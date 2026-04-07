Premium|Phobia symptoms and treatment : मृत्यूची भीती की केवळ मनाचा खेळ? जगभरात आढळणाऱ्या 'या' १० विचित्र भयगंडांमागे दडली आहेत कोणती कारणे?

डॉ. विद्याधर बापटबहुतेक भयगंड हे निरर्थक व अवाजवी असतात. म्हणजे वास्तवात वाटणारी भीती पोकळ व कुठलाही आधार नसणारी असते. काहीतरी भयानक घडेल असं त्या व्यक्तीच्या मनानंच ठरवलेलं असतं. बऱ्याच वेळा भयगंड हा इतर मनोविकारांबरोबरसुद्धा (को-मॉर्बिडिटी) आढळून येतो. मेंदूतल्या रसायनांचं असंतुलन हेच भयगंडाच्या आजारामागचं मुख्य कारण होय.‘Nothing in life is to be feared, It is only to be understood.’ - मेरी क्युरी यांचं हे प्रसिद्ध वाक्य.वाटणाऱ्या भीतीतला फोलपणा समजून घेतला, वास्तविकता, रिॲलिटी समजून घेतली, की त्यावर मात करायला मदत होते. तज्ज्ञांच्या मदतीबरोबरच स्वमदतही महत्त्वाची ठरते. .भयगंड म्हणजेच फोबिया हा शब्द मूळ ग्रीक ‘फोबस’ या शब्दा पासून तयार झाला. फोबस म्हणजे विशिष्ट प्रसंग, घटना, गोष्टी, कृती, प्राणी यांची अकारण वाटणारी तीव्र स्वरूपाची भीती. ज्या प्रसंगांची, गोष्टींची भीती वाटते त्यांपासून पळ काढण्याची अतिरेकी व अवाजवी धडपड, तीव्र इच्छा हे भयगंडाचं प्रमुख लक्षण. जेव्हा अशा प्रकारची भीती सहन करण्याच्या पलीकडे जाते, तसंच दैनंदिन जीवनावर परिणाम करू लागते, तेव्हा ती व्यक्ती कोणत्यातरी अस्वस्थतेच्या आजाराने (अँक्झायटी डिसॉर्डर) ग्रस्त आहे हे नक्की. मेंदूतल्या अमिग्डाला (Amygdala) व हिप्पोकॅपम्पस (Hippocapmpus) या भागांत एखादी भयकारी घटना नोंदवून ठेवलेली असते आणि जेव्हा जेव्हा तसाच काही प्रसंग पुन्हा घडणार असल्याची शंका येते किंवा तशाच काही गोष्टीला सामोरं जावं लागणार असं वाटतं, तेव्हा त्या व्यक्तीला पूर्वी आलेल्या शारीरिक व मानसिक लक्षणांचा अनुभव येतो.बहुतेक भयगंड हे निरर्थक व अवाजवी असतात. म्हणजे वास्तवात वाटणारी भीती पोकळ व कुठलाही आधार नसणारी असते. काहीतरी भयानक घडेल असं त्या व्यक्तीच्या मनानंच ठरवलेलं असतं. बऱ्याच वेळा भयगंड हा इतर मनोविकारांबरोबरसुद्धा (को-मॉर्बिडिटी) आढळून येतो. मेंदूतल्या रसायनांचं असंतुलन हेच भयगंडाच्या आजारामागचं मुख्य कारण होय..भयगंडाची लक्षणं व पूर्वचिन्हं अस्वस्थतेच्या आजाराचीच बहुतेक लक्षणं व पूर्वचिन्हं यात दिसतात. ही लक्षणं भावनिक किंवा शारीरिक अशा दोन्ही प्रकारची असतात. कधी सौम्य असतात तर कधी तीव्रही; जोरदारपणे जाणवतात (पॅनिक ॲटॅक). मुख्य म्हणजे ज्या घटनेची, गोष्टीची भीती वाटत असते, ती घटना घडण्याची वेळ जशी जवळ येऊ लागते तसतशी भीती वाढत जाते. जर घटना अटळ असेल, तिला तोंड द्यावंच लागणार असेल, तर अस्वस्थता पराकोटीला पोहोचते.बंद जागांची भीती (क्लॉस्ट्रोफोबिया - Claustrophobia) हा एक असा फोबिया आहे, ज्यामध्ये व्यक्तीला बंद जागेमध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण होते. त्याची अक्षरशः घुसमट होते. उदाहरणार्थ, लिफ्टनं जाणं, दारं-खिडक्या बंद असलेल्या खोलीत थांबणं, कार अथवा विमानामधून प्रवास करणं इत्यादी. मग अशा जागा ती व्यक्ती टाळू लागते. अशा जागी जाण्याची वेळ आल्यावर किंवा अशा ठिकाणी जाण्याच्या नुसत्या विचारानंही अशा व्यक्तीला विलक्षण घाबरायला होतं. हा ताण मनाच्या कोपऱ्यात सतत जागा राहिल्यामुळे तिच्या दैनंदिन जीवनातही अस्वस्थता जाणवत राहते. क्लॉस्ट्रोफोबिया हा शब्द मुळात क्लॉस्ट्रम या लॅटिन भाषेतून आला आहे. त्याचा अर्थ ‘बंद जागेत अडकणं’ असा आहे. आणि फोबस म्हणजे भीती.हा फोबिया कुठे कुठे जाणवू शकतो? तर जिथं ऑक्सिजन कमी पडेल अशी निराधार भीती वाटेल अशा सर्व ठिकाणी हा फोबिया जाणवू शकतो. त्याबरोबरच लिफ्ट्स, तयार कपड्यांच्या दुकानांतल्या ट्रायल रूम्स, बोगदे, इमारतीचं बेसमेंट, भुयारी मार्ग, बंदिस्त खोली, खिडकी बंद असलेल्या तसेच सेन्ट्रल लॉकिंग असलेल्या कार्स, विमानं, काही कोंदट पब्लिक टॉयलेट्स, प्रचंड गर्दीची ठिकाणं अशा सर्व ठिकाणी क्लॉस्ट्रोफोबिया जाणवू शकतो. अर्थात एकाच व्यक्तीला ह्या सगळ्याच ठिकाणी त्रास जाणवेल असं नाही.या फोबियाची लक्षणं साधारण पॅनिक डिसॉर्डर, पॅनिक ॲटॅकच्या लक्षणांसारखी असतात. अशा व्यक्तींना साधारण पुढीलपैकी शारीरिक लक्षणं जाणवू शकतात - घाम फुटणं, हृदयाची धडधड वाढणं, श्वास न पुरणं, तोंडाला व घशाला कोरड पडणं, हातापायांसह शरीराला कंप सुटणं, चक्कर येणं, डोकं दुखणं, छातीत दुखणं, शौचाला किंवा लघवीला लागल्याची भावना येणं..Premium|Psychological Fear: युद्धामुळे हे सगळं जग आता संपणार आहे..! तुम्हाला सतत अशी भिती मनात येत असेल तर कदाचित तुम्हाला Anticipatory Anxiety असू शकते.मानसिक लक्षणं साधारण पुढीलप्रमाणे असतात १. मृत्यूचे विचार मनात येतात, २. त्या जागेतून पळून जावंसं वाटतं,३. कुठल्यातरी विचित्र जीवघेण्या सापळ्यात अडकल्याची भीती वाटायला लागते, ४. खरं, वास्तव काय आहे आणि आपण अवास्तव विचार करत आहोत ह्यातील फरकच नाहीसा होतो, प्रचंड कनफ्युजन आणि भ्रमावस्था जाणवते, ५. आपल्याला जाळलं किंवा पुरलं जातंय अशा प्रतिमा डोळ्यासमोर येऊ शकतात.कारणेमेंदूतील रासायनिक बदल, आनुवंशिकता, दुर्बल व्यक्तिमत्त्व अशा अनेक गोष्टींमुळे अँक्झायटी डिसॉर्डर्स निर्माण होऊ शकतात. ज्यांना पॅनिक डिसॉर्डर्स, सोशल फोबिया किंवा इतर डिसॉर्डर्स आहेत त्यांच्या बाबतीत हे डिसॉर्डर निर्माण होण्याची शक्यता जास्त असते. तसंच भूतकाळातल्या, लहानपणीच्या भीतीदायक दुर्घटना, जवळच्या किंवा ओळखीच्या लोकांच्या बाबतीत घडलेले ॲक्सिडंट्स, त्यांच्याकडे वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोनातून पाहता न येणं आणि त्यातून निर्माण झालेली असुरक्षितता ही कारणेदेखील असू शकतात.उपचारया फोबियामध्ये औषधोपचारांबरोबरच सायकोथेरपीज, रिलॅक्सेशन थेरपीज, माइंडफुलनेस थेरपीजचा उपयोग होतो.फ्लडिंग / एक्सपोजर थेरपी, सिस्टिमॅटिक डिसेन्सिटायझेशन थेरपी ः ह्या थेरपीमध्ये फोबियाग्रस्त व्यक्तीला टप्प्याटप्प्याने भीतीचा सामना करायला शिकवलं जातं. त्या दरम्यान श्वसनावर लक्ष केंद्रित करणं, मनात सकारात्मक इमेजेस आणणं, वर्तमान क्षणात राहण्याचा प्रयत्न करणं अशा अनेक तंत्रांचा वापर करायला तज्ज्ञ शिकवतात. उदाहरणार्थ, लिफ्टनं जाण्याची भीती असेल आणि सहाव्या मजल्यावर जायचं असेल तर एकदम सहा मजले न जाता, प्रथम एक मजला जाणं, लिफ्ट वर जाताना स्वस्थतेच्या अनेक तंत्रांपैकी आपल्या मानसिक मेकअपला, स्थितीला अनुकूल अशा तंत्राचा वापर करणं, श्वासाच्या तंत्रांचा वापर करणं इत्यादी गोष्टी केल्या जातात. पुन्हा पुन्हा करून, सवय झाल्यावर एका वेळी लिफ्टने जाताना मजल्यांची संख्या वाढवत नेली जाते. बराच काळ हा प्रयोग केल्यावर, तसेच जोडीला पॉझिटिव्ह व्हिज्युअलायझेशन तंत्राचा वापर करून आणि इतर थेरपीजच्या साहाय्यानं भीतीवर मात करायला, भीतीतला फोलपणा जाणवून घ्यायला शिकवलं जातं. अस्वस्थतेवर मात करायला शिकवलं जातं.मॉडेलिंग थेरपीज : ह्यामध्ये ज्या लोकांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या भीतीवर मात केली आहे त्यांचे सकारात्मक प्रेरणादायी अनुभव, व्हिडिओज दाखवून प्रोत्साहन दिलं जातं. तसं करायला प्रवृत्त केलं जातं.कॉग्निटिव्ह बिहेवियरल थेरपी (सीबीटी) : सीबीटीमध्ये व्यक्तीला त्याचं नकारात्मक विचारचक्र, विचारपद्धती आणि त्यातून घडणारी नकारात्मक वर्तणूक बदलायला शिकवलं जातं. सकारात्मक विचारपद्धती आणि सकारात्मक वर्तणूक रुजवायची कशी हे शिकवलं जातं. बऱ्याच वेळा ह्या उपचारपद्धती जोडीनं वापरल्यास उपयुक्त ठरतात.डॉ. विद्याधर बापट पुणेस्थित मानसतज्ज्ञ आहेत..जगात भयगंडाचे अनेक प्रकार अस्तित्वात आहेत. त्यातील काही नेहमी आढळणारे प्रकारॲगोराफोबिया (Agoraphobia) ः अनोळखी माणसं किंवा ठिकाणं ह्यांची भीती .ॲक्रोफोबिया (Acrophobia) ः उंचीची (उंच ठिकाणांची) भीती.मायसोफोबिया (Mysophobia) / जर्मोफोबिया (Germophobia) ः जंतूंची, जंतुसंसर्गाची अवाजवी भीती. झेनोफोबिया (Xenophobia) ः परक्या व्यक्तींविषयी वाटणारी अवाजवी भीती. ब्रोंटोफोबिया (Brontophobia) ः ढगांचा गडगडाट किंवा वादळाची भीती .कार्सिनोफोबिया (Carcinophobia) ः कॅन्सरची भीती, ह्या व्यक्तींना कर्करोग झालेल्या व्यक्तींचा संपर्क नको असतो. तसं झाल्यास आपल्यालाही काहीतरी होईल ही निराधार व अशास्त्रीय भावना मनात रुजलेली असते.हिमोफोबिया (Haemophobia) ः रक्ताची भीती, रक्त दिसलेलं सहन होत नाही वगैरे. ॲव्हियोफोबिया (Aviophobia) ः विमान प्रवासाची भीती. ॲर्क्नोफोबिया (Archnophobia) ः कोळी, कीटक, पाली इत्यादींची भीती. थॅनॅटोफोबिया (Thanatophobia) ः मृत्यू संकल्पनेची भीती.नेक्रोफोबिया (Necrophobia) : मृत्यू पावलेल्या व्यक्ती किंवा मरणोन्मुख व्यक्तीसंदर्भातील विशिष्ट भीती.. 