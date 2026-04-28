Premium|Marathi easy recipes : नाश्त्यापासून जेवणापर्यंत रताळ्याची आम्रखीर, हेल्दी धिरडी, कटलेट, सूप, पराठे व भातांच्या चविष्ट रेसिपी

अंकिता कार्लेरताळ्याची आम्रखीरसाहित्यचार उकडलेली रताळी, १ वाटी साखर, १ वाटी आंब्याचा रस, ४ वाट्या दूध, २ चमचे तूप, आवडीनुसार बदाम आणि काजू.कृतीसर्वप्रथम उकडलेली रताळी स्मॅश करून घ्यावीत. पातेल्यात तूप घेऊन त्यात बदाम आणि काजू जरासे परतून घ्यावेत. मग कुस्करलेली रताळी त्यात घालावीत. आता या मिश्रणात साखर घालावी व मिश्रण एकजीव करावे. नंतर दूध घालावे. सगळ्यात शेवटी आंब्याचा रस घालावा. हे मिश्रण उकळी येईपर्यंत चांगले शिजू द्यावे व भांड्याला चिकटू नये म्हणून ढवळत राहावे. रताळ्याची आम्रखीर तयार..केळे व तांदळाची धिरडीसाहित्यदोन वाट्या तांदळाचे पीठ, १ वाटी रवा, ३ वाट्या दूध, १ वाटी गूळ पावडर, १ केळे.कृतीतांदळाचे पीठ, रवा, गूळ पावडर आणि कुस्करलेले केळे एकत्र करावे व धिरड्याच्या पिठाप्रमाणे मिश्रण सरसरीत करावे. साधारण पाच मिनिटांनी धिरडी तयार करायला सुरुवात करावी. धिरडी मंद आचेवर तूप घालून सोनेरी रंगावर खरपूस भाजावीत..गवारीच्या भाजीचे कटलेटसाहित्यएक वाटी उरलेली गवारीची भाजी, पाव वाटी कोथिंबीर, गरजेनुसार रवा व तेल.कृतीगवारीची भाजी मिक्सरमधून बारीक करून घ्यावी. त्यात कोथिंबीर घालावी व या मिश्रणाचा लगदा करावा. मग या मिश्रणाचे कटलेट हातावर थापावेत व रव्यात घोळवून घ्यावेत. आता हे कटलेट तव्यावर अगदी थोड्या तेलात शॅलो फ्राय करावेत. सॉसबरोबर कटलेट सर्व्ह करावेत..रवा खोबरे लाडूसाहित्यदोन वाट्या रवा, २ वाट्या साखर, १ वाटी ओले खोबरे, २ चमचे तूप, पाक करण्यासाठी गरजेनुसार पाणी.कृतीरवा तुपावर गुलाबीसर होईपर्यंत भाजून घ्यावा. नंतर त्यात ओले खोबरे घालावे. हे मिश्रण नीट एकजीव करावे. मिश्रण एका ताटात काढावे. कढईत साखर घेऊन ती बुडेल एवढेच पाणी त्यात घालावे. त्याचा व्यवस्थित पाक तयार करावा. पाक झाला की बाजूला ठेवलेले मिश्रण पाकात एकत्र करावे. हे मिश्रण गार होऊ द्यावे आणि नंतर त्याचे लाडू वळावेत..दुधी सूपसाहित्यअर्धा दुधी भोपळा, १ चमचा तूप, अर्धा चमचा मिरे पूड, चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा जिरे, गरजेनुसार पाणी.कृतीदुधीचे साल काढून तुकडे करून घ्यावेत व कुकरमध्ये शिजवून घ्यावेत. तुकडे गार झाल्यानंतर मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यावेत. कढईत तूप गरम करून जिरे घालावे. त्यात हा दुधीचा लगदा घालावा. मग त्यात मिरे पूड, मीठ व गरजेनुसार पाणी घालून मिश्रण शिजवून घ्यावे. दुधीचे सूप तयार. याच प्रकारे गाजराचेही सूप करता येते.पालक पनीर पराठेसाहित्यएक पालक जुडी, अर्धी वाटी पनीर, २ वाट्या कणीक, १ छोटा कांदा, ४ लसूण पाकळ्या, पाव वाटी कोथिंबीर, २ चमचे तिखट, चवीनुसार मीठ, प्रत्येकी २ चमचे धने पूड व जिरे पूड, पाव चमचा हळद.कृतीउकळत्या पाण्यात पालक घालून त्याला कढ काढून घ्यावे. मग मिक्सरमध्ये पालक, पनीर, चिरलेला कांदा, कोथिंबीर, लसूण पाकळ्या एकत्र बारीक वाटून घ्यावे. कणकेत सगळे जिन्नस एकत्र करून कणीक मळावी. त्याचे पराठे लाटून तुपावर खरपूस भाजावेत..गाजर मटार भातसाहित्यएक वाटी तांदूळ, १ उभा चिरलेला कांदा, १ वाटी गाजर तुकडे व मटार, १ चमचा तिखट, चवीनुसार मीठ, प्रत्येकी १ चमचा धने पूड व जिरे पूड, प्रत्येकी अर्धा चमचा जिरे व मोहरी, पाव वाटी चिरलेली कोथिंबीर, गरजेनुसार पाणी, तेल.कृतीकुकरमध्ये तेल गरम करावे. त्यात जिरे व मोहरीची फोडणी करून कांदा, गाजर आणि मटार परतून घ्यावेत. त्यानंतर त्यात तिखट, धने व जिरे पूड, तांदूळ घालावेत. मग आवश्यक तेवढे पाणी घालून मिश्रण एकत्र करावे. त्यात मीठ व कोथिंबीर घालावी आणि भात शिजवावा. गरम गरम भात लोणचे व पापडाबरोबर छान लागतो.पनीर भातसाहित्यएक वाटी बासमती तांदूळ, १ उभा चिरलेला कांदा, अर्धी वाटी पनीर, पाव वाटी कोथिंबीर, १ चमचा तिखट, गरजेनुसार मीठ, प्रत्येकी १ चमचा धने पूड, जिरे पूड आणि किचन किंग मसाला, १ मोठ चमचा तेल, प्रत्येकी अर्धा चमचा जिरे आणि मोहरी.कृतीबासमती तांदळाचा भात तयार करावा. कढईत तेल गरम करून त्यात जिरे, मोहरी, कांदा घालावा. मग त्यात कोथिंबीर आणि पनीर घालून परतून घ्यावे. त्यानंतर धने पूड, जिरे पूड, किचन किंग मसाला, तिखट घालून मिश्रण पुन्हा परतावे. सगळ्यात शेवटी तयार भात त्यात घालावा व एकजीव करावा. भाताला एक वाफ आणावी. लोणचे, पापड व कोशिंबिरीबरोबर भात सर्व्ह करावा..चाच पोहेसाहित्यदोन मुठी जाड पोहे, १ बारीक चिरलेला कांदा, गरजेनुसार तेल, १ चमचा तिखट किंवा २ ते ३ मिरच्या, चवीनुसार मीठ, प्रत्येकी १ चमचा धने व जिरे पूड, चवीनुसार साखर, १ बारीक चिरलेला टोमॅटो, १ बारीक चिरलेली काकडी, पाव वाटी कोथिंबीर, भाजलेला पापड, अर्धा चमचा लिंबाचा रस, २ चमचे खोबऱ्याचा कीस.कृतीजाड पोहे घेऊन त्यात कांदा आणि तेल घालून एकत्र करावे म्हणजे पोहे जरा मऊ होतील. आता या पोह्यांंमध्ये चिरलेला टोमॅटो व काकडी, तिखट किंवा मिरची, मीठ, धने व जिरे पूड आणि साखर घालून पोहे एकत्र करावेत. मग त्यात लिंबाचा रस घालावा. सगळ्यात शेवटी खोबरे, कोथिंबीर व भाजका पापड कुस्करून घालावा. पोह्याचे चाच तयार. कैरीचे दिवस असल्यामुळे त्यात लिंबाच्या रसाऐवजी कैरीही घालू शकता.बटाट्याचा भातसाहित्यदीड वाटी बासमती तांदूळ, १ उभा चिरलेला कांदा, २ उभे चिरलेले बटाटे, पाव वाटी कोथिंबीर, प्रत्येकी अर्धा चमचा जिरे आणि मोहरी, २ चमचे तिखट, चवीनुसार मीठ, प्रत्येकी २ चमचे धने पूड व जिरे पूड, गरजेनुसार तेल.कृतीसर्वप्रथम बासमती तांदळाचा भात तयार करावा. कढईत तेल गरम करून त्यात जिरे, मोहरी व कांदा घालावा. कांदा परतल्यानंतर त्यात बटाट्याचे काप, निम्मी कोथिंबीर, तिखट, धने पूड, जिरे पूड व मीठ घालावे आणि मिश्रण दोन ते चार मिनिटे परतावे. शेवटी त्यात भात मिक्स करून नीट एकजीव करावा. भाताला एक वाफ आणावी. चविष्ट बटाटा भात तयार.. 