Premium|Climate Change Challenges : हवामान बदलाचे वाढते संकेत; तापमानवाढ, वितळणारा बर्फ, अनिश्चित पाऊस आणि मानवी आरोग्यावर घोंगावणारे संकट

प्रफुल पवारहवामान बदल हा केवळ पर्यावरणीय प्रश्न नाही, तर ते एक सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय पातळीवरचे मोठे आव्हान आहे. या समस्येवर उपाय काढण्यासाठी सर्व स्तरांवर प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. व्यक्तिगत पातळीवर ऊर्जाबचत, पाणी संवर्धन, वृक्षारोपण आणि प्लॅस्टिकचा वापर कमी करणे यांसारख्या सवयी अंगीकारणे गरजेचे आहे. शासनानेही नवीकरणीय ऊर्जेला प्रोत्साहन देणे, पर्यावरणपूरक धोरणे राबवणे आणि जनजागृती वाढवणे आवश्यक आहे. तुम्ही अनेकदा अनुभवले असेल, पूर्वी ऋतू ठरावीक वेळी यायचे. पावसाळा वेळेवर यायचा, थंडी ठरावीक प्रमाणात पडायची आणि उन्हाळाही सहन होण्यासारखा असायचा. परंतु आता चित्र बदलले आहे. कधी अचानक मुसळधार पाऊस, कधी तीव्र उष्णतेच्या लाटा, तर कधी अनपेक्षित थंडी असे बदल आपण वारंवार पाहत आहोत. हे नेमके का घडते, असा प्रश्न आपल्याला पडतो.संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, ‘हवामान बदल म्हणजे दीर्घकालीन कालावधीत तापमान आणि हवामानाच्या रचनेमध्ये होणारे बदल.’ पूर्वी हे बदल नैसर्गिक कारणांमुळे घडत होते, मात्र गेल्या काही दशकांत मानवी हस्तक्षेपामुळे या नैसर्गिक प्रक्रियेला अभूतपूर्व वेग मिळाला आहे. औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, जंगलतोड आणि जीवाश्म इंधनांचा वाढता वापर यामुळे वातावरणात कार्बन डायऑक्साइड, मिथेन आणि इतर हरितगृह वायूंचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे. हे वायू पृथ्वीभोवती उष्णता अडकवून ठेवतात आणि त्यामुळे जागतिक तापमान वाढते. परिणामी, हवामानातील सूक्ष्म बदल आता स्पष्ट आणि धोकादायक स्वरूपात आपल्यासमोर दिसू लागले आहेत.हवामान बदल हा एका दिवसात होणारा आणि जाणवणारा बदल नसतो. तो विविध संकेतांमधून म्हणजेच इंडिकेटर्समधून हळूहळू स्पष्ट होतो. एखाद्या आजाराची लक्षणे आपल्या शरीरात दिसतात, त्याचप्रमाणे विविध नैसर्गिक घटनांमधून आपल्याला पृथ्वीच्या ‘आरोग्या’तील बदलदेखील दिसतात. हे संकेत ओळखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण त्यावरच भविष्यातील उपाययोजना अवलंबून असतात..Premium| IAS Supriya Sahu: जगाच्या पर्यावरण विकासाला दिशा देणारे भारतीय नेतृत्व!.तापमानवाढहा सगळ्यात पहिला आणि लक्ष वेधून घेणारा संकेत आहे. जगभरात सरासरी तापमान वाढत असून, उष्णतेच्या लाटा अधिक तीव्र होत आहेत. भारतासह अनेक देशांमध्ये उन्हाळ्यातील तापमान विक्रमी पातळीवर पोहोचत आहे. या वाढत्या उष्णतेमुळे केवळ मानवी आरोग्यावरच परिणाम होत नाही, तर शेती, इतर जलस्रोत आणि वन्यजीवांनाही गंभीर धोका निर्माण होतो. जागतिक हवामान संघटनेनुसार, २०१५ ते २०२३ हा कालावधी आत्तापर्यंतचा सर्वात उष्ण काळ ठरला असून, जागतिक तापमान हे औद्योगिकपूर्व काळाच्या तुलनेत सुमारे १.१ अंश सेल्सिअस ते १.२ अंश सेल्सिअसने वाढले आहे. तसेच इंटरगर्व्हन्मेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंजच्या (आयपीसीसी) अहवालानुसार, मानवी क्रियांमुळे हरितगृह वायूंचे प्रमाण वाढल्याने जागतिक तापमानात वाढ झाली आहे. तातडीने उपाययोजना न केल्यास एकविसाव्या शतकातही तापमानवाढ होतच राहील.वितळणारा बर्फदुसरा महत्त्वाचा संकेत म्हणजे हिमनद्या आणि ध्रुवीय प्रदेशातील वेगाने वितळणारा बर्फ. हिमालयातील हिमनद्या झपाट्याने कमी होत आहेत. आर्क्टिक आणि अंटार्क्टिका प्रदेशातील बर्फ वितळल्यामुळे समुद्राची पातळी वाढते. ही वाढ भविष्यात किनारपट्टीवरील शहरांसाठी मोठा धोका ठरू शकते. मुंबई, कोलकाता, चेन्नई यांसारख्या महानगरांवर याचा गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करतात. नासाच्या माहितीनुसार, दरवर्षी ग्रीनलँड आणि अंटार्क्टिकातील बर्फ अब्जावधी टनांनी वितळत असून, १९९३पासून समुद्राची पातळी सुमारे ३.३ मिलिमीटर प्रतिवर्ष या वेगाने वाढत आहे.समुद्राची वाढती पातळीगेल्या काही वर्षांत किनारपट्टी भागांमध्ये पूरस्थिती वाढली आहे. काही लहान बेटराष्ट्रांना तर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. समुद्रपातळी वाढल्यामुळे खारट पाणी भूजलात मिसळते, ज्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची समस्या अधिक गंभीर होत आहेत. आयपीसीसीच्या अहवालानुसार, विसाव्या शतकात समुद्रपातळीची वाढ १-२ मिलिमीटर प्रतिवर्ष होती, परंतु सध्या ती ३-४ मिलिमीटर प्रतिवर्ष इतकी झाली असून भविष्यात ती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.पावसाची अनिश्चिततापावसाच्या रचनेमध्ये होणारे बदलही चिंताजनक आहेत. पूर्वी निश्चित असलेला मॉन्सून आता अनिश्चित झाला आहे. काही भागांमध्ये अतिवृष्टी होते, तर काही ठिकाणी दीर्घकाळ दुष्काळ पडतो. या अनिश्चिततेचा शेतीवर मोठा परिणाम होत आहे. शेतकऱ्यांना पिकांचे नियोजन करणे कठीण जात आहे आणि उत्पादनात घट होत आहे. नॅशनल ओशियनिक ॲण्ड ॲटमॉस्फेरिक ॲडमिनिस्ट्रेशननुसार (NOAA - नोआ), उष्णतेमुळे वातावरणात अधिक आर्द्रता साठते, त्यामुळे अचानक आणि तीव्रतेने येणाऱ्या पावसाच्या घटनांमध्ये वाढ होते, तसेच काही ठिकाणी जास्त तर काही ठिकाणी कमी पाऊस पडतो..वाढत्या नैसर्गिक आपत्तीनैसर्गिक आपत्तींची तीव्रता आणि वारंवारिताही वाढली आहे. चक्रीवादळे, पूर, जंगलांमधील आग आणि दुष्काळ यांचे प्रमाण वाढत आहे. अल्प कालावधीत मुसळधार पाऊस पडून अचानक पूरस्थिती निर्माण होते. अशा आपत्तींमुळे जीवितहानी, आर्थिक नुकसान आणि पर्यावरणीय हानी मोठ्या प्रमाणावर होते. युनायटेड नेशन्स ऑफिस फॉर डिझास्टर रिस्क रिडक्शनच्या (यूएनडीआरआर) अहवालानुसार, २००० ते २०१९ यादरम्यान नैसर्गिक आपत्तींच्या संख्येत मोठी वाढ झाली असून, १९७०-१९९९च्या तुलनेत यांची संख्या जवळपास दुप्पट झाली आहे.जैवविविधतेतील घटहादेखील एक गंभीर संकेत आहे. हवामानातील बदलांमुळे अनेक वनस्पती आणि प्राणी प्रजाती संकटात सापडल्या आहेत. काही प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत, तर काही प्राणी त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासातून स्थलांतर करत आहेत. परिणामी पर्यावरणातील संतुलन बिघडत आहे आणि अन्नसाखळीवरही परिणाम होत आहे. वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचरच्या (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) ‘लिव्हिंग प्लॅनेट रिपोर्ट २०२२’नुसार, १९७० ते २०१८दरम्यान पृष्ठवंशी (व्हर्टिब्रेट) प्राण्यांच्या संख्येत सरासरी ६९ टक्के घट झाली आहे. तसेच युनायटेड नेशन्स एन्व्हायर्न्मेंट प्रोग्रॅमनुसार (यूएनईपी), हवामान बदलामुळे प्रजातींचे अधिवास बदलत आहेत, स्थलांतर वाढत आहे आणि परिसंस्थांचे संतुलन बिघडत आहे, त्यामुळे जैवविविधतेवर गंभीर परिणाम होत आहेत.समुद्राच्या आम्लतेचे वाढते प्रमाणसमुद्राचे तापमान आणि आम्लता वाढणे हीदेखील चिंतेची बाब आहे. समुद्रात वाढत्या कार्बन डायऑक्साइडमुळे पाण्याची आम्लता वाढते, त्यामुळे प्रवाळ भित्ती नष्ट होतात. प्रवाळ भित्ती समुद्री जैवविविधतेसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. त्यांच्या नाशामुळे मत्स्य व्यवसाय आणि समुद्री परिसंस्था धोक्यात येतात. ‘नोआ’नुसार, औद्योगिक काळानंतर समुद्राची आम्लता सुमारे ३० टक्क्यांनी वाढली आहे, कारण समुद्र अधिक प्रमाणात कार्बन डायऑक्साइड शोषत आहे.कृषी क्षेत्रावर परिणामकृषी क्षेत्रावर हवामान बदलाचा मोठा परिणाम होत आहे. पावसातील अनियमितता, तापमानवाढ आणि जमिनीतील आर्द्रतेचा अभाव यामुळे पिकांचे उत्पादन घटत आहे, अन्नसुरक्षेचाही धोका निर्माण होऊ शकतो. भविष्यात अन्नधान्याची कमतरता भासण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वर्ल्ड बॅंकेच्या अहवालानुसार, योग्य उपाययोजना न केल्यास २०३०पर्यंत हवामान बदलामुळे शेती उत्पादनात लक्षणीय घट होऊ शकते आणि अन्नसुरक्षेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे..मानवी आरोग्य धोक्यात\rहवामान बदलाचे दुष्परिणाम मानवी आरोग्यावरही स्पष्ट दिसत आहेत. उष्णतेमुळे उष्माघाताचे प्रमाण वाढले आहे. तसेच, डेंग्यू, मलेरिया यांसारख्या संसर्गजन्य रोगांचे प्रमाण वाढत आहे. बदलत्या हवामानामुळे नवीन प्रकारचे आजार उद्भवण्याची शक्यतादेखील वाढली आहे. यूएनईपीनुसार, हवामान बदल आणि वायू प्रदूषण यांच्या एकत्रित परिणामामुळे श्वसनविकार, हृदयविकार आणि अॅलर्जी यांसारख्या आजारांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे.\rभूजल पातळीत वाढ\rजलस्रोतांवर वाढता ताण हा आणखी एक महत्त्वाचा संकेत आहे. काही भागांमध्ये भूजल पातळी झपाट्याने खाली जात आहे, तर काही ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे पूरस्थिती निर्माण होऊन पाणी प्रदूषित होत आहे. या दोन्ही परिस्थिती मानवी जीवनासाठी धोकादायक आहेत. युनायटेड नेशन्स वर्ल्ड वॉटर डेव्हलपमेंट रिपोर्टनुसार (यूएन-डब्ल्यूडब्ल्यूडीआर), जगातील सुमारे २ अब्ज लोकांना सुरक्षित पिण्याचे पाणी मिळत नाही. हवामान बदलामुळे ही समस्या अधिक गंभीर होत आहे.\r\n\r\nया सर्व संकेतांवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते, की पृथ्वी एका गंभीर पर्यावरणीय संकटाच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. हवामान बदल हा केवळ पर्यावरणाचा प्रश्न नाही, तर ते एक सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय पातळीवरचे मोठे आव्हान आहे. या समस्येवर उपाय काढण्यासाठी सर्व स्तरांवर प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. व्यक्ती पातळीवर ऊर्जा बचत, पाणी संवर्धन, वृक्षारोपण आणि प्लॅस्टिकचा वापर कमी करणे यांसारख्या सवयी अंगीकारणे गरजेचे आहे. शासनानेही नवीकरणीय ऊर्जेला प्रोत्साहन देणे, पर्यावरणपूरक धोरणे राबवणे आणि जनजागृती वाढवणे आवश्यक आहे.\r\n\r\n‘आजची कृतीच उद्याचे भविष्य घडवते’ ही जाणीव लक्षात घेत या संकेतांकडे दुर्लक्ष न करता तातडीने पावले उचलायला हवीत. अल्बर्ट आइनस्टाईन यांचे शब्द याच संदर्भात अधिक अर्थपूर्ण ठरतात - 'जगाचा नाश वाईट करणाऱ्यांमुळे होत नाही, तर ते पाहूनही काहीच न करणाऱ्यांमुळे होतो.'

म्हणूनच, हवामान बदलाचे संकेत केवळ पाहण्यापुरते किंवा अभ्यासण्यापुरते नाहीत, तर कृतीसाठीचा स्पष्ट इशारा आहेत. आज आपण जागरूक होऊन सामूहिक आणि जबाबदारीने पावले उचलली, तरच उद्याच्या पिढ्यांना सुरक्षित, समृद्ध आणि संतुलित पृथ्वी देणे शक्य होईल. अन्यथा हेच संकेत उद्याच्या संकटांत परिवर्तित होतील.

प्रफुल पवार पुणेस्थित एमअायटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीमध्ये संशोधन सहयोगी आहेत. 