी असे मराठी सिनेमे आणि हिंदीतले कालाबाजार, छलिया, बम्बई का बाबू आकर्षित करत होते. बिनाका गीतमालेची लोकप्रियता शिखरावर होती आणि तरुणाई ‘खोया खोया चाँद’वर फिदा होती.एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस, विधवा पुनर्विवाहाची प्रथा आणि चळवळ समाजात रुजू पाहत होती. त्याला एक सबळ भावनिक आधार लागतो, तो मराठी चित्रपटांतून हलक्या पावलानं पुढे येऊ पाहत होता. पं. महादेवशास्त्री जोशी यांच्या ‘जगावेगळं सासर’ या कथेवर आधारित, कोल्हापुरात तयार झालेला कन्यादान हा चित्रपट लक्षवेधी ठरला. उषा किरण, राजा गोसावी, दादा साळवी, इंदिरा चिटणीस, वसंत शिंदे अशी कसलेली मंडळी यात होती. आपल्या विधवा सुनेचा पुनर्विवाह करून देण्यासाठी पुढे आलेल्या सासऱ्याची भूमिका दादा साळवी यांची होती. अतिशय संवदेनशील विषयावरचा हा चित्रपट फार गाजला..पी. सावळाराम - वसंत प्रभू या गीतकार-संगीतकार जोडीनं लतादीदींची सुंदर गाणी दिली. ‘कोकीळ कुहूकुहू बोले’, ‘माझिया नयनांच्या कोंदणी’, ‘लेक लाडकी या घरची’ किंवा ‘तू असता तर कधी नयनांनी अश्रू ढाळले नसते झरझर...’ अशी अनेक गाणी प्रेक्षकांची मनं जिंकत होती. कन्यादान चित्रपटानं लतादीदींचा भाऊ, एक उदयोन्मुख, युवा गायक हृदयनाथ मंगेशकर मराठी चित्रपटसृष्टीला दिला. ‘मानसीचा चित्रकार तो, तुझे निरंतर चित्र काढतो’ हे त्या काळी नव्या स्वरांचं असलेलं गीत तरुणाईला आजही मोह घालतं. खरं म्हणजे हृदयनाथ मंगेशकर हे भावसंगीताचे एक भव्य दालन - ज्ञानेश्वरांच्या विराण्या, भा. रा. तांबे, ग्रेस, आरती प्रभू यांच्या कवितांना खुलवणारं ते एक स्वयंभू विद्यापीठ. पण त्यांची ‘मानसीचा चित्रकार...’सारखी रचना मराठी रसिकांनी जपून ठेवलीय.मराठीतला जगाच्या पाठीवर हा त्या वर्षीचा आणखी एक लक्षणीय चित्रपट. निर्माता, दिग्दर्शक म्हणून पहिल्यांदाच स्वतंत्रपणे कामगिरी करणाऱ्या राजा परांजपे यांच्या या चित्रपटाची खासियत म्हणजे ते स्वतःचा चित्रपटाचा नायक म्हणून उभे राहिले. आलिया भोगासीमधून १९५७मध्ये सिनेसृष्टीत पदार्पण केलेली नलिनी सराफ (सीमा देव) या युवतीने जगाच्या पाठीवरमध्ये नाचून-गाऊन पोट भरणाऱ्या एका अंध मुलीची भूमिका साकारली. तिला रस्त्यावर गाण्यासाठी साथसंगत करणारा सखा म्हणजे राजाभाऊ. गाण्यांनी या चित्रपटाला जणू ऐश्वर्य दिलं. संगीत नियोजक, हरहुन्नरी पेटीवादक श्यामराव कांबळे यांची पेटी आणि अविस्मरणीय ‘नाच नाचुनी अति मी दमले’, ‘विकत घेतला श्याम’, ‘तुला पाहते रे’, ‘का हो धरिला मजवर राग’, ‘जग हे बंदिशाळा’, ‘एक धागा सुखाचा’, ‘उद्धवा अजब तुझे सरकार’ ही गाणी आजही मराठी प्रेक्षकांच्या हृदयावर कोरलेली आहेत. सूरदासांचं पद असलेली आणि कोल्हापूरच्या गुरू पाध्येबुवांनी संगीतबद्ध केलेली ‘थकले रे नंदलाला’ ही बंदिश गाऊन सुधीर फडके यांनी जणू गुरुदक्षिणा दिली. रेडिओवर त्या काळी हिंदी गाण्यांसाठी असलेला नावाजलेला कार्यक्रम म्हणजे बिनाका गीतमाला. मराठी गाण्यांचा प्रसार करणारा असा कार्यक्रम श्रोत्यांना लाभला नव्हता, पण तरी मराठी रसिक ही गाणी विसरले नाहीत..Premium|Madhubala Legacy : पुरस्कार हरले, पण इतिहास जिंकला; मुगल-ए-आझमची अविस्मरणीय सिनेकहाणी.आपल्या मधुर गायनानं रसिकांना हृदयनाथ मंगेशकर यांनी अक्षरशः जगवलं. अंतरीचा दिवा या चित्रपटात कथा, पटकथा, गीत, संवादवि.स. खांडेकर यांचे होते आणि संगीत होते हृदयनाथ यांचे. या चित्रपटाचं सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे यात पाचही भावंडांची गाणी आहेत. हा चित्रपट फारसा यशस्वी झाला नाही, पण गायक-संगीतकारांची युवा पिढी आजही या चित्रपटातल्या गाण्यांकडे एक आव्हान म्हणून बघते. आकाशगंगामध्ये पहिलं पाऊल टाकलेली पंधरा-सोळा वर्षांची कोल्हापूरची अनुसया या चित्रपटातही आहे. उमा हे नाव तिला लतादीदींनीच दिलं. पुढे उमा भेंडे हे नाव मराठी चित्रपटसृष्टीत नावाजलं गेलं.साठ साली एक पंजाबी युवक मुंबईतल्या सिनेमा स्टुडिओजचे उंबरे झिजवत होता. त्यालाही एक संधी मिळाली. चित्रपट होता दिल भी तेरा हम भी तेरे. नायक होता भारतीय चित्रपटाचा ही-मॅन - धर्मेंद्र. चित्रपटसृष्टीत ना कोणाशी ओळख ना देख, ना कुणी गॉडफादर. पण एक जिद्द, एक स्वप्न, भारदार शरीरयष्टी, देखणं रूप आणि विनम्रता या जोरावर धर्मेंद्रनं सिनेसृष्टीत धाडसानं पाऊल टाकलं. आपल्या एका आठवणीत ते म्हणतात, ‘आरंभीच्या काळात शोला और शबनम मिळाला, पण रफींसारख्या गायकानं ‘जाने क्या ढूंढती रहती है ये ऑँखे मुझमे’सारखं गाणं माझ्यासारख्या नवोदिताला द्यावं, यापेक्षा भाग्य ते कोणतं...’शोभना समर्थसारख्या मोठ्या अभिनेत्रीनं आपल्या धाकट्या मुलीला रुपेरी पडद्यावर चमकवण्यासाठी चित्रपटनिर्मिती केली, तेव्हा मोठा बोलबाला झाला. छबिली हा तनुजासाठी निर्माण केलेला चित्रपट होता. चित्रपट काही गाजला नाही, पण त्यात तनुजाच्या ताईनं, नूतननं गायलेली गाणी मात्र लोक आवडीनं ऐकायचे. स्नेहल भाटकर यांनी नूतनकडून गाऊन घेतलेल्या गाण्यांचं सगळ्यांनाच अप्रूप वाटलं. तिचं सोलो ‘ए मेरे हमसफर’ आणि हेमंतकुमार यांच्यासोबत गायलेलं ‘लहरों पे लहर, उल्फ़त है जवाँ’ या गाण्यांची श्रोते आजही आठवण काढतात. तनुजा ही एक मोठी अभिनेत्री आहेच, पण नूतननं एक मापदंड निर्माण केला. तो तनुजाला नाही करता आला. तरीही तनुजा आवडीचीच!.दिलीप कुमार, देव आनंद आणि राज कपूर ही त्रिमूर्ती हिंदी सिनेसृष्टीवर राज्य करत होती. देव आनंद कालाबाजार आणि बम्बई का बाबू घेऊन आले. कालाबाजारचे दिग्दर्शक होते विजय आनंद. पुढे या नावाला मोठं वलय प्राप्त झालं, पण ६० साली विजय आनंद केवळ एक धडपडणारे युवा दिग्दर्शक होते. चित्रपटात पुन्हा गुन्हेगारी विश्व दिसले. चांगला माणूस होण्याची धडपड सुरू असलेला नायक (देव आनंद) आणि नायिका वहिदा रेहमान! चित्रपटाची कथा कोणाचीही असो, त्यात रंग भरायचे ते गाणी आणि रोमान्स यांनीच असं त्यांचं समीकरण. कालाबाजारमध्ये ही सामग्री विपुल. संगीतकार देव आनंदसारखेच चिरतरुण असलेले दादा बर्मन आणि त्यामुळे चित्रपटाचं संगीतही यौवनानं मुसमुसलेलं. पावसात एका छत्रीतले देव आनंद-वहिदा रेहमान नयनांचा ठाव घेतात. बॅकग्राउंडला वाजणारं पावसाच्या थेंबासारखं रफी-गीता दत्तचं ‘रिमझिम के तराने लेके आई बरसात...’ हे गाणं तरुणाईला पुरतं वेड लावून गेलं. रेल्वेच्या बर्थवर पहुडलेल्या वहिदासाठी ‘अपनी तो हर आह इक तूफान है, क्या करें वो जान कर अनजान है...’ असं म्हणणारा देव आनंद खरंतर वहिदाच्या आई-वडिलांना वाटत होतं तसा उपरवाल्याची भक्ती करणारा नव्हता. पण रफींचा स्वर इतका आश्वासक, की कुणालाही खरं वाटावं... काहीही असो, हा गाण्यानं रफींनी पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं.उटीच्या निसर्गात शाल ओढून घेतलेली वहिदा, ‘खोया खोया चाँद खुला आसमाँ’ हे गाणं आणि विशेष करून गाण्यातली ‘आँखों में कैसे नींद आयेगी’ ही ओळ म्हणणारा देव आनंद... हे दृश्य किती वेळा पाहू असं झालं होतं प्रेक्षकांना! या गाण्याची सुंदर कल्पना शैलेंद्र यांनी दिली होती. खुल्या आकाशात कुठेतरी हरवलेल्या चंद्राविषयीच्या त्या गाण्यानं घातलेली मोहिनी आम्ही रफींच्या आवाजात आजही शोधतोय. ब्लॅक ॲण्ड व्हाइट पडद्यावर कविताच उतरली होती जणू! त्या काळच्या भावना, त्याचं प्रकटीकरण कुणाला बाळबोध वाटू शकतं, पण रफींची जादू ओसरत नाही....देव साहेबांशी दोस्ती असलेले राज खोसला यांनी एक आणखी चित्रपट आणला होता. बम्बई का बाबू. त्यात होती हिंदी चित्रपटाला लाभलेली दुर्मीळ नायिका सुचित्रा सेन. घरातला परागंदा झालेला एक तरुण मुलगा जर अनेक वर्षांनी परत आला तर...? या चित्रपटाचं कथानक याच संकल्पनेभोवती फिरतं. कथेतला हा परत आलेला मुलगा (देव आनंद), खरंतर एक बदमाश असतो. पण त्या घरातली रूपसुंदर खेळकर मुलगी पाहून त्याचा निश्चय डळमळतो. पण ती नात्यानं बहीण असल्यानं त्याची फसगत होते आणि हाती येतो फक्त पश्चात्ताप! नायक-नायिकेचं मीलन न होणं चित्रपटसृष्टीत स्वाभाविकच, पण नात्यांचा हा एवढा क्लिष्ट गुंता प्रेक्षकांना मुळीच रुचला नाही.‘दीवाना मस्ताना हुआ दिल, जाने कहाँ होके बहार आई...’ या रफींच्या गाण्यांनं आसमंत निनादला, तर ‘साथी न कोई मंजिल’ या गाण्यानं प्रेक्षकांना स्तब्ध केलं. ‘चल री सजनी अब क्या सोचे’ या मुकेश आणि दादा बर्मन यांच्या विदाई गीतानं डोळे पाणावले. सुचित्रा सेन-देव आनंद या जोडीनं जे पदरात टाकायचं ते दान मात्र डागाळलं. सिनेरसिकांना ही कथा मुळीच रुचली नाही. त्यांनी चित्रपट नाकारला. मात्र गर्द वनराजीत ‘दीवाना मस्ताना...’ गाण्याची लकेर अशी काही घुमली, की आजही ती हवीहवीशी वाटते. या चित्रपटाची नायिका मधुबाला होणार होती, पण वाटतं बरं झालं ती नायिका झाली नाही. त्यांच्या ताटातुटीचं दुःख आपल्याला थोडीच सहन झालं असतं? तरीपण...लेखिका पुणेस्थित ज्येष्ठ चित्रपट अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.