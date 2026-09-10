Premium|Coffee Benefits for Skin : कॉफीची ट्रीट त्वचेला आणि केसांना; नॅचरल ग्लो, अँटी-टॅन आणि ब्राउन हेअर कलरसाठी घरगुती उपाय

स्वप्ना साने चमकदार, सॉफ्ट आणि सिल्की केसांसाठी महिन्यातून एकदा कॉफीचा हेअर मास्क लावता येऊ शकतो. ड्राय आणि फ्रीझी केसांसाठी हा खूप छान हेअर पॅक आहे. कॉफीचा उपयोग नॅचरल हेअर कलरिंगमध्येही करता येतो. याचा वापर नियमितपणे केल्याने केसांना नॅचरल ब्राउन कलर येतो.कॉफी... हा शब्द उच्चारला तरी कॉफी लव्हर्सना कॉफीचा अरोमा हवेत दरवळल्याचा फील येतो. कॉफी लव्हर्स एक कप रिफ्रेशिंग कॉफी प्यायला कधीही तयार असतात. कॉफी प्यायल्यानंतर बॉडी एकदम चार्ज झाल्यासारखी वाटते. आपण जास्त ॲक्टिव्ह आणि रिफ्रेशिंग फील करतो. पण जर आपल्या त्वचेला कॉफीची ट्रीट मिळाली, तर आपली त्वचादेखील ॲक्टिव्ह आणि रिजुव्हनेट होते. कशी? ते पुढे पाहू या..कॉफीमध्ये असणारे घटक त्वचेसाठी अत्यंत फायदेशीर असतात. त्यात कॅफीन, क्लोरोजेनिक ॲसिड, कॅफीक ॲसिड आणि विविध पॉलिफेनॉल अँटिऑक्सिडंट्स असतात. कॅफीनमुळे रक्ताभिसरण वाढतं आणि त्वचेला ताजेपणा मिळतो. तसेच डोळ्यांखालची काळी वर्तुळं कमी होण्यास मदत होते. कॅफीक ॲसिड हे एक अँटिऑक्सिडंट आहे, ते जिवाणूंपासून रक्षण करते आणि त्वचेतील कोलेजन वाढवण्यास मदत करते. क्लोरोजेनिक ॲसिड हा घटक सूर्याच्या यूव्ही किरणांमुळे आणि प्रदूषणामुळे त्वचेचं होणारं नुकसान आणि सुरकुत्या टाळण्यास मदत करतो. कॉफी नॅचरल एक्सफोलिअंट असून, कॉफीचे बारीक कण त्वचेवरील मृत पेशी सहजपणे काढून टाकतात आणि त्वचा मऊ व उजळ करतात.कॉफीचे बरेच फायदे आहेत. मुख्यतः ती अँटी-टॅन म्हणून काम करते आणि त्वचेला फ्री रॅडिकल्सच्या डॅमेजपासून वाचवते. त्वचेला तजेलदार करून बारीक सुरकुत्या कमी करण्यासही मदत करते. बाजारात कॉफीचे बरेच प्रॉडक्ट्स उपलब्ध आहेत. उदाहरणार्थ, कॉफी सोप, सिरम, फेस पॅक, स्क्रब, बॉडी स्क्रब, आय क्रीम, लिप बाम, बॉडी लोशन आणि इतर अनेक प्रॉडक्ट्स. हे विकत घेताना त्याची क्वालिटी तपासून घ्यावी. चांगल्या क्वालिटीचं, हर्बल ॲक्टिव्ह असलेलं प्रॉडक्ट विकत घ्यावं..Premium|Government Job Scam : सरकारी नोकरीच्या आमिषाला उच्चशिक्षित तरुणही बळी का पडत आहेत?.याशिवाय तुम्ही घरच्या घरीही काही उपाय करू शकता.इन्स्टंट ग्लोसाठी कॉफी स्क्रबबारीक साखर, कॉफी आणि नारळाचं तेल मिक्स करून याचा स्क्रबसारखा वापर करावा. पाच मिनिटे त्वचेवर स्क्रब करावं, त्यानंतर दहा मिनिटं तसंच ठेवून कोमट पाण्यानं चेहरा धुऊन घ्यावा. हे स्क्रब चेहरा आणि संपूर्ण बॉडीसाठी वापरता येऊ शकतं. यामुळे टॅन कमी होतो, मृत त्वचा निघून जाते आणि त्वचा सॉफ्ट व सिल्की होते. कॉफीचा वापर स्क्रबसाठी करताना कॉफी ग्राऊंड्स वापरावे आणि पॅकमध्ये वापरताना इन्स्टंट कॉफी वापरली तरी चालू शकते.डार्क सर्कल्ससाठी कॉफीडोळ्यांखाली डार्क सर्कल्स झाले असतील, तर ब्लॅक कॉफी थंड करून, शक्य असल्यास फ्रीजमध्ये गार करून घ्यावी. त्यात कॉटन पॅड्स डिप करून डोळ्यांवर ठेवावीत. १५ मिनिटांनी काढून घ्यावीत. असं नियमित केल्यास फरक जाणवेल. डोळ्यांभोवती सूज अथवा पफिनेस असल्यास याचा फायदा होतो.बॉडी व फेस पॉलिशिंग पॅककॉफी, साखर आणि ओट्सची पावडर दह्यात मिक्स करून त्यात थोडं नारळाचं तेल घालावं आणि पेस्ट तयार करावी. हा एक उत्तम बॉडी आणि फेस पॉलिशिंग पॅक आहे. यामुळे त्वचा सॉफ्ट, सिल्की आणि तजेलदार होते. त्याच बरोबर टॅनदेखील कमी होतो. या पॅकचा वापर आठवड्यातून एकदा करावा. हा सगळ्या स्किन टाइपला सूट होणारा पॅक आहे. कॉफीमध्ये असलेल्या कॅफीनमुळे ब्लड सर्क्युलेशन सुधारतं, त्यामुळे त्वचेवर सेल्युलाइट असल्यास ते कमी होण्यास कॉफीची मदत होते..कॉफी-ॲलोव्हेरा जेलॲलोव्हेरा जेलमध्ये थोडी कॉफी मिक्स करून हा पॅक चेहऱ्याला २० मिनिटे लावून ठेवावा. यामुळे इन्स्टंट ग्लो येतो. सनबर्न झाल्यास रिलीफ मिळतो आणि त्वचा रिफ्रेश होते.ॲलोव्हेरा जेल त्वचेला हायड्रेट करतं, म्हणजेच त्वचेमधील पाण्याची कमतरता पूर्ण करतं. त्यामुळे त्वचा टवटवीत दिसते. कॉफीमधील अँटिऑक्सिडंट्स त्वचेला हील करण्याचं काम करतात.नॅचरल हेअर कलरसाठी कॉफीकॉफीचा उपयोग नॅचरल हेअर कलरिंगमध्ये मेंदीसोबत करता येतो. ज्यांचे केस मुळातच ब्राउन असतील, त्यांनी कॉफीचा स्ट्रॉंग ब्रू तयार करून केसांना लावावा. अर्धा ते दोन तास शॉवर कॅप घालून तसेच राहू द्यावे आणि कॉफी केसांमध्ये मुरू द्यावी. नंतर केस पाण्याने धुऊन घ्यावेत. असे नियमितपणे केल्याने केसांना नॅचरल ब्राउन कलर येतो.चमकदार केसांसाठी हेअर मास्कचमकदार, सॉफ्ट आणि सिल्की केसांसाठी महिन्यातून एकदा कॉफीचा हेअर मास्क लावता येऊ शकतो. कॉफी ग्राऊंड्स आणि दही मिक्स करून त्यात थोडंसं खोबरेल तेल घालावं. त्याची पेस्ट तयार करून हा पॅक केसांना आणि टाळूला लावावा. ३० ते ४० मिनिटांनी हा पॅक धुऊन घ्यावा. केस तेलकट जाणवले तरच माइल्ड शाम्पू करावा, अन्यथा नुसत्या पाण्यानेच धुवावेत. ड्राय आणि फ्रीझी केसांसाठी हा खूप छान हेअर पॅक आहे.लेखिका नागपूरस्थित कॉस्मेटॉलॉजिस्ट आणि ब्यूटी थेरपिस्ट आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.