Premium|Marathi easy recipes : नाश्त्यापासून जेवणापर्यंत रताळ्याची आम्रखीर, हेल्दी धिरडी, कटलेट, सूप, पराठे व भातांच्या चविष्ट रेसिपी

Healthy Maharashtrian Sweet Dishes : उन्हाळ्याच्या हंगामात रताळ्याची पौष्टिक आम्रखीर आणि केळी-तांदळाची कुरकुरीत धिरडी हे दोन चविष्ट पदार्थ लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडतील. अंकिता कार्ले यांनी या पारंपारिक रेसिपींना दिलेला हा मॉडर्न टच नक्कीच ट्राय करण्यासारखा आहे.
साप्ताहिक टीम
अंकिता कार्ले

रताळ्याची आम्रखीर

साहित्य

चार उकडलेली रताळी, १ वाटी साखर, १ वाटी आंब्याचा रस,

४ वाट्या दूध, २ चमचे तूप, आवडीनुसार बदाम आणि काजू.

कृती

सर्वप्रथम उकडलेली रताळी स्मॅश करून घ्यावीत. पातेल्यात तूप घेऊन त्यात बदाम आणि काजू जरासे परतून घ्यावेत. मग कुस्करलेली रताळी त्यात घालावीत. आता या मिश्रणात साखर घालावी व मिश्रण एकजीव करावे. नंतर दूध घालावे. सगळ्यात शेवटी आंब्याचा रस घालावा. हे मिश्रण उकळी येईपर्यंत चांगले शिजू द्यावे व भांड्याला चिकटू नये म्हणून ढवळत राहावे. रताळ्याची आम्रखीर तयार.

Related Stories

No stories found.