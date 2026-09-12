Premium|Coffee Recipes Coffee Magic : कॉफी मॅजिक; चॉकलेट फजपासून स्मूदी, मूस, पॅनकेकपर्यंत ७ भन्नाट रेसिपी

कॉफी चॉकलेट फज वाढप - ८ ते १० तुकडेसाहित्यदीडशे ग्रॅम डार्क चॉकलेट, अर्धा कप पीनट बटर, २ टीस्पून कॉफी पावडर, १ टेबलस्पून कोको पावडर, १ टेबलस्पून मध, २ टेबलस्पून बदाम.कृती सर्वप्रथम डार्क चॉकलेट वितळवून घ्यावे. त्यात पीनट बटर, कॉफी पावडर, कोको पावडर आणि मध घालून नीट एकजीव करावे. मग त्यात बारीक चिरलेले बदाम घालावेत. बटर पेपर लावलेल्या ट्रेमध्ये मिश्रण पसरवावे व दोन ते तीन तास फ्रीजमध्ये ठेवावे. फज घट्ट झाल्यानंतर त्याचे चौकोनी तुकडे करून सर्व्ह करावेत.कॉफी योगर्ट मूस वाढप - २ ते ३ व्यक्तींसाठीसाहित्य एक कप घट्ट दही किंवा ग्रीक योगर्ट, दीड टीस्पून कॉफी पावडर, १ टेबलस्पून कोको पावडर, २ टेबलस्पून मध, अर्धा टीस्पून व्हॅनिला इसेन्स, १ टीस्पून चिया सीड्स, सजावटीसाठी डार्क चॉकलेट, गरजेनुसार पाणी.कृती कॉफी पावडरमध्ये एक टेबलस्पून गरम पाणी घालून कॉफी विरघळवून घ्यावी. दही, विरघळवलेली कॉफी पावडर, कोको पावडर, मध आणि व्हॅनिला इसेन्स एकत्र फेटून घ्यावे. या फेटलेल्या मिश्रणात चिया सीड्स एकजीव कराव्यात. आता हे मिश्रण ग्लासमध्ये भरून दोन ते तीन तास फ्रीजमध्ये ठेवावे. मिश्रण सेट झाल्यानंतर त्यावर डार्क चॉकलेट किसावे. कॉफी योगर्ट मूस तयार. .कॉफी बनाना स्मूदीवाढप - २ व्यक्तींसाठीसाहित्यदोन केळी, दीड कप दूध, २ टीस्पून कॉफी पावडर, प्रत्येकी १ टेबलस्पून पीनट बटर, कोको पावडर व मध, गरजेनुसार बर्फ, चिमूटभर दालचिनीची पूड.कृतीकेळी व दूध एकत्र करून त्यात कॉफी व कोको पावडर, पीनट बटर, मध, दालचिनी पूड व बर्फ घालून मिक्सरमध्ये छान गुळगुळीत आणि फेसाळ होईपर्यंत ब्लेंड करावे. ही स्मूदी ग्लासमध्ये ओतावी. वरून थोडी कॉफी किंवा कोको पावडर भुरभुरून थंडगार स्मूदी सर्व्ह करावी.कॉफी बॉल्सवाढप - ८ ते १० बॉल्ससाहित्यएक कप ओट्स, ८ ते १० खजूर, पाव कप बदाम, पाव कप शेंगदाणे, दीड टीस्पून कॉफी पावडर, १ टेबलस्पून कोको पावडर, १ टीस्पून तूप, १ टीस्पून चिया सीड्स.कृतीओट्स, बदाम आणि शेंगदाणे हलके भाजून घ्यावेत. मिक्सरमध्ये खजूर, भाजलेले ओट्स, शेंगदाणे व बदाम, कॉफी पावडर आणि कोको पावडर घालावी. मग त्यात तूप घालून मिश्रण एकत्र होईपर्यंत फिरवावे. आता त्यात चिया सीड्स घालून मिश्रण चांगले मळून घ्यावे व छोट्या आकाराचे गोळे तयार करावेत. हे गोळे ३० मिनिटे फ्रीजमध्ये सेट करण्यासाठी ठेवावेत..Premium|Summer Activities : सुट्टीत काही रंजक करायचंय?.कॉफी चिया पुडिंगवाढप - २ व्यक्तींसाठीसाहित्यपाव कप चिया सीड्स, १ कप दूध, १ टीस्पून कॉफी पावडर,१ ते २ टीस्पून मध, अर्धा टीस्पून व्हॅनिला इसेन्स, १ टीस्पून कोको पावडर, १ टेबलस्पून डार्क चॉकलेट, अर्धे बारीक चिरलेले केळे (आवडीनुसार), सजावटीसाठी बदाम किंवा अक्रोड.कृतीएका भांड्यात दूध, कॉफी पावडर, कोको पावडर, मध आणि व्हॅनिला इसेन्स एकत्र करावे. त्यात चिया सीड्स घालून मिश्रण चांगले ढवळून घ्यावे. हे मिश्रण १० ते १५ मिनिटांनी पुन्हा एकदा ढवळावे म्हणजे चिया सीड्स एकत्र चिकटणार नाहीत. आता हे मिश्रण किमान चार ते पाच तास किंवा रात्रभर फ्रीजमध्ये ठेवावे. पुडिंग घट्ट झाल्यावर त्यात बारीक चिरलेले डार्क चॉकलेट मिसळावे. सर्व्हिंग ग्लासमध्ये पुडिंग भरून वरून कोको पावडर, चॉकलेट आणि बदाम किंवा अक्रोड घालून सजवावे.चॉकलेट कॉफी पॅनकेक्सवाढप - २ व्यक्तींसाठीसाहित्यएक कप गव्हाचे पीठ, २ टेबलस्पून कोको पावडर, १ टीस्पून कॉफी पावडर, १ टीस्पून बेकिंग पावडर, पाव कप बेकिंग सोडा, २ टेबलस्पून बारीक साखर, पाव कप दही, पाऊण कप दूध, अर्धा टीस्पून व्हॅनिला इसेन्स, गरजेनुसार तेल किंवा तूप,२ टेबलस्पून चॉकलेट चिप्स (ऐच्छिक), आवडीनुसार मध किंवा मेपल सिरप, सजावटीसाठी केळ्याचे काप.कृतीएका भांड्यात गव्हाचे पीठ, कोको पावडर, कॉफी पावडर, बेकिंग पावडर, बेकिंग सोडा आणि साखर एकत्र करावी. त्यात दही, व्हॅनिला इसेन्स आणि दूध घालून गुठळ्या न होऊ देता जरासा घट्ट गोळा मळावा. हवे असल्यास त्यात चॉकलेट चिप्स घालून हलक्या हाताने मळावे. तवा तापवून त्यावर तूप किंवा तेल लावावे. एक डाव पीठ पॅनवर ओतून मध्यम आचेवर पॅनकेक भाजावा. वर बुडबुडे दिसू लागले, की पॅनकेक अलगद उलटून दुसरी बाजूही भाजून घ्यावी. अशा प्रकारे सर्व पॅनकेक्स तयार करावेत. पॅनकेक्सवर मध किंवा मेपल सिरप, केळ्याचे काप आणि थोडे चॉकलेट चिप्स घालून ते सर्व्ह करावेत.कॉफी ओट्सवाढप - २ व्यक्तींसाठीसाहित्यएक कप ओट्स, २ कप दूध, दीड टीस्पून कॉफी पावडर,१ टीस्पून कोको पावडर, १ ते २ टेबलस्पून मध, अर्धा टीस्पून व्हॅनिला इसेन्स, १ टीस्पून चिया सीड्स, २ टेबलस्पून बदाम किंवा अक्रोड (ऐच्छिक), १ बारीक चिरलेले केळे (आवडीनुसार).कृतीएका भांड्यात दूध गरम करून त्यात कॉफी पावडर आणि कोको पावडर एकत्र करावी. मग त्यात ओट्स घालून मंद आचेवर पाच ते सात मिनिटे शिजवावे. ओट्स मऊ झाल्यानंतर मिश्रण घट्ट झाले, की गॅस बंद करावा. मग त्यात मध आणि व्हॅनिला इसेन्स घालून एकत्र करावे. आता त्यात चिया सीड्स आणि बारीक चिरलेले बदाम किंवा अक्रोड घालावे. वरून केळ्याचे काप आणि कोको पावडर घालून कॉफी ओट्स थंड किंवा गरम सर्व्ह करावेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.